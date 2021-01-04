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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира, мы просто первыми сообщили о вирусе, - МИД Китая

Пандемия COVID-19 была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира, мы просто первыми сообщили о вирусе, - МИД Китая

Пандемия коронавируса могла быть вызвана отдельными вспышками в разных регионах планеты. Китай всего лишь первым сообщил о новом вирусе.

Об этом заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Мы мчались наперегонки со временем и были первой страной, сообщившей миру о случаях заболевания. Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, скорее всего, была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира", – сказал Ван И,.

По словам министра, Китай всегда содействовал формированию глобальной синергии и стоял у истоков международного сотрудничества в борьбе с COVID-19.

"Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное изложение фактов и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", – добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press. ДОКУМЕНТ

Автор: 

карантин (16729) Китай (3028) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
Вы, китайские коммуняки - негодяи, скрывали масштабы эпидемии в Китаи и самолётами распространяли заразу по всему миру...
Я жду момента, когда весь мир выдохнет и начнёт вас бить - очень и очень больно.
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04.01.2021 01:54
+24
"летючі миші вони такі летючі, у всі куточки світу."
Врет узкопленочный !
более глупую отмазку тяжело придумать

Все же накосячили они видать в своих лабораториях
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04.01.2021 01:54
+15
Ого,як закрутили!Я пам'ятаю,як ще на початку епідемії,італійський журналіст,кричав:»поясніть нам,що це таке,ми вас боїмося,тому що ви мовчите!»,а якийсь представник китайської діаспори йому відповідав:»ви-расист!У вас негативне відношення до нас,тому що ми-комуністи».В мене останнім часом складається враження,що «расизм»це синонім до «інстинкт самозбереження».
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04.01.2021 02:18
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Я правильно понимаю, что китайские коммунистические товарищи не хотят платить по счетам, которые им скоро предъявят, то есть не хотят возмещать экономические убытки всем странам, которые понесли убытки из-за дурантина, как последствия того, что кто-то в Ухане выпустил на волю мышку летучую зараженную?
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04.01.2021 08:28 Ответить
...не помив руки перед обідом
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04.01.2021 09:03 Ответить
Судя по тому как были экипированы китайские врачи , они с самого начала знали с чем имеют дело .
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04.01.2021 08:41 Ответить
Рекомендую для перегляду
https://www.youtube.com/watch?v=lrQS89H13Xw Илларионов: Коронавирус надолго, но не для всех, или как мы оказались в положении индейцев XVI века
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04.01.2021 09:02 Ответить
Цей пост був надрукований в 2014 році на Цензорі. В ньому є цікава фраза.

"Створити можна не лише ЯЗ і засоби доставки.
Але я вже не один раз писав - що не виконання Будапештського меморандуму приведе до появи нових держав, які будуть створювати свою ЯЗ. Так остання заява Саудівської Аравії про те, що у випадку створення ЯЗ Іраном, Саудівська Аравія теж створить свою ЯЗ. Це на кшталт того, як Індія і Пакистан створили кожен свою ЯЗ. Ще окрім вказаних держав, до 10 є потенційними державами у яких науковий, фінансовий, матеріальний ресурс для створення ЯЗ. Але виникає проблема, як бути тим державам, що не мють ресурсу по створенню своєї ЯЗ. Дані держави підуть шляхом створення дешевої зброї масового знищення - хімічне, біологічне, бактеорологічне і новітнє - кібернетичне. Адже кожна держава повинна забезпечити собі безпеку сама, оскільки міжнародні договори не забезпечують гарантій безпеки ні одній державі. Але швидше за все, навіть створення переважною більшості держав зброї масової знищення не може врятувати нікого від створення вірусів на генному рівні, які будуть мати необмежений інкубаційний період, дані віруси зможуть запускатися під впливом певних факторів - скажемо радіовипромінювання певних частот з певними періодами. Відповідно може бути розроблено і антивірус щоб зупинити дію вірусу. Можна багато фантазувати, але коли Кюрі носили мішком урануву руду, то з них теж сміялися. Тому коли такий вірус створить якийсь ідіот, то буде не до сміху.
А що до України і реанімації ядерної зброї. Створювати ЯЗ може і не потрібно, тому що прийдеться вступити в протистояння з так званими "гарантами". Потрібно створювати ******* засоби доставки на 2-3 тис. км. Створити нові види вибухівки. А тепер намалюйте радіус на карті 1, 2, 3 тис км в бік паРаші і порахуйте, скільки ядерних блоків працює на вказаній території. Скільки розміщено складів з боєкомплектом, хімічних виробництв, електростанції, мости, гідрологічні споруди. Виведення зі строю таких об'єктів буде рівносильне застосування ЯЗ. Головне, створюючи дану зброю, ми не порушуємо міжнародні договори і ми маємо моральне право на створення ******** зразків зброї.
Україні потрібно діяти по прикладу Ізраїлю. Також Трамп оголосив - Америка понад усе. Так само повинна діяти і УКРАЇНА."
***
Хтось накаркав.
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04.01.2021 08:58 Ответить
Есть огромный список химических отравляющий веществ для массового мора и без заморочек с ЯО.
Как по мне ЯО это просто линейка для письмерства.
Как показывает практика достаточно вообще приплыть с танкером селитры, что бы разнести пол столицы)
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04.01.2021 09:16 Ответить
Головне правильно поставити танкер.
Сєвєроморск 1984 р. Вибух на складах Скала.

