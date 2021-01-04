Следствие с декабря работает с информацией о возможных заказчиках убийства Шеремета, частично обнародованной в январе в Интернете, - Нацполиция

В декабре 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ, документы и аудиозаписи, некоторые из которых датированы 2012 годом, "уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления".

"Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, выделялся вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв. На данный момент следствие Нацполиции получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - отмечается в сообщении.

В Нацполиции напомнили, что дело в отношении исполнителей подрыва Павла Шеремета передано в суд, а по заказчикам - выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

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Также там призвали всех, кому известна какая-либо информация о заказе убийства Павла Шеремета, сообщить в органы полиции.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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