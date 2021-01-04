Пандемия COVID-19 была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира, мы просто первыми сообщили о вирусе, - МИД Китая

Пандемия коронавируса могла быть вызвана отдельными вспышками в разных регионах планеты. Китай всего лишь первым сообщил о новом вирусе.

Об этом заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Мы мчались наперегонки со временем и были первой страной, сообщившей миру о случаях заболевания. Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, скорее всего, была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира", – сказал Ван И,.

По словам министра, Китай всегда содействовал формированию глобальной синергии и стоял у истоков международного сотрудничества в борьбе с COVID-19.

"Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное изложение фактов и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", – добавил он.

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