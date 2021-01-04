На Луганщине оккупанты разбирают на металлолом и вывозят в РФ оборудование шахты "Никанор-Новая", - правозащитники
На оккупированной Луганщине наемники РФ разбирают на металлолом оборудование шахты "Никанор-Новая".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточную правозащитную группу.
"Наши источники информации сообщают нам, что на шахте Никанор-Новая в ОРЛО, оккупационные администрации РФ занимаются вывозом метала.
Шахту оккупанты закрыли в мае 2020 года. Сейчас там работает ликвидационная Комиссия и примерно 150 рабочих из участка РВУ и ГПУ (Ремонтно-восстановительный участок и проходческий участок). Рабочие занимаются поднятием на гора арочной крепи, габаритного горно-шахтного оборудования", - говорится в сообщении.
Правозащитники отмечают, в дальнейшем металл по железное дороге доставляется на площадку по приему металлома в г. Луганск. Там проходит сортировка металлома, после чего он отправляется в РФ.
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В 1934 году выросли здания административно-бытового комбината, механической мастерской, материального склада. К 1939 году была завершена техническая реконструкция шахты. Сооружены обогатительная установка, бункера для загрузки угля. Основные производственные процессы были механизированы от забоя до погрузки угля в железнодорожные вагоны.
В 1940 году среднесуточная добыча угля составила 1326 т, это в три раза больше, чем добывалось в 1930 году. Значительно выросла производительность труда, достигнув в 1940 году 34,4 тонны на рабочего.
Во время войны разрушена и затоплена. . Пласты - маломощные, уголь марки «Т». Падение пластов от 2° до 20°
Значить, платить "мудрому" наріду.
*"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли!"
Сергей Терсимонов 1953-2012
Донецкий поэт
*
"Любой кочевой народ, опустошив пастбища выпасом скота, бросал их и переходил на новые, оставляя старые для самовосстановления. С увеличением количества народонаселения пастбищ, на душу населения, становилось меньше. Приходилось отбивать пастбища силой оружия, то есть, заниматься войной и грабежом.
«Россияне» - такой же «кочевой» народ. Запаскудив земли в одном месте, вместо их восстановления, они лезли к соседям. Напаскудив у ближайших соседей, лезли дальше… И так веками… Скажете - не так?!!! А почему же тогда исконные земли «московитов» - Нечерноземье, находятся в таком запущенном состоянии? Немцы,датчане, голландцы, поляки, эстонцы, латыши, литовцы на песчаных грунтах и болотах умудрялись и умудряются выращивать прекрасные урожаи, так же, как финны, норвежцы и шведы - на камнях холодного Севера. А «московиты» всё лезут на освоенные иными народами земли, даже не пытаясь сделать свою землю лучше…".
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«Как только пришли россияне, всё было сразу разорено. Эти варвары занялись своим любимым занятием - уничтожением. Переворачивали, разбивали, закапывали и истребляли всё, до чего могли дотянуться и что могло бы послужить освещению старинной истории этой страны… Под античные храмы закладывались мины, крюками растягивались мраморные блоки…». (Британский путешественник, Эдвард Кларк, 1800 год, воспоминания о «строительстве» Севастополя…).*
«Основная экономическая деятельность России - собирательство… Профессия - разнорабочий, идеология - похеризм… В идеале российская экономика - это сбор грибов и ежевики, и даже нефть, качаемая из земли, - это такие же грибы, которые сами по себе появились, только не в современном лесу, а в доисторическом…».
«Если еврею в 20-м веке нужно было, для выживания, «немножечко шить», то русскому надо было «немножечко воровать», или сидеть на раздаче собранного другими, главным павианом…».
Дивує інше. Як імбИцили, прихильники опзж, та іншого ригального лайна, яких узкій мір не дістав, продовжують на нього "ківити"?
Ну а теперь пусть писю сосут. У членоголового фюрера Куйла.
Посмотри, "ребята" продадут остатки вторсырья, а потом начнут клянчить у "соседей справа".