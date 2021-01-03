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Новости Агрессия России против Украины
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Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения оккупированного Крыма, - СВР

Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения оккупированного Крыма, - СВР

Вооруженные силы РФ потенциально могут быть задействованы для силового решения вопроса водоснабжения оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы внешней разведки об основных внешних угрозах для Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", - говорится в сообщении.

В СВР отмечают, что оккупированный полуостров "превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия".

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"В дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем; потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма; концентрация внимания наших ведущих международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах", - говорится в сообщении внешней разведки.

Автор: 

Крым (26419) СВР (140) водоснабжение (723)


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Топ комментарии
+61
Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения оккупированного Крыма, - СВР - Цензор.НЕТ 722
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03.01.2021 19:30
+53
73 відсотки хочуть бухать під охфіцери-ваше-сєрдцє-пад-пріцелам... яка війна?
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03.01.2021 19:33
+46
От кацапов всего можно ожидать. А наш главнокомандующий знает об этом или, еще надеется Путину в глаза посмотреть?
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03.01.2021 19:28
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Страница 6 из 6
какой шмурдяк в службе внешней разведки пьют?
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04.01.2021 05:37 Ответить
Блин! Вообще не реально... ну захватишь Херсонскую обл. - ввалят такими санкциями. Москва то знает. Второе - крымский канал в самом Крыму не готов, а начнут чистить и готовить - тут же не идиоты сидят ( хотя не все) Третье - затворки в Херсон.области не открываются..оно не доделано - нет автоматики. И главное - построить ворота счастья можно и выше - ЗАПРОСТО
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04.01.2021 09:33 Ответить
Який інтелект знищується у коментах! Стількі вумних та здатних усе порішати! Й чому ми гірше Європи? На жаль, не лише Європи,а й навіть Афріки. !
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04.01.2021 09:46 Ответить
Якщо Європу пропустити через Червоний терор, громадянську війну, 3 Голодомори,
плюс ГУЛАГ і репресії - невідомо хто протримався б краще - Європа чи ми.
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04.01.2021 14:14 Ответить
Так это видно давно, и не только Херсон под угрозой, а и Харьков и Мариуполь и Запорожье...
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04.01.2021 09:48 Ответить
Орда оно и есть орда.
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04.01.2021 09:49 Ответить
Прямая агрессия - утопия!
Захватить может и сможет, но удержать такую границу ... Это не перешеек. Да и отравить воду в канале беспилотником, как два пальца.
Будут пытаться развалить Украину! Основная их задача - поддержка националистов Украины. Педалируя разногласия церкви, языка ...
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04.01.2021 09:55 Ответить
Ну точно как я думаю...
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04.01.2021 10:01 Ответить
но вот про "удержать границу" не совсем согласен. Если орда попрет на Херсон, они не остановятся, попрут дальше.
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04.01.2021 10:12 Ответить
Дури у них хватит. Не хватит денег и мозгов.
Крым и Донбасс им обходятся около 20 млрд.дол. и это не считая потери от санкций.
Дешевле и проще развалить изнутри. Политики уже готовы, олигархи тоже хотят каждый свою вотчину. Например, на Новый год были поздравления двух Президентов на разных каналах. Это первый явный признак серьезного политического раскола.
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04.01.2021 10:57 Ответить
Від цього проклятого Богом і людьми диявольського кровожерливого стада можна всього очікувати! Згадайте, як перед Новим роком передали нам тіло нашого воїна все страшно побите, з переломаними кістками і в кінці ще живого задушили!!!...
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04.01.2021 10:23 Ответить
В Крыму проблема с водой на ЮБК никак не связана с каналом, Служба внешней разведки могла бы посмотреть карту канала и увидеть что канал тупо туда не доходит и никогда не доходил.
Поэтому эти все пугалки надо читать так - "Увеличьте нам бюджет!"
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04.01.2021 11:16 Ответить
Идиот,причём здесь один ЮБК? Проблема с водой во всем Крыму,на ЮБК как раз немного поменьше,но уже и там подача воды всего несколько часов, тонкой струйкой, ржавой ивонючей.
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05.01.2021 14:30 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Навальный уже заговорил о парламентской республике и разделении властей в России.
Растёт товарищ на глазах.
Дальше что?
Неужели возвращение Крыма Украине?
Или для этого надо подрасти ещё?
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04.01.2021 11:37 Ответить
По его словам, Крым-не бутерброд, нечего совать его туда-сюда. Так что снимите розовые очки. Уже не раз доказано, что все они кацапы-людоеды,неважно кто у власти...
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04.01.2021 13:17 Ответить
тож не мои слова .а тети розы....как показатель температуры в среднем по больнице
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04.01.2021 13:26 Ответить
В Навальном кацапского ораздо меньше, чем примеси от тёти Розы.
Потому Навального выпустили без единого перелома, и отравили так, за 2 недели
полностью восстановился - свои кадры надо беречь, кадры решают всё.
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04.01.2021 14:08 Ответить
не знаю,в ком меньше,но мне тетя роза нравится....а навальный гораздо меньше
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04.01.2021 14:12 Ответить
Він пропонує там побудувати Україну?
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04.01.2021 16:54 Ответить
навіщо нам Україна там?
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04.01.2021 16:57 Ответить
Питання в іншому. навіщо вона кацапам?
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04.01.2021 17:00 Ответить
40 млн рабів і полігон на випадок війни з Заходом.
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05.01.2021 00:11 Ответить
Ви не зрозуміли змісту переписки. Навіщо кацапам будувати у себе (там, на Росії) Україну.
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05.01.2021 10:04 Ответить
Фу! Вовочка не дворовой мальчик! Он на рояльчике учился играть!
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04.01.2021 13:13 Ответить
Зачем России вторгаться в херсонскую область Если зеленский и так подаст воду в Крым!!
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04.01.2021 13:35 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
бедняга