Пандемия COVID-19 была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира, мы просто первыми сообщили о вирусе, - МИД Китая - Цензор.НЕТ 161
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04.01.2021 09:22 Ответить
С каких пор селитру танкерами возят?
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04.01.2021 10:27 Ответить
Сухогрузами, контейнеровозами если для тебя это принципиально.
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04.01.2021 10:36 Ответить
створення вірусів на генному рівні, які будуть мати необмежений інкубаційний період, дані віруси зможуть запускатися під впливом певних факторів - скажемо радіовипромінювання певних частот з певними періодами.



Це треба бути хворим на голову,щоб вірити про запуск "генетимчної бомби" впливом вишок 5 жі чи "радіовипромінюванням"...


це треба бути ПОВНИМ імбецилом,щоб вірити ,що віруси можуть приймати радіочастоти )))))
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04.01.2021 11:25 Ответить
Розмір вірусу SARS-CoV-2 - близько 0,1 мікрона (мікрометра)

1Х10 =7 2997.92458 терагерц...
300 ГГц - 3 ТГц1 мм - 0.1 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Терагерцові хвилі


тим,хто не вчив фізику у школі...
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04.01.2021 11:34 Ответить
в 2002 г. был создан первый ТГц https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 квантово-каскадный лазер , работающий на частоте 4,4 ТГц и выдающий мощность 2 мВт
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04.01.2021 11:46 Ответить
Лазер не катит. Это же свет, а не радиоволна . Если ковиду приедет по морде поток фотонов из лазера, то ему может и поплохеть.
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04.01.2021 17:49 Ответить
Меньше надо жрать летучих мышей и прочую фауну!
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04.01.2021 09:05 Ответить
Природа каждый день генерирует 5000 новых вирусов, право на жизнь из них получает один из миллиона.
Но проще канеш раздуть теорию заговора и найти казла, иначе жизнь будет казаться слишком скучной, а реальность окажется реальной)
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04.01.2021 09:08 Ответить
Є теорія впливу сонячної активності на історичні процеси у Світі. Суть теорії зводиться до того, що при зростанні сонячної активності зростає активність вірусів, які відповідно викликають епідемії.
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04.01.2021 09:16 Ответить
слухай,теоретик.. ти фізику в школі вчив?
щоб вірити у подібну ..уйню !? )))
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04.01.2021 11:35 Ответить
Покопайся в Інтернеті, є цікава книжечка там все науково пояснено і не лише про віруси.
Віруси мають тенденцію, коли їм загрожує небезпека то вони починають активне розмноження.
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04.01.2021 11:51 Ответить
Зачем нам солнце, если есть вышки 5Ж?
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04.01.2021 17:50 Ответить
Це точно. А ще історія вчить лише тому, що нічому не вчить. У тому числі історія пандемій, як-от: афінська моровиця, чума Антоніна, чума Кипріяна, чума Юстиніана, чорна смерть, холерні пандемії, іспанка... Де були китайські лабораторії, Світовий уряд чи Біл Гейтс у ті часи?

