РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6953 посетителя онлайн
Новости
31 499 598

Если делать всего 1000 тестов в день, то можно записать видосик о победе над коронавирусом, - Порошенко дал совет Зеленскому

Если делать всего 1000 тестов в день, то можно записать видосик о победе над коронавирусом, - Порошенко дал совет Зеленскому

Официальная статистика по коронавирусу не соответствует реальной эпидситуации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

Он отметил, что за последние дни количество тестирований на коронавирус резко упала.

"Посмотрите на последнюю доступную статистику - они показывают несколько тысяч заболевших. Но обратите внимание на количество тестирований - 12 тысяч. Я дам совет - сделайте 1000 тестов и вы получите всего 500 заболевших. И можно записать видосик о том, что коронавирус уже преодолен", - иронизирует Порошенко.

"Смотрю эту статистику, а потом беру свой телефон и каждый день минимум 20-30 людей обращаются о неотложной помощи - они не могут госпитализироваться, у них нет кислорода, доступа к врачам, проблемы с тестированием, они в конце концов не имеют денег на лечение", - сказал Порошенко. 

"Пора Владимиру Зеленскому выбраться из теплой ванны. Я думаю, может мы в разных странах живем? Мы окружены человеческим горем, а они празднуют победу то над Россией, то над коронавирусом, то над Порошенком", - сказал политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Применение российской вакцины - это большой риск, - Порошенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) Порошенко Петр (19615) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+93
Если делать всего 1000 тестов в день, то можно записать видосик о победе над коронавирусом, - Порошенко дал совет Зеленскому - Цензор.НЕТ 5773
показать весь комментарий
04.01.2021 15:23
+86
Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському - Цензор.НЕТ 5826
показать весь комментарий
04.01.2021 15:42
+78
Шикарно потролил.
показать весь комментарий
04.01.2021 15:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Оба Буша были в понимании "простых" олигархами. Трамп тоже не с помойки вылез. Семья Кеннеди так вобще все ветви власти обсела.

Однако наших нищебродов пугает само слово, которое можно прилепить к кому угодно, а не действия того, к кому этот ярлык старательно лепят или наоборот не менее старательно избегают лепить.

Причем "олигархи" их пугают, а их марионетки типа СН (Коломойского с Ахметовым) и Голоса (Пинчука с кацапским Фридманом) вобще такая милота.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:41 Ответить
Тому правильне питання звучить не «З магнатами чи проти?», правильне питання: «Ти з Костянтином Острозьким чи з Яремою Вишневецьким?» Ти з олігархом патріотичним, клептократичним, чи промосковським?
А чи бувають патріотичні олігархи? Цитую автора книжки «Нарцис» про В. Медведчука, та депутата багатьох скликань Дмитра Чобота: «Якби Україна не мала свого українського олігарха і палкого патріота Петра Порошенка, то світ ніколи не побачив би Української Помаранчевої революції - її б просто не було.
Бо без знаменитого «5-го каналу» народ миттєво не отримував би правдивої інформації, а відповідно і на Майдан він оперативно не зібрався б ніколи; у кращому випадку приїхав би помітингувати на інавгурації Януковича». Як на мене - вичерпно.»



