Статистика ГСЧС о пострадавших из-за новогодних фейерверков: 10-летней девочке оторвало пальцы, ее ровесник получил ожоги и травмы головы

В результате использования пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января в различных областях Украины возникли пожары, есть травмированные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Неосторожность в обращении с пиротехническими средствами и небрежность взрослых привели к травмированию детей в новогоднюю ночь. Так, в Днепре у 10-летней девочки в руках взорвалась петарда, в результате чего ребенку оторвало пальцы. Предварительно, петарду девочке дали родители, во время поджога она сразу взорвалась в ее руках. Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу. В Черкасской области в селе Безбородьки 10-летний мальчик получил травму, когда ему в голову попала петарда. Парня доставили в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 ст. лобной области головы", - говорится в сообщении.

Также, по данным ГСЧС, один пожар, вызванный неосторожностью при применении салютов, произошел на Николаевщине - там загорелся балкон. На Черниговщине из-за фейерверка загорелся автомобиль Volkswagen Polo.

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