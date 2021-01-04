Следствие с декабря работает с информацией о возможных заказчиках убийства Шеремета, частично обнародованной в январе в Интернете, - Нацполиция
В декабре 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ, документы и аудиозаписи, некоторые из которых датированы 2012 годом, "уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления".
"Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, выделялся вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв. На данный момент следствие Нацполиции получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - отмечается в сообщении.
В Нацполиции напомнили, что дело в отношении исполнителей подрыва Павла Шеремета передано в суд, а по заказчикам - выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.
Также там призвали всех, кому известна какая-либо информация о заказе убийства Павла Шеремета, сообщить в органы полиции.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.
10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.
4 января СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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Там швидше вийдуть на аваківських.
Але не наше МВД, звісно.
https://censor.net/ru/news/3240335/eksglava_kgb_belarusi_zayitsev_obsujdaet_ubiyistvo_sheremeta_sdelaem_zakladku_chtoby_etu_krysu_bld_sovsem
тарифы - уничтожение Украины.
но вот по заказчикам пошли отдельные подвижки у следствия? ..
или шо? не может же буба и авака-собака ошибаться? там и так все еле-еле тетрисом сложили...
До сих пор речь шла только о предполагаемых исполнителях
23.07.2019
https://charter97.org/ru/news/2019/7/23/342336/ Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Украины Владимиру Зеленскому собственное расследование убийства журналиста. Как сообщает "Громадське", расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела. В материалах журналисты заявляют, что убить Павла могли из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым работал Павел в Беларуси
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1346066241002344448 1 ч
В диком цейтноте МВД выдумывает "гениальную" версию. Беларусские спецслужбы для убийства беларусского гражданина нанимают УКРАИНСКИХ волонтеров, атошников и медиков ! Зачем? Шеремет не прятался, его место жительства известно, маршруты движения стандартны, охраны нет.
Єсть одна зацепочка про замовників....
https://youtu.be/XNfRCGxAx6o?t=727
Все тайне стане явним
По «вбивцям» цим уявним,
Яких чомусь схопили,
Вмить «докази» зліпили.
Їх президент призначив,
Антоненко слід бачив?
Й Кузьменко бачив в групі,
Ще й Дугар з ними в купі.
Але ж ці не вбивали,
Залізні алібі всі мали:
Не сходиться прикмети,
У «вбивців» Шеремета.
А ще мотив відсутній…
На брифінгу ж присутні:
Бос Зеля з Криворіжжя,
Презумпцію їх ріже.
А що взяти з міністра
У справах цих «магістра»?
Товче брехню завзято,
В судах «Вовків» багато.
Повернуть закон-дишло,
Щоб як бажають вийшло:
Антоненку - довічно,
А їм «правити» - вічно.
Але весь світ здригнеться
Хоч як Зеля не пнеться.
Це ж КДБ зробили,
В нас Шеремета вбили.
04.01.2021 р.
Анатолій Березенський
Але мене більше порадувала фактура від Пороха. І, особливо, краса , як самої гри, так і її подача. Класична театральна пауза і "палучі фашист гранату", а зєльоний - хер в сра...ку під горло, щоб голова не хиталась. Це я про заяву Пороха, щодо "вагнергейту", якщо, ЩО.
Так что эта история станет для Зе моментом истины, лакмусом, проверкой на вшивость и всем сразу, если хотите.
Из этой истории со ставшими умом, честью и совестью страны, а также солью земли праворадикалами есть только два выхода. Один - это превращение неформальной власти правой улицы в формальную. Когда тот, кто контролирует улицу, переселяется в главный кабинет на Банковой и рулит - и боевиками, и страной уже оттуда.
Или - назовем ее для простоты и краткости «ФОРМУЛА ПОРТНОВА».
«Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета, МЫ искренне надеемся, что в феврале, в годовщину Революции, Вы уже не пойдете на Майдан, апеллировать к его так называемым героям. Всё сильно изменилось.
Пусть они останутся в истории, как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных преступлений», - написал сегодня в своем телеграм-канале этот юрист (ПОРТНОВ), ставший хедлайнером соответствующей повестки.
13.12.2019
Сергей Львович Устинов , Политнавигатор
Автор детективных романов и повестей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#_blank предприниматель , девелопер.
Основатель и директор «Музея истории евреев в России». Член президиума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81#_blank Российского еврейского конгресса .politnavigator.net/delo-sheremeta-povod-dlya-zelenskogo-dokazat-chto-ne-lokh.html