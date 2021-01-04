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Новости Убийство Шеремета
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Экс-глава КГБ Беларуси Зайцев обсуждает убийство Шеремета: "Сделаем закладку, чтобы эту крысу, бл#дь, совсем бл#дь - ни рук, ни ног. Всё чтобы было, как натуральным образом". АУДИО

Белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод можно сделать из телефонного разговора главы КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, опубликованного на телеграмм-канале Nехта.

"Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, бл#дь, совсем бл#дь - ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было, как натуральным образом" , -  говорит на аудио экс-глава КГБ .

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд по "делу Шеремета" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Читайте: В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.

Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Автор: 

убийство (6505) КГБ Беларуси (65) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+107
Що на це скаже Арсен Борисович?
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04.01.2021 12:19
+81
Выходит, что преЗедент и Аваков умышленно прикрывали настоящих убийц и запутывали следы !
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04.01.2021 12:22
+61
А чому саме СБУ? Мене от, навпаки, насторожує той факт, що справу про теракт розслідує не СБУ, а МВС... Хоча це 100% компетенція СБУ! Таке враження, що СБУ спеціально не допустили до розслідування (причому, що при Петі, що при Зєлі), аби вони не виявили правду - все-таки там професійніше розслідували б теракт, ніж копи без відповідного досвіду!
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04.01.2021 12:24
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Страница 3 из 3
Напоминаем, на фото подозреваемая в убийстве Шеремета и террористка Юлия Просолова. Она взорвала авто украинского разведчика и была отпущена Зельцером.
Ексглава КДБ Білорусі Зайцев обговорює вбивство Шеремета: "Зробимо закладку, щоб цього щура, бл#дь, зовсім бл#дь - ні рук, ні ніг. Усе щоб було як натурально" - Цензор.НЕТ 5728
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04.01.2021 15:16 Ответить
Зеленый петушмейстер из штанов выпрыгивал чтобы обскакать Порошенко по раскрытию резонансных дел и конечно же моментально проглотил авакяновскую наживку с "убийцами шеремета".

Кто ответит за то что невиновные 2 года сидят ни за что? Ублюдку хватить смелости извиниться за политическую ошибку?
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04.01.2021 15:22 Ответить
ЗЕ пианисту зачтётся его отсутствие в 95 квартале.
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04.01.2021 15:59 Ответить
Оце так шмаркля вляпався. Бубочка давай відосик, сплети щось про Порошенка.
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04.01.2021 16:20 Ответить
Взагалі не личить такому поважному виданню як Цензор посилатись на якийсь занюханий телеграм канал,назва якого перекладається як "ніхто"...Таких розмов можна наштампувати багато в наш час...
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04.01.2021 16:55 Ответить
Якщо подивитись як диктатор Лукашенко ставиться до власного народу то навіть дуже легко можна допустити що цей запис може бути справжнім. З іншоо боку запис свідчить про наміри, а не про факт здійснення злочину. Та ж сама фігня що й з "плівками Мельниченко"... який після "зливу" раптом розбагатів на 2 мільйони баксів, переїхав в Америку і володіє там транспортною компанією... Пацюки тікають з тонучого корабля...
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04.01.2021 17:37 Ответить
Тройственный союз с кремлем

