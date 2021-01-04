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Новости Коронавирус и карантин
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В Норвегии ужесточают карантин, чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19

В Норвегии ужесточают карантин, чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19

Власти Норвегии ужесточают карантинные ограничения в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

С понедельника, 4 января, сроком на две недели вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах, а также на различных мероприятиях. При этом сами заведения остаются открытыми.

Встречи дома ограничиваются числом в пять человек. На различных мероприятиях на улице разрешается не более 10 человек. Но при этом можно собирать до 200 человек на мероприятия, где есть стационарные сидячие места.

В магазинах и торговых центрах будет регулироваться число посетителей. Спортивные и развлекательные мероприятия в помещениях переносятся на более поздние сроки.

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Власти также рекомендуют гражданам отказаться от поездок по стране и за границу, и в ближайшие две недели не принимать у себя гостей.

Новые меры будут действовать до 18 января.

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До сих пор Норвегия по сравнению с другими странами Европы относительно успешно противостояла пандемии коронавируса. Вместе с Финляндией, Грецией и Исландией в стране сейчас наблюдается одно из самых низких Европе число новых случаев SARS-CoV-2. За неделю с 21 по 27 декабря оно составляло 113 случаев на 100 тыс. жителей.

С начала пандемии в Норвегии с населением в 5,3 миллиона человек выявлено всего 50,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 436 человека умерли.

Автор: 

карантин (16729) Норвегия (709) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Приняв такие меры, Норвежцы окончательно становятся дрессированными обезьянками, теперь все в очередь просить вакцину.
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04.01.2021 05:25
+4
Что тут сказать отписавшимся выше? Только словами классика: "Вас любят, но вы, похоже, крепчаете!"
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04.01.2021 04:12
+3
каждая страна борется с проблемами по-своему

В Норвегии ужесточают карантин, чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 9837
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04.01.2021 07:42
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Антиковідники! Фас!
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04.01.2021 01:33 Ответить
та тут є один такий з Норвегії
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04.01.2021 01:44 Ответить
Тут такий є навіть з Австралії.
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04.01.2021 01:53 Ответить
И у обоих небось прописка дета за МКАДом.
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04.01.2021 02:36 Ответить
Угу. И на многотысячные митинги в Германии все съезжаются из рфии...
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04.01.2021 09:04 Ответить
Что тут сказать отписавшимся выше? Только словами классика: "Вас любят, но вы, похоже, крепчаете!"
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04.01.2021 04:12 Ответить
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04.01.2021 08:28 Ответить
Приняв такие меры, Норвежцы окончательно становятся дрессированными обезьянками, теперь все в очередь просить вакцину.
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04.01.2021 05:25 Ответить
каждая страна борется с проблемами по-своему

В Норвегии ужесточают карантин, чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 9837
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04.01.2021 07:42 Ответить
а все из-за чего? потому-что оказалось, комбайнеров небухих просто не нашлось, чтобы начать посевную... да и забили - у Украины зерно купили
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04.01.2021 07:51 Ответить
Юта. Не уколовся - червону маску носи! Уколовся - теж маску носи, але синю! Йідн - жовту зірку носити. В Норвегии ужесточают карантин, чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 2440
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04.01.2021 08:19 Ответить
Aвторы ковидной афёры - те же самые которые привели Гитлера к власти и спланировали Холокост. Это не секрет.
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04.01.2021 10:23 Ответить
Это уже такой закон на уровне штата вышел, так надо понимать ?
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04.01.2021 10:24 Ответить
Поки-що корисні ідіоти вислужуються, або мери чудять. Але тенденція не радує.
Сьогодні робив тест, Mount Sinai Hospital, центр Торонто . Пів часа тупо сидів чекав. Зі мною ще 6 чоловік було. Черги на вулиці взагалі ніякої. Навіть якщо вони 20 чоловік в годину пропускають то за 8 годин - 160, а щоб генерувати 50тис. тестів в день по провінції необхідно щоб подібна установа робила 400 тестів в день.
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04.01.2021 22:47 Ответить
Ну вот подумайте сами: что же это за "смертоносный вирус" на который нужно тестироваться чтобы знать: есть он у вас или нет ?
Вся эта ковидная кампания - грандиозная диверсия всемирного масштаба. Причём атакованы прежде всего англофонные страны. Куда ни плюнь - везде предатели в органах власти.
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04.01.2021 23:57 Ответить
FAKE
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04.01.2021 17:52 Ответить
Готовятся к "новому мировому порядку".
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04.01.2021 10:22 Ответить
 
 