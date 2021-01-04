РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9231 посетитель онлайн
Новости
6 843 58

В Украине зафиксировано 4158 новых случаев COVID-19. Выздоровели – 4693 человека. Умерло - 73

В Украине зафиксировано 4158 новых случаев COVID-19. Выздоровели – 4693 человека. Умерло - 73

В течение воскресенья, 3 января, в Украине зафиксировано 4 158 новых случаев COVID-19. Выздоровели – 4 693 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook

В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1526 человек; летальных исходов - 73; осуществлено тестирований - 13 128 (в том числе методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107).

За прошлые сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), Киеве (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира, мы просто первыми сообщили о вирусе, - МИД Китая

Автор: 

Минздрав (4902) Степанов Максим (2062) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
13 тыс тестов, из них больных третья часть. Тестов делается все меньше с каждым днем, отсюда и якобы снижение заболеваемости.
показать весь комментарий
04.01.2021 08:51
+5
Очень скоро Степанов и ко, объявят о том что благодаря вакцинации во всем мире, у нас уменьшилось количество заражений, и в этом надо благодарить нынешнюю власть во главе с вислюком...)
показать весь комментарий
04.01.2021 08:48
+5
Це Мандель двома твітами зупинила епідемію.
В Україні зафіксовано 4158 нових випадків COVID-19. Одужали - 4693 людини. Померли - 73 - Цензор.НЕТ 5454
показать весь комментарий
04.01.2021 09:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может все таки лохдаун отменят.
показать весь комментарий
04.01.2021 08:42 Ответить
Что захотят то и сделают, цифры и логика тут не причём .
Впрочем правительство во всем так делает
показать весь комментарий
04.01.2021 08:48 Ответить
ЛоХдаун почнеться після отриманих, в лютому, платіжок за газ, електроенергію та ком-послуги.
показать весь комментарий
04.01.2021 09:11 Ответить
...он начался полтора года назад, после президентских выборов
показать весь комментарий
04.01.2021 17:20 Ответить
И заодно разрешат переход на красный свет, проезд под шлагбаум, разрешат стоять под стрелой и заплывать за буйки и тд. В принципе, тебе и сейчас никто не мешает это делать. ))
показать весь комментарий
04.01.2021 09:17 Ответить
а по тонкому льду можно будет ходить?
показать весь комментарий
04.01.2021 10:36 Ответить
как бы, мы и так идем по тонкому льду - только до фарватера исчо года полтора шлепать
показать весь комментарий
04.01.2021 11:03 Ответить
А как же? Не только можно, но и нужно!
показать весь комментарий
04.01.2021 11:26 Ответить
Очень скоро Степанов и ко, объявят о том что благодаря вакцинации во всем мире, у нас уменьшилось количество заражений, и в этом надо благодарить нынешнюю власть во главе с вислюком...)
показать весь комментарий
04.01.2021 08:48 Ответить
У моих знакомых есть осел, так что не обижай животное, он очень умное создание
показать весь комментарий
04.01.2021 08:50 Ответить
ПАНДЕМИЯ!
показать весь комментарий
04.01.2021 08:50 Ответить
13 тыс тестов, из них больных третья часть. Тестов делается все меньше с каждым днем, отсюда и якобы снижение заболеваемости.
показать весь комментарий
04.01.2021 08:51 Ответить
сделали бы 70 тыс. тестов как месяц тому, то и новых больных было-бы не 5, а 25 тыс.
показать весь комментарий
04.01.2021 08:56 Ответить
А шо, в воскресенье тесты делали ?
показать весь комментарий
04.01.2021 08:51 Ответить
Приходять результати
показать весь комментарий
04.01.2021 09:19 Ответить
В Україні зафіксовано 4158 нових випадків COVID-19. Одужали - 4693 людини. Померли - 73 - Цензор.НЕТ 7627
показать весь комментарий
04.01.2021 08:52 Ответить
Потрібно їсти все те що їдять китайці і купатися в тому в чому купаються індуси, або взагалі не купатися і ніяких ніколи проблем з вірусами та бактеріями у вас не буде, бо ви будете жити в гармонії з природою.
показать весь комментарий
04.01.2021 10:33 Ответить
А якщо ще більше ускладнити тестування, то буде ще менше хворих.
показать весь комментарий
04.01.2021 08:54 Ответить
Не будет тестов не будет пандемии. Верной дорогой идете товарисчи.
показать весь комментарий
04.01.2021 08:55 Ответить
ну так тебя нужно благодарить за ЗЕлоха...\ты на него похож...\
показать весь комментарий
04.01.2021 09:34 Ответить
На Софиевской площади народа немеряно .
Практически все без масок
Через 5 дней начнётся дурдом в медицине
Больница на Подвысоцкого - уже все этажи ( 8) отданы под ковид .
Где Виталика будет брать больницы и кислород ?
показать весь комментарий
04.01.2021 08:55 Ответить
Главное красиво отрапортовать.

