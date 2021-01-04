ГФС разоблачила киевских предпринимателей, организовавших схему по неуплате налогов на 14 миллионов гривен
Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили столичных предпринимателей на построении схемы по неуплате налогов в размере около 14 миллионов гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказали в пресс-службе ГФС Киева.
"Должностные лица одного из столичных предприятий, сотрудничая с другими субъектами хозяйственной деятельности, в течение года умышленно завысили налоговый кредит деклараций по НДС на сумму около 14 млн. грн. Это привело к не поступлению в бюджет средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Как сообщает и.о. начальника главного управления ГФС в Киеве Сергей Кононенко, в ходе обысков офисных, складских и жилых помещений обнаружили и изъяли материальные ценности, документы, 94 печати субъектов хозяйственной деятельности (из которых 21 предприятие - нерезидент), а также наличные средства в эквиваленте более 6 млн. грн.
Изъятые при обыске вещественные доказательства присоединены к материалам уголовного производства и передано на ответственное хранение.
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всевидящее окоСБУ, офис прокурорши - там и сидят главные организаторы и крышеватели схем по созданию тысяч фиктивных фирмочек. И пока что ни один банк не лишен лицензии, даже не оштрафован за обналичивание денег. Почему? - 1,5 - 2 процента от услуги за обналичку остается у банков, точнее, его первых лиц и владельцев. А оттуда ручеек тянется в НБУ.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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-"Меня можно обдурить,но только один раз.У Зели получилось.Я Барыгу ненавижу,но теперь,блт,буду только за него голосовать,назло этому брехливому говну"
Може він не один такий на вибори прийде?)))
мозгов нетрожа крива, нехер на зеркало пенять.