Історія патогенів загалом, і вірусів зокрема, є невід'ємною частиною історії життя на цій планеті. Але "простий нарід" з піною в роті обстоює міфи, а не наукові знання.
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04.01.2021 10:38 Ответить
просто статистичному зелоху комфортніше думати, що в його паскудному житті винний Біл Гейтс, а не власна лінь і тупість.
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04.01.2021 10:58 Ответить
Це правда. Ця хвороба ще до того як її в Ухані ідентифікували вже гуляла по світу. З осені 2019 року, як мінімум і це підтверджено в різних країнах після дослідження аналізу крові на антитіла у людей. А то і ще раніше він був. Наприклад в Україні люди вмирали від запалення легенів, яке було спричинено не виявленим збудником, (бо збудників у нас ніколи лабораторно не виявляють), як мінімум у 2019 році, а то і ще раніше. Потрібно просто підняти всі дані, вивчити, проаналізувати і все стане зрозуміло. А далі зрозуміть кому це вигідно і хто в нас виробляє хімічну та бактеріологічну зброю, і хто хоче як "мученік" в рай...
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04.01.2021 09:10 Ответить
Ніхто ніколи не шукав збудників, особливо вірусів, хіба шо грип іноді, та спалахи траплялись завжди, як, наприклад, наприкінці 18-го, а в січні 19-го різко підскочила смертність. Чи хтось знає, шо то за вірус був? Мабуть, ніхто. А зараз раптово всім цікаво стало.
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04.01.2021 09:36 Ответить
не пи..ди "крупним шрифтом" !!!




вірус(немодифікований людиною),так ,гуляв... А епідемія розпочалася з Уханської лабораторіїї....
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04.01.2021 11:21 Ответить
О це ти дебільчик, як без тебе в цій темі? Головний наш кошмар та свідок великого дурантіна і вимирання. Корона вразила твій деградований мозок. Вакцина тобі вже не допоможе.
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04.01.2021 11:27 Ответить
кажеш,ти вже вирішив вакцинуватись ? )))
бо судячи з твого виперду ,я тебе переконав )))
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04.01.2021 11:36 Ответить
Я тебе вже запитував, скільки тобі платять за твій пердьож у темі "смертельної" пандемії? Скажи і якщо хоча б 2000 у.о. то я перебіжу на твій бік і так усіх закошмарю, що ти пиль будеш за мною ковтати.
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04.01.2021 11:52 Ответить
ще раніше він був. Наприклад в Україні люди вмирали від запалення легенів, яке було спричинено не виявленим збудником, (бо збудників у нас ніколи лабораторно не виявляють), як мінімум у 2019 році, а то і ще раніше.

логіка НА ПІ...ЄЦ..
люди вмирали десятки років від запалення легенів,але тобі не було тестів на Ковід -значить висновок -Світова жидо-масонська ложа (варіант -рептилоїди з Тау Кита) НАКАЗАЛА приховувати факт існування Ковід раніше..
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04.01.2021 11:43 Ответить
Факт , я перехворів цією заразою ще у грудні 2019 року ...
Діагноз лікарі поставили - пневмонія . На всякий випадок ренгенівські знімки , з початку та кінця хвороби зберігаю . А пропажа нюху та смаку - тоді трохи здивувала . Пізніше усе стало ясним !
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04.01.2021 11:44 Ответить
китайцы виноваты только лишь в том,что у них населения больше всех в мире...
а значит и скорость распространения болячки максимальная
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04.01.2021 09:13 Ответить
По китайській статистиці у них все ТІП-ТОП.
Хоч в в сусідів Японія, Південна Корея, В'єтнам, там повна ()!()
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04.01.2021 09:25 Ответить
тем не менее это не даёт права утверждать что именно они занесли заразу
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04.01.2021 09:28 Ответить
()() так краще

