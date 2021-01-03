Для закупки российской вакцины нет рациональных оснований, их конкуренты предлагают более дешевые и надежные продукты, - директор "Медзакупок Украины" Жумадилов.

У Украины нет рациональных оснований для закупки российской вакцины от коронавируса "Sputnik V".

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов, информирует Цензор.НЕТ.

"В сегменте векторных вакцин, которой и является российская вакцина-кандидат, есть значительная конкуренция. 18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки. Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson & Johnson и другие. При этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран включая Великобританию. То есть пока для заказа российского продукта в сегменте которого есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований", - написал Жумадилов

Также Жумадилов отметил, что московский Институт Гамалеи начал разработку вакцины одним из последних, а объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым. При этом из третьей фазы испытаний россияне до сих пор не вышли с обнародованными результатами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые прошли третью фазу клинических испытаний, - Ляшко

Директор ГП "Медзакупки Украины подчеркнул, что "полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны - это невежество, как минимум".