Доречі, Степан Андрійович Бандера, як щодо цього?
От, що скажуть націоналісти?
Хто у нього були головними ворогами України ?
показать весь комментарий
04.01.2021 19:13 Ответить
У Бандеры коииуно-фашисты были врагами... Развивайте свою мысль, або спрашивайте далее
показать весь комментарий
04.01.2021 19:57 Ответить
И вот момент, шо связывает С.Бандеру с некоторымиавторами авторских... Бандера грызся с Мельником в ОУН, что привело к расколу только что зародившегося националистического движения.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:00 Ответить
Коммуно -фашисти/рашисти, нікуди не подівались.
Сидять на россіі.
Головний коммуно-фашист, це *****.
А «наші» стали повертатися в Україну, після 21.04.2019 ( у 2014 році, 5 тисяч високопосадовців, коммуно-*****вців повтікали в Москву, і за часів Порошенка, їх не було ні видно, ні чутно.)
Спрашивать дальше?
Про що тебе питати, якщо ти не знаєш цих елементарних речей?
показать весь комментарий
04.01.2021 21:43 Ответить
тыць та й розвиднiлось. Вы определитесь в своих приоритетах: спрашиваете о Бандере, а ответ желаете иметь о постсовках. Тихий ужассссссссссссссссссссс....
показать весь комментарий
04.01.2021 22:02 Ответить
«Вам шашечкі, ілі єхать?» (с)
Яка різниця між кацапом коммуно-шовіністом, і кацапом - постсовком-шовіністом ?
Ніякої, бо і той і другий, за знищення України і українців.
показать весь комментарий
05.01.2021 00:20 Ответить
Вот здеся я расширю ваш посыл... ШОВИНИСТ -крайняя ступень национализма. Наши националисты отстоят от шовинистов всего на одну ступень. Ко всему националисты не имеют программы развития страны. У них есть только программа воевать. Наши националисты(основные теченияОУН-мельниковцы и бандеровцы) только в канун обретения Украиной независимости нашли в себе силы примириться. С обретением Украиной независимости, националисты отказались от стремленя овладеть булавой в пользу избранного президента Украины и в силу того , что цель(независимость ) достигнута. Так что националисты в политическом плане - импотенты, чего не скажешь об их бойцовских качествах.
показать весь комментарий
05.01.2021 06:56 Ответить
Тобто, националисты как были , по идее, боевым(не политическим) подразделением еще при УВО, ОУН, так им и остались и сейчас. Потому, националисты не могут быть ведущими, в политическом авангарде. Им суждено быть только ведомыми. ЗЫ... этот случай будет безупречным (дуплекс: политический бомонд, как ведущий-националисты, как боевое подразделение политического бомонда, ведомые), если националисты искоренят грызню между собой и дробление на множество осколков. И второе, наши националисты примут более человеческий облик, и признание в мире, если примут более центристскую позицию(подальше от шовинизма, как крайней ступени национализма).
показать весь комментарий
05.01.2021 07:08 Ответить
.*.Звіздіти ..не мішки носити *..
.А Пецик не допускає що меньше звернень до лікарів та відносно і тестів було ?..
показать весь комментарий
04.01.2021 18:04 Ответить
Вас зелуч света в темном царстве надоумил такое ляпнуть... Хорошо хоть в этом плане баб Юля-коньюктурщица молчит , шо рыба об лед, не реагирует даже на повышение тарифов.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:15 Ответить
Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському - Цензор.НЕТ 8596
показать весь комментарий
04.01.2021 18:25 Ответить
Бабьюля готує бойву колісницю до бою і гострить шпори на лобутенах !!)))
показать весь комментарий
04.01.2021 18:26 Ответить
1000 ДА ПО 500 ЭТО МНОГО !)
показать весь комментарий
04.01.2021 18:04 Ответить
Судя по количеству скрытых комментов, статья вызвала обратную от задуманной реакцию.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:08 Ответить
ЗАДУМАННАЯ РЕАКЦИЯ - РАСШИФРУЙТЕ ЕЙНУЮ.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:20 Ответить
Давай. Адреси і т.д.
З 2014 року шукають ту «ботоферму порохоботів».
Першим про «порохоботів» завів мантру радник путіна, росіянин, Андрєй Ілларіонов.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:28 Ответить
Доречі, понаходили ботоферми бабушкі Йулі, Зєлі і т.д.
А от Порошенка, ну ніяк
показать весь комментарий
04.01.2021 18:29 Ответить
https://tech.liga.net/technology/novosti/facebook-zablokirovala-politicheskuyu-botofermu-agentstva-postmen Facebook заблокировала ботоферму агентства Postmen. Агитировали за Порошенко