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04.01.2021 11:00 Ответить
Ещё ни одному человек не удалось создать ни одного живого существа. Даже неживого робота способного к размножению.
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04.01.2021 09:14 Ответить
Именно в тех точках мира, где скопление китайской нечисти! Когда вы кожаноеды заплатите за миллионы смертей?
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04.01.2021 09:16 Ответить
Вирусное аудио, вирусное видео ...
Теперь есть и вирусный теракт?
Или Мировое правительство избавляется от определенных "слоев населения".
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04.01.2021 09:32 Ответить
кацап детектед твое ботоксное "мировое правительство" забилось в бункер и не отсвечивает - ждет новые животворящие санкции
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04.01.2021 11:55 Ответить
Да есть. К сожалению ***** разрушает мировую экономику.
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04.01.2021 12:54 Ответить
Неправильный диагноз не приведет к выздоровлению. ***** уже давно игрушка в чужих руках.
Кто выиграл от пандемии: Китай, Иран, Турция, Великобритания.
Кто больше всех потерял: США, Саудовская Аравия, РФ, ЕС, Венисуэла, Африканские страны.
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04.01.2021 15:07 Ответить
Не ВЫ а журналистка, которую за это осудили на 4 года.
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04.01.2021 09:41 Ответить
Абсолютная правда......вы не создатели этого вируса.....кишка тонка....
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04.01.2021 10:24 Ответить
Чим накачують мільйони людей? Вакцина від Pfizer/BioNTech. Офіційний статус клінічних випробувань.
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
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04.01.2021 10:35 Ответить

Танюша з Лахті ЗНАЄ альтернативу вакцинації.. )))
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04.01.2021 11:20 Ответить
одна й та сама одноклітинна маячня у виконані Павліка Довбні
для тебе альтернативи немає: колися, і пухом земля
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04.01.2021 11:50 Ответить
Танюша, мабуть Ви не знаєте, але виробнику вакцин та і пацієнтам цікаво знати багато про неї. Наприклад, який титр антитіл буде через 1 рік після вакцинації. Або як впливає щеплення на новонародженного, якщо воно зроблене на ранніх стадіях вагітності. Тут за місяць проблему не вирішиш, навіть якщо цілий місяць будете спостерігати за 9 вагітними. Але багато людей в різних країнах готові зробити щеплення навіть якщо ефективний рівень антитіл тримається 3 місяці.
Проте, для таких накидувачів лайна на вентилятор, як Ви, доводи логіки марні.
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04.01.2021 12:20 Ответить
Так, логіка. Це логічно, що цікаво знати багато, а роблять мільйонам, коли відомо мало.
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04.01.2021 13:14 Ответить
Роблять мільйонам, коли виконали необхідний мінімум випробувань з безпечності вакцини. Та і взагалі, в критичних ситуаціях враховують небезпечні фактори в порядку зменшення їх небезпеки. Наприклад, людина може ******** і не зовсім чистою водою, щоб вибігти з палаючого будинку...
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04.01.2021 13:48 Ответить
Мінімум =/= Вдосталь.

"Наприклад, людина може ******** і не зовсім чистою водою, щоб вибігти з палаючого будинку"
Тільки ніякого "палаючого будинку" зараз немає.

Піну з рота прибережи для дурників.
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04.01.2021 13:53 Ответить
Вам брехати не вперше. Давайте, наприклад, подивимось на статистику смертей по США
https://www.kare11.com/article/news/health/coronavirus/verify-comparing-total-deaths-from-2020-to-2019-and-2018/501-355b857c-e7e9-40e4-b31d-11500cbcb103 Data is provided through the 48th week of 2020. So far this year, the CDC reports that 2,877,601 people have died. At the same point in 2018, the number was 2,606,928, and in 2019, it was 2,614,950. The number of deaths to this point in 2020 is at least 260,000 greater than either of the past two years. But that number is an underestimate because the CDC publishes data based on the number of death certificates it has received. Since it can take a couple of weeks for all death certificates to be recorded, the numbers for the last two weeks, at least, will increase as time goes by. If the last two weeks produce a similar number of deaths as the weeks before, the margin to this point will actually be close to 310,000.
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04.01.2021 14:10 Ответить
Так. Карантин вбиває. Тим більше в США, де в половині штатів (на 99% демократичних) повне беззаконня.
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04.01.2021 14:38 Ответить
А що, в 2018 та в 2019 там були інші штати?
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04.01.2021 14:47 Ответить
А що їм заважало? Там же, як Ви стверджуєте, "повне беззаконня"?
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04.01.2021 16:10 Ответить
Ідотка та, хто стверджує що там "повне беззаконня".
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04.01.2021 16:21 Ответить
А на з середини березня по грудень 2020 в Україні від ковіду померло більше ніж в 5 разів більше, ніж від пожеж за весь 2020 рік.
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04.01.2021 14:13 Ответить
"від ковіду померло"

