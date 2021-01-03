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Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, цена могла быть минимум на $1 меньше, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов

Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, цена могла быть минимум на $1 меньше, - глава ГП

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сам определил компанию из Китая в качестве поставщика вакцины от COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкуретного давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам", - написал Жумадилов.

По его словам, 21 декабря Степанов на совещании у премьер-министра сообщил, что "страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку ГП требует, внимание, банковскую гарантию на предоплату". Впоследствии производитель на это якобы согласился.

"Премьер-министр, восприняв информацию по тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через Минздрав. Степанов этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться Минздрава", - добавил Жумадилов.

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До конца 2020 года оставалось восемь рабочих дней.

"Достучаться до премьер-министра с целью разъяснения реальной ситуации мне не удалось. Вступать в конфронтацию со Степановым относительно его злоупотребления служебным положением означало, что, в частности: за бюджет 2020 г. мы точно ничего не законтрактует; первый контракт за бюджет 2021 г. мы сможем подписать не ранее февраля; граждане Украины получат доступ к вакцине с опозданием в минимум два месяца", - заявил Жумадилов.

Он пишет, что в последующие дни "Медзакупки Украины" отправили в Минздрав предложения поправок к договорам о закупке вакцины с несколькими поставщиками на согласование, как того требовал Степанов.

"По состоянию на утро 28 декабря мы получили ответ и зеленый свет только по одному. С ним и был заключен договор. Правильно было его заключать в тех условиях, в которых мы оказались? Да. Промедление и соответственно срыв контрактирования в декабре означал бы отсрочки поставок вакцины для почти 1 млн наших сограждан группы риска. Это сотни сохраненных жизней. Это тысячи граждан, которым не придется брать больничный по временной потере трудоспособности", - пояснил свою мотивацию руководитель госпредприятия.

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Жумадилов считает, что в дальнейшем проводить закупку вакцины в таком формате не стоит, поскольку Министерство здравоохранения не имеет опыта закупок товаров медицинского назначения и в принципе не должно заниматься закупками. "Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры, разделяя с ним ответственность за провал в предзаказе вакцин, я не планирую", - добавил он.

Напоминаем, 30 декабря Офис Президента сообщил, что Украина получит 1,9 миллиона доз вакцины против COVID-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Жумадилов Арсен (44) ГП Медзакупки (7)


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Топ комментарии
+30
Лишь бы не Супрун,как тошнили почитатели Организма
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03.01.2021 22:52
+24
и так удачно )))
как только он стал министром, буквально на следующий же день... его бесценная супруга влезла своими лапками в мед.бизнес....
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03.01.2021 23:01
+20
та ну не, 2 лимона американских денег туда, два лимона сюда - чики-пики

"хіба то гроші ?"

Мендель на помаду и

Зеле на порошок (зубной)
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03.01.2021 23:00
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И деньги всем зебилам раздать
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04.01.2021 01:52 Ответить
Боже какая новость, один у другого барыги отбил доллар, и купят вакцину у лыжного тренера "Рога и копыта", с предоплатой 100% и поставкой когда её, может быть, а может и не быть, через год, а может никогда Узаконят! Может от вируса, а может и другого штама,... И проверять эту сделку будут общественные анти коррупционеры. Через фирму прокладку!
У фирмы производителей пончиков.
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03.01.2021 23:44 Ответить
не виноватая я, степанов сам закупил
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04.01.2021 00:11 Ответить
Ну, тут не попрешь против непосредственного начальника, главное быстро в сторонку отбежать, чтобы если что, и тебя волной не накрыло. Что чувак мастерски и исполняет.
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04.01.2021 00:29 Ответить
Чому вакцину має купувати дeржава? Я хочу купити вакцину з допомогою мeдичного закладу. Іхнє діло дати мeню вакцин. Я вибираю, сплачую. Вони роблять укольчик. Інколи в аптeках доводиться купувати значно дорожчі ліки.
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04.01.2021 00:33 Ответить
Не держава, а нелохи, у них карманы бездонны и широки
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04.01.2021 03:46 Ответить
"Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые прошли третью фазу клинических испытаний, - Ляшко" - А что ж вы тогда "купили", ворье вы наше зеленое?

А китайская вакцина Sinovac рег. - имеет только первый этап клинических испытаний .

