РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12458 посетителей онлайн
Новости
5 781 57

Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции

Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции

Вроцлавская полиция задержала 28-летнего гражданина Украины, который во время бытовой ссоры ранил ножом своего знакомого. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Полицейские получили сообщение о бытовом конфликт в одной из квартир во Вроцлаве в ночь с 1 на 2 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Польське Радіо.

Как рассказали в полиции, 28-летний гражданин Украины навеселе напал на другого мужчину с ножом. Раненый попал в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

На месте полиция задержала нападавшего. Сначала он вел себя агрессивно и не выполнял указаний полиции. Держа нож в руке, он начал идти в их направлении, однако его удалось быстро успокоить. Мужчину задержали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в Польше, - Надбужанский отдел пограничной службы РП. ФОТОрепортаж

Автор: 

нападение (2227) Польша (8497)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
https://censor.net/ru/user/461672 -
П'яний громадянин України в Польщі напав на знайомого з ножем під час застілля і чинив опір поліції - Цензор.НЕТ 3150
показать весь комментарий
03.01.2021 19:41
+8
татка Оленем звали?
показать весь комментарий
03.01.2021 19:24
+5
Все правильно, а то видишь Марфа как живут евровые нищеброды
Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции - Цензор.НЕТ 3531
показать весь комментарий
03.01.2021 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну вот пришло время "собирать камни", т.е., подсчитывать кол-во случаев применения насилия после употребления легальных тяжелых наркотиков.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:13 Ответить
В избе гуляють партизаны... -- а ты кого-то другого ждал? *)
показать весь комментарий
03.01.2021 19:15 Ответить
Это я к тем, которые доказывают, шо канабис - жутко страшный наркотик.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:21 Ответить
Паны сказали, шо хлопак был навеселе, а не по кайфом... -- в Поляндии за кумар люто кошмарят.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:23 Ответить
Так отож бо.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:24 Ответить
Так не наговаривай лишнего на хохла! -- мы все оттуда -- как-нибудь и где-нибудь...
А путин -- *****! (шо б ты даже во мне сомневался...*)
показать весь комментарий
03.01.2021 19:32 Ответить
гражданин Украины навеселе. может он и не веселый был,а в печали.
показать весь комментарий
03.01.2021 21:54 Ответить
-- та и не говори... -- у меня начальство забухало -- чысти гансюки -- на связь не выходят. Даже не знаю, что мне завтра делать? -- веришь? ...и я в шоке... *)
показать весь комментарий
03.01.2021 22:03 Ответить
не думай о плохом. может коронавирус?
показать весь комментарий
04.01.2021 00:04 Ответить
Я на больничку завтра... -- мне больше всех ненадо -- а своё возьму! *)
показать весь комментарий
04.01.2021 00:10 Ответить
это каких наркотиков ну названия, если можно?
показать весь комментарий
04.01.2021 00:48 Ответить
Крепкий алкоголь - тяжелый наркотик.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:28 Ответить
100%
показать весь комментарий
04.01.2021 18:46 Ответить
Все правильно, а то видишь Марфа как живут евровые нищеброды
Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции - Цензор.НЕТ 3531
показать весь комментарий
03.01.2021 19:22 Ответить
Таких не берут в космо... -- хм -- в европейцы! *)
показать весь комментарий
03.01.2021 19:29 Ответить
Осваиваются украинцы, чувствуют себя как дома.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:22 Ответить
татка Оленем звали?
показать весь комментарий
03.01.2021 19:24 Ответить
Бидлота ... А завтра буде вимагати курва любові і ніжної толерантності поляків до українців в Польщі
показать весь комментарий
03.01.2021 19:23 Ответить
а полякам не насрати на бійку двох гастарбайтерів?
це може якось вплинути на їх ставлення до українців?
показать весь комментарий
03.01.2021 19:26 Ответить
