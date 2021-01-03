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Новости Агрессия России против Украины
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В 2021 году ожидаем закупку для нужд ВМС турецких беспилотников Bayraktar, - Неижпапа

В 2021 году ожидаем закупку для нужд ВМС турецких беспилотников Bayraktar, - Неижпапа

Военно-морские силы Украины ожидают в 2021 году закупку для их нужд турецких беспилотных авиационных комплексов Bayraktar.

Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне Bayraktar будут иметь улучшенные тактико-технические характеристики, например, увеличенную дальность полета. Задействуем их для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил как на берегу, так и на море", - рассказал Неижпапа.

Контр-адмирал также отметил, что Украина должна использовать все существующие способы получения нужных кораблей, поэтому договорилась о производстве турецких корветов типа ADA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит от США 3 патрульных катера класса Island с вооружением в 1 полугодии 2021 г., - Неижпапа

"Украинские судостроительные заводы должны иметь технологии, соответствующие стандартам НАТО. А благодаря корвету типа ADA мы получим доступ к таким технологиям. Дело в том, что строительство корветов типа ADA начнется на турецкой верфи, после чего его будут достраивать на нашей, в Украине", - пояснил командующий ВМС.

Напоминаем, в декабре 2020 году Украина и Турция подписали соглашение о производстве корветов ADA и ударных БПЛА Bayraktar.

Также читайте: В районе Очакова будет построена главная база ВМС Украины, - Неижпапа

Автор: 

беспилотник (3727) ВМС (1478) оборона (5227) Турция (3480) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+12
Суцільні обіцянки, все в майбутньому.
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03.01.2021 23:55
+9
гірчиця під хвіст кацапам
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03.01.2021 23:44
+6
Щоб вести зборку потрібна ліцензія і відповідні технології та обладнання.
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03.01.2021 23:59
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Правила форума Совет форумчан
гірчиця під хвіст кацапам
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03.01.2021 23:44 Ответить
Байрактари не потрібні, їх знищать літаками та ракетами, вони завеликі і повільні, скільки можна про це говорити? Те що Вірменія не знищувала Байрактари засобами ППО це лише нерішучість вірменського Генштабу! Росія буде атакувати Байрактари літаками та ракетами безкінечно, поки вони не закінчаться, отже потрібні реактивні БПЛА які можуть працювати з більшої висоти і швидше покидати небезпечну зону! Або потрібні менші БПЛА які складніше знищити засобами ППО! Корвети потрібно добудовувати українські бо вони в рази краще турецьких!
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04.01.2021 12:30 Ответить
Нам ніхто не продасть реактивні БПЛА.
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04.01.2021 12:57 Ответить
Ми самі можемо зробити реактивні БПЛА, двигуни для реактивних БПЛА ми виробляємо самі, планери можемо робити самі, а начинку можна купляти на Заході або робити самим! Але Байрактар це не варіант для ******** війни, це повна дурня! Якби вірмени не сцяли, вони знищили всі Байрактари своїми літаками Су-30СМ
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04.01.2021 17:50 Ответить
" Якби вірмени не сцяли, вони знищили всі Байрактари своїми літаками Су-30СМ"

Яка дика маячня. Точно - це вірмени сцяли і тому обирали загинути, а не знищити Байрактари
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04.01.2021 17:52 Ответить
У вірмен були Су-30СМ які могли знищити всі ці Байрактари, навіть якщо засоби ППО по ним не могли працювати через велику відстань. Жодного бойового вильоту Су-30СМ не зробили! Су-30СМ могли повністю блокувати використання Байрактарів над Карабахом.
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04.01.2021 18:18 Ответить
Якщо б могли - блокували б. Але мабудь все ж таки не могли.
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04.01.2021 19:44 Ответить
Вірмени чекали прямого нападу зі сторони Азербайджану і тому тримали чотири літаки Су-30СМ для ведення повітряних боїв над територією Вірменії, а потрібно було застосовувати ці літаки над Карабахом і знищувати Байрактари. У росії немає обмежень по кількості літаків і тому Байрактари будуть атаковані і знищені відразу і тому в них немає ніякої користі.
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04.01.2021 20:01 Ответить