Сначала Зеро и Аваков умышленно прикрыли настоящих убийц Шеремета и запутывали следы ложным уголовным преследованием, а затем вместе с Лукашенко сорвали операцию начатую Порошенко - спасли вагнеровцев.
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04.01.2021 17:39 Ответить
Тарифы падлы подняли и втюхиваете эти мультики? Скоты зеленые!!!!
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04.01.2021 18:01 Ответить
Это занимательно, но чудесным образом совпало с атакой "культурных наций" на Луку, что вызывает высочайшее доверие.
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04.01.2021 18:48 Ответить
Дело Шеремета - самая позорная страница в истории украинской правоохранительной системы и судопроизводства! Хотелось бы ошибаться...
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04.01.2021 18:49 Ответить
Самый позорный ********** зеленский заказал , это судилище над патриотами , настоящими Героями ! А авакяшка ,трижды перекупленное дерьмо, исполняет за возможность упиваться властью и за бабки Каломойши , отрабатывающего индульгенцию у ***** (гебни кровавой )
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04.01.2021 23:24 Ответить
Партия Порошенка не голосовала за отставку Авакова-это говорнит о том,что Порошенку подходит Аваков со своими делами против патриотов.
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05.01.2021 08:13 Ответить
Я гадаю, що лохдауну краще вже до Києва не повертатися. Має ізраїльський паспорт то й мав би туди тікати поки в Україні не підсмажили.
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04.01.2021 18:55 Ответить
Ексглава КДБ Білорусі Зайцев обговорює вбивство Шеремета: "Зробимо закладку, щоб цього щура, бл#дь, зовсім бл#дь - ні рук, ні ніг. Усе щоб було як натурально" - Цензор.НЕТ 4874
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04.01.2021 19:03 Ответить
Если кто-то и будет выносить, то большинство их не порохоботы. Патриоты и порохоботы это не совсем тождественные понятия.
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05.01.2021 16:03 Ответить
Не треба ідеалізувати Шеремета, Лука, якби хотів вбив його, ще коли той був спецкором ОРТ.
Кремляді пожертвували своєю "шисткою", щоб прикрити вбивство українського військового розвідника на перехресті біля "Євролабу" на Соломенській. Почерк той самий.
В Україні Шеремет никого не цікавив. Радіо "Весті" слухає лише вата.
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04.01.2021 19:27 Ответить
Ну тогда значит эта убийца, кгбист Зайцев работает на Путина. Хотя числится по штату главой КГБ Белоруси. Лука как бы здесь косвенный заказчик. Тут как бы все понятно. Удивляться нечего, при овоще в Украине Министр обороны был фсбешник из Рашки и тот же глава СБУ то же фсбешник. Почерк один и тот же. (Аж страг берет, кругом одни вагнеровцы и ФСБешники.)
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04.01.2021 20:12 Ответить
Все правильно. Но надо помнить что тот министр обороны, что при овоще - Лебедев, впервые в парламент попал по списку партии Тимошенко. Это при президентстве Ющенко.
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05.01.2021 16:13 Ответить
Шеремет - это очередная сакральная жертва российских спецслужб, а за всей этой историей торчат их уши. Вопрос - как! подобного рода информация попала в руки беззубой! и аморфной! белорусской оппозиции (бо), и почему! именно сейчас (...из телефонного разговора главы КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева... )? При всем том, что власть в Белоруси чрезвычайно закрыта от утечек инфо, а белорусские силовики пока еще верны Лукашенко. Ответ - однозначно только через Россию. Далее с помощью бо инфо попадает на Запад и в Украину, отмывается от российского следа и становится мощным рычагом давления на Лукашенко. Это значит, что время уговоров Лукашенко прошло и на России окончательно решили поставить на нём крест, а "жар"- устранение от власти, загрести чужими руками. Лукашенко, конечно, ещё тот мерзавец, но он не враг Украины, и чем дольше он будет находиться у власти, тем меньшая вероятность прихода к ней пророссийского кандидата.
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04.01.2021 19:58 Ответить
Не плутай! Во-первых, если даже информация пришла из России, это не значит от Путина, как раз от кого то в службах, кто работает против кодла Путина. И эта информация бьет по Путину больнее чем по Лукашенко потому, что всем понятно что этот заказ шел из Путина через Зайцева. Так что, украинцам не надо бояться прихода "пророссийского кандидата" в Белорусь. Просто уже невозможно повернуть Белорусь в сторону России. Никакой кандидат этого сделать не сможет. Не получится штыками поставить белорусов на колени.
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04.01.2021 20:20 Ответить
Некста це фсб ешний канал для гойдання режима Лукашенко, а оприлюднені дані це плювок у харю Зе влади і ії "компентентності" як вони затримують своїх же громадян у причетності до вбивства шеремета)
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04.01.2021 21:12 Ответить
Нехта - фсбшный канал? Шо ты несёшь? У нехты бабла немерянно, до конца августа был лимон подписчиков телеге. Ему присылают сливы, потому что он платит за неё больше остальных.
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04.01.2021 22:37 Ответить
Ти казковий дебіл чи наївний ?
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05.01.2021 00:08 Ответить
Ага: "В Витебске есть профессор токсикологии, знает искусственные яды, естественные...
Ага, вот оно что!
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04.01.2021 20:05 Ответить
Опять кацапы многоходовочку придумали. ЗЕлупина будут в стойло заганять.
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04.01.2021 20:55 Ответить
Дмитро Чекалкін

Олександр Лукашенко і Комітет державної безпеки Білорусі планували вбивства політичних опонентів, в тому числі журналіста Павла Шеремета - про це повідомило авторитетне брюссельське видання EUObserver.

