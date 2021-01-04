Экс-глава КГБ Беларуси Зайцев обсуждает убийство Шеремета: "Сделаем закладку, чтобы эту крысу, бл#дь, совсем бл#дь - ни рук, ни ног. Всё чтобы было, как натуральным образом". АУДИО

Белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод можно сделать из телефонного разговора главы КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, опубликованного на телеграмм-канале Nехта.

"Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, бл#дь, совсем бл#дь - ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было, как натуральным образом" , - говорит на аудио экс-глава КГБ .

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.

Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.