Нічого, що у Азербайджану теж є ППО і винищувачі? І патрулювати місцевість винищувачами там було неможливо - літаки використовувались лише по заздалегідь розвіданих цілях лише після подавлення більшості ППО у районі.
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04.01.2021 22:58 Ответить
В Азербайджану не було ППО на вірменській території, Карабахські гори затіняють для азербайджанських РЛС ППО значну частину неба Нагірного Карабаху і тому вірмени могли спокійно використовувати свої літаки в небі Карабаху і збивати Байрактари, питання було лише в розробці правильної тактики застосування Су-30СМ
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04.01.2021 23:04 Ответить
Они ими прикрывали Ереван . Ну 4 штуки это очень, очень мало . Вообще у Армян не было серьезных ввс да и возможности их Су-30 как у украинских модернизированных недавно Су-27 , да это и есть модернизированные в рф су-27 .НЕ нужно путать его со стоящими на вооружении только у кацапов Су-35 и Су -34 .У Азербайджана , на минутку , было несколько ДЕСЯТКОВ ! МиГ-29 и пара десятков штурмовиков Су-25 которые они активно применяли .А да я еще забыл про турецкие ф-16 в аэропорту Баку
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04.01.2021 23:44 Ответить
Прикривати Ереван можна було ЗРК ППО, а літаки мають агресивно атакувати ворога. Вірменський Генштаб просто не зміг або не встиг розробити успішну стратегію застосування літаків проти Байрактарів і це обумовило поразку вірмен в Карабаху. Якби вірмени успішно почали збивати Байрактари над Карабахом, не було б можливості наводити ударні дрони-снаряди на позиції вірмен і вірмени змогли б втримати свої позиції, які було нескладно обороняти від переважаючих сил ворога. Але помилки Генштабу вірменської армії коштували величезних територій. Тут можна говорити про пряму зраду генералітета вірменських збройних сил, які просто не використали наявні сили та засоби в боротьбі за території. Тут скорше за все те саме що і з українськими генералами, яких російські колеги утримували від реальної боротьби обіцянками грошової винагороди і забезпеченою пенсією в росії.
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04.01.2021 23:53 Ответить
Те що Вірменія не знищувала Байрактари засобами ППО це лише нерішучість вірменського Генштабу!

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04.01.2021 13:12 Ответить
Таки да .Но немного не то. Они их НЕ видели поэтому не уничтожали. А вам не приходило в голову что ПВО Армении на 100% аналогична нашей , а противник у нас не Азербайджан , и даже не Турция а кацапы ?
Реактивные БПЛА есть только в США и в Израиле .Нам их не продадут однозначно .Будут атаковать и будут сбивать , а это говорит о том что они не нужны ? Главное чтобы выполняли поставленные задачи , а то что будут потери по БПЛА то это очевидный факт .
Корветы действительно нужно достраивать . НО вместо этого закупают французские гражданские вертолеты для полиции за почти миллиард долларов и американские легкие катера со стрелковым вооружением для борьбы с браконьерами
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04.01.2021 16:27 Ответить
Я нескромно напомню, что Украина входит в число ШЕСТИ стран, которые строят свои собственные самолеты.
Но не только это.
Что такое реактивный БПЛА? Да по сути это крылатая ракета, а тут Украина уступает лишь США. Вопрос лишь в оборонном заказе.