Росія може вторгнутися в Херсонську область для вирішення питання водопостачання окупованого Криму, - СЗР - Цензор.НЕТ 8094
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04.01.2021 14:19 Ответить
И смешно и грустно...
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04.01.2021 16:10 Ответить
Голосуй за Зеленського бо б** ***** нападе)
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04.01.2021 14:51 Ответить
Так, але ми будемо про це знати. Перед подібною атакою, РФія розгорне широку інф. провокацію, про геноцид, будуть виступи в ООН і т.п.
Перед тим, як йти вбивати жінок та дітей, бомбити міста і т.п., кацапи завжди намагаються створити картинку "миротворця". Мабуть, цим покидькам так легше вбивати.
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04.01.2021 16:53 Ответить
Сказки отвлекалово от поднятых тарифов. Зеленые мрази.
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04.01.2021 18:05 Ответить
новость какая то говняная.где наш главнокомандующий?**** при порошенко таких новостей мы не слышали
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04.01.2021 19:04 Ответить
проблема у нас одна;и имя ей -зеленский
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04.01.2021 19:06 Ответить
Так им и так хорошо, пусть дождевую воду собирают
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04.01.2021 19:42 Ответить
странно чтото наша песня хороша начинай сначала сколько уже эту песню поют еше при петре начали но россия почемуто никак не вторгаеться я так понимаю как экономике писец приходит так сразу начинаеться путин нападет всем любви и добра в новом году
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10.01.2021 01:21 Ответить
Убогий, обосРашка давно уже напала, ещё до Петра, в феврале 2014 года...
Ты все проспал, засранец.
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27.01.2021 23:15 Ответить
еслиб раша напала то танки было бы видно в окно а так смотрю танков нет это не напала а так разборки днепропетровских с донецкими и раша тут не причем чтоей здесь ловить самое вкусное она уже забрала и провтыкал это все петро
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19.02.2021 21:14 Ответить
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