Обсуждение "российской вакцины" показывает общий уровень информированности общества в вопросах достаточно важных. Наши СМИ заняты чем угодно, только не своими прямыми обязанностями. Никакой "российской вакцины" не существует !!! Данный препарат не зарегистрирован даже в стране-производителе. Существует 5 модификаций вакцины Gam-COVID-Vac находящиеся с процессе экспериментального исследования на первой стадии клинических испытаний. (с)
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04.01.2021 00:59 Ответить
Зеленский и степанов решили опыты на украинских лохах проводить, китай им за это чего то пообещал, рохоже ...
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04.01.2021 03:45 Ответить
Медицинский центр «Хадасса» в Иерусалиме заказал 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса. Директор клиники Зеев Ротштейн сообщил, что направит все необходимые данные по этому препарату в минздрав Израиля, чтобы получить разрешение на использование средства в стране. «Озвучиваемые в СМИ опасения в отношении [российской] вакцины необоснованны и связаны с глобальным соперничеством между Россией и США, а не с научными данными», - https://tass.ru/obschestvo/9921067?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop уверен специалист.
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04.01.2021 12:14 Ответить
Теперь его надо заставить ней провакцинироваться
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04.01.2021 01:50 Ответить
Идите на хер со своим китайским говном,
Колите его детям степанова, шмыгаля, охметова и зеленского,
Рыла свои и сюда запустили, зеГниды охметовские,
Это китайское говно будут колоть медикам ?
Типа в первую очередь ?
И за бабло лохобанам ?
Зеленский решил лохов наплужить ?
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04.01.2021 03:43 Ответить
Pryzer откатов не дает, в отличие от китайцев.
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04.01.2021 04:17 Ответить
Власти неоднократно заявляли, что не будут приобретать вакцину, которая не прошла все этапы исследований и не рекомендована ВОЗ. И тут же закупают партию Sinovac рег., которая даже не прошла второй этап исследований и тем долее не рекомендованный ВОЗ - так и хочется спросить - сколько можно пиплу уши греть о своей не предвзятости в вопросах здоровья нации государственного масштаба?
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04.01.2021 06:51 Ответить
Таке лайно у вітчизняній політиці вже давно - купити мотлох по ціні золота 999-ї проби, наварити на цьому собі мільйони, а то й мільярди, а лохам по вухах їздити весь час та казати як той мотлох їм(лохам) конче необхідний (приклади: харківські "лавочки" та "народний" мер Кернес; "реконструкція" Шулявського шляхопроводу в Києві; тепер ці "історії" з вакцинами).
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04.01.2021 07:13 Ответить
А эта китайская вакцина, случайно, не "Спутник" называется? От зелёных слуг путена ничего хорошего ждать не приходится....За деньги они убьют всех - не пожалеют и мать родную....
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04.01.2021 07:42 Ответить
Вся мотивація цих "закупок" - багатомільярдні витрати з багатосотмільйонними відкатами чиновникам за вибір поставщика. Саме і лише для цього Степанов очолив МОЗ - отримати "відкати" під благими намірами порятунку нації від коронавіруса ("родіна в апасності"!). Степанов був і залишається шахраєм і коли працював у податковій, і коли очолював Одеську ОДА, і зараз біля халявного коронавірусного корита МОЗ.
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04.01.2021 08:27 Ответить
При этом у научного сообщества есть вопросы к прозрачности исследований китайских препаратов, https://www.nytimes.com/2020/12/30/business/china-vaccine.html отмечает The New York Times. В отчётах китайских учёных недостаёт данных. Например, "Синофарм" не раскрывает сколько пациентов участвовали в испытании препарата и были ли у них обнаружены серьёзные побочные эффекты. "Китайские разработчики предоставляют даже меньше информации, чем российские
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04.01.2021 09:23 Ответить
У радуцкого появился брательник
Их папаша членограй
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04.01.2021 09:43 Ответить
Они должны доплачивать тем кто колется этим гавном - по сути подопытными становимся
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04.01.2021 09:49 Ответить
Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, но сумму отката при закупке знали "определенные слуги",которые и одобрили закупку и выделение денег с народного кармана ,на то дерьмо,которое еще не до конца испытаний и неизвестно чем они закончатся аферисты ,наживающиеся на здоровье украинского народа
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04.01.2021 10:48 Ответить
Нужно всем,у кого есть возможность, фиксировать движения Степанова и Крадуцкого, желательно документально. Когда придет время, можно будет оперативно оценить "заслуги" каждого из них с точки зрения Уголовного кодекса. О клятве Гиппократа не идется. Эти люди не слышали о ней...
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04.01.2021 13:09 Ответить
Ну это же только "доктор смерть" при барыгах вводила систему тендеров с двойным независимым контролем. Как положено. Теперь епоха бідності скінчилась, можно смело красть.
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04.01.2021 13:20 Ответить
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