Звичайно, так складається в іхнх очах образ українця, не надто красивий виходить.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:33 Ответить
а на заробітки до них, зазвичай, приїздять інтелігентні та освічені люди з інших країн
еге ж
показать весь комментарий
03.01.2021 19:38 Ответить
Уявіть собі, немало людей з вищою освітою вимушено їхати на зароботки за кордон, зустрічав таких ..А якщо навіть і без В/О те це не означає що він повинен ужратися і кидатися з ножем на людей бо вiн на заробiтках (!) ..
показать весь комментарий
03.01.2021 19:47 Ответить
сподіваюсь, що ви підняли собі самооцінку цими моралізаторськими висловами
показать весь комментарий
03.01.2021 19:51 Ответить
Мені це не потрібно -) вже давно не потрібно та й це не просто вислови це моя життєва позиція
показать весь комментарий
03.01.2021 20:10 Ответить
Та для поляка, хоть украинец, хоть неаполетанец с немцем - одна курва!
показать весь комментарий
03.01.2021 19:40 Ответить
Якби ти бачив , якими бувають неадекватами самі поляки, то не дуже б погано про своіх думав. Бидло є у всіх народів.
показать весь комментарий
03.01.2021 21:13 Ответить
Заробітчанам в Польщі протипоказані довгі вихідні
показать весь комментарий
03.01.2021 19:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/479893 - а тобі голодранцю...., ай вибач в тебе цілий рік вихідні
показать весь комментарий
03.01.2021 19:27 Ответить
Ти звідки вилізло?
показать весь комментарий
03.01.2021 19:30 Ответить
https://censor.net/ru/user/479893 - я природнім шляхом, а ті певно зі сраки ? любитель
показать весь комментарий
03.01.2021 19:35 Ответить
Ти ненормальний? Чим я тебе обідив?
показать весь комментарий
03.01.2021 19:38 Ответить
Не в тему, но картинка понравилась
Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции - Цензор.НЕТ 941
показать весь комментарий
03.01.2021 19:26 Ответить
Так, лугандоны-переселенцы, к вам вопрос. Чей Крым ?
показать весь комментарий
03.01.2021 19:29 Ответить
Мабуть пєрєсєлєнєц?...
показать весь комментарий
03.01.2021 19:30 Ответить
https://censor.net/ru/user/363904 - ні Гриць, я западенець-Бандерівець з 50 річним стажем і до того ж порохобот
показать весь комментарий
03.01.2021 19:32 Ответить
Так я ж не тебе мав на увазі , а отого шо з ножем
показать весь комментарий
03.01.2021 19:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/363904 - Гриць, я сьогодні тверезий...а хто з ножем ?
показать весь комментарий
03.01.2021 19:37 Ответить
Ти сьогодні похмилявся? Вже ж вечір...
показать весь комментарий
03.01.2021 19:43 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2021 20:05 Ответить
Ні разу не вгадав. Він пєрєсєлєнєц...
показать весь комментарий
03.01.2021 19:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/461672 - по легко, а то інфаркт або інсульт
показать весь комментарий
03.01.2021 19:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/461672 - "Я не понял ты мне инфаркта пожелал или как" - Ні, інфаркт це застереження. Продовжуй шурувати *****, тваєму кумиру
показать весь комментарий
03.01.2021 20:09 Ответить
Идиот
показать весь комментарий
03.01.2021 21:33 Ответить
Alex Firman

Мене читають: 9
Я читаю: 15

Стать:

Чоловіча
Регіон:
region_9 region_suffix

недавно пару часов назад ты был из Ивано -франковска
во даёшь ты какой то нестабильный тогда за компанию и поменяй род
показать весь комментарий
04.01.2021 01:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/461672 -
П'яний громадянин України в Польщі напав на знайомого з ножем під час застілля і чинив опір поліції - Цензор.НЕТ 3150
показать весь комментарий
03.01.2021 19:41 Ответить
Горілка - зло
показать весь комментарий
03.01.2021 19:57 Ответить
Туди виїзджає наша иліта на заробітки так що нічого дивного
показать весь комментарий
03.01.2021 22:26 Ответить
Прийшла порівняти коменти з тими, що на темі про українку (тверезу !!!), яка не справилася з керуванням і пошкодила кілька авт.

П*яного ******** з ножем ніхто не пропонує позбавляти громадянства і не соромиться його.
Бо він - особа чоловічої статі.
То на жінок можна все скидати.
показать весь комментарий
03.01.2021 23:01 Ответить
 
 