То, что это откровенный звиздеж и не имеет к реальности никакого отношения - то уже такое.
показать весь комментарий
04.01.2021 08:59 Ответить
Це Мандель двома твітами зупинила епідемію.
В Україні зафіксовано 4158 нових випадків COVID-19. Одужали - 4693 людини. Померли - 73 - Цензор.НЕТ 5454
показать весь комментарий
04.01.2021 09:00 Ответить
И стала грудью на его пути.
показать весь комментарий
04.01.2021 09:13 Ответить
Цікава цифра "виздоровівших". З чийого носа вона виколупується.
Якщо припустити, що це кількість негативних тестів ПЦР після позитивних та позитивних ІФА-тестів, то це все одно брехня, бо на тести ходить добре якщо кожен п'ятий.

Тим часом у гейропі запускають пробні камінчики. То на стадіони невакцинованих не пускатимуть, то в усе нові країни їм в'їзд буде закритий... То паспорти вакцинації запускають - напевне надивившись на привітне ставлення до цієї теми народу на маршах протестів.
Але примусової вакцинації не буде, ні! Просто невакцинованих нікуди не пустять і вони не будуть мати ніяких прав. І ще скажіть, що у Біблії дурня була написана...
показать весь комментарий
04.01.2021 09:03 Ответить
прибічників "руського міра" прийшов час вже всюди прав позбавляти - бо це гидота одбірна, і навіть китайці вже починають прозрівати, яке лихо до них завезли ці неадеквати. Можливо саме на росії з'явився цей вірус.
показать весь комментарий
04.01.2021 09:11 Ответить
В Україні зафіксовано 4158 нових випадків COVID-19. Одужали - 4693 людини. Померли - 73 - Цензор.НЕТ 8940
показать весь комментарий
04.01.2021 09:13 Ответить
Ковид сбежал!
показать весь комментарий
04.01.2021 09:18 Ответить
Идет массовая фальсификация и занижение цифр, семейные врачи перестали направлять на бесплатное тестирование.
показать весь комментарий
04.01.2021 09:26 Ответить
С такими темпами Украина скоро станет " островком безопасности " в море мирового ковида. Не даром же Зепрезидент с самого начала объявил что Украина во время его руководства стала " чемпионом по борьбе с ковидом" Вот оно пришло то " благословенное время". Уря товарищи!!!. Нам теперь и вакцина не нужна ( это я конечно не о рашен пукинской фуфловакцине, это я вообще в принципе, ну судя по нашей "регулируемой статистике всеобщего счастья".
показать весь комментарий
04.01.2021 09:29 Ответить
Заболевших не 30 тысяч, зачем закрываться на локдаун?
показать весь комментарий
04.01.2021 09:42 Ответить
Єдина новина, що в Україні буде схвально прийнята переважною більшістю- це про смерть *****. Усі інші ми закидаємо лайном.
показать весь комментарий
04.01.2021 09:46 Ответить
У всіх краънах лохдаун вводять при різкому зростанні кількості хворих (ну або на новорічні свята вводили, щоб масових заходів не було). А в нас?
показать весь комментарий
04.01.2021 09:49 Ответить
Привет, я вернулся. ну. как там Игры престолов, новые серии не появились? А в нас 30 грн бутылка, а у вас? Бычар с Новым годом быка.
показать весь комментарий
04.01.2021 10:03 Ответить
Ну вот, поговорили и разбежались. THE END.
показать весь комментарий
04.01.2021 09:59 Ответить
А ось моя власна статика по результатх захворювання на ковід моєї рідні - хворих всього 7 чоловік хвороба по різному протікає в мене особисто з ураженням легень в сина легка форма жінка важко переносить але без пневмонії ну і так дальше. Тест ковід зробив тільки син і отримав "+" решта ніхто не робив тому що немає сенсу. Зробили КТ хороший знайомий лікар виписав всі необхідні препарати і прийнялись ми за "самолікуванн" під контролем цього лікаря (дай Бог йому здоров'я) пройшло вже майже 2 тижні - результат є у кожного свій але є і головне що в сторону покращення. Так ось всю статистику ЗЕдебілів сміливо можна множити на 6 і навіть тоді я думаю вона буде не повною. А про "безплатне" лікування краще просто мовчати!!!
показать весь комментарий
04.01.2021 10:30 Ответить
Чим доведено, що Ви і ваші рідні хворіють саме ковід?
показать весь комментарий
04.01.2021 10:34 Ответить
Ви описали можливі симптоми сотні-другої вірусних інфекцій.

