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Президент Молдовы Санду во время визита в Украину проведет встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым

Президент Молдовы Санду во время визита в Украину проведет встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым

Администрация Президента Молдовы Майи Санду подтвердила, что 12 января глава государства отправится в свой первый официальный визит в Киев, где встретится с высшим украинским руководством.

Об этом сообщается на сайте Президентуры Республики Молдова, передает Цензор.НЕТ.

"12 января 2021 года Президент Республики Молдова Майя Санду отправится с официальным визитом в Украину. В Киеве состоится официальная встреча Майи Санду с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым", - говорится в публикации.

Состав официальной делегации Молдовы будет объявлен в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду во время инаугурации сказала фразу на украинском

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква сообщил, что 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

Автор: 

визит (3104) Молдова (1884) Мая Санду (217)


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Топ комментарии
+7
Ленке нечего бояться, ее лузер и даром никому не нужен, разве только для нарукавника Бене,
ну и для Мандельши и ей подобных зелушек, и то до тех пор пока дурака в ОП валяет.
А Майя выполняет протокол, вот и весь "прикол".
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04.01.2021 17:54
+6
Наивная...
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04.01.2021 17:32
+6
Наверное не прийдет, ожидается баркас с заморскими бананами.
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04.01.2021 17:36
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04.01.2021 17:32 Ответить
та чо наивная...политэс.так положено
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04.01.2021 17:40 Ответить
ну замарается ж... с самым, что и на есть, дерьмовым говном встречаться... такая милая девочка, могла б к румынам съездить, нанести первый визит... нет, насоветовали вляпаться в зеленое... жабенятко потешное этот год не переживет, а ей как потом с Петей дружить??? Отмените, ну егона...
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04.01.2021 17:47 Ответить
та вроде адекватная,будет и с петей дружить
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04.01.2021 17:51 Ответить
краще з Порохом.. більше діла буде!
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04.01.2021 17:56 Ответить
Не факт: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/06/27/7097852/ Премьер Молдовы обвинила власть Порошенко в контрабанде и коррупции в пользу Приднестровья
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04.01.2021 18:04 Ответить
Майя, обратите внимание перед поездкой, какие уши выросли у только что выбранного Президента после майдана 2004 года.и вместо того, чтоб заниматься делом, он полностью посвятил себя травле ЮВТ, благодаря которой и стал президентом.
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04.01.2021 18:32 Ответить
с вашим прокаженным путлером не очень спешит встречаться
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04.01.2021 17:38 Ответить
Путлер, наверное, весь извелся от нетерпения и даже ночами не спит переживая приедет к нему румынская Санду или не приедет
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04.01.2021 19:24 Ответить
это если клоун придет в чувство и придет на работу, от которой он очень любит отлынивать. Как сегодня.
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04.01.2021 17:34 Ответить
Наверное не прийдет, ожидается баркас с заморскими бананами.
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04.01.2021 17:36 Ответить
Майя - няша № 2?
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04.01.2021 17:37 Ответить
а смисл ?
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04.01.2021 17:40 Ответить
О чём пук ?
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04.01.2021 18:12 Ответить
. красотулечка...
https://point.md/ru/novosti/politika/maiia-sandu-prishla-peshkom-na-tseremoniiu-svoei-inauguratsii Майя Санду пришла пешком на церемонию своей инаугурации .

Президент Молдовы Санду во время визита в Украину проведет встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым - Цензор.НЕТ 5556
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04.01.2021 17:41 Ответить
тут поприкольніше та ще й мовою :

https://www.9tv.co.il/item/22932 Ничего необычного, просто президент Молдавии идет на инаугурацию
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04.01.2021 17:46 Ответить
Зеленський теж пішки прийшов
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04.01.2021 18:37 Ответить
Побачимо, як вона щоденно на роботу ходитиме. Показуха, на яку "клюють" лохи...
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04.01.2021 17:57 Ответить
Щоденно ходити на роботу пішки - нерозумна трата часу - неправильно.

А так вона вже своїми діями показала - що вона порядна людина на своєму місці.