А я бы сейчас про корветы забыл - в бюджете денег мало, особенно после Пороженко, Комедианта и Ковида.
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04.01.2021 16:45 Ответить
Україна може виробляти будь які БПЛА кращі ніж Байрактари і навіть сьогодні в Україні вже є розробки доведені до предсерійних екземплярів, які мають кращі бойові можливості та характеристики ніж Байрактари!
Корвети нескладно добудувати, питання тільки у відновленні діяльності суднобудівного заводу, який їх будував! Завод потрібно передати в державну власність і добудовувати на ньому українські корвети, корпуси яких вже готові у кількості кількох одиниць.
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04.01.2021 18:17 Ответить
Боевые самолеты Украина НЕ производила никогда .Если я не прав то поправьте .Только грузовые и гражданские .И ремонт ВСЕГО парка советских машин . Но только ремонт а не производство . Советские машины я бы не списывал со счетов , они еще послужат какое то время НО их время уже уходит и нужно думать о будущем
Корветы -денег нет , допустим .НО на американские катера деньги есть ? А если это причуды американцев , мол купите у нас что нибудь ато нам надоело вам помогать даром , то нужно покупать то что нужно ВСУ -авиацию и современные американские пво , в этом вопросе мы отстаем к сожалению . И что может быть отлично увидели в Карабахе
Не знаю .Не уверен . Что уступаем только американцам . Вот Антонов представил свою Горлицу . Она слабее турецкой Анки и точно НЕ реактивная , а чего же Антонов сразу не стал строить реактивный прототип ? Это же просто проект а не готовое изделие
Теперь поподробнее какие экземпляры лучше Байрактаров . Мне интересно .Честно и я хотел бы почитать про них .Где они есть ? может проекты в общих чертах .Пока что я про такие не слышал
Восстановить судостроение это здорово ! Я только за . НО знаете сколько денег нужно для этого? У государства НЕТ таких денег и передача в госсобственность ничего не изменит . Я думаю что достраивать придется что называется всем Миром , включая партнеров с Запада , а им очень НЕ нравится слово ,,национализация" короче пунктик у них на этом , хотя я лично с ними НЕ согласен
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04.01.2021 19:22 Ответить
Ан-26 (Ан-32) це теж бойовий літак і може нести на собі ударну зброю, бомби та ракети. Можна прикрутити кілька ПКР Нептун до Ан-26 і буде бойовий літак. Виробництво радянських літаків Су-24,25,27 та Міг-29 не є чимось неможливим. Китайці виробляють копії радянських літаків і вже роблять кращі літаки власної розробки, чому ми не можемо? Що Китай не продасть нам комплектуючі до Су-27? Продасть! Що Грузія не продасть нам лінію Су-25, як продала Азербайджану? Продасть! Що ми самі не зможемо збирати планери літаків Су та Міг? Зможемо! Ми зможемо розробити власні двигуни 5-го покоління для Су та Міг, як ми зробили двигун 5-го покоління для китайського літака L-15.
Українські БПЛА краще за турецькі Байрактари і можуть виконувати більше бойових завдань і бути менш помітними для радарів ворога. Один з таких прикладів БПЛА Командор, який може забезпечувати спостереження, корегування вогню і може нести на собі бомбове навантаження -сотні кілограм.
По корветам все дуже просто - корвети вже готові наполовину, корпуси вже зробили, потрібно лише викупити їх у власника і продовжити будівництво на тому самому заводі, який потрібно забрати в держвласність, щоб забезпечити необхідну секретність та продуктивність.
І перестаньте нити що в держави немає коштів! В 2020 році не використали більше 20 млрд.грн бюджету міноборони, а Ви кажете що немає коштів! Мізків немає, а кошти є!
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04.01.2021 20:17 Ответить
Реактивный летает быстро, а БПЛА для разведки как раз лучше, который медленнее, то есть винтовой. Это у штатовцев в комплект к реактивному, высотному БПЛА, есть еще и огромная группировка космических спутников разного назначения.
А наша крылатая ракета, летя вплотную над поверхностью земли, остающаяся невидимой для РЛС противника из-за засветки отражением от поверхности Земли и местных надстроек, вполне годится в роди ударного БПЛА, только одноразового, зато реактивного.
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04.01.2021 22:48 Ответить
БПЛА має літати високо, інакше немає в ньому користі. Тому потрібно зменшувати розміри БПЛА до мінімальних, а Байрактар має розмах крил 12 метрів і ніяк не може бути малопомітною ціллю для радарів. Тому замість 12-метрових Байрактарів потрібно використовувати важкі квадрокоптери які через свій малий розмір не дозволять ворогу навести керовану ракету і з літака їх буде важко помітити в небі через малі візуальні розміри.
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04.01.2021 23:19 Ответить
Такие маленькие разведывательные дроны отечественного производства давно есть в ВСУ .Их можно легко найти в интернете .И они имеют абсолютно другое назначение чем Байрактар, который является единственным пока ударным дроном , который может наносить удары управляемыми ракетами или может наводить на цель управляемые артиллерийские снаряды типа ,,квитник" .
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04.01.2021 23:25 Ответить
Мова не про маленькі дрони, а про великі БПЛА які можуть нести сотні кілограмів бомбового навантаження, станції оптико-візуального спостереження, апаратуру шифрованого зв'язку. Приклад БПЛА Командор, який може долати сотні кілометрів завдяки своєму бензино-електричному приводу і може нести сотні кілограмів корисного навантаження та зброї!
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04.01.2021 23:27 Ответить
Я первый раз про такой слышу .Он уже построен ? Проходит испытания ? Кто его разработчик и кто будет его производить в промышленных масштабах ?И главное , чем он лучше тех же Байрактара , Анки , Акинчи ну и прототипа Горлицы которая даже не проходила летных испытаний , по крайней мере о них небыло никакой информации в сми
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04.01.2021 23:36 Ответить
БПЛА Командор це проект розробника БПЛА Касьянова і його групи компаній. Командор пройшов всі етапи предсерійних випробувань і готовий до використання в багатьох варіантах.
https://youtu.be/wS0Hr2lw604 Тяжелый коптер "Командор" с ПТРК
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04.01.2021 23:58 Ответить
Крылатые ракеты, украинского производства, которые делались для армии при СССР, имели дальность до 2500 км и сотни кг взрывчатки. Только использовать их по блиндажу экономически не целесообразно, для этого есть управляемые снаряды.