Журналісти опублікували записи розмов 2012 року, голоси на яких нагадують голос тодішнього голови КДБ Вадима Зайцева. Про отримання цих записів також заявило українське видання «Українська правда».

Аудіо та інші документи передав журналістам для розслідування старший лейтенант Ігор Макар - колишній заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу Міністерства внутрішніх справ Білорусі «Алмаз».

За висновками видання, Лукашенко виділив на ліквідацію колишнього начальника слідчого ізолятора №1 («Валадарка») Олега Алкаєва в Мінську, колишнього командира бригади спецназу Володимира Барадача і ексвиконувача обов'язків начальника відділу по боротьбі з корупцією В'ячеслава Дудкіна більше ніж 1,5 мільйона доларів. Операцію планували здійснити без слідів, інсценувавши нещасні випадки.
Ці політичні замахи планувалися в Німеччині, але ніколи не мали місця.

Також учасники розмов нібито розглядали можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, який на той момент жив у Росії, з використанням бомби.
Київське бюро Радіо Свобода звернулося до Міністерства внутрішніх справ України щодо справи про загибель Павла Шеремета через вибух у Києві у світлі цих нових даних.

«Ми маємо працювати над Шереметом, він справжній головний біль», - сказав на записі 2012 року Зайцев.
«Українська правда» наводить його ж цитату, згідно з якою, якщо смерть Шеремета виглядатиме нещасним випадком, «люди не зрозуміють сигнал».

Спеціалісти НАТО з питань Білорусі, знайомі з Зайцевим, підтвердили подібність його голосу до голосу на записі.
«Президент (Лукашенко - ред.) очікує на ці операції», - сказав Зайцев, згідно із записом у квітні 2012 року, коли проводив брифінг для співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ «Альфа».
Він додав, що для нього важливо, «аби ніхто навіть не думав про КДБ».

Як стверджує видання, Міністерство закордонних справ Білорусі відмовилося коментувати ці повідомлення офіційно.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-lukashenko-kdb-zamovni-vbyvstva/31032585.html Фото: Коллаж НВ

#FreeRiff
Юрій Гудименко:
На суді над Зеленським буде багато людей.
За великим рахунком, це будуть ті ж люди, що ходять на суди по Ріффмастеру.

Захищати Зеленського не прийде майже ніхто. Може, дві-три пенсіонерки. Може, якійсь міський навіжений. Буде родина, мабуть.

Не прийде ніхто з колишніх депутатів «слуги народу». Не прийде ніхто з тих, кого він призначав на посади. Не прийде Єрмак, але з поважної причини - він буде або також у камері, або - якщо нам не пощастить - у Москві.

Може, прийде Гео Лерос, але з іншої причини.
Ніхто не буде битися за нього, як б'ються за Ріффа, Дугар і Кузьменко пліч-о-пліч консерватори, ультраправі і праві ліберали. Ніхто не буде блокувати суд. Ніхто не буде зупиняти автозаки. Ніхто не буде битися з ментами за нього - хіба що аби потрапити у залу засідань.

Буде багато журналістів. Але майже не буде емоцій.
Ми будемо дивитися спокійно. Бо те, що буде зроблено, має бути зроблено.

Ніхто не прийде тебе захищати, Володимир Зеленський.
Ніхто.
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04.01.2021 21:02 Ответить
українською: Бо те, що буде зроблене, має бути зроблене.

