Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения оккупированного Крыма, - СВР
Вооруженные силы РФ потенциально могут быть задействованы для силового решения вопроса водоснабжения оккупированного Крыма.
Об этом говорится в сообщении на сайте Службы внешней разведки об основных внешних угрозах для Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", - говорится в сообщении.
В СВР отмечают, что оккупированный полуостров "превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия".
"В дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем; потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма; концентрация внимания наших ведущих международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах", - говорится в сообщении внешней разведки.
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плюс ГУЛАГ і репресії - невідомо хто протримався б краще - Європа чи ми.
Захватить может и сможет, но удержать такую границу ... Это не перешеек. Да и отравить воду в канале беспилотником, как два пальца.
Будут пытаться развалить Украину! Основная их задача - поддержка националистов Украины. Педалируя разногласия церкви, языка ...
Крым и Донбасс им обходятся около 20 млрд.дол. и это не считая потери от санкций.
Дешевле и проще развалить изнутри. Политики уже готовы, олигархи тоже хотят каждый свою вотчину. Например, на Новый год были поздравления двух Президентов на разных каналах. Это первый явный признак серьезного политического раскола.
Поэтому эти все пугалки надо читать так - "Увеличьте нам бюджет!"
Навальный уже заговорил о парламентской республике и разделении властей в России.
Растёт товарищ на глазах.
Дальше что?
Неужели возвращение Крыма Украине?
Или для этого надо подрасти ещё?
Потому Навального выпустили без единого перелома, и отравили так, за 2 недели
полностью восстановился - свои кадры надо беречь, кадры решают всё.
бедняга
Перед тим, як йти вбивати жінок та дітей, бомбити міста і т.п., кацапи завжди намагаються створити картинку "миротворця". Мабуть, цим покидькам так легше вбивати.
Ты все проспал, засранец.