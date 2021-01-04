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Новости Убийство Шеремета
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Следствие с декабря работает с информацией о возможных заказчиках убийства Шеремета, частично обнародованной в январе в Интернете, - Нацполиция

Следствие с декабря работает с информацией о возможных заказчиках убийства Шеремета, частично обнародованной в январе в Интернете, - Нацполиция

В декабре 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ, документы и аудиозаписи, некоторые из которых датированы 2012 годом, "уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления".

"Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, выделялся вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв. На данный момент следствие Нацполиции получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - отмечается в сообщении.

В Нацполиции напомнили, что дело в отношении исполнителей подрыва Павла Шеремета передано в суд, а по заказчикам - выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак о деле Шеремета: "Хочу верить, что Антоненко ничего не совершал и в ближайшее время это будет доказано"

Также там призвали всех, кому известна какая-либо информация о заказе убийства Павла Шеремета, сообщить в органы полиции.

Следствие с декабря работает с информацией о возможных заказчиках убийства Шеремета, частично обнародованной в январе в Интернете, - Нацполиция 01

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освободить Антоненко требовали на митинге у дома Венедиктовой. ВИДЕО

Автор: 

заказное убийство (163) Нацполиция (16550) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+30
Но арест Антоненко продлили, мрази.
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04.01.2021 12:46
+26
оу под Авакяном зашатался чтульчег
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04.01.2021 12:37
+21
Зашевелились крысы ментовские. Ща на манеж опять выйдут "террористы" которых будет обезвреживать Арсенбарисыч доказывая свою нужность...
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04.01.2021 12:44
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Страница 2 из 2
Тому, що Антоненко призначений ВИКОНАВЦЕМ. А тут мова йде про ЗАМОВНИКА. Тобто будуть "зв'язуват" все того ж Антоненка з білоруським КГБ.
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04.01.2021 13:19 Ответить
Для того, щоб зв'язати, потрібні факти

Там швидше вийдуть на аваківських.
Але не наше МВД, звісно.
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04.01.2021 13:41 Ответить
«12:17 https://censor.net/ru/news/3240335/eksglava_kgb_belarusi_zayitsev_obsujdaet_ubiyistvo_sheremeta_sdelaem_zakladku_chtoby_etu_krysu_bld_sovsem»
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04.01.2021 12:48 Ответить
Вбросы пошли чтобы быдло на рост тарифов не отвлекалось...
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04.01.2021 12:54 Ответить
Опозиційний білоруський тhttps://t.me/nexta_tv/12115 елеграмм-канал Nехта турбують наші тарифи?

https://censor.net/ru/news/3240335/eksglava_kgb_belarusi_zayitsev_obsujdaet_ubiyistvo_sheremeta_sdelaem_zakladku_chtoby_etu_krysu_bld_sovsem
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04.01.2021 12:58 Ответить
Чувак намагається перевести мову на щось інше.
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04.01.2021 13:01 Ответить
мразь зебильная светится...
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04.01.2021 13:25 Ответить
Тут зараз не про тарифи, а про Україну.
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04.01.2021 13:00 Ответить
ну серонул зебил - тарифы не Украина?

тарифы - уничтожение Украины.
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04.01.2021 13:24 Ответить
т.е. виноваты те же (волонтеры ), раз дело передали в суд, а не забрали на доработку...
но вот по заказчикам пошли отдельные подвижки у следствия? ..
или шо? не может же буба и авака-собака ошибаться? там и так все еле-еле тетрисом сложили...
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04.01.2021 12:59 Ответить
А раньше назывались предполагаемые заказчики?
До сих пор речь шла только о предполагаемых исполнителях
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04.01.2021 13:10 Ответить
КГБ Беларуси, без разрешения Москвы , его грохнуть не могло, достаточно вспомнить как начиналась Пашина известность, очевидно больше стал не нужен ...
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04.01.2021 13:04 Ответить
Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7878
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04.01.2021 13:41 Ответить
ублюдки что же вы держите невинных людей в тюрьме?
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04.01.2021 13:27 Ответить
та ну.. люди,це папа професор і мама Римма, решта, це глядачі
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04.01.2021 13:36 Ответить
Пытаются придумать как бы их пришить к беларускому КГБ)
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04.01.2021 13:40 Ответить
І все одно - невинний сидить в СІЗО.
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04.01.2021 13:54 Ответить
А чому з грудня 2020? Інфа про те, що Шеремет займався зникненнями в Білорусі опозиціонерів та телеоператора Завадського. в Хартії-97 вже давно є така інфа
23.07.2019

https://charter97.org/ru/news/2019/7/23/342336/ Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Украины Владимиру Зеленскому собственное расследование убийства журналиста. Как сообщает "Громадське", расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела. В материалах журналисты заявляют, что убить Павла могли из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым работал Павел в Беларуси
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04.01.2021 14:44 Ответить
Справа Шеремета шита білими нитками по чорному. Вірменський жид впутав в цю брудну провокацію аж цілого президента- жида Зеленського. Авакян хитро прикрив свою дупу, самим президентом. Більше року ні доказів, ні фактів. Ще трохи часу і світ стане вимагати :"або звільняйте, або докажіть провину". І тоді хтось мусить відповісти перед законом за знущання над людьми, а компенсаціі за моральні і матеріальні збитки , який вже раз, держава виплатить за рахунок "лохтората", який привів до влади все це непорозуміння Зелене.
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04.01.2021 15:08 Ответить
Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5308
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04.01.2021 15:21 Ответить
а как это соотносится с мотивом - руководствуясь фошисткими взглядами для дестабилизации в стране... зачем для этого заказчик
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04.01.2021 15:28 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1346066241002344448 1 ч

В диком цейтноте МВД выдумывает "гениальную" версию. Беларусские спецслужбы для убийства беларусского гражданина нанимают УКРАИНСКИХ волонтеров, атошников и медиков ! Зачем? Шеремет не прятался, его место жительства известно, маршруты движения стандартны, охраны нет.
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04.01.2021 15:56 Ответить
Где теперь будет террорист автобус брать? Неужели в Харькове?
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04.01.2021 15:57 Ответить
"Нацполіція звертається до всіх - і до українських громадян, і до іноземців: кому відома будь-яка інформація про замовлення вбивства Павла Шеремета, прохання звертатися до органів поліції."

