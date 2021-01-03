С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороні наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов возле населенных пунктов Лебединское, Красногоровка и Марьинка. Из крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций вблизи Лебединского, Песков и Марьинки. А у Водяного, что на Приазовье - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
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