Чого ж вас так коробить від світлих людей?
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04.01.2021 18:01 Ответить
Вона ще ніц не показала своїми діями. Ймовірніше що і не покаже, як не показали всі президенти Молдови до неї. Повноваження президента Молдови дуже куці, особливо після останніх рішень парламенту ("весільний генерал")
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04.01.2021 18:19 Ответить
А п"ять чи шість разів відпочіти за перший рік президенства?
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04.01.2021 23:05 Ответить
пипець кацапів круте...
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04.01.2021 18:01 Ответить
Показуха, на яку "клюють" лохи...-------- це у вас черговий стогЫн ???
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04.01.2021 18:34 Ответить
а ермак? с печки бряк? ))) ни хрена себе заявки у дамы...
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04.01.2021 17:41 Ответить
Стережись Ленка- Санду не заміжня і красива
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04.01.2021 17:43 Ответить
Ленке нечего бояться, ее лузер и даром никому не нужен, разве только для нарукавника Бене,
ну и для Мандельши и ей подобных зелушек, и то до тех пор пока дурака в ОП валяет.
А Майя выполняет протокол, вот и весь "прикол".
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04.01.2021 17:54 Ответить
Респект пани Санду!
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04.01.2021 17:45 Ответить
А ******* з виколкой вова на нозі буде ревнувати
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04.01.2021 17:47 Ответить
******* только мужиков от Бубочки отпихивает. Наверное, что-то знает...

Президентка Молдови Санду під час візиту в Україну проведе зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим - Цензор.НЕТ 6689
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04.01.2021 23:12 Ответить
А з потужними лідерами опозиції не хоцца зустрітися?
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04.01.2021 17:55 Ответить
С педиками из опзж ? )))
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04.01.2021 18:16 Ответить
ни , вона по инший части ))
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04.01.2021 19:31 Ответить
З сивочолим ентузіастом броунівського руху.
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04.01.2021 23:00 Ответить
А до головного не допущена ?
Президентка Молдови Санду під час візиту в Україну проведе зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим - Цензор.НЕТ 1776
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04.01.2021 18:00 Ответить
Накой Санду эти шестерки? Общалась бы уже лучше напрямую с Медведчуком..
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04.01.2021 18:01 Ответить
Так он же и есть первая шестёрка !
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04.01.2021 18:14 Ответить
Вона просто не розуміє якого лиха може підхватити, та привезти з собов.
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04.01.2021 18:03 Ответить
Ожидаем очередной конфуз с оценкой ее ж...пы на переговорах! Киву держите подальше а то он в прямом эфире начнёт фантазировать!
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04.01.2021 18:37 Ответить
А в неї є, так-би мовити, предмет оцінювання?
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04.01.2021 23:01 Ответить
Все буде показово-прогнозовано - зустрінуться, пообнімашкаються, поговорять, пофоткаються. Зеленському навіть створять черговий відосік про "прорив у міжнародних відносинах". Можливо підпишуть якийсь меморандум, або протокол намірів (читай - документ, котрий нікого і ні до чого не зобов"язує)
Ніякого "прориву" чи "перезавантаження" не буде - Молдова надто міцно сидить на румунському і придністрянському гачку, а Україна - на московському.
Та й повноваження Президента Молдови надто куці, щоб здійснити "прориви" чи "перезавантаження"...
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04.01.2021 19:22 Ответить
Про що можна домовлятися з "випадковим прєзідєнтом" відомого як Моніка Зєлінскі і холуй ***** напередодні його імпічменту? Щоб підтвердити діагноз "дегенерат"? А на фіга воно їй потрібно - "діяльність *издувата"...
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04.01.2021 19:24 Ответить
А зачем ей Зеленский, Шмыгаль и Разумовский ? Они разве что-то решают?
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04.01.2021 19:29 Ответить
Головне, щоб з нею зміг поговорити і Єрмак. А раптом вона не захоче говорити з завгоспом?
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04.01.2021 20:15 Ответить
Может мозгов им добавит, хотя нет, не поможет
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04.01.2021 22:03 Ответить
С этими мразями на одном гектаре присесть и то бы побрезговала...
А Санду...работа у нее такая...сочувствую...
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05.01.2021 00:59 Ответить
Жаль мне ее. Судя по интервью умная женщина. А по работе приходится встречаться со всякими идиотами
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05.01.2021 10:07 Ответить
Дабы не терять времени,подскажите ей сразу адрес КАЛАмойши.
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05.01.2021 10:10 Ответить
 
 