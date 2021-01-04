В Норвегии ужесточают карантин, чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19

Власти Норвегии ужесточают карантинные ограничения в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

С понедельника, 4 января, сроком на две недели вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах, а также на различных мероприятиях. При этом сами заведения остаются открытыми.

Встречи дома ограничиваются числом в пять человек. На различных мероприятиях на улице разрешается не более 10 человек. Но при этом можно собирать до 200 человек на мероприятия, где есть стационарные сидячие места.

В магазинах и торговых центрах будет регулироваться число посетителей. Спортивные и развлекательные мероприятия в помещениях переносятся на более поздние сроки.

Также читайте: Норвегия возобновляет авиасообщение с Британией, приостановленное ранее из-за обнаружения нового штамма коронавируса

Власти также рекомендуют гражданам отказаться от поездок по стране и за границу, и в ближайшие две недели не принимать у себя гостей.

Новые меры будут действовать до 18 января.

Также читайте: Израиль лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 - уже привито 10% населения

До сих пор Норвегия по сравнению с другими странами Европы относительно успешно противостояла пандемии коронавируса. Вместе с Финляндией, Грецией и Исландией в стране сейчас наблюдается одно из самых низких Европе число новых случаев SARS-CoV-2. За неделю с 21 по 27 декабря оно составляло 113 случаев на 100 тыс. жителей.

С начала пандемии в Норвегии с населением в 5,3 миллиона человек выявлено всего 50,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 436 человека умерли.