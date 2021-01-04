Скандал в Польше: Политиков и знаменитостей начали вакцинировать от COVID-19 вне очереди

В конце декабря в Польше началась вакцинация от COVID-19. Запланировано, что первыми прививки сделают медики, а затем - пожилые люди, военнослужащие и учителя.

Однако чиновники, политики и знаменитости начали сообщать о том, что получили первую дозу вакцины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на польский телеканал TVN24. В частности, об этом заявили актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовски, а также бывший вице-премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер.

В одном из пунктов вакцинации - Варшавском медицинском университете - уведомили, что получили от государственного управления материальных резервов несколько сотен доз вакцин дополнительно к предназначенным исключительно для медиков. В результате среди вакцинированных оказались больничный персонал, семьи, пациенты и 18 знаменитостей, которые согласились продвигать кампанию вакцинации. Однако глава ведомства Михал Кучмеровски опроверг эту информацию.

Замглавы Минздрава Польши Вальдемар Краска отметил в комментарии изданию Polskie Radio 24, что по факту проводится проверка. "Сообщения о том, что это просто рекламная кампания для продвижения вакцины, не соответствуют действительности", - отметил он.

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