В Норвегии ужесточают карантин, чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19
Власти Норвегии ужесточают карантинные ограничения в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
С понедельника, 4 января, сроком на две недели вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах, а также на различных мероприятиях. При этом сами заведения остаются открытыми.
Встречи дома ограничиваются числом в пять человек. На различных мероприятиях на улице разрешается не более 10 человек. Но при этом можно собирать до 200 человек на мероприятия, где есть стационарные сидячие места.
В магазинах и торговых центрах будет регулироваться число посетителей. Спортивные и развлекательные мероприятия в помещениях переносятся на более поздние сроки.
Власти также рекомендуют гражданам отказаться от поездок по стране и за границу, и в ближайшие две недели не принимать у себя гостей.
Новые меры будут действовать до 18 января.
До сих пор Норвегия по сравнению с другими странами Европы относительно успешно противостояла пандемии коронавируса. Вместе с Финляндией, Грецией и Исландией в стране сейчас наблюдается одно из самых низких Европе число новых случаев SARS-CoV-2. За неделю с 21 по 27 декабря оно составляло 113 случаев на 100 тыс. жителей.
С начала пандемии в Норвегии с населением в 5,3 миллиона человек выявлено всего 50,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 436 человека умерли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Йідн - жовту зірку носити.
Сьогодні робив тест, Mount Sinai Hospital, центр Торонто . Пів часа тупо сидів чекав. Зі мною ще 6 чоловік було. Черги на вулиці взагалі ніякої. Навіть якщо вони 20 чоловік в годину пропускають то за 8 годин - 160, а щоб генерувати 50тис. тестів в день по провінції необхідно щоб подібна установа робила 400 тестів в день.
Вся эта ковидная кампания - грандиозная диверсия всемирного масштаба. Причём атакованы прежде всего англофонные страны. Куда ни плюнь - везде предатели в органах власти.