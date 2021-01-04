РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11667 посетителей онлайн
Новости Силовики
3 985 67

Статистика ГСЧС о пострадавших из-за новогодних фейерверков: 10-летней девочке оторвало пальцы, ее ровесник получил ожоги и травмы головы

Статистика ГСЧС о пострадавших из-за новогодних фейерверков: 10-летней девочке оторвало пальцы, ее ровесник получил ожоги и травмы головы

В результате использования пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января в различных областях Украины возникли пожары, есть травмированные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Неосторожность в обращении с пиротехническими средствами и небрежность взрослых привели к травмированию детей в новогоднюю ночь. Так, в Днепре у 10-летней девочки в руках взорвалась петарда, в результате чего ребенку оторвало пальцы. Предварительно, петарду девочке дали родители, во время поджога она сразу взорвалась в ее руках. Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу. В Черкасской области в селе Безбородьки 10-летний мальчик получил травму, когда ему в голову попала петарда. Парня доставили в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 ст. лобной области головы", - говорится в сообщении.

Также, по данным ГСЧС, один пожар, вызванный неосторожностью при применении салютов, произошел на Николаевщине - там загорелся балкон. На Черниговщине из-за фейерверка загорелся автомобиль Volkswagen Polo.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дождь мертвых птиц в первый день 2021-го года в центре Рима. ВИДЕО

Автор: 

Новый год (934) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) фейерверк (52) ГСЧС (5002)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Треба на законодавчому рівні заборонити продаж та використання піротехніки. Хто дуже ******** вибухи - велкам на східний фронт, а у тилу нефіг лякати людей та нищити птахів.
показать весь комментарий
04.01.2021 16:01
+12
За те феєрверк побачили і на довго запам"ятають разом з дебільними батьками.
показать весь комментарий
04.01.2021 16:02
+12
Вспоминается история с депутатом по фамилии Пабат. Тот запалил феерверк, а он и не горит, но у чувака хватило ума пойти заглянуть туда
показать весь комментарий
04.01.2021 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба на законодавчому рівні заборонити продаж та використання піротехніки. Хто дуже ******** вибухи - велкам на східний фронт, а у тилу нефіг лякати людей та нищити птахів.
показать весь комментарий
04.01.2021 16:01 Ответить
У нас не поважають закони. Тут питання до поліції.
показать весь комментарий
04.01.2021 16:14 Ответить
Попробовали бы они петарды в дэнээр и лэнээр повзрывать, сразу бы, черти, попали бы да на подвал со всеми вытекающими
показать весь комментарий
04.01.2021 16:41 Ответить
К сожалению, до некоторых (наверное, у нас их большинство) уважение к закону только через подвал прививается.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:35 Ответить
заборонити , це все на що ви здатні ... а може потрібно навчати підлітків ... ні ?
показать весь комментарий
04.01.2021 17:02 Ответить
Каким образом? Учить надо было их родителей, но уже поздно.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:54 Ответить
За те феєрверк побачили і на довго запам"ятають разом з дебільними батьками.
показать весь комментарий
04.01.2021 16:02 Ответить
у тебе діти є ?
показать весь комментарий
04.01.2021 17:04 Ответить
А що тобі треба допомогти зробить,чи показати як? То для того феєрверк не обов"язковий,по бажанню замовника.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:07 Ответить
мої майбуть старші за тебе ...
показать весь комментарий
04.01.2021 17:31 Ответить
Не знаю як ти своїм, а мої своїм дітям феєрверки на купують,бо ******* своїх дітей і не хочуть щоб з ними щось подібне трапилось. Я своїм теж у свій час феєрверків не купляв і слава богу поросли і не ображаються.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:01 Ответить
таке враження що ти не був дитиною ...батьки можуть забороняти скільки хочуть , але...
показать весь комментарий
04.01.2021 18:31 Ответить
Таке враження що ти ніколи не мав своїх дітей і ніколи не любив ,бо таке відношення до дітей взагалі незрозуміле.Може тобі їх годувати нічим то здай відмовся і віддай добрим людям,навіщо ж давати їм вибухівку і калічити на все життя?
показать весь комментарий
04.01.2021 18:45 Ответить
Якщо петарда в обличчя влучила і без очей залишився, то феєрверк виявся останнім, що в житті побачив.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:37 Ответить
Вспоминается история с депутатом по фамилии Пабат. Тот запалил феерверк, а он и не горит, но у чувака хватило ума пойти заглянуть туда
показать весь комментарий
04.01.2021 16:03 Ответить
Нехай міняє прізвище на "Пірат" і носить чорну пов"язку. Гидотна він людина.
показать весь комментарий
04.01.2021 16:24 Ответить
Детей конечно жалко, но вот то что хоть не на немного но сокращается электорат это радует..... Хотя, когда мозгов нет и как пианист галочку поставить можно....
показать весь комментарий
04.01.2021 16:04 Ответить
Скорегуйте свою москальську психіку під український менталітет. У нас навіть москалі мають такі самі права, як і тварини, а саме: право на життя та розмноження.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:11 Ответить
А москалем я стал потому что на русском пишу? Или Вы не закусываете?
показать весь комментарий
04.01.2021 18:16 Ответить
У нас на НГ -- ни скорых, ни пожарных, почти вообще небыло -- разок под утро что-то там просеренило... -- глухо не калечимся и готовимся к выздоровлению!
Ага! -- в 8 часов утра шеф позвонил, дрожащим голосом -- спросил, как бы мне хотелось эту неделю поработать?
Ответил, шо никак не хотелось бы. -- договорились посередине -- как завещал Великий Зеля!

