Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции

Вроцлавская полиция задержала 28-летнего гражданина Украины, который во время бытовой ссоры ранил ножом своего знакомого. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Полицейские получили сообщение о бытовом конфликт в одной из квартир во Вроцлаве в ночь с 1 на 2 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Польське Радіо.

Как рассказали в полиции, 28-летний гражданин Украины навеселе напал на другого мужчину с ножом. Раненый попал в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

На месте полиция задержала нападавшего. Сначала он вел себя агрессивно и не выполнял указаний полиции. Держа нож в руке, он начал идти в их направлении, однако его удалось быстро успокоить. Мужчину задержали.

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