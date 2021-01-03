В 2021 году ожидаем закупку для нужд ВМС турецких беспилотников Bayraktar, - Неижпапа
Военно-морские силы Украины ожидают в 2021 году закупку для их нужд турецких беспилотных авиационных комплексов Bayraktar.
Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне Bayraktar будут иметь улучшенные тактико-технические характеристики, например, увеличенную дальность полета. Задействуем их для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил как на берегу, так и на море", - рассказал Неижпапа.
Контр-адмирал также отметил, что Украина должна использовать все существующие способы получения нужных кораблей, поэтому договорилась о производстве турецких корветов типа ADA.
"Украинские судостроительные заводы должны иметь технологии, соответствующие стандартам НАТО. А благодаря корвету типа ADA мы получим доступ к таким технологиям. Дело в том, что строительство корветов типа ADA начнется на турецкой верфи, после чего его будут достраивать на нашей, в Украине", - пояснил командующий ВМС.
Напоминаем, в декабре 2020 году Украина и Турция подписали соглашение о производстве корветов ADA и ударных БПЛА Bayraktar.
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Яка дика маячня. Точно - це вірмени сцяли і тому обирали загинути, а не знищити Байрактари
Нічого, що у Азербайджану теж є ППО і винищувачі? І патрулювати місцевість винищувачами там було неможливо - літаки використовувались лише по заздалегідь розвіданих цілях лише після подавлення більшості ППО у районі.
Реактивные БПЛА есть только в США и в Израиле .Нам их не продадут однозначно .Будут атаковать и будут сбивать , а это говорит о том что они не нужны ? Главное чтобы выполняли поставленные задачи , а то что будут потери по БПЛА то это очевидный факт .
Корветы действительно нужно достраивать . НО вместо этого закупают французские гражданские вертолеты для полиции за почти миллиард долларов и американские легкие катера со стрелковым вооружением для борьбы с браконьерами
Но не только это.
Что такое реактивный БПЛА? Да по сути это крылатая ракета, а тут Украина уступает лишь США. Вопрос лишь в оборонном заказе.
А я бы сейчас про корветы забыл - в бюджете денег мало, особенно после Пороженко, Комедианта и Ковида.
Корвети нескладно добудувати, питання тільки у відновленні діяльності суднобудівного заводу, який їх будував! Завод потрібно передати в державну власність і добудовувати на ньому українські корвети, корпуси яких вже готові у кількості кількох одиниць.
Корветы -денег нет , допустим .НО на американские катера деньги есть ? А если это причуды американцев , мол купите у нас что нибудь ато нам надоело вам помогать даром , то нужно покупать то что нужно ВСУ -авиацию и современные американские пво , в этом вопросе мы отстаем к сожалению . И что может быть отлично увидели в Карабахе
Не знаю .Не уверен . Что уступаем только американцам . Вот Антонов представил свою Горлицу . Она слабее турецкой Анки и точно НЕ реактивная , а чего же Антонов сразу не стал строить реактивный прототип ? Это же просто проект а не готовое изделие
Теперь поподробнее какие экземпляры лучше Байрактаров . Мне интересно .Честно и я хотел бы почитать про них .Где они есть ? может проекты в общих чертах .Пока что я про такие не слышал
Восстановить судостроение это здорово ! Я только за . НО знаете сколько денег нужно для этого? У государства НЕТ таких денег и передача в госсобственность ничего не изменит . Я думаю что достраивать придется что называется всем Миром , включая партнеров с Запада , а им очень НЕ нравится слово ,,национализация" короче пунктик у них на этом , хотя я лично с ними НЕ согласен
Українські БПЛА краще за турецькі Байрактари і можуть виконувати більше бойових завдань і бути менш помітними для радарів ворога. Один з таких прикладів БПЛА Командор, який може забезпечувати спостереження, корегування вогню і може нести на собі бомбове навантаження -сотні кілограм.
По корветам все дуже просто - корвети вже готові наполовину, корпуси вже зробили, потрібно лише викупити їх у власника і продовжити будівництво на тому самому заводі, який потрібно забрати в держвласність, щоб забезпечити необхідну секретність та продуктивність.
І перестаньте нити що в держави немає коштів! В 2020 році не використали більше 20 млрд.грн бюджету міноборони, а Ви кажете що немає коштів! Мізків немає, а кошти є!
А наша крылатая ракета, летя вплотную над поверхностью земли, остающаяся невидимой для РЛС противника из-за засветки отражением от поверхности Земли и местных надстроек, вполне годится в роди ударного БПЛА, только одноразового, зато реактивного.
https://youtu.be/wS0Hr2lw604 Тяжелый коптер "Командор" с ПТРК
У маленького БПЛА и радиус полета маленький.
Должны быть и маленькие и большие.
Тобто вони тоді і поліцейських приплюсували...
Міністр внутрішніх справ лізе в зовнішні справи.
Міністр освіти - плагіатор.
Генеральний прокурор порушує закон.
Служба безпеки охороняє сама себе.
Гарант Конституції плює на Конституцію.
Здається, на посадах зараз лише ті, хто вміє діяти прямо протилежно своїм задачам. Анти-влада. Анти-Украіна. Світ чорного дзеркала падає в чорну діру.
Це не скінчиться добре
их действительно собирают из евро-американских комплектующих,
часть из которых мы вполне можем делать сами (крылатые ракеты Гарпун и противоракетное ПВО на базе Стингера)
а по беспилотникам турки сами спецы
это очень хорошо, что мы сотрудничаем в ВПК с нашим соседом по Черному морю - Турцией
Иншалла !
President Donald Trump pushed Georgia Secretary of State Brad Raffensperger to "find" votes to overturn the election results after his loss to President-elect Biden.
-- оевреиваем...
Ему из Украины деваться некуда! -- вам, кстати, тоже... -- как-нить уживётесь... -- это надолго -- почти что, навсегда... *)
Ну тогда действительно можно ожидать закупок чего-то полезного для армии.
Если останется ЗЕ, то закупят только ручки и членовозы для Министерства обороны и еще одну квартиру Хомчаку.
Певно походить від козацької родини.
Якесь москаля, і не одне, волало - не иж, папу )
був козак, який варив капусняк з москалів
Швидше за все - про якийсь хліб.
Тож козацьке походження дуже ймовірне.
- Небмвмама.