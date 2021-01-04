Статистика ГСЧС о пострадавших из-за новогодних фейерверков: 10-летней девочке оторвало пальцы, ее ровесник получил ожоги и травмы головы
В результате использования пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января в различных областях Украины возникли пожары, есть травмированные.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Неосторожность в обращении с пиротехническими средствами и небрежность взрослых привели к травмированию детей в новогоднюю ночь. Так, в Днепре у 10-летней девочки в руках взорвалась петарда, в результате чего ребенку оторвало пальцы. Предварительно, петарду девочке дали родители, во время поджога она сразу взорвалась в ее руках. Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу. В Черкасской области в селе Безбородьки 10-летний мальчик получил травму, когда ему в голову попала петарда. Парня доставили в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 ст. лобной области головы", - говорится в сообщении.
Также, по данным ГСЧС, один пожар, вызванный неосторожностью при применении салютов, произошел на Николаевщине - там загорелся балкон. На Черниговщине из-за фейерверка загорелся автомобиль Volkswagen Polo.
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Ага! -- в 8 часов утра шеф позвонил, дрожащим голосом -- спросил, как бы мне хотелось эту неделю поработать?
Ответил, шо никак не хотелось бы. -- договорились посередине -- как завещал Великий Зеля!
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Сосед по участку запускает уже второй салют. Красиво. Но ***** завтра опять придёт просить в долг. Ну как это *******, ну почему у людей в головах отсутствуют причинно-следственные связи.
Це потрібно написати великими літерами на петарді, замість реклами суньхуйчая.
по 10-летней девочке из Днепра!!!
у нее в правой руке взорвалась петарда, которую она вырвала из руки старшего братика... родители все это снимали (в шоке сами, и это не снимает с них ответственности, идиоты!!!) ...но! мгновенная реакция отца (в охапку, в машину и в больницу) и гениальность наших хирургов (несколько бригад всю новогоднюю ночь) из Мечки... смогли поправить эту беду - большой палец, который висел на лоскуте кожи - пришит, сшиты все сосуды и нервы... есть шанс (тьху, тьху) на полное восстановление работы ручки при минимальных косметических дефектах...т.е. пока рано радоваться - но урок получен большой кровью и родительским переляком...чудо что не пострадало лицо и глаза...
Трубку довжиною 60мм розплескати з одного краю молотком (20мм). Розплескане зігнути під 90градусів. Зробити кульку із блискучої паперово-алюмінієвої обгортки цигаркової пачки, закотити кульку у розплескану трубку, розчавити її та спресувати у трубці зігнутим під 90 цвяхом, що щільно, але досить вільно входить у трубку. Накришити у трубку 5-6 сірникових головок. Розтерти та ущільнити їх у трубці цвяхом, круговими рухами. Надіти, на вставлений у трубку зігнутий під 90 градусів цвях та розплесканий край трубки, кільце резинки від велосипедної камери. Розтягти резинку цвяхом, уперти гострий цвях у внутрішню стінку трубки коло краю трубки, зафіксувавши розтягнуту резинку. Взяти трубку за розплесканий край та стукнути головку цвяха об щось тверде. Резинка вдарить цвях об розтовчені сірникові головки у трубці і пролунає гучний бабах із виділенням теплоти, диму та полум'я у безпечному напрямку.