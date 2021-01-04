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От кибератаки российских хакеров пострадали более 250 американских госучреждений и компаний, - The New York Times

От кибератаки российских хакеров пострадали более 250 американских госучреждений и компаний, - The New York Times

От кибератаки хакеров, связанных с российскими спецслужбами, в США пострадали более 250 государственных учреждений и крупных компаний. Масштабная атака на госорганы США могла быть в пять раз опаснее, чем предполагалось вначале.

Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В национальном управлении кибербезопасности отметили, что атака на избирательные ресурсы могла служить лишь прикрытием, в то время как основной целью могли быть крупные американские корпорации и само правительство США.

Также до сих пор неизвестно, были ли атаки российских хакеров обычной шпионской операцией, или же они позволили получить доступ к правительственным учреждениям и крупным корпорациям, в том числе к лабораториям, в которых разрабатывается ядерное оружие, заявили в управлении.

Специалисты по кибербезопасности подчеркнули, во все системы были вмонтированы датчики "раннего предупреждения о возможных атаках", но они почему-то не сработали.

Также читайте: Байден призвал модернизировать оборону США для борьбы с киберугрозами со стороны России и Китая

"Это выглядит намного, намного хуже, чем мы опасались. И размер нанесенного вреда продолжает увеличиваться. Уже ясно, что правительство США упустило это", – отметил один из членов Конгресса, демократ Марк Уорнер.

А экс-замминистра внутренней безопасности США Сюзанна Сполдинг заявила, что они до сих пор не знают стратегических целей России. "Но мы обеспокоены тем, что это может выйти за рамки разведки и целью может быть получение рычагов влияния на новую администрацию, чтобы удержать нас от действий против Владимира Путина", – подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия участвовала в масштабной кибератаке на ведомства США, - Помпео

Автор: 

США (27061) хакер (1190) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+25
Добро должно быть с кулаками.
***** должно быть с синяками.
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04.01.2021 00:50
+16
козломордые упорно выпрашивают - чтобы им отключили SWIFT

тог-ДА в стране-помойке насТУПИТ Новый 1937-й Год.
Ну да - обезумевшим чекистам не место в цивилизованном мире.
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04.01.2021 01:32
+13
Потому, что у них 4 года была пуйловская подстилка, которая запретила своим разведчикам даже упоминать пуйлорашку в своих отчетах.
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04.01.2021 03:14
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Правила форума Совет форумчан
американські бюрократи не встигають, бо вони бюрократи по життю, навіть у мілкософті
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04.01.2021 00:50 Ответить
Предложишь кого-то более эффективного чем американцы?
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04.01.2021 00:55 Ответить
ви про Байдена чи про демократів взагалі?
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04.01.2021 01:29 Ответить
Я вообще про американскую политическую систему.
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04.01.2021 01:48 Ответить
а я взагалі анархіст
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04.01.2021 01:51 Ответить
Во-первых, что мы будем понимать под словом "анархизм"? Анархизм
практический, метафизический, теоретический, отвлеченный, мистический,
индивидуальный, социальный? (с)
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04.01.2021 01:56 Ответить
Загально-філософський та трішечки практичний, бо будь які абстрактні міркування потрібно підтверджувати хоч би і для себе практикою втілювання
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04.01.2021 02:05 Ответить
Бомж, что ли?
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04.01.2021 03:03 Ответить
То вже й пошуткувать зась?🙂
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04.01.2021 03:20 Ответить
вибачте пані, зараз видалю образливий допис
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04.01.2021 14:15 Ответить
видалив, шуткуйте далі
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04.01.2021 14:16 Ответить
Дякую! Дуже дякую!🙂
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04.01.2021 14:25 Ответить
Вибачаю. Не такий вже і образливий був Ваш допис.🙂
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04.01.2021 14:27 Ответить
Добро должно быть с кулаками.
***** должно быть с синяками.
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04.01.2021 00:50 Ответить
От кибератаки российских хакеров пострадали более 250 американских госучреждений и компаний, - The New York Times - Цензор.НЕТ 5095
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04.01.2021 00:55 Ответить
Поговаривают что в этом году ему кирдык
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04.01.2021 00:57 Ответить
Від кібератаки російських хакерів постраждали понад 250 американських держустанов і компаній, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9353
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04.01.2021 10:16 Ответить
Корче лажанулись Штаты перед рукожопой руснёй..
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04.01.2021 00:53 Ответить
ты за кацапов болеешь?
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04.01.2021 00:56 Ответить
він мабуть з тих самих "рукожопих" та пишається собою
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04.01.2021 01:49 Ответить
прямо в глаз...!
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04.01.2021 09:22 Ответить
Рыжий все еще ищет мира в глазах ввп.
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04.01.2021 00:55 Ответить
нужно выразить озабоченость !
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04.01.2021 01:26 Ответить
От пестюки-ментоловые боярышники...
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04.01.2021 01:30 Ответить
козломордые упорно выпрашивают - чтобы им отключили SWIFT