КТ не може встановити, що є причиною змін у легенях.
показать весь комментарий
04.01.2021 10:47 Ответить
Я не помиляюся. Це Вас надурили. Не можуть бути зміни "типовими для ковід-19". Вони можуть бути типовими для пневмонії певного виду. А що саме стало збудником цієї пневмонії НЕВІДОМО.
показать весь комментарий
04.01.2021 11:02 Ответить
Вірте далі, і не забувайте відносити йому всі свої грошики. На лохах і воду безкоштовно возять
показать весь комментарий
04.01.2021 11:04 Ответить
А через півроку не забудьте вколотися погано перевіреною експериментальною бовтанкою. Це все заради Вашого здоров'я і благополуччя
показать весь комментарий
04.01.2021 11:05 Ответить
Тбе послати чи ти сама підеш???
показать весь комментарий
04.01.2021 11:07 Ответить
Це усі аргументи?
показать весь комментарий
04.01.2021 11:49 Ответить
"CO-RADS 5 - дифузні ділянки помутніння за типом «матове скло» та ущільнення."

Ці зміни ніяк не є унікальними для ковіду.
показать весь комментарий
04.01.2021 11:03 Ответить
Чим накачують мільйони людей? Вакцина від Pfizer/BioNTech. Офіційний статус клінічних випробувань.
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
показать весь комментарий
04.01.2021 10:34 Ответить
Где-то читал что какой-то дедуля, в Израиле, скопытился сразу после файзера. Но у него, тут же, нашли кучу хронических болячек. А до вакцинации, видимо, в медкарту не смотрели)
показать весь комментарий
04.01.2021 11:17 Ответить
Сейчас не время на такие мелочи обращать внимание. Люди так спешили, так старались создать панацею, а вы...Все жеж ради спасения человечества...Некогда думать, когда страшно.
показать весь комментарий
05.01.2021 00:29 Ответить
Та яке там...
Вони зараз будуть вам кричати, що ви прибічних руського міра...
показать весь комментарий
04.01.2021 17:33 Ответить
Кто-нибудь ещё верит "цыфрам" от Степанова и его шестёрок ?
показать весь комментарий
04.01.2021 11:02 Ответить
а, шо покажет статистика недели через две после новогодних, рождественских и староновогодних брудершафтов?!
показать весь комментарий
04.01.2021 11:05 Ответить
Только что была у своего семейного врача. Попросила дать направлении на ПЦР тест. Как оказалось , с 5 января отсутствует государственное финансирование. Раньше , до нового года , наша врач и присылала мобильные бригады , для тех кому совсем плохо было и давала направление на сдачу тем , кто мог сам дойти. Теперь бесплатно сдать нельзя. Тесты на антитела платные. А ведь Степанов чего то там рассказывал , что в 2021 году ковидного фонда не будет , а все расходы заложены в бюджете . Ау!!!!! где деньги ????? Если что , то я из г. Днепр.
показать весь комментарий
04.01.2021 11:36 Ответить
Госпитализированых 1500 человек было при 10- 15 тыс заболевших, тестируют сейчас только тяжело больных, а остальные разносят заболевание
показать весь комментарий
04.01.2021 13:35 Ответить
Госпитализированых 1500 человек было при 10- 15 тыс заболевших, тестируют сейчас только тяжело больных, а остальные разносят заболевание
показать весь комментарий
04.01.2021 13:39 Ответить
с 20 тыс больных в сутки за 2 месяца на 4 тыс , это такой чес , что даже дети в него не верят.Это может быть только в одном случае , что вся Украина уже переболела короной и теперь у нас коллективный иммунитет, но не с нашим счастьем нам так легко с этой болячки спрыгнуть.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:06 Ответить
Читаю, як в Україні обурюються ніби неправдивими цифрами.
А в інших країнах вони правдиві ?
Те саме.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:37 Ответить
 
 