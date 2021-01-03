РФ использует для дестабилизации ситуации в Украине протестные настроения, церковь и информпространство, - СВР

Основным элементом расшатывания изнутри украинского общества в рамках гибридной агрессии РФ против Украины является манипулирование протестными настроениями, построенное, в том числе, на патриотических чувствах.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы внешней разведки об основных внешних угрозах для Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Активно используются языковой и религиозный вопрос, проблематика внешнего управления Украиной, в том числе за счет зависимости от МВФ и других западных учреждений и правительств… Инспирируются и информационно раздуваются провокации с нападениями якобы "националистов" на представителей "оппозиционных" пророссийских сил", - говорится в сообщении.

Одной из форм давления на Украинское государство в СВР также называют конфессиональную ситуацию и деятельность Русской Православной Церкви в Украине. "Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют РПЦ одновременно и как "жесткую" (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами), и как "мягкую" силу (воздействие на умы верующих). На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной Церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них", - отмечают в СВР.

Также в ведомстве заявляют об угрозах создания парамилитарных формирований в рамках религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями, а также отмечают активизацию деятельности пророссийских "казацких" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка.

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"Комплексной оценки и реагирования украинского государства, направленного на сдерживание российской информационной агрессии, требует деятельность пророссийских телевизионных каналов в Украине", - подчеркивают в СВР.

В ведомстве отмечают, что особое внимание украинская разведка уделяет также противодействию угрозам в киберпространстве. "Хакерские вмешательства в работу объектов критической инфраструктуры Украины, инспирированные РФ, - такой же инструмент гибридной войны против нашего государства, как и вооруженная агрессия…. Кибермилитаризация Москвы угрожает не только Украине, но и другим странам, которые РФ считает своими врагами или конкурентами. Речь идет не только о кибератаках и получении несанкционированного доступа к информационно-телекоммуникационным системам, но и о попытках использовать социальные сети для манипулирования общественным мнением, дестабилизации общественно-политической ситуации - так называемых операциях влияния", - говорится в сообщении СВР.

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