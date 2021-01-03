Администрация Трампа за годы своей работы ввела санкции против 365 лиц и структур из РФ, - Помпео

Администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы внесла в санкционные списки по России более чем 365 физических и юридических лиц.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Администрация ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", - написал Помпео в Твиттере.

При этом глава Госдепа повторил позицию Белого дома, согласно которой администрация Трампа проводит более жесткую политику в отношении РФ, чем когда-либо предыдущая американская администрация.

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"Никакая другая администрация не была столь жесткой в отношении России, чем мы. И точка. Не о чем говорить. Взгляните на факты", - подчеркнул Помпео.