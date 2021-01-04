Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион опубликовал сообщение, в котором опубликовал информацию о проведении мероприятий посвященных годовщине дня рождения Степана Бандеры и заявил об осуждении таких действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое сообщение Джоэль Лион опубликовал в Твиттере.

"Мы решительно осуждаем любое прославление колаборантов нацистского режима. Настало время Украине примирится со своим прошлым", - написал он.

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