С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороні наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов возле населенных пунктов Лебединское, Красногоровка и Марьинка. Из крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций вблизи Лебединского, Песков и Марьинки. А у Водяного, что на Приазовье - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.