Єсть одна зацепочка про замовників....
https://youtu.be/XNfRCGxAx6o?t=727

Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1661
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04.01.2021 16:12 Ответить
Забийте цю інформацію у дупу авакіну, щоб ця жидоарАмянська тварюка пам'ятала про неї день і ніч.
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04.01.2021 16:20 Ответить
ПРО «ВБИВЦІВ» ШЕРЕМЕТА
Все тайне стане явним
По «вбивцям» цим уявним,
Яких чомусь схопили,
Вмить «докази» зліпили.

Їх президент призначив,
Антоненко слід бачив?
Й Кузьменко бачив в групі,
Ще й Дугар з ними в купі.

Але ж ці не вбивали,
Залізні алібі всі мали:
Не сходиться прикмети,
У «вбивців» Шеремета.

А ще мотив відсутній…
На брифінгу ж присутні:
Бос Зеля з Криворіжжя,
Презумпцію їх ріже.

А що взяти з міністра
У справах цих «магістра»?
Товче брехню завзято,
В судах «Вовків» багато.

Повернуть закон-дишло,
Щоб як бажають вийшло:
Антоненку - довічно,
А їм «правити» - вічно.

Але весь світ здригнеться
Хоч як Зеля не пнеться.
Це ж КДБ зробили,
В нас Шеремета вбили.
04.01.2021 р.
Анатолій Березенський
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04.01.2021 16:28 Ответить
Підтасовують справу, що закриті - точно вбивали, а виділили в окрему справу замовників і будуть доводити, що з Білорусі, чи московії Антоненко передали гроші і той "сколотив" групу, щоб вбити Шеремета. При ******** техніці це все можливо сфальшувати і ніхто не буде проводити ніяких експертиз. Зразки голосу всіх "винних" є, а техніка і натхнення все зроблять, а нарід розпустить свої величезні вуха і повірить.
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04.01.2021 16:32 Ответить
И чем быстрее , тем лучше.
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04.01.2021 20:10 Ответить
Следствие закончено,забудьте...
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04.01.2021 17:14 Ответить
Не следствие, а "следствие"! Разница - как между метеоритами и метеоризмом.
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04.01.2021 17:58 Ответить
Идеальный вариант будет , когда Осла закроют в камеру в которой Рифмастер сидел , то же без всяких доказательств , так на пару лет , а за это время как раз успеют все доказательства собрать и по вагнеровцам и по отмыву 40 лямов для Бени , да там много чего нароют .
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04.01.2021 20:14 Ответить
Все одне до одного. В кінець обісравшийся авакян, якого гон(р)дон поспішно відніс до праукраїнських, принаймні, поки що. Думаю, зєльона шмаркля спробує злити, ставшого отруйним авакідзе, хіба що у того "аргументи" проти зєлєні будуть неубієнними.
Але мене більше порадувала фактура від Пороха. І, особливо, краса , як самої гри, так і її подача. Класична театральна пауза і "палучі фашист гранату", а зєльоний - хер в сра...ку під горло, щоб голова не хиталась. Це я про заяву Пороха, щодо "вагнергейту", якщо, ЩО.
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04.01.2021 20:57 Ответить
якщо чесно, мені побоку вбиство перебіжчика, який працював на хвилиночку на радіо вєсті (а це доречі радіоаналог зіку та 112). Єдине, це те що через цього "журналіста" сидить герой України, а мразота типу авакова зєзєзєнта та інші п@здуваті ні.
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04.01.2021 21:01 Ответить
При должной подаче и раскрутке именно этого фрагмента, может получиться отличная деконструкция и дегероизация сразу двух героических мифов - о майдане и о добровольцах, вставших на защиту родины в тяжелую годину.
Так что эта история станет для Зе моментом истины, лакмусом, проверкой на вшивость и всем сразу, если хотите.
Из этой истории со ставшими умом, честью и совестью страны, а также солью земли праворадикалами есть только два выхода. Один - это превращение неформальной власти правой улицы в формальную. Когда тот, кто контролирует улицу, переселяется в главный кабинет на Банковой и рулит - и боевиками, и страной уже оттуда.
Или - назовем ее для простоты и краткости «ФОРМУЛА ПОРТНОВА».

«Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета, МЫ искренне надеемся, что в феврале, в годовщину Революции, Вы уже не пойдете на Майдан, апеллировать к его так называемым героям. Всё сильно изменилось.
Пусть они останутся в истории, как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных преступлений», - написал сегодня в своем телеграм-канале этот юрист (ПОРТНОВ), ставший хедлайнером соответствующей повестки.
13.12.2019
Сергей Львович Устинов , Политнавигатор
Автор детективных романов и повестей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#_blank предприниматель , девелопер.
Основатель и директор «Музея истории евреев в России». Член президиума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81#_blank Российского еврейского конгресса .politnavigator.net/delo-sheremeta-povod-dlya-zelenskogo-dokazat-chto-ne-lokh.html
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05.01.2021 03:04 Ответить
Слідство працює з 95 кв
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05.01.2021 07:30 Ответить
555
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05.01.2021 07:39 Ответить
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