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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороні наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов возле населенных пунктов Лебединское, Красногоровка и Марьинка. Из крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций вблизи Лебединского, Песков и Марьинки. А у Водяного, что на Приазовье - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

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обстрел (27672) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7865
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03.01.2021 18:36
+7
Зелене перемир"я триває !! Головне що стріляют не пріцільно і не рікошетними кулями !!)))
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03.01.2021 18:30
+5
Все перестали стрелять?
Это салюты в честь зели?
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03.01.2021 18:24
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Все перестали стрелять?
Это салюты в честь зели?
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03.01.2021 18:24 Ответить
Зелене перемир"я триває !! Головне що стріляют не пріцільно і не рікошетними кулями !!)))
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03.01.2021 18:30 Ответить
С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 424
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03.01.2021 18:32 Ответить
где реакция властей?
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03.01.2021 18:33 Ответить
Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7865
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03.01.2021 18:36 Ответить
кацапы убивают украинцев, режут, потрошат, а нарид все братской любви жаждет и выбирает панами подкацапленую сволочь. ну не идиоты? дебилы конченые
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03.01.2021 19:12 Ответить
зато премии защитникам за толерантность
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03.01.2021 18:42 Ответить
Іноді замість преміі буває рікошет !!!
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03.01.2021 18:55 Ответить
це вже страховий випадок
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03.01.2021 19:19 Ответить
Клоун-наркоман - величайший политик.Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9140Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9140 Ложь - это правда. Война - это мир. Тишина - это взрывы.
Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1567
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03.01.2021 19:23 Ответить
 
 