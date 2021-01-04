Гражданин Азербайджана пытался договориться беспрепятственно проехать в Украину за 10 тысяч российских рублей, - Госпогранслужба

Пограничники Сумского отряда 4 января прекратили правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В пункт пропуска "Бачевск" на въезд в Украину на автомобиле марки "Renault Trafic" в качестве пассажира прибыл гражданин Азербайджана. Во время пограничного контроля мужчина предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере 10 тысяч российских рублей с целью содействия в беспрепятственном пересечении границы. В действиях иностранца усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" Уголовного кодекса Украины. Сейчас стражи границы передали правонарушителя сотрудникам полиции для принятия правового решения", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник ГФС задержан на Волыни при получении 2 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО