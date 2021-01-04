Президент Молдовы Санду во время визита в Украину проведет встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым
Администрация Президента Молдовы Майи Санду подтвердила, что 12 января глава государства отправится в свой первый официальный визит в Киев, где встретится с высшим украинским руководством.
Об этом сообщается на сайте Президентуры Республики Молдова, передает Цензор.НЕТ.
"12 января 2021 года Президент Республики Молдова Майя Санду отправится с официальным визитом в Украину. В Киеве состоится официальная встреча Майи Санду с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым", - говорится в публикации.
Состав официальной делегации Молдовы будет объявлен в ближайшее время.
Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква сообщил, что 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://point.md/ru/novosti/politika/maiia-sandu-prishla-peshkom-na-tseremoniiu-svoei-inauguratsii Майя Санду пришла пешком на церемонию своей инаугурации .
https://www.9tv.co.il/item/22932 Ничего необычного, просто президент Молдавии идет на инаугурацию
А так вона вже своїми діями показала - що вона порядна людина на своєму місці.
Чого ж вас так коробить від світлих людей?
ну и для Мандельши и ей подобных зелушек, и то до тех пор пока дурака в ОП валяет.
А Майя выполняет протокол, вот и весь "прикол".
Ніякого "прориву" чи "перезавантаження" не буде - Молдова надто міцно сидить на румунському і придністрянському гачку, а Україна - на московському.
Та й повноваження Президента Молдови надто куці, щоб здійснити "прориви" чи "перезавантаження"...
А Санду...работа у нее такая...сочувствую...