3 дня в отпуске -- в четверг к станку...
Не вижу повода не выпить! *)
показать весь комментарий
04.01.2021 16:08 Ответить
Я уже писала за эти пулялки. Стреляли по 3-4 часа кряду, не давали никому спать, ни больным, ни старикам, ни детям, пугали животных и все живое и это называется развлечение олигофренов, сошедших с ума. Это кошмар что творится и власти, тоже сумасшедшей и конченой наплевать, каждый год масса травм, масса сгоревших балконов. Люди как осатаневшие с выпученными глазами скупают всю пиротехнику на Новый год, тратят последнее бабло в кармане и что? Принесли эти грохочущие устройства хоть кому счастье? Особенно пострадавшим. С каждым годом все хуже в стране и все больше стрельбищ.
показать весь комментарий
04.01.2021 16:09 Ответить
Это началось до нынешней власти.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:38 Ответить
Ну и что? У нас разве когда -нибудь была нормальная власть?
показать весь комментарий
04.01.2021 17:49 Ответить
Справа не у " останньому баблі", а у баригах, що продають вибухові речовини упаковками, а не в роздріб. Один невеличкий закон, що обкладає бариг потрійним податком за відмову продавати одну петарду замість упаковки з 10 штук, і у нескінченному майбутньому ви будете згадувати цей світ у рожевих тонах.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:05 Ответить
Наш "нарід" буде нелегально поширювати. Якщо у поліції дійшли б руки, щоб перевірити легальність наявної піротехніки, то, ІМХО, майже вся виявилася б поза законом.
показать весь комментарий
04.01.2021 19:02 Ответить
Статистика ДСНС про постраждалих від новорічних феєрверків: 10-річній дівчинці відірвало пальці, її ровесник зазнав опіків і травм голови - Цензор.НЕТ 6591
показать весь комментарий
04.01.2021 16:18 Ответить
то ви правду напІсяли ...тільки не патрашен напишіть а "пальмове дерьмо з соєю" зараз в Україні практично весь "шекелад" такий
показать весь комментарий
04.01.2021 17:06 Ответить
мені байдуже,шо ви та нарасєє споживаєте.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:10 Ответить
дорогу "забув" ?
показать весь комментарий
04.01.2021 17:19 Ответить
до тебе?забув ще 1991
показать весь комментарий
04.01.2021 17:33 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2021 17:41 Ответить
...чувак, то коричневое, что у тебя на губах - это не шоколад...
показать весь комментарий
04.01.2021 17:19 Ответить
соси мовчки шекеладний ти "наш"
показать весь комментарий
04.01.2021 17:25 Ответить
Статистика ДСНС про постраждалих від новорічних феєрверків: 10-річній дівчинці відірвало пальці, її ровесник зазнав опіків і травм голови - Цензор.НЕТ 2175
показать весь комментарий
04.01.2021 17:55 Ответить
Что же ты, соевый, стул портишь. С таким талантом в цирк возьмут.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:04 Ответить
Я и тебе стул подпортил? Бедняга Штаны проверь
показать весь комментарий
04.01.2021 18:09 Ответить
Школьник, в цирк иди и стул прихвати в доказательство.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:14 Ответить
Штаны проверил и расстроился? . Не расстраивайся, пупсик. Привыкай.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:41 Ответить
...можно даже не проверять - там личинка, отложенная Порохом
показать весь комментарий
05.01.2021 13:17 Ответить
...руснявый, если ты ровняешь всех по себе - у меня для тебя плохие известия
показать весь комментарий
05.01.2021 13:16 Ответить
з'їж шекеладку , може попустить ...
показать весь комментарий
05.01.2021 14:54 Ответить
И шо лучше?
показать весь комментарий
04.01.2021 16:18 Ответить
https://twitter.com/nton_makarenko