Але може стати так, що лохдаун просто втіче до Ізраїля, або його тіло знайдуть в лісі коли народ піде по підсніжники...
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04.01.2021 23:34 Ответить
100пудова лукогестаповцы его в Киеве грохнули.Все забыли, а ведь Шеремет был белорусским журналистом и постоянно Луку в гавно заслуженно макал. Тот его и посадил в тюрягу, но потом выпустил, а Павел и вне Беларуси продолжал Луку в лайно макать и стал Личным Врагом Колхозфюрера. После массовых избиений и убийств мирных бульбащей его озверелыми тонтон-макутами осенью- ТЕПЕРЬ я убеждён , что Колхозфюрер априказал убить Павла. А что - удобно - в чужой стране, там бардак, неразбериха, продажные и бестолковые менты пополам с предателями в МУС - кто типо чо найдёт и докажет ? Раньше , честно, я считал Луку просто постсовковым Колхоз-Мудаком . Ну нравится он всем бульбашам - ну чо - пусть его хзавают, раз так. Ну , мочканули его гориллы несколько неприятных ему чуваков - из типо оппозиции - но, наверняка Лука не приказывал - просто холуи в погонах , знают, что ему приятно будет - ну, без прямого приказа, и даже, намёка - постарались - грохнули и в крематории сожгли - ищи свищи - нет тела - ет дела . А теперь вижу какой же Лука падла и холодный расчётливый фашист, косящий под "Бацьку". Он, садист - убийца и **** колхозная ,приказал грохнуть Шеремета !
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04.01.2021 22:29 Ответить
это у его по родословной идет. Степан Фентик его дед
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05.01.2021 11:33 Ответить
Я не слышал, чтобы он будучи в Украине, что-то вещал против Лукашенко. Во всяком случае на уровне головной боли.
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05.01.2021 16:28 Ответить
Ну да , в Киеве нафик ему был нужен Колхозфюрера вспоминать ? Но Лука, как все мозаичные психопаты обиду помнит вечно. Даже , будучи, председателем совхоза отмудохал механизатора , когда тот на собрании чото вякнул много месяцев назад.
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05.01.2021 22:14 Ответить
2012 год). И никого не смущает. Классно Путин по ушам ездит.
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04.01.2021 23:06 Ответить
ГРУ вытаскивает свою агентуру из тюрьмы.
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04.01.2021 23:10 Ответить
А кого там до сих пір в буцигарні держуть ******** за вбивство Шеремета?
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05.01.2021 00:04 Ответить
Вибачатися будуть чи ні?
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05.01.2021 00:05 Ответить
колективний фюрер (колхозфюрер) здавна займається таємними вбивствами. Що спільного у справі Гонгадзе і Шеремета - це одна особа жіночої статі.і в цієї особи була чуйка і вона не поїхала на роботу, а замість неї поїхав шеремет, А за Гонгадзе і ця особа отримала гроші і мельниченко в америці отримав гроші. Один Юрась був обділений і до цього часу сердитий, ходять слухи, що навіть ФБР розшукує Юрася за вимагательство. Так що тут помилка в об"єкті.
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05.01.2021 00:33 Ответить
+ + +
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05.01.2021 01:09 Ответить
Наконец замкнули логическую цепочку - а кому выгодно? Лукашенко, это и раньше было понятно. А то придумали - нарушить спокойствие, пошатнуть политическую ситуацию в стране... Но, если в Беларуси организовали, то исполнителей не обязательно в Беларуси нашли. Надо искать недостающее звено.
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05.01.2021 00:34 Ответить
В Лукашенко никого интереса не было убивать шеремета. Он жил в Украине, притом очень тихо.
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05.01.2021 02:23 Ответить
Насколько я помню, шеремет как-то странно себя вел в Беларуси. Демонстративно перебегал через границу с Литвой, туда-сюда, чтобы демонстрировать что граница открыта.
А потом переехал жить в Московию. Наверняка к заказчикам своих действий.
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05.01.2021 02:45 Ответить
ИТЕРЕСНО КАК ОЛИГАРХИ БУДУТ УБЕГАТЬ ОТ РАКЕТ !?)
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05.01.2021 02:45 Ответить
КГБ РБ філія ФСБ по закону о Союзному "государстве". СБУ філія ФСБ "по знову сердца". Робить висновки. Наймолодші генерали
випускники шкіл КГБ, а перепади у українських школах спец. служб та сама наволоч.
Як дати раду? Хлопці з СБ ОУН, якось справлялись!
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05.01.2021 03:33 Ответить
в каком году.... голос похожий на...... кто делал запись хранил и предоставил..... чем он их зае
двойных/тройных агентов полно везде их не уничтожают а просто используют для дезы..........
а вот Притула тётя интересная..... Гонгадзе..... Шеремет.... совпадение так сказать.... а про неё
ни гу-гу ни по первому ни по второму следствию.
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05.01.2021 04:15 Ответить
ну и палево
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05.01.2021 11:01 Ответить
Все эти записи уже давно в цру и международном суде.. Идет последний демонтаж совка и Украину это тоже коснется
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05.01.2021 11:38 Ответить
Совок Украины не уступит. Все наши политики - бывшие номенклатурщики времён СССР, их дети и внуки. Они конкурируют между собой, но в главном они договариваются между собой. Они и есть крепко окопавшийся совок. Какими они хитрыми и подлыми паразитами были при СССР, такими и остались и останутся.
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05.01.2021 17:06 Ответить
Народ, хочу зробити гучне визнання. Чи з'явитись з повинною? Як це зробити? Шеремета я замовив. Чому - розкажу Авакову. Краще Зеленському на тета-тет.
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05.01.2021 12:37 Ответить
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