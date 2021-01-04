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ГФС разоблачила киевских предпринимателей, организовавших схему по неуплате налогов на 14 миллионов гривен

ГФС разоблачила киевских предпринимателей, организовавших схему по неуплате налогов на 14 миллионов гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили столичных предпринимателей на построении схемы по неуплате налогов в размере около 14 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказали в пресс-службе ГФС Киева.

"Должностные лица одного из столичных предприятий, сотрудничая с другими субъектами хозяйственной деятельности, в течение года умышленно завысили налоговый кредит деклараций по НДС на сумму около 14 млн. грн. Это привело к не поступлению в бюджет средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Как сообщает и.о. начальника главного управления ГФС в Киеве Сергей Кононенко, в ходе обысков офисных, складских и жилых помещений обнаружили и изъяли материальные ценности, документы, 94 печати субъектов хозяйственной деятельности (из которых 21 предприятие - нерезидент), а также наличные средства в эквиваленте более 6 млн. грн.

Изъятые при обыске вещественные доказательства присоединены к материалам уголовного производства и передано на ответственное хранение.

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Автор: 

налоги (3239) предприниматели (1234) ГФС (3600)


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Топ комментарии
+4
Тем более, что все неглупые люди из бизнеса знают, что благодаря конвертационным центрам бюджет (то есть вся страна = народ Украины) недополучает ежемесячно (!) только по Киеву (!) около 2-3 миллиардов гривень (!). Почему? У нас есть ОПГ всевидящее око СБУ, офис прокурорши - там и сидят главные организаторы и крышеватели схем по созданию тысяч фиктивных фирмочек. И пока что ни один банк не лишен лицензии, даже не оштрафован за обналичивание денег. Почему? - 1,5 - 2 процента от услуги за обналичку остается у банков, точнее, его первых лиц и владельцев. А оттуда ручеек тянется в НБУ.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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04.01.2021 10:28
+3
Держава робить ставку на приватний бізнес, знищуючи рештки державних підприємств, які давали левову частку податків у бюджет, а підприємці не хочуть іх платити. Поки у державі за одну копійку несплати податків не будуть саджати довічно, у неі нема перспективи стати могутньою.
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04.01.2021 10:15
+3
А за принятие идиотских налогов - расстрел на месте (в зале парламента).
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04.01.2021 11:33
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Правила форума Совет форумчан
Держава робить ставку на приватний бізнес, знищуючи рештки державних підприємств, які давали левову частку податків у бюджет, а підприємці не хочуть іх платити. Поки у державі за одну копійку несплати податків не будуть саджати довічно, у неі нема перспективи стати могутньою.
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04.01.2021 10:15 Ответить
Тем более, что все неглупые люди из бизнеса знают, что благодаря конвертационным центрам бюджет (то есть вся страна = народ Украины) недополучает ежемесячно (!) только по Киеву (!) около 2-3 миллиардов гривень (!). Почему? У нас есть ОПГ всевидящее око СБУ, офис прокурорши - там и сидят главные организаторы и крышеватели схем по созданию тысяч фиктивных фирмочек. И пока что ни один банк не лишен лицензии, даже не оштрафован за обналичивание денег. Почему? - 1,5 - 2 процента от услуги за обналичку остается у банков, точнее, его первых лиц и владельцев. А оттуда ручеек тянется в НБУ.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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04.01.2021 10:28 Ответить
неуплата налогов должна быть второй по тяжести после убийства
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04.01.2021 10:37 Ответить
А за принятие идиотских налогов - расстрел на месте (в зале парламента).
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04.01.2021 11:33 Ответить
Витренко получает такие бабки за 2 недели. пока так будет, никакой не станет МОГУТНЬОЮ. А ты за копейку, смехота.
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04.01.2021 10:46 Ответить
а підприємства нерезиденти - це кацапські сателіти?
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04.01.2021 10:23 Ответить
https://twitter.com/svecha62 свічка

Ледь не забула розсказать.)
Новорічна ніч.Власник маленької більярдної на два столи
-"Меня можно обдурить,но только один раз.У Зели получилось.Я Барыгу ненавижу,но теперь,блт,буду только за него голосовать,назло этому брехливому говну"
Може він не один такий на вибори прийде?)))
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04.01.2021 10:44 Ответить
Ты прав или права, за него или хорошее или ничего.
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04.01.2021 10:49 Ответить
це вона я лише запостив
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04.01.2021 10:52 Ответить
Извини, сам понимаешь, праздники.
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04.01.2021 10:56 Ответить
нехай аргументує по обом. а то вони такі тільки ляпать язиком годні.
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04.01.2021 15:37 Ответить
цього вже немало...
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04.01.2021 15:38 Ответить
на сьогодні к раз цього замало. він баче лише один причинний зв"язок, тому нічому ще не навчився.
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04.01.2021 16:02 Ответить
Зато, свои честно заработанные 8 000 грн., они наверняка уже получили.
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04.01.2021 10:46 Ответить
Причина-следствие, чувак. В таком порядке... То что ты херово живешь и ненавидишь всех вокруг - это не причина, это следствие. А вот причина почему ты херово живешь - это следствие тех законов, которые приняла зрада, в лице депутатов, за которых ты голосил на выборах. Но и это, собственно, тоже следствие причины выбора преЗедента, за которого вы, олигофрены, проголосовали всем стадом. Ну и, конечно, сам преЗедент, это тоже следствие ваших тупых бараньих мозгов. Так что если мозгов нет рожа крива, нехер на зеркало пенять.
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04.01.2021 11:10 Ответить
После "чувак" и "херово" читать дальше не стал.
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04.01.2021 11:13 Ответить
ти як училки: не буду розбіратись у справі поки не буде подано по-царськи, з лібєзєнієм і восвалєнієм. тому такі тупі і тебе виробили на той же манер.
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04.01.2021 15:40 Ответить
 
 