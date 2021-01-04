В Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу из-за высокого тарифа на газ. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня вблизи села Засулье Лубенского района Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу Харьков-Киев, требуя уменьшения тарифа за транспортировку природного газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в пресс-службе управления Нацполиции в Полтавской области.

"На автомобильной дороге Киев - Харьков, вблизи с. Засулье, продолжается акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек. Акцию начали в 10:15. Участники мероприятия, среди которых жители с. Засулье, а также соседних сел Оржицкого и Пирятинского районов, требуют уменьшения стоимости распределения природного газа", - говорится в сообщении.







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