09.07.2020, 11:34

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://tech.liga.net/technology/novosti/facebook-zablokirovala-politicheskuyu-botofermu-agentstva-postmen



Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському - Цензор.НЕТ 8066
Сеть занималась, в частности, распространением мемов (скриншот из отчета Facebook)

Модераторы заблокировали крупную украинскую сеть аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram, которые занимались политической пропагандой. В Facebook установили, что ботами скрыто управляло рекламное агентство Postmen, https://about.fb.com/news/2020/07/removing-political-coordinated-inauthentic-behavior/ сообщается в блоге компании.

По данным Facebook, сеть состояла из 72 аккаунтов и 35 страниц в Facebook, а также 13 аккаунтов в Instagram. Ботоферма собрала в Facebook аудиторию из 766 000 аккаунтов, в Instagram - 3800 аккаунтов. На рекламу в Facebook украинская сеть потратила $1,93 млн.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:52 Ответить
«Ботоферма занималась ведением и раскруткой страниц и групп, в которых публиковался различный контент на политические темы (Крым, НАТО, экономическая политика, выборы), а также критиковались и поддерживались разные политики - Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко. Сеть была особенно активной во время президентских и парламентских выборов 2019 года в Украине, отметили в Facebook. Некоторые учетные записи ранее были заблокированы модераторами за разжигание ненависти или имперсонацию, а некоторые со временем изменили свой профиль.»
показать весь комментарий
04.01.2021 21:31 Ответить
що ти хочеш від зебіла? Брехати - це його органічна суть
показать весь комментарий
05.01.2021 00:33 Ответить
Пожалійся *****.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:31 Ответить
Интересно, а как 1000 тестов дают результат более 4000?
показать весь комментарий
04.01.2021 18:32 Ответить
..*Пеця ...лаборант * !?
показать весь комментарий
04.01.2021 18:36 Ответить
Было бы умилительно здорово, если бы глубокоуважаемый Пётр Алексеевич и не менее уважаемый Владимир Александрович обоюдно учтиво обменивались бы актуальными и полезными советами, чалясь на соседних нарах у зарешёченного окна южной стороны буцыгарни.
А их учтивым речам внимали бы кадилоносец Турчин и адъютант дЕрЬмак, которые по очереди тужились бы на параше и наполняли всё помещение соответствующим ароматом.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:38 Ответить
От дійсно - нєчєм крить ,, тому що , такий - брєд сівой кобили , шо ти тут нацарапав , нічим не покриєш ... Пиши щось адекватне , і ніхто тебе спамить не буде ..
показать весь комментарий
04.01.2021 19:19 Ответить
..Ше раз. .Пеця *гонить фуфло * . .Якщо звернень було меньше то що , ловити на вулиці !
показать весь комментарий
04.01.2021 19:17 Ответить
Порох уже просто задолбал, если честно!!! Если критика теперешней власти в тему - это одно!!! Но если эти умозаключения высосаны из пальца, а в пример приведен какой-то дебильный расчет, который "схавают" те, кто готов это схавать - это говорит о глубокой деградации его, как политика и его постепенное превращение в типаж типа Юли - за базар можно не отвечать!!! И это надеется на реванш в след. выборах? Тогда уж лучше Юля - она хоть последовательна в своих базарах!!!
