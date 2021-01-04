Пандемия COVID-19 была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира, мы просто первыми сообщили о вирусе, - МИД Китая
Пандемия коронавируса могла быть вызвана отдельными вспышками в разных регионах планеты. Китай всего лишь первым сообщил о новом вирусе.
Об этом заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
"Мы мчались наперегонки со временем и были первой страной, сообщившей миру о случаях заболевания. Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, скорее всего, была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира", – сказал Ван И,.
По словам министра, Китай всегда содействовал формированию глобальной синергии и стоял у истоков международного сотрудничества в борьбе с COVID-19.
"Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное изложение фактов и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", – добавил он.
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https://www.youtube.com/watch?v=lrQS89H13Xw Илларионов: Коронавирус надолго, но не для всех, или как мы оказались в положении индейцев XVI века
"Створити можна не лише ЯЗ і засоби доставки.
Але я вже не один раз писав - що не виконання Будапештського меморандуму приведе до появи нових держав, які будуть створювати свою ЯЗ. Так остання заява Саудівської Аравії про те, що у випадку створення ЯЗ Іраном, Саудівська Аравія теж створить свою ЯЗ. Це на кшталт того, як Індія і Пакистан створили кожен свою ЯЗ. Ще окрім вказаних держав, до 10 є потенційними державами у яких науковий, фінансовий, матеріальний ресурс для створення ЯЗ. Але виникає проблема, як бути тим державам, що не мють ресурсу по створенню своєї ЯЗ. Дані держави підуть шляхом створення дешевої зброї масового знищення - хімічне, біологічне, бактеорологічне і новітнє - кібернетичне. Адже кожна держава повинна забезпечити собі безпеку сама, оскільки міжнародні договори не забезпечують гарантій безпеки ні одній державі. Але швидше за все, навіть створення переважною більшості держав зброї масової знищення не може врятувати нікого від створення вірусів на генному рівні, які будуть мати необмежений інкубаційний період, дані віруси зможуть запускатися під впливом певних факторів - скажемо радіовипромінювання певних частот з певними періодами. Відповідно може бути розроблено і антивірус щоб зупинити дію вірусу. Можна багато фантазувати, але коли Кюрі носили мішком урануву руду, то з них теж сміялися. Тому коли такий вірус створить якийсь ідіот, то буде не до сміху.
А що до України і реанімації ядерної зброї. Створювати ЯЗ може і не потрібно, тому що прийдеться вступити в протистояння з так званими "гарантами". Потрібно створювати ******* засоби доставки на 2-3 тис. км. Створити нові види вибухівки. А тепер намалюйте радіус на карті 1, 2, 3 тис км в бік паРаші і порахуйте, скільки ядерних блоків працює на вказаній території. Скільки розміщено складів з боєкомплектом, хімічних виробництв, електростанції, мости, гідрологічні споруди. Виведення зі строю таких об'єктів буде рівносильне застосування ЯЗ. Головне, створюючи дану зброю, ми не порушуємо міжнародні договори і ми маємо моральне право на створення ******** зразків зброї.
Україні потрібно діяти по прикладу Ізраїлю. Також Трамп оголосив - Америка понад усе. Так само повинна діяти і УКРАЇНА."
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Хтось накаркав.
Как по мне ЯО это просто линейка для письмерства.
Как показывает практика достаточно вообще приплыть с танкером селитры, что бы разнести пол столицы)
Сєвєроморск 1984 р. Вибух на складах Скала.
Це треба бути хворим на голову,щоб вірити про запуск "генетимчної бомби" впливом вишок 5 жі чи "радіовипромінюванням"...
це треба бути ПОВНИМ імбецилом,щоб вірити ,що віруси можуть приймати радіочастоти )))))
1Х10 =7 2997.92458 терагерц...
300 ГГц - 3 ТГц1 мм - 0.1 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Терагерцові хвилі
тим,хто не вчив фізику у школі...
Но проще канеш раздуть теорию заговора и найти казла, иначе жизнь будет казаться слишком скучной, а реальность окажется реальной)
щоб вірити у подібну ..уйню !? )))
Віруси мають тенденцію, коли їм загрожує небезпека то вони починають активне розмноження.
Історія патогенів загалом, і вірусів зокрема, є невід'ємною частиною історії життя на цій планеті. Але "простий нарід" з піною в роті обстоює міфи, а не наукові знання.
вірус(немодифікований людиною),так ,гуляв... А епідемія розпочалася з Уханської лабораторіїї....
бо судячи з твого виперду ,я тебе переконав )))
логіка НА ПІ...ЄЦ..
люди вмирали десятки років від запалення легенів,але тобі не було тестів на Ковід -значить висновок -Світова жидо-масонська ложа (варіант -рептилоїди з Тау Кита) НАКАЗАЛА приховувати факт існування Ковід раніше..
