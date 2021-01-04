Если делать всего 1000 тестов в день, то можно записать видосик о победе над коронавирусом, - Порошенко дал совет Зеленскому

Официальная статистика по коронавирусу не соответствует реальной эпидситуации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

Он отметил, что за последние дни количество тестирований на коронавирус резко упала.

"Посмотрите на последнюю доступную статистику - они показывают несколько тысяч заболевших. Но обратите внимание на количество тестирований - 12 тысяч. Я дам совет - сделайте 1000 тестов и вы получите всего 500 заболевших. И можно записать видосик о том, что коронавирус уже преодолен", - иронизирует Порошенко.

"Смотрю эту статистику, а потом беру свой телефон и каждый день минимум 20-30 людей обращаются о неотложной помощи - они не могут госпитализироваться, у них нет кислорода, доступа к врачам, проблемы с тестированием, они в конце концов не имеют денег на лечение", - сказал Порошенко.

"Пора Владимиру Зеленскому выбраться из теплой ванны. Я думаю, может мы в разных странах живем? Мы окружены человеческим горем, а они празднуют победу то над Россией, то над коронавирусом, то над Порошенком", - сказал политик.

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