показать весь комментарий
04.01.2021 19:25 Ответить
валерик, ты просто задолбанным родился...так кто тебе доктор?
йди проспись, недолуге.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:32 Ответить
Если делать всего 1000 тестов в день то можно записать видосик о победе над короновирусом !!
.....А если вывести украинские войска без боя и с большими потерями из украинского города Дебальцево то можно потом снять целое документальное кино про уникальную ,,перемогу" генералиссимуса Пети над ,,в 10 раз превосходящими" кацапскими регулярными войсками
P.S Чья бы корова мычала Петя, а твоя бы тихо промолчала ((
показать весь комментарий
04.01.2021 19:35 Ответить
А лучше бы он посмотрел видео начала 2015 года, когда наших военных сепары шмонали на блокпостах при ротации в Донецком аэропорту. Я думаю, что хуже этого унижения Украинская армия за всю свою историю не переживала!
показать весь комментарий
04.01.2021 19:41 Ответить
Я просто не представляю, чем бы оправдывался Порох по поводу всеобщей жо...ы, которая бы настала, если бы, не дай Бог, пандемия в Украину пришла начале 2018 года? Интересно было бы послушать! А ведь была бы жо...а такая же, не хуже и не лучше!
показать весь комментарий
04.01.2021 19:37 Ответить
Сказал бы как его торговый партнер из за поребрика -у нас пандемии нет , или сказал бы что победил ее еще в зародыше благодаря собственной чуйке !
Но меня бесит другое .Как его отмазывают его же сектанты -,.не олигарх" он это МЫ все Народ Украины голошопые и рукошопые неудачники , просто мы НЕ умели жить, а он смог ,,построить" свою бизнесимперию .Да таких бизнесимператоров в 90-е годы в кожаных куртках в украинских СИЗО мест не хватало , а теперь они ,,элитой" стали .Почитайте этот перл 17.43 обыкновенная заказуха олигархата за бабки или за леденцы , отрабатывают на все 100% .
И даже не это бесит ......а то что текст написан полностью в духе и в стиле кремлевской пропаганды -,,путен не олигарх-он ***** нации"
показать весь комментарий
04.01.2021 19:53 Ответить
о, два ЗеБильных придурка воркуют между собой, даже не задумываясь, что их никто не читает, ибо спамят, не глядя.))
показать весь комментарий
04.01.2021 20:34 Ответить
якщо брешуть - то спамити однозначно.
показать весь комментарий
05.01.2021 00:34 Ответить
я не фанат Зеленского, но тогда как же быть с тем что и показатели смертности снизились и количество свободных коек в больницах растет?
показать весь комментарий
04.01.2021 20:00 Ответить
Я не был и не являюсь фанатом ни одного нашего президента. Но с точки зрения, например, жителя Запорожья, все "попередники" были 3,14...нами, т.к. только сейчас там реально строятся и сдаются мосты. А до этого -кто туда только не приезжал и что только по поводу этих мостов не рассказывал!
показать весь комментарий
04.01.2021 20:30 Ответить
гроші на будівництво з держбюджету виділялись? Роботи (нехай: не шатко, не валко) - йшли?
Ти ще не забув, що в 14-тий рік держава ввійшла з диркою від бублика в бюджеті? І що того року почалась війна?
показать весь комментарий
04.01.2021 21:19 Ответить
