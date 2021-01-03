Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции
Вроцлавская полиция задержала 28-летнего гражданина Украины, который во время бытовой ссоры ранил ножом своего знакомого. Пострадавшего мужчину госпитализировали.
Полицейские получили сообщение о бытовом конфликт в одной из квартир во Вроцлаве в ночь с 1 на 2 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Польське Радіо.
Как рассказали в полиции, 28-летний гражданин Украины навеселе напал на другого мужчину с ножом. Раненый попал в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
На месте полиция задержала нападавшего. Сначала он вел себя агрессивно и не выполнял указаний полиции. Держа нож в руке, он начал идти в их направлении, однако его удалось быстро успокоить. Мужчину задержали.
Топ комментарии
+13 Alex Firman
показать весь комментарий03.01.2021 19:41 Ссылка
+8 Гундяй Крестовоздвиженский
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+5 Alex Firman
показать весь комментарий03.01.2021 19:22 Ссылка
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А путин -- *****! (шо б ты даже во мне сомневался...*)
це може якось вплинути на їх ставлення до українців?
еге ж
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Стать:
Чоловіча
Регіон:
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недавно пару часов назад ты был из Ивано -франковска
во даёшь ты какой то нестабильный тогда за компанию и поменяй род
П*яного ******** з ножем ніхто не пропонує позбавляти громадянства і не соромиться його.
Бо він - особа чоловічої статі.
То на жінок можна все скидати.