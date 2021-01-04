На кислородные концентраторы и медицинский кислород в 2020 году потрачено 700 млн грн, - Минэкономики

На кислородные концентраторы и медицинский кислород в учреждениях здравоохранения за 2020 год потрачено всего около 700 млн гривен.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ссылаясь на данные интернет-ресурса DOZORRO, в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Значительная часть приобретенного оборудования - украинского производства, отмечает ведомство.

Больше всего кислородных концентраторов приобретено в следующих областях: Днепропетровская - 1353 штуки на 72,9 миллиона гривен; Киевская - 1254 штуки на 62,2 миллиона гривен; Одесская - 933 штуки на 65,8 миллиона гривен.

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Меньше всего закуплено в Ривненской - 57 штук на 2,7 миллиона гривен; Ивано-Франковской - 69 штук на 3 миллиона гривен; Полтавской - 97 штук на 4,9 миллиона гривен, говорится в ответе министерства.

Всего за период с января по октябрь 2020 года Украина импортировала аппаратуры для озонотерапии, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или другой аппаратуры для дыхательной терапии на 75,5 миллионов долларов, сообщили в ведомстве. Почти треть (31%) всего оборудования было закуплено в странах ЕС. Крупнейшим поставщиком (38%) стал Китай. А в США приобрели 16% такой техники.

В 2019 году Украина купила такого оснащения более чем 16 миллионов долларов. Тогда распределение поставщиков в пропорциональном соотношении было аналогичным с 2020 годом.

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