У маленького БПЛА и радиус полета маленький.

Должны быть и маленькие и большие.
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05.01.2021 15:14 Ответить
Этот дрон очень сырой .Горлица выглядела получше , но ее тем не менее не стали испытывать и закупать .Может потому что вышла слишком дорогой или не эффективной . А глядя на этот дрон я почему то вспомнил видео кажется 2015 года с Пастором , где он принимает в составе комиссии похожий дрон , который тогда объявили как ударный и уникальный .Что то наподобие того что на этом видео .
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05.01.2021 23:09 Ответить
Щось багато слів.
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03.01.2021 23:52 Ответить
Суцільні обіцянки, все в майбутньому.
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03.01.2021 23:55 Ответить
-- цяцянки, а дурному рай...
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04.01.2021 00:25 Ответить
Точно все в майбутньому, а заява СВР про небезпеку вторгнення з Криму пролунала вже сьогоднi! Не тiлькi вiд СВР, а вже багато вiд кого.
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04.01.2021 00:50 Ответить
Небезпека вторгнення звідусіль, а не тільки з Криму.
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04.01.2021 01:00 Ответить
А реально в Бюджеті то кошти на потреби Армії зменшені. Можливо будуть закупляти за рахунок витрат на потреби ОПи, Генпрокуратури і силовиків?
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04.01.2021 09:19 Ответить
У 2021-му очікуємо закупівлю для потреб ВМС турецьких безпілотників Bayraktar, - Неїжпапа - Цензор.НЕТ 5938
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04.01.2021 10:35 Ответить
А там уважно треба читати. В кінці «чарівне слово» є ПОЛІЦЕЙСЬКИХ.
Тобто вони тоді і поліцейських приплюсували...
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04.01.2021 13:28 Ответить
воно стосується всього графіка.. і за 2014-2019 роки також
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04.01.2021 14:11 Ответить
Міністр оборони пропонує не стріляти.
Міністр внутрішніх справ лізе в зовнішні справи.
Міністр освіти - плагіатор.
Генеральний прокурор порушує закон.
Служба безпеки охороняє сама себе.
Гарант Конституції плює на Конституцію.
Здається, на посадах зараз лише ті, хто вміє діяти прямо протилежно своїм задачам. Анти-влада. Анти-Украіна. Світ чорного дзеркала падає в чорну діру.
Це не скінчиться добре
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04.01.2021 11:25 Ответить
На удивление адекватно. Хотя корветы и беспилотники могли бы и сами делать - там нет супертехнологий - турки сами их собирают из евро-американских комплектующих.
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03.01.2021 23:56 Ответить
Щоб вести зборку потрібна ліцензія і відповідні технології та обладнання.
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03.01.2021 23:59 Ответить
Вы правы - никаких проблем для нас, просто лень заниматься - проще купить готовое.
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04.01.2021 00:18 Ответить
Да и не думаю что там без откатов обойдется.
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04.01.2021 00:51 Ответить
корветы Ада сделаны на современном уровне, хотя, отсутствует дальняя ПВО.
их действительно собирают из евро-американских комплектующих,
часть из которых мы вполне можем делать сами (крылатые ракеты Гарпун и противоракетное ПВО на базе Стингера)
а по беспилотникам турки сами спецы

это очень хорошо, что мы сотрудничаем в ВПК с нашим соседом по Черному морю - Турцией
Иншалла !
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04.01.2021 00:23 Ответить
Беспилотники также из евро-американских комплектующих.
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04.01.2021 00:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7JWQGKQAB8Y Корветы Ада звучат как рыцари ада из "Сверхестественного"
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04.01.2021 00:46 Ответить
Корвет універсальна штука.
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04.01.2021 00:00 Ответить
велике крадівництво є, беспілотників нема. квартальне бидло руліт.
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04.01.2021 00:03 Ответить
А соєва отара повітря псує!)))
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04.01.2021 10:31 Ответить
Алгоритм сперва все просрать, а пот ом героически обещать в действии...
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04.01.2021 00:04 Ответить
шесть лет войны, и тут - внезапно - ладно, купим пару беспилотников, будем рыб смотреть ... Х#йлу наверное аж икнулось от неожиданности.
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04.01.2021 00:05 Ответить
хорошо.
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04.01.2021 00:06 Ответить
А тем временем рыжий дурак трамп официально оформил свой тюремный срок.