Холодно стало осень настала , птицы помет перестали клевать... Зимой клубника не растет... Народ завис дома меньше шастает по Полшам... вСЕ КТО НЕ ЗАРОБИТЧАНЕ -ТЕМНАЯ , ЗАБИТАЯ МАССА , ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ШАСТАЕТ... вОТ ЕСЛИ БЫ ДУРАК ДО НОВОГО ГОДА ВВЕЛ КАРАНТИН, то у нас бы и того было лучше.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:38 Ответить
Чувак, от хто заспамив оце?:
Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському - Цензор.НЕТ 3270
показать весь комментарий
04.01.2021 21:48 Ответить
Не могу знать, разве что забыл лайкнуть. Дык, вы, если не мытьем , так катаньем...))))
показать весь комментарий
04.01.2021 22:17 Ответить
Ну, як Новому Заповіті сказано: «Стукайте в двері, і відкриють Вам» (с)
показать весь комментарий
05.01.2021 00:10 Ответить
це досить таки світова тенденція...
У чому причина-важко сказати...
показать весь комментарий
04.01.2021 20:44 Ответить
Петя ж умный мужик , а до сих пор не запомнил , что идиотам советы давать бессмысленно.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:28 Ответить
це не для ЗЕ порада.
Це фактично порада лохторату звернути увагу на кількість тестів, що різко зменшилася, до найнижчного рівня в Європі.
Хіба що... ти не звернув уваги на тролізм цієї поради.
показать весь комментарий
04.01.2021 21:16 Ответить
як же я чекаю на повернення справжнього Гетьмана!
показать весь комментарий
04.01.2021 21:40 Ответить
Спробуй дочекатись його у спамі раб ((
показать весь комментарий
04.01.2021 21:43 Ответить
Ого как активировались Зе-боты, не было-не было, а тут вдруг десятками появились.
показать весь комментарий
04.01.2021 22:14 Ответить
Ещё наверное в помощь Зе-ботам ОПЗЖисты подключились.
показать весь комментарий
04.01.2021 22:15 Ответить
У Німеччині та Франції зростає розчарування щодо низької швидкості та планування програми вакцинації населення від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на https://www.dpa-international.com/ DPA .
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбейл заявив, що Німеччина значно відстає від інших країн у змаганні за вакцинацію громадян під час пандемії. Він поклав провину на міністра охорони здоров'я Єнса Шпана з християнських демократів (ХДС).
У Франції також зростає невдоволення громадськості через повільну вакцинацію.
"Все вирішується в Парижі", - заявив глава постраждалого від коронавірусу регіону Гранд-Ест Жан Роттнер, додавши, що в даний час легше придбати машину, ніж зробити щеплення.
Тим часом депутат Європарламенту Яннік Жадот назвав програму щеплення "фіаско", зазначивши, що країна отримала таку ж кількість доз, що і її європейські сусіди.
Водночас глава Французького агентства громадського здоров'я захищав дії уряду, заявляючи, що пріоритетом є вакцинація літніх мешканців будинків для престарілих, а не вимагання від них поїздок до центрів вакцинації.
За даними сайту Covid Tracker, лише трохи більше 500 людей отримали щеплення за понад сім днів з початку вакцинації у Франції. У сусідній Німеччині, яка розпочала вакцинацію в той же день, ця цифра становить понад 240 000.====== Эх не знают что делать, нужно у ПеПо спросить, он всё знает ====
показать весь комментарий
04.01.2021 22:28 Ответить
"Смотрю эту статистику, а потом беру свой телефон и каждый день минимум 20-30 людей обращаются о неотложной помощи -Источник: https://censor.net/ru/n3240354

