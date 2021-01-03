Для закупки российской вакцины нет рациональных оснований, их конкуренты предлагают более дешевые и надежные продукты, - директор "Медзакупок Украины" Жумадилов
У Украины нет рациональных оснований для закупки российской вакцины от коронавируса "Sputnik V".
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов, информирует Цензор.НЕТ.
"В сегменте векторных вакцин, которой и является российская вакцина-кандидат, есть значительная конкуренция. 18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки. Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson & Johnson и другие. При этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран включая Великобританию. То есть пока для заказа российского продукта в сегменте которого есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований", - написал Жумадилов
Также Жумадилов отметил, что московский Институт Гамалеи начал разработку вакцины одним из последних, а объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым. При этом из третьей фазы испытаний россияне до сих пор не вышли с обнародованными результатами.
Директор ГП "Медзакупки Украины подчеркнул, что "полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны - это невежество, как минимум".
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И причина в этом есть, не желают производители ответственность нести за возможные пост-последствия и разборки в миллионах судовых разбирательств! Так как последствия вакцинаций, начнут первые вылазить через год!
Другой вопрос, что после того, как будет провакцинирован первый миллиард человек, мы можем обнаружить некоторые побочные эффекты там, где их не ожидали увидеть. Но подобное происходит практически с каждой вакциной.
Приоритетность пенсионеров может измениться на основе окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин людьми преклонного возраста.( для этого нужно на них, их все виды проверить, и кто останется .....)
Откажутся от китайского гавна , попробовать накормить московским говном
Так, в 2018 году Россия ввезла из Украины товаров на 3,65 млрд долларов (в 2017-м - 3,94 млрд), а Украина из РФ - на 8,09 млрд (7,2 млрд). За январь-март 2019 года украинский экспорт в Россию составил 760 млн долларов, а импорт из РФ - 1,8 млрд. Таким образом, за первый квартал отрицательное сальдо Украины в торговле с Россией превысило 1 млрд долларов.
Следует сначала осуществить перепись желающих получить укол гофна из РФ. А списки желающих передать СБУ. А Медведчука-повесить у ЖД вокзала г.Киев на железном столбе использую гнилую веревку.
(Которая в процессе порвется и засранец получит сотрясение черепа и издохнет.
Нету уже "чистых немецких" фольков уже лет 12 - последняя автоматизированная линия по производству коробок передач перенесена в Турцию...в самой гермашке пока еще делают блоки цилиндров и что-то из электроники, остальное давно развезено по чехиям-хорватиям-турциям...ты сам-то, к примеру, знаешь где изготовлены твой процессор и видеокарта - отнюдь не сша и европа...
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
А кто их просит закупать не проверенные и не употребляемые вакцыны в таких странах,как США,ЕС,Британии и Израиле. Президенты и премье-министры эти страны включая 27 из ЕС колят себе Pfizer прилюдно, подавая пример,что вакцина безопасна ,так зачем покупать не прверенные вакцины? Вопрос конечно риторический,- что бы нанести ущерб здоровью населению Украины,освободить территорию для других и получить деньги за проведение испытатий так еще и откат за сам "фуфломицин".
Вопрос с вакциной должен быть первостепенный на контроле у Презилента, и вот так он его исполняет, за что все они получают только зарплату?-эти Жумадиловы, Супруны,Аваковы,Миловановы,Шмыгали,Ермаки-Тюбитейкины,-отсюда вывод,что они на одну причитающуюся им зарплату не живут а еще и на "откатах" с бюджета в том числе за вакцин,у-рыба гниет с головы, срочно надо отзывать и перезберать управление страны пока до цугундура все население не довели. И переизберать их надо столько,как перчатки пока они не будут отрабатывать зарплату,а конфиская награбленного само-собой обязательно. Государство для украинцев никто не построит и не будет защищать кроме самих украинцев и не таких как Тягныбок, а те у которых нет родственников и имущества за границей, их дети и родители ходят и лечатся в обычных школах и больницах,тогда и разходы с бюджета будут прозрачные и образование и медицина будет финансироваться нормально,без которых нет современной экономики,а без экономики -армии.
Официальное лицо может утверждать подобное только после тендеров. Где тендеры ворьё?