тог-ДА в стране-помойке насТУПИТ Новый 1937-й Год.
Ну да - обезумевшим чекистам не место в цивилизованном мире.
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04.01.2021 01:32 Ответить
Тут уж скорее хакеры отключат Штатам SWIFT. Докатились.
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04.01.2021 01:42 Ответить
Ганьба, трампа на растофф!
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04.01.2021 01:50 Ответить
Ну или бельгийцы. Штаты-то к SWIFT вообще никакого отношения не имеют, это европейская система.
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04.01.2021 01:56 Ответить
Кстати забавно, если в ответ на санкции по СП-2 ЕС отключит Штатам SWIFT. Вот будет ржака.
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04.01.2021 02:15 Ответить
Реально пусть везут золото назад.
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04.01.2021 02:16 Ответить
В экспорте США давно уже не имеет особого значения коме процессоров Intel, которые с удовольствием заменят Cамсунг и TSMC.
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04.01.2021 02:21 Ответить
Главное, шо робот пёдор на орбите, правда ?
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04.01.2021 03:36 Ответить
Никто им ничего не отключит пока нефть, газ, лес, золото и т.д. и т.п. бесперебойно продают на запад.
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04.01.2021 12:33 Ответить
Более 250?
Это сколько?
От 251 до 1 000 000 000 000?
Или тяжело написать, что это: 251, 252, 253 ,254, 255, 256, 257, 258, 259, 260?
Если вдруг это 261, то это уже более 260!
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04.01.2021 01:59 Ответить
Да уж....
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04.01.2021 01:59 Ответить
Хакеры славяноязычных республик бывшего Совка - лучшие в мире. Это общепризнано. Соединение советского математического образования, мощной шахматной школы, а также сложного языка и развитой поэзии дало свои результаты.
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04.01.2021 02:12 Ответить
Совкові балачки кацапів, це юдеї все зробили хрюцькі на замовлення кремля, що не чув такого? Тільки в них є шахова школа і якаясь там складна мова, та й ще дві, а не одна, і вони взагалі пишуть не як люди, а з кінця книжки до початку чудернацькими буковами у зворотньому порядку, та ті букови по всіх математичних книжках ще розкидані у спробі повного захоплення науки і поезії.
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04.01.2021 02:22 Ответить
Значит они виноваты.
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04.01.2021 02:27 Ответить
та "загальновизнано", що вони завжди в усьому винуваті по життю, бо обрані богом , який є тим, хто він є
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04.01.2021 02:35 Ответить
Еще не время спускать на кацапов всех собак?
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04.01.2021 02:37 Ответить
Кацапов сейчас юзают по другому. Как страшилку и рычаг давления. Вот когда это перестанет работать, тогда добьют. Да и Китай подростает, новая страшилка
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04.01.2021 12:35 Ответить
америкосы-тоже зебилы.Их дрючат,а они...И у них даже нет шанса,потому как ПЁТР-он один.И он у нас!И он обязательно опять выстрелит!И опять организует Коалицию.А то всё подрасшаталось
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04.01.2021 02:54 Ответить
Потому, что у них 4 года была пуйловская подстилка, которая запретила своим разведчикам даже упоминать пуйлорашку в своих отчетах.
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04.01.2021 03:14 Ответить
Это смешно и нелепо.У них есть Конгресс и Сенат.А в 14-ом вообще был другой президент.Переписывайте методичку.
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04.01.2021 03:31 Ответить
Та рудий додік сам всі таємниці кремблю продасть. Ви шо вже забули, шо там «трампнаш».
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04.01.2021 03:18 Ответить
Реакція рудого мудака на кібернапад російських хакерів :
"Кібер-атаки набагато частіше зустрічаються у фейковий новинах, ніж насправді. Я був повністю поінформований, і все під контролем. Росія, Росія, Росія - перше, що починають співати, коли щось відбувається, тому що провідні ЗМІ, в основному з фінансових причин, бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай".https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1340333618691002368?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340333618691002368%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F12%2F20%2F7277594%2F

"Такіх хакєров в любом воєнторгє купіть можна"...
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04.01.2021 05:51 Ответить
А взамен пуйло разрешит ему порулить еще. Хотя бы каким-то городком
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04.01.2021 12:37 Ответить
От кибератаки российских хакеров пострадали более 250 американских госучреждений и компаний, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6277
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04.01.2021 04:22 Ответить
https://korrespondent.net/world/4312975-proval-severnoho-potoka-2-neyzbezhen-analytyky Провал Северного потока-2 неизбежен - аналитики
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04.01.2021 07:45 Ответить
ломать не строить
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04.01.2021 07:47 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/4/7278970/ SpaceX готовится к запуску Starship уже на этой неделе
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04.01.2021 08:03 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/4/7278968/ Трамп требовал от властей Джорджии найти ему голоса - WP
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04.01.2021 08:04 Ответить
вам еще добавят
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04.01.2021 09:00 Ответить
В России решили назвать СП-2 : - *Труба России*
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04.01.2021 09:01 Ответить
Щось ваш бідон - адренохромщик і сатаніст - ніяк не може воцаритися. Навіть американське тель-авідєніє його майже не показує.

Щось мені підказує, що ми наканунє грандіозного шухєра. Інфа по 10 спецслужб світу, замішаних на торгівлі дітьми - супербомба ХХІ століття. Якщо після такого люди не прокинуться, тоді вони цілком заслуговують цифрового концтабору, спішно запроваджуваного під димовою завісою ковіду.
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04.01.2021 13:43 Ответить
***** не понимает обычного человеческого общения, он любую пакость поясняет как во благо для своего народа - основная отмазка для ватников работает на все 100%!!! На лжи вся пропаганда СССР и РФ и держится. Это строй диктатуры и коррупции
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04.01.2021 15:23 Ответить
Потому, что у них 4 года была подстилка, которая запретила своим разведчикам даже упоминать царя в своих отчетах. А сейчас происходит всё тоже самое, всё под его крылом и руководством. Даже если новости мира https://news-invest.ru/v-mire/ почитать, можно в этом убедиться.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240312/0192148c-ed1b-7315-962e-a212463bc740
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25.01.2021 18:55 Ответить
 
 