-------------------------------------------------------
Номер телефону у студію!
показать весь комментарий
04.01.2021 22:36 Ответить
Ніж сваритися з-за двох мерзотників і вирішувати хто кращий барига-клептоман, чи дурник-балабол, може подумаємо разом кого будемо обирати серед інших? Гидко дивитися на цей брудний "с...рач" між тими, кому Україна ніколи не була рідною Батьківщиною. І не буде.

Доречі, ці два "бійці бабласового фронту" не заважають один одному до щіпки обирати українців. А українці скубуться між собою аж чуби летять. Може, досить гуляти у мерзотників у ролі повних ідіотів? Ми ж самі їх обираємо. То, хто нам лікар? Першого і другого - на смітник. Гуртуймося до нових виборів де обиратимемо українців, патріотів, інтелигентів, науковців, знавців історії України, знавців потреб людей і Держави. У мене є така кандидатура. Володимир Яворівський. Нажаль серед нас вже немає Левка Лук"яненка.
показать весь комментарий
04.01.2021 22:47 Ответить
COVID-19: вчера в Одессе сделали всего 86 ПЦР-тестов, а ИФА - ни одного
показать весь комментарий
04.01.2021 23:05 Ответить
Це може свідчити ось про що. З 01.01.2021 в країні помінялися можливості проходження тесування на COVID-19. А саме, з цього числа тестування може проводитись безкоштовно по призначенню домашнього лікара в районній поліклініці. Різницю між 1200 грн і 00,00 грн розумієте? Поки в поліклініках є тільки розпорядження, а алгоритму проведення безкоштовного тестування ще немає. Тому, ЗВИЧАЙНО всі очікують до 11.01.2021, коли запрацює новий регламент. Потім буде зрозуміло, хто і за що буде платити. Щоб розуміли ті хто не знає. Іфа-тест на ДЖі-тіла це тест для тих, хто відчуває себе цілком здоровим і хоче знати, чи хворів він раніше на Ковід, чи є у нього антітіла на вірус. Отже, хто мав бабло, той вже протестувався і на ПРЦ і на ІФА. Хто бабла немає, той вирогідніше вирішив зачекати. І правильно робить.
показать весь комментарий
04.01.2021 23:26 Ответить
Да вы фантазер!!!! Бесплатный тест? При степанове и скоморохах?
показать весь комментарий
05.01.2021 00:00 Ответить
Это у вас на Расее "скоморохи" а у нас кловуны
показать весь комментарий
05.01.2021 00:35 Ответить
Вот только не надо тут умных от "номерных". И не надо обижать клоунов, это очень тяжёлая профессия. А скоморохи были только у кацапов - только плясать и орать и умели. Вот и у нас сейчас скоморохи.
показать весь комментарий
05.01.2021 11:16 Ответить
Портал Our World in Data начал отслеживать ход вакцинации от коронавируса в мире. Ресурс подсчитывает не количество привитых людей, а введенные дозы вакцин на каждые 100 человек населения.
Так, согласно его данным, по этому показателю лидирует Израиль. К 3 января получили дозу вакцины 14 из ста человек.
Далее идет Бахрейн - 3,57 из ста, Великобритания - 1,39, США - 1,28, Дания - 0,88; Россия - 0,55; Германия - 0,32; Канада и Китай - 0,31 из 100. Показатель в мире сейчас составляет 0,17.
показать весь комментарий
05.01.2021 00:26 Ответить
Алло, ковідіоти, де ви?
Розкажіть нам, чому євреї вакцинуються. Бо дурні?
А ви, ковідіоти, не хочете вакцинуватись, бо дуже розумні ?
показать весь комментарий
05.01.2021 00:36 Ответить
Если делать всего 1000 тестов в день...

Если взять листок бумаги,
Краски, ножницы и клей,
При сноровке и отваге
Можно сделать сто рублей.
показать весь комментарий
05.01.2021 02:00 Ответить
Ніж сваритися з-за двох мерзотників і вирішувати хто кращий барига-клептоман, чи дурник-балабол, може подумаємо разом кого будемо обирати серед інших? Гидко дивитися на цей брудний "с...рач" між тими, кому Україна ніколи не була рідною Батьківщиною. І не буде.

Доречі, ці два "бійці бабласового фронту" не заважають один одному до щіпки обирати українців. А українці скубуться між собою аж чуби летять. Може, досить гуляти у мерзотників у ролі повних ідіотів? Ми ж самі їх обираємо. То, хто нам лікар? Першого і другого - на смітник. Гуртуймося до нових виборів де обиратимемо українців, патріотів, інтелигентів, науковців, знавців історії України, знавців потреб людей і Держави. У мене є така кандидатура. Володимир Яворівський. Нажаль серед нас вже немає Левка Лук"яненка.
показать весь комментарий
05.01.2021 02:14 Ответить
Ще раз натиснути на Paste?? Скільки разів))?
показать весь комментарий
05.01.2021 02:17 Ответить
..Я за українців - патріотів .але ..теж мені знайшов *розкрученого * кандидата ..Яворівського .
ПС ))) ..На початкаї проголошення незалежності підтримували кандидатуру п.Левка Лук*яненка на посаду президента ...Так ось . Тоді потрібно було збирати підписи на підтримку кандидата ....В одній з квартир вийшов *розмальований * і на прохання підписатись та за кого конкретно сказав ..* Поважаю ..людина ..* !
показать весь комментарий
05.01.2021 04:16 Ответить
ПЕСНЬ 10-я
Из сего зерна: Блажен муж, иже в премудрости умрет
и иже в разуме своем поучается святыне (Сирах).

