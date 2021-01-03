Администрация Трампа за годы своей работы ввела санкции против 365 лиц и структур из РФ, - Помпео
Администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы внесла в санкционные списки по России более чем 365 физических и юридических лиц.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Администрация ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", - написал Помпео в Твиттере.
При этом глава Госдепа повторил позицию Белого дома, согласно которой администрация Трампа проводит более жесткую политику в отношении РФ, чем когда-либо предыдущая американская администрация.
"Никакая другая администрация не была столь жесткой в отношении России, чем мы. И точка. Не о чем говорить. Взгляните на факты", - подчеркнул Помпео.
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И сейчас, пачками санкционирует. На помилование. Начал с корешей по скоему мафиозному клану, а теперь за бабло поговаривают на конвеер помилования поставил.
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- Рейган развалил СССР, за что ему спасибо (пускай с Богом отдыхает), а Трамп развалил себе сраку на десятилетия
2. По Скрипалю отклонил хард-пакет и ввёл свой софт-пакет.
3. Когда нефть подобралась к нулю, то резко начал "мирить" Пуйло и Саудовского принца.
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Вопрос для всех американских спецслужб остаётся открытым - какой канал связи использовался? Ведь шлюха очень оперативно реагировала на хотелки хозяина.
Все годы русню прессовал, чтоб не заподозрили.
лично твой Крым. пойди и возьми.
Чей Крым?
https://censor.net/ru/comments/locate/3240295/0192148c-ff4c-737b-8c41-3d28dee9ed9a
https://focus.ua/politics/399877
тебе старший на лахто-ботоферме один раз разрешил сказать про Крым и уйла. не злоупотребляй без разрешения, а то в мухосранскую кичу закроют.
и не я, а лично ты русишь мартышка болотная.
на вот, прочти само себе о себе: "Юро пожуй краще відросток свого *****.. Ще раз расейским пыздоязыком - ******* туда откуда вышел."
Нашёлся дознаватель...
https://twitter.com/botzman_ Боцман https://twitter.com/botzman_ @botzman_ https://twitter.com/botzman_/status/1345805893754089473 11 мин
Вилізли записи розмов Трампа, у яких він намагається змусити державного секретаря штату Джорджія "знайти" для нього голоси виборців.
Після 20 січня йому напевно ух як гикнеться.
https://www.washingtonpost.com/video/politics/audio-trump-berates-ga-secretary-of-state-urges-him-to-find-votes/2021/01/03/aba64f5f-8c3c-490f-af34-618ccea732d7_video.html