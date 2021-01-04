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Укрзализныця отдаст в концессию все непрофильные активы, в том числе сеть больниц, - Жмак

Укрзализныця отдаст в концессию все непрофильные активы, в том числе сеть больниц, - Жмак

Непрофильные активы "Укрзализныци", в том числе и медучреждения, будут переданы в концессию.

 Об этом заявил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в интервью "Минтрансу".

По его словам, "Укрзализныця" сейчас определяется относительно судьбы непрофильных активов компании, которые могут быть переданы в концессию.

"Есть разные формы. Самая интересная из них - концессия. У нас в стране есть уже два успешных примеров концессии - это порт Ольвия и порт Херсон, и мы хотели бы использовать имеющиеся наработки. Например, мы имеем хозяйственные дворы, которые можно использовать как сухие порты", - рассказал Жмак.

Что касается медицинских учреждений "Укрзализныци", то, по мнению руководителя компании, они также могут быть переданы в концессию, а сотрудники компании получат медицинскую страховку. Но в этом случае есть несколько условий, подчеркнул Жмак, в частности - сохранение рабочих мест и работников.

"Можно сеть из восьми больниц передать в концессию, с обязательным сохранением трех условий: работники, профиль и гарантированный объем инвестиций с последующим развитием этих комплексов. А железнодорожников мы хотим застраховать. Это позволит им чувствовать себя спокойно и быть уверенными, что они могут обратиться в любое лечебное учреждение", - сказал Жмак.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что продажа непрофильных активов "Укрзализныци", таких как медицинские учреждения, санатории и базы отдыха, привокзальные кафе, позволит компании сократить расходы на десятки миллиардов гривен в год.

В свою очередь народный депутат Украины Вадим Галайчук заявил, что Украина должна как можно быстрее реформировать "Укрзализныцю". Это позволит увеличить возможности для реализации транзитного потенциала страны и быстрее выполнить свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Автор: 

концессия (67) Укрзализныця (2759) Жмак Владимир (24)


