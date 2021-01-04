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Новости Борьба с коррупцией
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Гражданин Азербайджана пытался договориться беспрепятственно проехать в Украину за 10 тысяч российских рублей, - Госпогранслужба

Гражданин Азербайджана пытался договориться беспрепятственно проехать в Украину за 10 тысяч российских рублей, - Госпогранслужба

Пограничники Сумского отряда 4 января прекратили правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В пункт пропуска "Бачевск" на въезд в Украину на автомобиле марки "Renault Trafic" в качестве пассажира прибыл гражданин Азербайджана. Во время пограничного контроля мужчина предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере 10 тысяч российских рублей с целью содействия в беспрепятственном пересечении границы. В действиях иностранца усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" Уголовного кодекса Украины. Сейчас стражи границы передали правонарушителя сотрудникам полиции для принятия правового решения", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

Азербайджан (794) взятка (6177) Госпогранслужба (6558) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+14
Наші погранци фублі не беруть. Тіко доляри та єврухи.
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04.01.2021 13:39
+14
козел... нашел с какими фантиками договариваться... обидел погранцов ! ))))
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04.01.2021 13:39
+7
тута деревянные не ходят..... предложил бы евро или доллары были бы шансы....
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04.01.2021 13:40
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Наші погранци фублі не беруть. Тіко доляри та єврухи.
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04.01.2021 13:39 Ответить
а я давно казав, що потрібно заборонити вільне обертання валюти окупанта в Україні, та потрібно на кордоні написать такі таблички "Рублі не беремо"
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04.01.2021 14:24 Ответить
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04.01.2021 14:28 Ответить
козел... нашел с какими фантиками договариваться... обидел погранцов ! ))))
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04.01.2021 13:39 Ответить
Азеротурок переоцінив срублі. ЗЄгешефтманів на "мякіне" нє провєдьош!
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04.01.2021 14:02 Ответить
Це скільки? десь 3700 гривень? Трохи більше сотки євро. Якийщь ніщєброд...
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04.01.2021 14:52 Ответить
3300 за курсом.
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05.01.2021 01:31 Ответить
Він просто не знав рАзцєнок і він такий дрємучий і не знає що вартують 10 кусків кацапсячих срублів
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04.01.2021 13:40 Ответить
тута деревянные не ходят..... предложил бы евро или доллары были бы шансы....
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04.01.2021 13:40 Ответить
10000 рублей это чуть больше 100 евро? Ну так это просто издевательство над пограничником! Доколе? Я в рублях не беру, патриотично ответил пограничник, застегивая карман с долларами и евро!
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04.01.2021 13:41 Ответить
а если бы летел в Украину на "Байрактаре", то 100% пустили бы..
жизнь изменилась.. инновации рулят!
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04.01.2021 13:42 Ответить
Ну кто ж неконвертируемую валюту предлагает-то?))
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04.01.2021 13:43 Ответить
Громадянин Азербайджану намагався домовитися безперешкодно проїхати в Україну за 10 тисяч російських рублів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3445
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04.01.2021 13:45 Ответить
пора якутским скульпторам поднажать и увяковечить отекчественную валюту в подручном материале)))
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04.01.2021 13:47 Ответить
Оскорбительная сумма. Что-то нет статей про то, как пограничник отказался от, хотя бы, $3000.
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04.01.2021 13:50 Ответить
Азерів накрило зубожіння! Вони "усталі от войни"
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04.01.2021 14:07 Ответить
це мабуть був з "ринкових" азербайджанців, а не автентичних
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04.01.2021 14:22 Ответить
это неуважуха в деревянных давать
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04.01.2021 13:54 Ответить
Ніщеброд.
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04.01.2021 13:57 Ответить
Жлоб . Так ему и надо . Уважать надо нашу Госпогранслужбу .
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04.01.2021 13:58 Ответить
прикордонник патріот, в рублях не взяв!
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04.01.2021 13:59 Ответить
Новость конечно серьезная. Равна по силе эстонским новостям и происшествиям. Кто подписан на ,Бабченко ,поймет меня
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04.01.2021 14:04 Ответить
Это просто оскорбление какое-то, предлагать российские рубли. Хорошо, что еще не показал российский паспорт, иначе получил бы еще по морде. Поэтому полностью поддерживаю пограничников, никаких рублей, этого говна нам не надо.
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04.01.2021 14:11 Ответить
Он бы ещё им в харю плюнул, такую сумму предложил, что сразу оформили. Это украинские пограничники, а не лапти какие то!
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04.01.2021 14:12 Ответить
Оскорбление должностного лица при исполнении должностных обязанностей - 10 т. - та такие деньги это лицо каждые час пропивает и на проституток сливает.
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04.01.2021 15:21 Ответить
неправомерную выгоду в размере 10 тысяч российских рублей

10 тысяч российских рублей - это оскорбление а не выгода!
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04.01.2021 15:23 Ответить
Погранцы оказались патриотами гривни и доллара.
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04.01.2021 16:08 Ответить
 
 