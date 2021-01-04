Предпринимателям и их наемным сотрудникам выплатили 3,6 млрд грн одноразовой помощи, - Шмыгаль

Свыше 480 тысяч предпринимателей, которые пострадали из-за карантинных ограничений, подали заявки на получение одноразовой помощи в размере 8 тысяч гривен.

Как сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, по состоянию на понедельник Пенсионный фонд профинансировал почти 456 тысяч заявок, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи предпринимателям и наемным сотрудникам. 31 января завершился прием заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи для тех, чья деятельность страдает вследствие карантинных ограничений. В целом за получением такой помощи обратилось свыше 480 тыс. лиц", - говорится в сообщении.

Большинство заявок Пенсионный фонд профинансировал, остались лишь зарегистрированные в последние дни прошлого года, пояснил он.

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"Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января", - подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что ФЛП первой группы освобождены от исчисления и уплаты ЕСВ за себя на период с 1 декабря 2020-го по 31 мая 2021 года.

Напомним, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержден Кабинетом Министров Украины. Заявки необходимо было подавать через портал "Дія" до 31 декабря 2020 года.

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