Немає ЖОДНОГО доказу, що вони померли саме від ковіду.
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04.01.2021 14:37 Ответить
Танюша, Ви - нерозумна людина. Доказів - безліч.
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04.01.2021 14:46 Ответить
Наприклад, результати ПЦР тестів.
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04.01.2021 16:07 Ответить
ПЛР тести є дость специфічними і ефективними. А от Ваші казки якраз для пришелепкуватих.
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04.01.2021 16:19 Ответить
А тривала практика і обов"язкова валідація ПЛР систем у всьому світі спростовує брехню з тієї "Мурзилки", що Ви навели.
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04.01.2021 16:28 Ответить
Можна і при 40 циклах нормальні результати одержати, але це не дуже зручно на практиці. Просто треба пару годин людину перед тестом потримати в стерильному приміщенні, де немає пилу і аналіз проводити в такому ж приміщенні. 40 циклів - це реагування на 1 молекулу. Зараз так ніхто не робить (Є ризик занесення пилу з фрагментами РНК вірусу) Зазвичай виробники виставляють число циклів між 30 та 35. Хоча в Сінево доступний аналіз з наведенням Ct. Я Вам його вже наводив.
https://www.synevo.ua/ua Що дає змогу виявити? Наявність вірусу SARS-CoV-2 (РНК) в організмі на даний час і ймовірну стадію захворювання. У разі позитивного результату, будуть вказані такі значення: ≤24 Ct - високе вірусне навантаження (ймовірна гостра фаза захворювання); <24 - ≤30 Ct - середнє вірусне навантаження; >30 Ct - низьке вірусне навантаження (одужання або, можливо, початок захворювання) де Ct - порогове значення циклу. Аналітична чутливість - 100 копій/мл. Реагенти і обладнання - Abbott (США).
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04.01.2021 16:49 Ответить
1. "Нащо потрібно" В статті Кормана і Дростена не вказана кількість Ct. Це вже їх критикани наводили 40 як приклад. Виробники самі валідують кількість Ct, щоб вона відповідала чутливості їх реагентів.
2. "Цей результат лише показує, що в організмі, можливо, є певна ДНК." Цей тест шукає РНК, а ДНК з неї транскрибують вже поза організмом.
3. "Яким тестом це перевіряється?" А перевіряється тим, що визначається як ген E, загальний для всіх бета-коронавірусів, так і ген RdRp, специфічний для SARS-CoV-2. А в тесті від Шаріте, що розробляв Дростен, на додачу визначається ще і ген N.
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04.01.2021 17:20 Ответить
До речі, Ви колись хотіли зразок аналізу від Сінево, де вказано Ct. Ось, будь ласка
https://covid19.synevo.ua/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/3364_abbott.pdf
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04.01.2021 17:22 Ответить
Есть один плешивый карлик, который применил в других странах в мирное время радиоактивные материалы (практически, минианалог "грязной бомбы") и боевые отравляющие вещества. Как думаете, есть ли у него моральный барьер против применения биооружия?
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04.01.2021 10:42 Ответить
Все больше и больше подозрений что это был он. Зачем США и Китаю головная боль,если их экономики шли на полном ходу?
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04.01.2021 11:39 Ответить
Пандемия коронавируса могла быть вызвана отдельными вспышками в разных регионах планеты. Китай всего лишь первым сообщил о новом вирусе,китайские родители и разработчики вирусни ,за международные ВОЗовские деньги ,первыми сообщили о рождении вируса ,ибо они знали,что создали, и как на этом совместно с ВОЗом заработать много млрдные прибыля
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04.01.2021 10:54 Ответить
І як же таке могло статися, коли, звісно, його не штучно розповсюдили?
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04.01.2021 11:09 Ответить
Судя по всему, у китайцев жареным запахло.
В мире офигели от того, что Китай, манипулируя данными о короне, погрузил экономики других стран в хаос, а сам свою нарастил.
Видимо, ведутся разговоры и предпринимаются действия, чтобы Китаю "предъявить"...
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04.01.2021 11:16 Ответить
Заодно треба буде "прихлопнути" керівництво ВОЗ ,підконтрольне китайцям...
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04.01.2021 11:49 Ответить
Пандемія коронавірусу могла бути спричинена окремими спалахами в різних регіонах планети.
демагогічно -брехливе формулювання..
ніби правда.. бо в нього входить і " могло розпочатись і в Ухані)


Китай лише першим повідомив про новий вірус.

