Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, цена могла быть минимум на $1 меньше, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сам определил компанию из Китая в качестве поставщика вакцины от COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкуретного давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам", - написал Жумадилов.

По его словам, 21 декабря Степанов на совещании у премьер-министра сообщил, что "страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку ГП требует, внимание, банковскую гарантию на предоплату". Впоследствии производитель на это якобы согласился.

"Премьер-министр, восприняв информацию по тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через Минздрав. Степанов этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться Минздрава", - добавил Жумадилов.

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До конца 2020 года оставалось восемь рабочих дней.

"Достучаться до премьер-министра с целью разъяснения реальной ситуации мне не удалось. Вступать в конфронтацию со Степановым относительно его злоупотребления служебным положением означало, что, в частности: за бюджет 2020 г. мы точно ничего не законтрактует; первый контракт за бюджет 2021 г. мы сможем подписать не ранее февраля; граждане Украины получат доступ к вакцине с опозданием в минимум два месяца", - заявил Жумадилов.

Он пишет, что в последующие дни "Медзакупки Украины" отправили в Минздрав предложения поправок к договорам о закупке вакцины с несколькими поставщиками на согласование, как того требовал Степанов.

"По состоянию на утро 28 декабря мы получили ответ и зеленый свет только по одному. С ним и был заключен договор. Правильно было его заключать в тех условиях, в которых мы оказались? Да. Промедление и соответственно срыв контрактирования в декабре означал бы отсрочки поставок вакцины для почти 1 млн наших сограждан группы риска. Это сотни сохраненных жизней. Это тысячи граждан, которым не придется брать больничный по временной потере трудоспособности", - пояснил свою мотивацию руководитель госпредприятия.

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Жумадилов считает, что в дальнейшем проводить закупку вакцины в таком формате не стоит, поскольку Министерство здравоохранения не имеет опыта закупок товаров медицинского назначения и в принципе не должно заниматься закупками. "Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры, разделяя с ним ответственность за провал в предзаказе вакцин, я не планирую", - добавил он.

Напоминаем, 30 декабря Офис Президента сообщил, что Украина получит 1,9 миллиона доз вакцины против COVID-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.