https://twitter.com/nton_makarenko Ч Е Л О В Е К Ж И В О Р О Ж Д Ё Н Н Ы Й @nton_makarenko

https://twitter.com/nton_makarenko https://twitter.com/nton_makarenko



Сосед по участку запускает уже второй салют. Красиво. Но ***** завтра опять придёт просить в долг. Ну как это *******, ну почему у людей в головах отсутствуют причинно-следственные связи.
показать весь комментарий
04.01.2021 16:18 Ответить
да,интересно,как он умудрился живорожденным остаться
показать весь комментарий
04.01.2021 16:24 Ответить
****, а реально)) сосед, должен 300у.е., (извини, корона, не могу, позже), так бабахал😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
04.01.2021 16:49 Ответить
... у 10-летней девочки в руках взорвалась петарда, в результате чего ребенку оторвало пальцы. Предварительно, петарду девочке дали родители. - - Молодцы!!! Продолжайте в том же духе!!)))
показать весь комментарий
04.01.2021 16:30 Ответить
А меня еще умиляют родители, которые хай подняли по поводу детских кресел в машинах. То есть на хорошую зимнюю резину для своей ласточки у него есть деньги, а безопасность своего же ребенка это дорого!
показать весь комментарий
04.01.2021 16:37 Ответить
Меня умиляет когда спереди сидит тупая мамаша и держит на руках грудное дитя, при этом сама тоже не пристегнута.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:21 Ответить
Максимум бенгальские огни, все остальные пукалки запретить к завозу в Украину!!
показать весь комментарий
04.01.2021 16:33 Ответить
Это "бизнес" мусоровский/прокурорский. Хотите без заработка к праздникам оставить?
показать весь комментарий
04.01.2021 16:52 Ответить
у них бизнес по крупнее есть .... кокаин и прочая наркота... без денег не останутся
показать весь комментарий
04.01.2021 17:48 Ответить
Петарду потрібно запалювати запальничкою, у горизонтальному положенні або гнотом догори, у безвітряну погоду, у чистому полі, без свідків.

