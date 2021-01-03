В Киеве в горящей квартире обнаружено тело с ножевыми ранениями, - ГСЧС
В Киеве во время тушения пожара в Деснянском районе обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сообщение о пожаре, который возник на ул. Маяковского 1В поступило в ГСЧС 3 января в 20:32. По прибытию, спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 12 этаже 24-этажного жилого дома. Во время разведки пожарные обнаружили тело мужского пола.
В 20:55 пожар был локализован и в 21:14 - ликвидирован.
По предварительной информации, на теле погибшего мужчины были обнаружены ножевые ранения, поэтому причиной гибели и обстоятельствами пожара сейчас занимаются правоохранительные органы.
В ГСЧС отметили, что во время ликвидации этого пожара очередной раз столкнулись с проблемой запаркованного автомобилями двора. Спасателям, чтобы установить автолестницу, пришлось ждать, когда жители заберут свои автомобили, а полицейским применять эвакуатор.
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А поджог - это всего лишь неудавшаяся попытка покойником скрыть своё самоубийство.
Всё. Дело расктыто по горячим, от пожара, естественно, следам..
Это недострой из 6 высоток жилого комплекса МВД, который много лет заброшен.
Все деньги украли еще до Авакова.
Находится сразу за райотделом МВД.