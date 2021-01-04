За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС, большинство из них враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединский и Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Южного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.

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