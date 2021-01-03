Татаров пригрозил Ермаку, что сольет нюансы по делу вагнеровцев, и был отлучен от доступа к Зеленскому, - политолог Романенко

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак решили избавиться от замглавы ОП Олега Татарова, попавшего в коррупционный скандал и конфликтующего с НАБУ.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил политолог Юрий Романенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как известно, под конец года замглавы ОП Олег Татаров оказался в центре коррупционных обвинений, которые были запущены НАБУ после показаний застройщика Максима Микитася. В результате его фигура стала слишком токсичной для Зеленского и Ермака, которые были не против избавиться от него.

Однако, как говорят мои источники в ОП, Татаров пригрозил Ермаку, что сольет нюансы по делу вагнеровцев, которое он курировал (точнее сказать, притопил используя своих связи в правоохранительных органах). Ермак с Зеленским сочли это шантажом и в последние недели 2020 года Татаров был отлучен от доступа к президенту", - написал Романенко.

По словам политолога, еще одной причиной увольнения Татарова может стать желание Офиса Зеленского наладить отношения с новой администрацией Байдена.

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"Усугубляющийся конфликт НАБУ с Татаровым несет все больше рисков в связи с победой Джо Байдена на президентских выборах в США. Ведь все прекрасно понимают, само по себе НАБУ является слабым и неэффективным институтом, но при этом этот институт создавался американцами для обеспечения контроля над украинской элитой. И если Трамп особо не интересовался Украиной, то команда Байдена наверняка вернется к более системной работе, используя инструментарий и связи, которые были наработаны еще при Обаме. Очевидно, что для Зеленского и Ермака вопрос налаживания отношений с новой администрацией в Вашингтоне критически важен, а конфликт НАБУ с Татаровым будет торпедировать усилия по налаживанию мостов", - отмечает Романенко.

Поэтому у Зеленского склоняются к тому, чтобы в течения января уволить Татарова из Офиса Президента "под тем или иным благовидным предлогом", сообщил политолог.

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Напоминаем, 8 декабря 2020 г. руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.