Це потрібно написати великими літерами на петарді, замість реклами суньхуйчая.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:38 Ответить
у меня тоже взрывались в руке мелкие питарды... после этого поджигал только в зимних перчатках ....а вообще это развлечение не для детей .... можно легко без глаз остаться и т.д.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:46 Ответить
А зачем взрывать петарду в руке? Или просто бракованная попалась?
показать весь комментарий
04.01.2021 17:57 Ответить
некоторые просто не успеваешь выбросить и фетиль очень быстро выгорает .... другой был случай с мелкими петардами - жёлтого цвета - когда они не взрывались мы их разрывали на две части (как бумажный стик сахара для кофе) и поджигали изнутри .... - обычно получалось что то типа "фонтанчика" обычного выгорания пороха .... но петарда решила "бахнуть"
показать весь комментарий
04.01.2021 18:05 Ответить
внимание!
по 10-летней девочке из Днепра!!!
у нее в правой руке взорвалась петарда, которую она вырвала из руки старшего братика... родители все это снимали (в шоке сами, и это не снимает с них ответственности, идиоты!!!) ...но! мгновенная реакция отца (в охапку, в машину и в больницу) и гениальность наших хирургов (несколько бригад всю новогоднюю ночь) из Мечки... смогли поправить эту беду - большой палец, который висел на лоскуте кожи - пришит, сшиты все сосуды и нервы... есть шанс (тьху, тьху) на полное восстановление работы ручки при минимальных косметических дефектах...т.е. пока рано радоваться - но урок получен большой кровью и родительским переляком...чудо что не пострадало лицо и глаза...
показать весь комментарий
04.01.2021 17:59 Ответить
дай Бог здоровья девочке и врачам.но с родителей я просто офигеваю. сунуть собственному ребенку в руку взрывчатку и снимать это на видео.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:37 Ответить
долбоё***, сэр!
показать весь комментарий
04.01.2021 18:39 Ответить
Все, что взрывается, потенциально опасно для здоровья. Какое хрена давать в руки ребенку эту опасность. Бикфордов шнур на пол метра и пусть поджигает его, если уж так приспичило.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:11 Ответить
Підтримую. Вибухові речовини не потрібні для відтворення гучного звуку. У піонерські роки я майстрував стрілялку із мідної чи латунної трубки 5х1,5, цвяха та резинки від камери велоспеда:
Трубку довжиною 60мм розплескати з одного краю молотком (20мм). Розплескане зігнути під 90градусів. Зробити кульку із блискучої паперово-алюмінієвої обгортки цигаркової пачки, закотити кульку у розплескану трубку, розчавити її та спресувати у трубці зігнутим під 90 цвяхом, що щільно, але досить вільно входить у трубку. Накришити у трубку 5-6 сірникових головок. Розтерти та ущільнити їх у трубці цвяхом, круговими рухами. Надіти, на вставлений у трубку зігнутий під 90 градусів цвях та розплесканий край трубки, кільце резинки від велосипедної камери. Розтягти резинку цвяхом, уперти гострий цвях у внутрішню стінку трубки коло краю трубки, зафіксувавши розтягнуту резинку. Взяти трубку за розплесканий край та стукнути головку цвяха об щось тверде. Резинка вдарить цвях об розтовчені сірникові головки у трубці і пролунає гучний бабах із виділенням теплоти, диму та полум'я у безпечному напрямку.
показать весь комментарий
04.01.2021 19:04 Ответить
Руки детей, искалеченные взрывами петард.

Статистика ДСНС про постраждалих від новорічних феєрверків: 10-річній дівчинці відірвало пальці, її ровесник зазнав опіків і травм голови - Цензор.НЕТ 8054
показать весь комментарий
04.01.2021 18:37 Ответить
Пздц... Мне в детстве родители запрещали иметь дело с пиротехникой. И за это я им благодарен. Исключением были только маленькие обычные петарды, но и в этом случае я соблюдал осторожность.
показать весь комментарий
05.01.2021 00:47 Ответить
Країна "мудрого" наріду.
показать весь комментарий
04.01.2021 22:57 Ответить
И так каждый год. Когда-то давно по новостям рассказывали один жуткий случай, в котором то ли петарда, то ли фейерверк пробил маленькому ребёнку глаз и взорвался в голове... О_О
показать весь комментарий
05.01.2021 00:43 Ответить
 
 