President Donald Trump pushed Georgia Secretary of State Brad Raffensperger to "find" votes to overturn the election results after his loss to President-elect Biden.
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04.01.2021 00:12 Ответить
После перевода имеем "Президент Дональд Трамп подтолкнул госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» голоса, чтобы отменить результаты выборов после его поражения от избранного президента Байдена."
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04.01.2021 00:28 Ответить
В 2021 году ожидаем...
-- оевреиваем...
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04.01.2021 00:15 Ответить
Ничего вам Зеля не купит -- Беня с Америкой воевать не будет...
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04.01.2021 00:27 Ответить
Беню вообще то нужно без платно посадить в спящем режиме в самолёт что не является преступлением и без пересадок отправить в штаты там его похоже арестуют и приговорят к длительному сроку
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04.01.2021 00:34 Ответить
Хрен ты Беню кудой выгонишь-- по любым запросам и обвинениям!
Ему из Украины деваться некуда! -- вам, кстати, тоже... -- как-нить уживётесь... -- это надолго -- почти что, навсегда... *)
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04.01.2021 00:41 Ответить
А что в 2021 году ЗЕ уже кирдык?

Ну тогда действительно можно ожидать закупок чего-то полезного для армии.

Если останется ЗЕ, то закупят только ручки и членовозы для Министерства обороны и еще одну квартиру Хомчаку.
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04.01.2021 02:42 Ответить
это хорошо!
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04.01.2021 04:54 Ответить
Надо было быстрее шевелится. Канадская компания Bombardier Recreational Products (BRP) с 23.10. 2020 приостанавила поставку Турции авиадвигателей для Байрактаров. То же касается и оптики и некоторых датчиков. После Карабаха и требований Франции и США в рамках Минского формата немедленно прекратить освобождение Карабаха и ввести прекращение огня и разведение. П.С. Ивченко-Прогресс делает для ANKA, которых у нас совсем нет.
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04.01.2021 06:46 Ответить
Это для наведения ...Нептунов???? А где же наши Кольчуги видящие сквозь бездну моря. Уже давно надо было ДРЛО сделать.
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04.01.2021 10:26 Ответить
Неижпапа - цікаве прізвище.
Певно походить від козацької родини.
Якесь москаля, і не одне, волало - не иж, папу )
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04.01.2021 12:33 Ответить
без коми - не їж(иж рос.) папу
був козак, який варив капусняк з москалів
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04.01.2021 12:49 Ответить
Це, певно, не про людей. А про якусь страву.
Швидше за все - про якийсь хліб.
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04.01.2021 12:50 Ответить
навіщо жарт псуєте ?
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04.01.2021 12:56 Ответить
А ви знаєте, що у виробів з тіста були назви "Баба" і "Папа"?
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04.01.2021 13:02 Ответить
Ні, не чула такого.
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04.01.2021 13:09 Ответить
Баба, - якась запіканка, або паска. І є таке прізвище, як Бабоїд.
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04.01.2021 13:24 Ответить
Може бути.
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04.01.2021 13:34 Ответить
Зустрічається на Вінничині і Черкащині. А ще... В Запоріжжі.
Тож козацьке походження дуже ймовірне.
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04.01.2021 12:59 Ответить
Строить флот когда начнёте? Готовить боевых плавцов,спецов различных,ПВО противокорабельные? Может пару ,тройку подлодок сделаете,ну хоть замахнитесь. Ну хоть что то для себя постройте ,может хоть Индии,Пакистану,...затем продадите. Стройте авиацию водную,вертолеты. Денег нет? Так списали недавно только по госбанкам больше тридцати миллиардов,просто одной строчкой,укрнафте тридцать списали,привату 5.5млр$,ДТЭК списали несколько млрд.Налоги уменьшили крупнейшим Агрохолдингам,ФГИ продал с "дисконтом" 99%собственность "обанкротившихся" банков... тем же владельцам но под другой вывеской. На дивиденды налог 5!!!!%(в США 25!!!!) И льготы тем у кого есть что заплатить,на перевозки по ГОС ЖД,на отсрочку выплатив по налогам..... Деньги есть,просто кругом жадные и тупые твари. Просто потому что если бы строили( например корабли,баржи,вагоны,) то ВНУТРЕННЕЕ потребление металла выросло бы в разы и ДТЭК прекрасно себя чувствовал бы и дешевле была бы логистика( водные артерии ВООБЩЕ не используютс). Просто жадные ,тупые твари. Да и убогие( без бога в душе но с чертом на плече)
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04.01.2021 12:46 Ответить
А бабосы имеются? -
- Небмвмама.
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04.01.2021 13:03 Ответить
ПОЗОР !!! И ЭТО ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ В 2019 В УКРАИНЕ !!!???
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05.01.2021 10:17 Ответить
ИЛИ В 2016 !)
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05.01.2021 10:18 Ответить
 
 