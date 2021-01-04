От кибератаки российских хакеров пострадали более 250 американских госучреждений и компаний, - The New York Times
От кибератаки хакеров, связанных с российскими спецслужбами, в США пострадали более 250 государственных учреждений и крупных компаний. Масштабная атака на госорганы США могла быть в пять раз опаснее, чем предполагалось вначале.
Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
В национальном управлении кибербезопасности отметили, что атака на избирательные ресурсы могла служить лишь прикрытием, в то время как основной целью могли быть крупные американские корпорации и само правительство США.
Также до сих пор неизвестно, были ли атаки российских хакеров обычной шпионской операцией, или же они позволили получить доступ к правительственным учреждениям и крупным корпорациям, в том числе к лабораториям, в которых разрабатывается ядерное оружие, заявили в управлении.
Специалисты по кибербезопасности подчеркнули, во все системы были вмонтированы датчики "раннего предупреждения о возможных атаках", но они почему-то не сработали.
"Это выглядит намного, намного хуже, чем мы опасались. И размер нанесенного вреда продолжает увеличиваться. Уже ясно, что правительство США упустило это", – отметил один из членов Конгресса, демократ Марк Уорнер.
А экс-замминистра внутренней безопасности США Сюзанна Сполдинг заявила, что они до сих пор не знают стратегических целей России. "Но мы обеспокоены тем, что это может выйти за рамки разведки и целью может быть получение рычагов влияния на новую администрацию, чтобы удержать нас от действий против Владимира Путина", – подчеркнула она.
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индивидуальный, социальный? (с)
***** должно быть с синяками.
тог-ДА в стране-помойке насТУПИТ Новый 1937-й Год.
Ну да - обезумевшим чекистам не место в цивилизованном мире.
Это сколько?
От 251 до 1 000 000 000 000?
Или тяжело написать, что это: 251, 252, 253 ,254, 255, 256, 257, 258, 259, 260?
Если вдруг это 261, то это уже более 260!
"Кібер-атаки набагато частіше зустрічаються у фейковий новинах, ніж насправді. Я був повністю поінформований, і все під контролем. Росія, Росія, Росія - перше, що починають співати, коли щось відбувається, тому що провідні ЗМІ, в основному з фінансових причин, бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай".https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1340333618691002368?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340333618691002368%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F12%2F20%2F7277594%2F
"Такіх хакєров в любом воєнторгє купіть можна"...
Щось мені підказує, що ми наканунє грандіозного шухєра. Інфа по 10 спецслужб світу, замішаних на торгівлі дітьми - супербомба ХХІ століття. Якщо після такого люди не прокинуться, тоді вони цілком заслуговують цифрового концтабору, спішно запроваджуваного під димовою завісою ковіду.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240312/0192148c-ed1b-7315-962e-a212463bc740