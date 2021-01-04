От кибератаки российских хакеров пострадали более 250 американских госучреждений и компаний, - The New York Times

От кибератаки хакеров, связанных с российскими спецслужбами, в США пострадали более 250 государственных учреждений и крупных компаний. Масштабная атака на госорганы США могла быть в пять раз опаснее, чем предполагалось вначале.

Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В национальном управлении кибербезопасности отметили, что атака на избирательные ресурсы могла служить лишь прикрытием, в то время как основной целью могли быть крупные американские корпорации и само правительство США.

Также до сих пор неизвестно, были ли атаки российских хакеров обычной шпионской операцией, или же они позволили получить доступ к правительственным учреждениям и крупным корпорациям, в том числе к лабораториям, в которых разрабатывается ядерное оружие, заявили в управлении.

Специалисты по кибербезопасности подчеркнули, во все системы были вмонтированы датчики "раннего предупреждения о возможных атаках", но они почему-то не сработали.

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"Это выглядит намного, намного хуже, чем мы опасались. И размер нанесенного вреда продолжает увеличиваться. Уже ясно, что правительство США упустило это", – отметил один из членов Конгресса, демократ Марк Уорнер.

А экс-замминистра внутренней безопасности США Сюзанна Сполдинг заявила, что они до сих пор не знают стратегических целей России. "Но мы обеспокоены тем, что это может выйти за рамки разведки и целью может быть получение рычагов влияния на новую администрацию, чтобы удержать нас от действий против Владимира Путина", – подчеркнула она.

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