Діагноз лікарі поставили - пневмонія . На всякий випадок ренгенівські знімки , з початку та кінця хвороби зберігаю . А пропажа нюху та смаку - тоді трохи здивувала . Пізніше усе стало ясним !
а значит и скорость распространения болячки максимальная
Хоч в в сусідів Японія, Південна Корея, В'єтнам, там повна ()!()
Теперь есть и вирусный теракт?
Или Мировое правительство избавляется от определенных "слоев населения".
Кто выиграл от пандемии: Китай, Иран, Турция, Великобритания.
Кто больше всех потерял: США, Саудовская Аравия, РФ, ЕС, Венисуэла, Африканские страны.
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
Танюша з Лахті ЗНАЄ альтернативу вакцинації.. )))
для тебе альтернативи немає: колися, і пухом земля
Проте, для таких накидувачів лайна на вентилятор, як Ви, доводи логіки марні.
"Наприклад, людина може ******** і не зовсім чистою водою, щоб вибігти з палаючого будинку"
Тільки ніякого "палаючого будинку" зараз немає.
Піну з рота прибережи для дурників.
https://www.kare11.com/article/news/health/coronavirus/verify-comparing-total-deaths-from-2020-to-2019-and-2018/501-355b857c-e7e9-40e4-b31d-11500cbcb103 Data is provided through the 48th week of 2020. So far this year, the CDC reports that 2,877,601 people have died. At the same point in 2018, the number was 2,606,928, and in 2019, it was 2,614,950. The number of deaths to this point in 2020 is at least 260,000 greater than either of the past two years. But that number is an underestimate because the CDC publishes data based on the number of death certificates it has received. Since it can take a couple of weeks for all death certificates to be recorded, the numbers for the last two weeks, at least, will increase as time goes by. If the last two weeks produce a similar number of deaths as the weeks before, the margin to this point will actually be close to 310,000.
Немає ЖОДНОГО доказу, що вони померли саме від ковіду.
https://www.synevo.ua/ua Що дає змогу виявити? Наявність вірусу SARS-CoV-2 (РНК) в організмі на даний час і ймовірну стадію захворювання. У разі позитивного результату, будуть вказані такі значення: ≤24 Ct - високе вірусне навантаження (ймовірна гостра фаза захворювання); <24 - ≤30 Ct - середнє вірусне навантаження; >30 Ct - низьке вірусне навантаження (одужання або, можливо, початок захворювання) де Ct - порогове значення циклу. Аналітична чутливість - 100 копій/мл. Реагенти і обладнання - Abbott (США).
2. "Цей результат лише показує, що в організмі, можливо, є певна ДНК." Цей тест шукає РНК, а ДНК з неї транскрибують вже поза організмом.
3. "Яким тестом це перевіряється?" А перевіряється тим, що визначається як ген E, загальний для всіх бета-коронавірусів, так і ген RdRp, специфічний для SARS-CoV-2. А в тесті від Шаріте, що розробляв Дростен, на додачу визначається ще і ген N.
https://covid19.synevo.ua/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/3364_abbott.pdf
В мире офигели от того, что Китай, манипулируя данными о короне, погрузил экономики других стран в хаос, а сам свою нарастил.
Видимо, ведутся разговоры и предпринимаются действия, чтобы Китаю "предъявить"...
демагогічно -брехливе формулювання..
ніби правда.. бо в нього входить і " могло розпочатись і в Ухані)
Китай лише першим повідомив про новий вірус.
Китай тут точно пи..дить.. Гебреісуса і Воз попередив першим здається Сінгапур.про можливість передачі від людини людині.. але китайці добре ПРОПЛАТИЛИ ,щоб ще місяць залишити авіасполучення...
Джерело: https://censor.net/ua/n3240314
Коронавирус, уже после года , как появилась о нем информация, мне кажется, уже достаточно изучен. Уже появились тесты, протоколы эффективного лечения осложнений и даже вакцины разных производителей ( без псевдовакцины гопников) , но истерия по поводу и без не прекращается. Можно подвести, что это неизвестный ранее вирус, скорее животного происхождения ( что тоже не факт), который может иметь фатальные последствия для легких и / или сосудов человека. Но таких заболеваний много. И миру нужно научиться жить параллельно с ковид, найти свои рецепты сосуществования, как это стало со спидом, например. Обычный грипп тоже страшен своими осложнениями, если на ногах его переносить.
Китайцы же должны платить по счетам, как минимум, обеспечить мир бесплатной вакциной
EXCLUSIF - Pour le Pr Montagnier, SARS-CoV-2 serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN de VIH ! (podcast)Le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde serait un virus manipulé, sorti accidentellement d'un laboratoire chinois à la recherche d'un vaccin contre le SIDA. C'est l'incroyable révélation que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la "découverte" du VIH, fait aujourd**** à Pourquoi Docteur au micro du Dr Jean-François Lemoine.
COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws.