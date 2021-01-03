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В Киеве в горящей квартире обнаружено тело с ножевыми ранениями, - ГСЧС

В Киеве в горящей квартире обнаружено тело с ножевыми ранениями, - ГСЧС

В Киеве во время тушения пожара в Деснянском районе обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре, который возник на ул. Маяковского 1В поступило в ГСЧС 3 января в 20:32. По прибытию, спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 12 этаже 24-этажного жилого дома. Во время разведки пожарные обнаружили тело мужского пола.

В 20:55 пожар был локализован и в 21:14 - ликвидирован.

По предварительной информации, на теле погибшего мужчины были обнаружены ножевые ранения, поэтому причиной гибели и обстоятельствами пожара сейчас занимаются правоохранительные органы.

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В ГСЧС отметили, что во время ликвидации этого пожара очередной раз столкнулись с проблемой запаркованного автомобилями двора. Спасателям, чтобы установить автолестницу, пришлось ждать, когда жители заберут свои автомобили, а полицейским применять эвакуатор.

Автор: 

Киев (25659) пожар (5968) убийство (6504) ГСЧС (5001)


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Топ комментарии
+3
Ну тут всё ясно, убили человека, а потом сделали поджог квартиры.
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03.01.2021 23:18
+2
сам здогадався, чи хтось трішечки допоміг?
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03.01.2021 23:28
+2
Сейчас мусора выдвинут официальную версию МВД - самоубийство.
А поджог - это всего лишь неудавшаяся попытка покойником скрыть своё самоубийство.
Всё. Дело расктыто по горячим, от пожара, естественно, следам..
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03.01.2021 23:31
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Ну тут всё ясно, убили человека, а потом сделали поджог квартиры.
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03.01.2021 23:18 Ответить
сам здогадався, чи хтось трішечки допоміг?
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03.01.2021 23:28 Ответить
Сейчас мусора выдвинут официальную версию МВД - самоубийство.
А поджог - это всего лишь неудавшаяся попытка покойником скрыть своё самоубийство.
Всё. Дело расктыто по горячим, от пожара, естественно, следам..
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03.01.2021 23:31 Ответить
Нет там никаких квартир.
Это недострой из 6 высоток жилого комплекса МВД, который много лет заброшен.
Все деньги украли еще до Авакова.
Находится сразу за райотделом МВД.
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04.01.2021 07:32 Ответить
1в - это двухсекционный 12/24-этажный дом рядом с долгостроями.
У Києві в палаючій квартирі виявлено тіло з ножовими пораненнями, - ДСНС - Цензор.НЕТ 895
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04.01.2021 08:06 Ответить
день кончился с хороших новостей...
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03.01.2021 23:30 Ответить
Вопрос найдут ли виновных, ныне раскрываемость низкая
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03.01.2021 23:30 Ответить
Таки да, всі двори захаращені чортопхайками зубожілих.
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04.01.2021 00:05 Ответить
нічо, клоунське ОПГ швидко прибере надлишок грошей у населення - шукайте у новинах
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04.01.2021 13:33 Ответить
а могли похерить....
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04.01.2021 05:51 Ответить
 
 