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Топ комментарии
+9
Кароче, розбазарять все майно.
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04.01.2021 14:18
+9
Дерибан страны ублюдками.
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04.01.2021 14:25
+5
Не разбазарят , а освоят . Выбрали ? Терпите .
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04.01.2021 14:29
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Кароче, розбазарять все майно.
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04.01.2021 14:18 Ответить
Не разбазарят , а освоят . Выбрали ? Терпите .
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04.01.2021 14:29 Ответить
Кароче, послали всех по "адрессу"! Мы хотим, мы можем, нам не дали и так далее! Хотя может и стоит разогнать эти барахолки...забавно, у меня проверяли слух в жд поликлинике не аппаратом, а голосом медсестры - 25.35.51 (без точки) и так далее
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04.01.2021 15:13 Ответить
Дерибан страны ублюдками.
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04.01.2021 14:25 Ответить
Вагон-ресторан забыли ?
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04.01.2021 14:26 Ответить
Ні, тае в коцесію не віддають...
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04.01.2021 14:33 Ответить
Кирпа до хрена всего понастроил.
Ещё воровать и воровать.
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04.01.2021 14:26 Ответить
А шо він настрояв? І чого отак не видержала душа строїтєля?
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04.01.2021 14:34 Ответить
Сразу видно, что человек далёк от ЖД, но близок к РЕЖД.
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04.01.2021 14:44 Ответить
Так може сказати любий. А що він зробив такого? Рухомий состав обновив чи рейки замінив? Що він зробив такого, чого не було і що воно працює до сих пір?
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04.01.2021 14:51 Ответить
А Наблюдательный Совет?
Там тоже непрофильные сидят.
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04.01.2021 14:26 Ответить
Бородатая женщина Сырожа Лещенко и турецкоподданый шефка Аджунер? Нетрадиционные особи.
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04.01.2021 14:28 Ответить
в наблюдательном сырожа лещенко за большие миллионы сидит
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04.01.2021 14:28 Ответить
Пока ещё не сидит....
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04.01.2021 14:31 Ответить
Власть ликвидаторов-воров, убогих , лживых 3.147дерастов.
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04.01.2021 14:27 Ответить
Шо, антикурвипцыанер Сирьожа Лещь вже докерувавсь?
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04.01.2021 14:28 Ответить
Ага Пора валіть...
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04.01.2021 14:36 Ответить
А шо Сирьожа, все нормально - керiвник ГО Майдан, в ВР прошел от БПП.... ну явно выходец не из рыгов. Я уже про Найема промолчу. Свежая кровь
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04.01.2021 14:46 Ответить
не, сырожа еще будет керувать, очень прибыльно, вообще, в какой зимбабве мы живем?
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04.01.2021 14:50 Ответить
По больницам-ооочень анекдотично. Сохранить профиль, людей и ишо инвестиции в чужую собственность! Аферисты на доверии. Написали бы правду-в аренду под офисы
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04.01.2021 14:51 Ответить
Дерибан продолжается. И термин какой придумали.- "непрофильные активы". Раньше это называлось ведомственные учреждения. Ладно больницы и детские сады. Но есть еще базы отдыха и санатории "УЗ" , которых больше 60 штук . И стоят они на отличных земельных участках База база отдыха "Маяк" в Затоке (Одесса)
"Укрзалізниця" віддасть у концесію всі непрофільні активи, зокрема й мережу лікарень, - Жмак - Цензор.НЕТ 7739
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04.01.2021 14:51 Ответить
О, крутой мега-менеджер Жмак. "Недоразвалил Киевстар, развалю Укрзализныцю". Лишь бы Мега ЗП платили
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04.01.2021 15:05 Ответить
Больницы в концессию? Оригинальненько.
А километр путей Киев-Харьков мне отдадут к концессию?
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04.01.2021 15:16 Ответить
Раніше таке вчудили з лікарнями водного транспорту - портовими, пароходськими, суднобудівних і судно ремонтних заводів... Споруди, майно, апаратуру, обладнання,транспорт, інвентар віддали на баланс т.з. "територіальним органам " охорони здоров"я, а персонал скоротили. Що з цього вийшло, бачимо: місцева медицина за рахунок "халяви" протягнула ще кілька років, керівники міст, районів, лікарень рештки розбазарили і все стало на свої місця - бардак, катастрофа з кадрами і повна відсутність медицини.
Що головне - що галузь водного транспорту вони так же розвалили і розбазарили. Продажні профспілки дружно це все підтримали На черзі - "Укрзалізниця"...
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04.01.2021 17:23 Ответить
Власть фашистских оккупантов уничтожает и расхищает народное имущество.
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04.01.2021 18:36 Ответить
да, уже 30 лет.
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04.01.2021 21:25 Ответить
все по накатанной. Везде куда они приходят наступает разруха и горе. То же было с Укртелекомом после прихода Ахметова. Оптимизация каждые пол года. Последняя с 1 января. Сократили процентов 80 после прихода Ахметова. Сейчас контора еле на ладан дышит. Были базы и лагеря отдыха все пошло прахом. Так и на УЗ. Скоро будут расконсервировать старые паравозы если не порезали еще на металлолом.
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04.01.2021 18:44 Ответить
Укрзализныця отдаст в концессию все непрофильные активы, в том числе сеть больниц, - Жмак.

Так а почему больницу Феофанию не отдают к концессию? или для министров и депутатов нельзя платить с собственного кармана?,Еще можно министрам и депутатам вместо портов , дорог и других активов народа Украині для начала попробывать им отдать свои квартиры в концессию клининговым фирма в которіх они заказівают услуги по уборке и пусть же их арендуют и какойже от этого результат? .Это чистое хищение так ,что с конфискацией им ,а не зарплату надо.
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04.01.2021 19:35 Ответить
Пархатые мародеры решили пустить всю страну с молотка, продается все что есть в наличии, лишь бы заплатили подходящую для пейсатых оккупантов цену.
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04.01.2021 21:41 Ответить
Так продайте так нет сначала разворуют а потом отдадут одни стены
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05.01.2021 08:31 Ответить
ОНИ ДОЛЖНЫ ВСЁ ОТДАТЬ НАРОДОМ ПОСТРОЕННОЕ !!!
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05.01.2021 10:08 Ответить
 
 