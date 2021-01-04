Президент Молдовы Санду во время визита в Украину проведет встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым

Администрация Президента Молдовы Майи Санду подтвердила, что 12 января глава государства отправится в свой первый официальный визит в Киев, где встретится с высшим украинским руководством.

Об этом сообщается на сайте Президентуры Республики Молдова, передает Цензор.НЕТ.

"12 января 2021 года Президент Республики Молдова Майя Санду отправится с официальным визитом в Украину. В Киеве состоится официальная встреча Майи Санду с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым", - говорится в публикации.

Состав официальной делегации Молдовы будет объявлен в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду во время инаугурации сказала фразу на украинском

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква сообщил, что 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.