В Киеве в горящей квартире обнаружено тело с ножевыми ранениями, - ГСЧС

В Киеве во время тушения пожара в Деснянском районе обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре, который возник на ул. Маяковского 1В поступило в ГСЧС 3 января в 20:32. По прибытию, спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 12 этаже 24-этажного жилого дома. Во время разведки пожарные обнаружили тело мужского пола.

В 20:55 пожар был локализован и в 21:14 - ликвидирован.

По предварительной информации, на теле погибшего мужчины были обнаружены ножевые ранения, поэтому причиной гибели и обстоятельствами пожара сейчас занимаются правоохранительные органы.

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В ГСЧС отметили, что во время ликвидации этого пожара очередной раз столкнулись с проблемой запаркованного автомобилями двора. Спасателям, чтобы установить автолестницу, пришлось ждать, когда жители заберут свои автомобили, а полицейским применять эвакуатор.