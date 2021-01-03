РФ использует для дестабилизации ситуации в Украине протестные настроения, церковь и информпространство, - СВР
Основным элементом расшатывания изнутри украинского общества в рамках гибридной агрессии РФ против Украины является манипулирование протестными настроениями, построенное, в том числе, на патриотических чувствах.
Об этом говорится в сообщении на сайте Службы внешней разведки об основных внешних угрозах для Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Активно используются языковой и религиозный вопрос, проблематика внешнего управления Украиной, в том числе за счет зависимости от МВФ и других западных учреждений и правительств… Инспирируются и информационно раздуваются провокации с нападениями якобы "националистов" на представителей "оппозиционных" пророссийских сил", - говорится в сообщении.
Одной из форм давления на Украинское государство в СВР также называют конфессиональную ситуацию и деятельность Русской Православной Церкви в Украине. "Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют РПЦ одновременно и как "жесткую" (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами), и как "мягкую" силу (воздействие на умы верующих). На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной Церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них", - отмечают в СВР.
Также в ведомстве заявляют об угрозах создания парамилитарных формирований в рамках религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями, а также отмечают активизацию деятельности пророссийских "казацких" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка.
"Комплексной оценки и реагирования украинского государства, направленного на сдерживание российской информационной агрессии, требует деятельность пророссийских телевизионных каналов в Украине", - подчеркивают в СВР.
В ведомстве отмечают, что особое внимание украинская разведка уделяет также противодействию угрозам в киберпространстве. "Хакерские вмешательства в работу объектов критической инфраструктуры Украины, инспирированные РФ, - такой же инструмент гибридной войны против нашего государства, как и вооруженная агрессия…. Кибермилитаризация Москвы угрожает не только Украине, но и другим странам, которые РФ считает своими врагами или конкурентами. Речь идет не только о кибератаках и получении несанкционированного доступа к информационно-телекоммуникационным системам, но и о попытках использовать социальные сети для манипулирования общественным мнением, дестабилизации общественно-политической ситуации - так называемых операциях влияния", - говорится в сообщении СВР.
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Это две несопоставимые величины.
Ну а більшість повелась на Галабародьку. Можно ли считать этих людей адекватными?
Или хотя бы взрослыми?
У таких может быть как массовое помутнение, так массовое прозрение.
Не зря Москва столетями стригла украинский "газон"
Тимошенко нужно в Президенты, однозначно! Только эта клятая баба сможет переломать им руки и ноги.
2. Почему только Тимошенко сидела в тюрьме?
3. Почему именно Тимошенко начала сношать олигархов? (Криворожсталь).
4. Почему ее ненавидят абсолютно все власть имущие в Украине?
5. Почему вся сволочь прошла через президенство и только она одна - нет?
2. Почему бы и не посидеть, если это укрепит рейтинг? Навальный вот тоже и сидел и травился...
3. И что такого случилось с Криворожсталью? Неужели "вернули народу"?
4. Им есть что терять, если кацапы зайдут в Украину.
5. Значит у нее другая задача.
А, що Янукович, що Тимошенко, ***** було без різниці.
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Сьогодні набрав чинності закон про пожиттєву недоторканість президента Росії.
пут-ін чомусь думає, що це його врятує.
Мілошевіч теж думав, а опинився в Гаазі, там і сконав. Здали свої ж.
Теж саме буде і в Росії-здадуть в обмін на повернення райського життя на «проклятому Заході».
Адміністратори, які покликані за цим стежити, навпаки, активно цьому сприяють і на запити не реагують.
Ще раніше (здається, під час президентської кампанії 2019) хтось з форумчан відкрито написав, що ресурс (з-поміж інших) використовується для інформаційної війни і попросив вжити заходів і унеможливити реєстрацію тролів і ботів усіх мастей.
Велике починається з малого.
Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти
до пятнадцати лет.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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так, пилососи качають човен ніпадєцкі...
протестные настроения, церковь и информпространствоОП, ВР, КМ, СНБО, Минздрав, НКРЕКП и другие органы вертикали власти - СВР.
- всего стран в рейтинге - 156;
- Финляндия - 1;
- Швейцария - 6;
- Украина - 133.
И с чего бы это Медведчуковские каналы денно и нощно насыпают насчёт какого-то там тарифного майдана в феврале месяце? Видать, в феврале пипл отхватит счета за комірне за январь, а там нечто, в недопустимости чего нынешний сраный ЗЕ-гарант и клялся, и божился, и "крест на пузе целовал" - к ответу подлеца.
А ещё не упомянуты родственные связи - "это совсем даже не ерунда"© (как говаривал Мюллер в "Мгновениях"), а вполне осязаемый и легко реализуемый оперативный ресурс. Тут же ж в кого ни плюнь, обязательно попадёшь в обладателя родни с российскими паспортами. Давно ли по той же СВР некий Семочка дефилировал? А как человеку не оглядываться на то, что, скажем, любимый тестюха в любой момент может оказаться подвешенным за фаберже над костерком?
Ну вот как-то так.
При Мазепі і Грушевському українська церква була під Москвою. І цей факт був одним із вирішальних у боротьбі з Росією (згадаймо 300років анафеми Мазепі від РПЦ). Якщо цього не розуміє Клоун, а дійсно це так,то нас чекає таке ж фіаско, як і в попередніх випадках. А якщо згадати, що після падіння комуністичної ідеології більшість майбутніх випускників - замполітів перекваліфікувалися у церковних служителів, то стане зрозумілим, що нас чекає на цьому напрямку!