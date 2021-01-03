В 2021 году ожидаем закупку для нужд ВМС турецких беспилотников Bayraktar, - Неижпапа

Военно-морские силы Украины ожидают в 2021 году закупку для их нужд турецких беспилотных авиационных комплексов Bayraktar.

Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне Bayraktar будут иметь улучшенные тактико-технические характеристики, например, увеличенную дальность полета. Задействуем их для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил как на берегу, так и на море", - рассказал Неижпапа.

Контр-адмирал также отметил, что Украина должна использовать все существующие способы получения нужных кораблей, поэтому договорилась о производстве турецких корветов типа ADA.

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"Украинские судостроительные заводы должны иметь технологии, соответствующие стандартам НАТО. А благодаря корвету типа ADA мы получим доступ к таким технологиям. Дело в том, что строительство корветов типа ADA начнется на турецкой верфи, после чего его будут достраивать на нашей, в Украине", - пояснил командующий ВМС.

Напоминаем, в декабре 2020 году Украина и Турция подписали соглашение о производстве корветов ADA и ударных БПЛА Bayraktar.

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