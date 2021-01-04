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На кислородные концентраторы и медицинский кислород в 2020 году потрачено 700 млн грн, - Минэкономики

На кислородные концентраторы и медицинский кислород в 2020 году потрачено 700 млн грн, - Минэкономики

На кислородные концентраторы и медицинский кислород в учреждениях здравоохранения за 2020 год потрачено всего около 700 млн гривен.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ссылаясь на данные интернет-ресурса DOZORRO, в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Значительная часть приобретенного оборудования - украинского производства, отмечает ведомство.

Больше всего кислородных концентраторов приобретено в следующих областях: Днепропетровская - 1353 штуки на 72,9 миллиона гривен; Киевская - 1254 штуки на 62,2 миллиона гривен; Одесская - 933 штуки на 65,8 миллиона гривен.

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Меньше всего закуплено в Ривненской - 57 штук на 2,7 миллиона гривен; Ивано-Франковской - 69 штук на 3 миллиона гривен; Полтавской - 97 штук на 4,9 миллиона гривен, говорится в ответе министерства.

Всего за период с января по октябрь 2020 года Украина импортировала аппаратуры для озонотерапии, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или другой аппаратуры для дыхательной терапии на 75,5 миллионов долларов, сообщили в ведомстве. Почти треть (31%) всего оборудования было закуплено в странах ЕС. Крупнейшим поставщиком (38%) стал Китай. А в США приобрели 16% такой техники.

В 2019 году Украина купила такого оснащения более чем 16 миллионов долларов. Тогда распределение поставщиков в пропорциональном соотношении было аналогичным с 2020 годом.

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Автор: 

карантин (16729) оборудование (91) закупки (769) Министерство развития экономики (78) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+2
Корневое слово - Потрачено! А не закуплено и поставлено в больницы. Мерзавцы ***.
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04.01.2021 14:32
+1
панове з міністерства, вам медальку за то потрібно дать чи якусь премію? витратили - то витратили, не ваші були ті гроші, яка в том є ваша заслуга?
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04.01.2021 14:38
+1
С коррупцией обещали бороться , потом передумали (бесполезно, невыгодно) и её возглавили . Как жалок Петя со своей липецкой фабрикой .
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04.01.2021 14:38
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На кислородные концентраторы и медицинский кислород в 2020 году потрачено 700 млн грн, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 5772
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04.01.2021 14:32 Ответить
Корневое слово - Потрачено! А не закуплено и поставлено в больницы. Мерзавцы ***.
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04.01.2021 14:32 Ответить
С коррупцией обещали бороться , потом передумали (бесполезно, невыгодно) и её возглавили . Как жалок Петя со своей липецкой фабрикой .
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04.01.2021 14:38 Ответить
панове з міністерства, вам медальку за то потрібно дать чи якусь премію? витратили - то витратили, не ваші були ті гроші, яка в том є ваша заслуга?
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04.01.2021 14:38 Ответить
столько же тратят на небольшой городок в европе
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04.01.2021 14:38 Ответить
Цікаво: витрачено "ким"? Волонтерами? А причому тут мін. економіки?
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04.01.2021 14:39 Ответить
А скільки концентаторів закупив зелений квартал?
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04.01.2021 14:41 Ответить
Пусть лучше напишет сколько из этих средств выделили с COVID-фонда))
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04.01.2021 14:43 Ответить
Концентраторы это для домашней реабилитации, а не для лечения в стационаре и это я прочувствовал, Лежал под ним 3 дня после чего меня перевели в палату с кислородом !!!
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04.01.2021 14:47 Ответить
Конкретно, ДЕ і СКІЛЬКИ? мІНЕКОНОМІКИ,ВИ ДІЙСНО ДУМАЄТЕ,ЩО ЛЮДІ НЕРОЗУМНІ?
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04.01.2021 16:55 Ответить
Минэкономики потратило на кислородные концентраторы 700 млн.грн. порошенковских денег.
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05.01.2021 11:36 Ответить
 
 