Всякому городу нрав и права;
Всяка имеет свой ум голова;
Всякому сердцу своя есть любовь,
Всякому горлу свой есть вкус каков,
А мне одна только в свете дума,
А мне одно только не йдет с ума.

Петр для чинов углы панскии трет,
Федька-купец при аршине все лжет.
Тот строит дом свой на новый манер,
Тот все в процентах, пожалуй, поверь!
А мне одна только в свете дума,
А мне одно только не йдет с ума.

Тот непрестанно стягает грунта,
Сей иностранны заводит скота.
Те формируют на ловлю собак,
Сих шумит дом от гостей, как кабак, -
А мне одна только в свете дума,
А мне одно только не йдет с ума.

Строит на свой тон юриста права,
С диспут студенту трещит голова.
Тех безпокоит Венерин амур,
Всякому голову мучит свой дур, -
А мне одна только в свете дума,
Как бы умерти мне не без ума.

Смерте страшна, замашная косо!
Ты не щадиш и царских волосов,
Ты не глядиш, где мужик, а где царь, -
Все жереш так, как солому пожар.
Кто ж на ея плюет острую сталь?
Тот, чия совесть, как чистый хрусталь...
показать весь комментарий
05.01.2021 09:00 Ответить
ЗЫ... дайошь ЗеЯюлю...не? Они тО и "ОДОЛЕЮТ" коронавирус.
показать весь комментарий
05.01.2021 09:03 Ответить
Знал одно деда в далеком забитом селе на Черниговщине, так он о таких произведедиях со вздохом говорил: обсерИ сарай и угол...
показать весь комментарий
05.01.2021 09:35 Ответить
ваши дидываивале за обсерИ сарай и угол. Я вижу,шо вы к этому вопросу подходите с пониманием, что - это классика, та й годи...
показать весь комментарий
05.01.2021 09:50 Ответить
Це Грицько Савович Сковорода. Якщо ти не в курсі.
показать весь комментарий
05.01.2021 23:38 Ответить
А я не в курсі. Був. До цього моменту. Тож дякую тобі.
Для людини, яка народилася, росла, формувалася й навчалася в інших радянських республіках, я досить непогано володію мовою. Жодного уроку української мови в класичному розумінні у мене не було. Все вивчав сам, виходячи з "виробничої потреби". Мої знання з історії України значно перевершують рівень знань пересічного українця й геть не співпадають московською версією. Мені цікава культурна спадщина мого народу. Я чудово розумію різницю між українцем та малоросом, українцем та кацапом. Виявляється, я більш українець, ніж 73% населення України. Звідси висновок: можна народитися де завгодно, але якщо твій батько справжній українець, у тебе завжди є шанс бути зі своїм народом.
Занадто пафосно, але правда!
показать весь комментарий
06.01.2021 08:54 Ответить
Перемога надПорошенком????))))))))))))))))))))) Ой Петрусь та на х ...ти комусь здався... Цікаво Петрусь а ти у якого участково лікаря записаний ..ну договір з ким з сімейних лікарів заключив в полеклиниці????)))))))))) Не бось вже провакцинувався і сім'ю теж???? От як би тебе і тобі подібних ррозалігархить і відібрати награблнне у народу ..то і яб міг би провакцинуватися.. А так ти гівно зажиріло за 5 років і інші будуть жиріть... Ти ж не Україну і людей думав ти ж думав за територію де ти можеш спокійно красти мутить справи.
показать весь комментарий
05.01.2021 15:46 Ответить
Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському - Цензор.НЕТ 7183
показать весь комментарий
05.01.2021 21:16 Ответить
Страница 6 из 6
 
 