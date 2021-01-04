За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС, большинство из них враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Так, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединский и Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Южного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.
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(04/01/79, Ульяновск) билет на концерт Кобзона выдан 01 января 2021г.
Але хіба ми "далеко утекли"? Погляньте на преЗЕдента, чи його електорат - та ж "паралельна реальність":
- у 2014 році путін і його орда напали на нас і досі намагаються завоювати - а преЗЕдент бачить у його очах бажання миру;
- на Донбасі постійно обстрілюють наші війська, а у преЗЕдента - "тиша".
- там гинуть, стають інвалідами наші герої - а у преЗЕдента "без втрат"...
І у його електорату та ж "паралельна реальність:
- усі розумні люди бачать у ньому маріонетку олігархів, котрий допомагав їм "виводити" вкрадене із країни, котрий нині "дарує" величезні преференції, пільги їхньому бізнесу, тобто допомагає грабувати країну на мільярди і мільярди - а для його електорату він "чєстний парєнь";
- для розумних він офіційний мільйонер, котрий володіє величезною нерухомістю - а для його електорату він "прастой парєнь із народа, для розумних він малорос і цинік, котрий на догоду окупанту може власну Батьківщину порівнювати з порноакторкою - а для його електорату він "патріот"...
І той "список" можна ще продовжувати і продовжувати.
І хто ж це недалеких людей занурив у "паралельну реальність"?
Порошенко пахав п'ять років як сивий віл,показав неймовірний результат і пішов оббріханий і обпльований,втративши половину статків. Нікудишко теж, рано чи пізно, піде обпльованим і зневаженим, але з величезними грошима.
Поясніть мені сенс чесній людині приходити до влади в Україні
Во время просмотра новогоднего поздравления Владимира Зеленского вспомнила речь Путина, которую он сделал в 2014 году, объясняя ситуацию в Крыму.
Об этом https://news.obozrevatel.com/society/pobedyi-v-ukraine-uzhe-nikto-ne-hochet.htm?_gl=1*cfcy0x*_ga*OTU1MTQ4NTM1LjE1NTg4NzM1NDU.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTc0ODkyNy4xNDguMC4xNjA5NzQ4OTI3LjA.&_ga=2.81865302.1783767872.1609493678-955148535.1558873545 пишет сегодня украинская журналистка и публицистка Лариса Волошина в блоге «Обозревателя».
«За женщинами и детьми. Там будем мы. Наши солдаты. Не пред, а за».
Помните это феерическое обещание Путина, которое многие восприняли тогда за оговорку? И только украинцы знали, что слова мирового преступника - это чистая правда. Российский хищнический интерес всегда скрывается за промовками о защите женщин и детей.
Особенно отвратительным были отсылки к тому, мол дети хотят мира и мы должны это сделать, потому что так хотят они. Упор на мир является тем самым «за женщинами и детьми».
Обратите внимание, что главнокомандующий ни разу не пожелал армии, находящейся на передовой, победы. Мира хотят дети. А победы? Никто? Кто-то хочет ее, движется к ней?
Судя по президентской речи, среды украинцев таковых нет. Ведь кто, как не президент во время войны должен вселять надежду на победу?
Взрослый дядя, который взялся захищать этих детей от потери их дома, всячески избегает разговоров о своих взрослых президентских обязанностях, прикрывшись детской наивностью.
Никогда не думала, что после всей этого боли, потерь и проявлений благородства, которые мы видели во время этой войны, в Украине появится президент, который по-путински будет прятаться за детьми, избегая честного разговора с народом.