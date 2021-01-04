На Луганщине оккупанты разбирают на металлолом и вывозят в РФ оборудование шахты "Никанор-Новая", - правозащитники

На оккупированной Луганщине наемники РФ разбирают на металлолом оборудование шахты "Никанор-Новая".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточную правозащитную группу.

"Наши источники информации сообщают нам, что на шахте Никанор-Новая в ОРЛО, оккупационные администрации РФ занимаются вывозом метала.

Шахту оккупанты закрыли в мае 2020 года. Сейчас там работает ликвидационная Комиссия и примерно 150 рабочих из участка РВУ и ГПУ (Ремонтно-восстановительный участок и проходческий участок). Рабочие занимаются поднятием на гора арочной крепи, габаритного горно-шахтного оборудования", - говорится в сообщении.

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Правозащитники отмечают, в дальнейшем металл по железное дороге доставляется на площадку по приему металлома в г. Луганск. Там проходит сортировка металлома, после чего он отправляется в РФ.