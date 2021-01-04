Экс-глава КГБ Беларуси Зайцев обсуждает убийство Шеремета: "Сделаем закладку, чтобы эту крысу, бл#дь, совсем бл#дь - ни рук, ни ног. Всё чтобы было, как натуральным образом". АУДИО
Белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод можно сделать из телефонного разговора главы КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, опубликованного на телеграмм-канале Nехта.
"Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, бл#дь, совсем бл#дь - ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было, как натуральным образом" , - говорит на аудио экс-глава КГБ .
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.
Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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Кто ответит за то что невиновные 2 года сидят ни за что? Ублюдку хватить смелости извиниться за политическую ошибку?
Сначала Зеро и Аваков умышленно прикрыли настоящих убийц Шеремета и запутывали следы ложным уголовным преследованием, а затем вместе с Лукашенко сорвали операцию начатую Порошенко - спасли вагнеровцев.
Кремляді пожертвували своєю "шисткою", щоб прикрити вбивство українського військового розвідника на перехресті біля "Євролабу" на Соломенській. Почерк той самий.
В Україні Шеремет никого не цікавив. Радіо "Весті" слухає лише вата.
Ага, вот оно что!
Олександр Лукашенко і Комітет державної безпеки Білорусі планували вбивства політичних опонентів, в тому числі журналіста Павла Шеремета - про це повідомило авторитетне брюссельське видання EUObserver.
Журналісти опублікували записи розмов 2012 року, голоси на яких нагадують голос тодішнього голови КДБ Вадима Зайцева. Про отримання цих записів також заявило українське видання «Українська правда».
Аудіо та інші документи передав журналістам для розслідування старший лейтенант Ігор Макар - колишній заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу Міністерства внутрішніх справ Білорусі «Алмаз».
За висновками видання, Лукашенко виділив на ліквідацію колишнього начальника слідчого ізолятора №1 («Валадарка») Олега Алкаєва в Мінську, колишнього командира бригади спецназу Володимира Барадача і ексвиконувача обов'язків начальника відділу по боротьбі з корупцією В'ячеслава Дудкіна більше ніж 1,5 мільйона доларів. Операцію планували здійснити без слідів, інсценувавши нещасні випадки.
Ці політичні замахи планувалися в Німеччині, але ніколи не мали місця.
Також учасники розмов нібито розглядали можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, який на той момент жив у Росії, з використанням бомби.
Київське бюро Радіо Свобода звернулося до Міністерства внутрішніх справ України щодо справи про загибель Павла Шеремета через вибух у Києві у світлі цих нових даних.
«Ми маємо працювати над Шереметом, він справжній головний біль», - сказав на записі 2012 року Зайцев.
«Українська правда» наводить його ж цитату, згідно з якою, якщо смерть Шеремета виглядатиме нещасним випадком, «люди не зрозуміють сигнал».
Спеціалісти НАТО з питань Білорусі, знайомі з Зайцевим, підтвердили подібність його голосу до голосу на записі.
«Президент (Лукашенко - ред.) очікує на ці операції», - сказав Зайцев, згідно із записом у квітні 2012 року, коли проводив брифінг для співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ «Альфа».
Він додав, що для нього важливо, «аби ніхто навіть не думав про КДБ».
Як стверджує видання, Міністерство закордонних справ Білорусі відмовилося коментувати ці повідомлення офіційно.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-lukashenko-kdb-zamovni-vbyvstva/31032585.html Фото: Коллаж НВ
#FreeRiff
Юрій Гудименко:
На суді над Зеленським буде багато людей.
За великим рахунком, це будуть ті ж люди, що ходять на суди по Ріффмастеру.
Захищати Зеленського не прийде майже ніхто. Може, дві-три пенсіонерки. Може, якійсь міський навіжений. Буде родина, мабуть.
Не прийде ніхто з колишніх депутатів «слуги народу». Не прийде ніхто з тих, кого він призначав на посади. Не прийде Єрмак, але з поважної причини - він буде або також у камері, або - якщо нам не пощастить - у Москві.
Може, прийде Гео Лерос, але з іншої причини.
Ніхто не буде битися за нього, як б'ються за Ріффа, Дугар і Кузьменко пліч-о-пліч консерватори, ультраправі і праві ліберали. Ніхто не буде блокувати суд. Ніхто не буде зупиняти автозаки. Ніхто не буде битися з ментами за нього - хіба що аби потрапити у залу засідань.
Буде багато журналістів. Але майже не буде емоцій.
Ми будемо дивитися спокійно. Бо те, що буде зроблено, має бути зроблено.
Ніхто не прийде тебе захищати, Володимир Зеленський.
Ніхто.
Але може стати так, що лохдаун просто втіче до Ізраїля, або його тіло знайдуть в лісі коли народ піде по підсніжники...
А потом переехал жить в Московию. Наверняка к заказчикам своих действий.
випускники шкіл КГБ, а перепади у українських школах спец. служб та сама наволоч.
Як дати раду? Хлопці з СБ ОУН, якось справлялись!
двойных/тройных агентов полно везде их не уничтожают а просто используют для дезы..........
а вот Притула тётя интересная..... Гонгадзе..... Шеремет.... совпадение так сказать.... а про неё
ни гу-гу ни по первому ни по второму следствию.