Китай тут точно пи..дить.. Гебреісуса і Воз попередив першим здається Сінгапур.про можливість передачі від людини людині.. але китайці добре ПРОПЛАТИЛИ ,щоб ще місяць залишити авіасполучення...

Джерело: https://censor.net/ua/n3240314
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04.01.2021 11:17 Ответить
Шо мелет этот узкопленочный красный негодяй??? он что проводил тестирование в тех отдельных точках-очагах по всему миру? может коммунисты специально развозили заразу по Миру и теперь этот ушлепок говорит про вспышки в разных точках со знанием дела....
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04.01.2021 11:33 Ответить
Кто более лживые - кацапы или кетайцы? Можно делать ставки
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04.01.2021 11:56 Ответить
китайцев можно проверить на полиграфе... кацапы вообще, состоят и построены из и на лжи...
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04.01.2021 12:19 Ответить
Китайцы уже пытаются отпетлять.

Коронавирус, уже после года , как появилась о нем информация, мне кажется, уже достаточно изучен. Уже появились тесты, протоколы эффективного лечения осложнений и даже вакцины разных производителей ( без псевдовакцины гопников) , но истерия по поводу и без не прекращается. Можно подвести, что это неизвестный ранее вирус, скорее животного происхождения ( что тоже не факт), который может иметь фатальные последствия для легких и / или сосудов человека. Но таких заболеваний много. И миру нужно научиться жить параллельно с ковид, найти свои рецепты сосуществования, как это стало со спидом, например. Обычный грипп тоже страшен своими осложнениями, если на ногах его переносить.

Китайцы же должны платить по счетам, как минимум, обеспечить мир бесплатной вакциной
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04.01.2021 12:25 Ответить
Ага. щас. Так мы вам и поверили. Вы же и развезли уханьскую заразу по миру. Китай производитель ковид. Типа - не мы, не мы. Как сРашкин руцкий мир - нас там нет.
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04.01.2021 12:54 Ответить
Рафік нє уіноуат!
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04.01.2021 13:39 Ответить
Ціла транснаціональна зграя злочинців аля Адольф Айхман це зокрема США і їх NIH і СЕПІ і Іспанія і Франція, і Англія і Японія , Китай всі працювали на мальтузіанців типу Білла Гейтса. І де те було ВООЗ, ООН, всі блоки типу НАТО. Трамп який дозволив замість уряду США платити ВООЗ приватним особам Біллу і Мелінді Гейтс , які перетворили платежі в ціленаправлені хабарі особам ВООЗ. Тих хто володіє французькою даю оригінал.

EXCLUSIF - Pour le Pr Montagnier, SARS-CoV-2 serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN de VIH ! (podcast)Le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde serait un virus manipulé, sorti accidentellement d'un laboratoire chinois à la recherche d'un vaccin contre le SIDA. C'est l'incroyable révélation que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la "découverte" du VIH, fait aujourd**** à Pourquoi Docteur au micro du Dr Jean-François Lemoine.


COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws.
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04.01.2021 18:04 Ответить
Намікає на пожежу в лабороторії "Восток" в Новосибірську Пандемія COVID-19 була спричинена окремими спалахами в різних точках світу, ми просто першими повідомили про вірус, - МЗС Китаю - Цензор.НЕТ 4543
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04.01.2021 20:01 Ответить
Китайцы заврались совсем окончательно! Гаденыши!
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05.01.2021 00:49 Ответить
В цьому може щось є. В кінці 19 на початку 20 була епідемія ОРЗ. В садочку, куди ходить онук, відмінили новорічні ранки бо похворіли більшість дітей та вихователів. Вся моя сім'я перехворіли.Я ще після всього прокашляв цілий місяць.Сімейний лікар на моє питання про ковід сказала що за січень грудень в нашій райлікарні померло від запалення легень 6 людей , причому всі звичні медикаменти були неефективні, на її думку це міг бути ковід, але на той час про нього ніхто не знав. Розмова була в середині літа.
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05.01.2021 07:59 Ответить
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