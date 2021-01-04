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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС

Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 4 января, в районе операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ произвели неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Второй обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе, - пресс-центр ОС

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Автор: 

обстрел (27699) Донбасс (26956) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
А ці довбні з прес центру не мають бажання з'їздити і наочно відчути на своїх барабанних перетинках ефект неприцільно обстрілу?
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04.01.2021 18:22
+7
Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5676
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04.01.2021 18:16
+5
Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2563
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04.01.2021 18:23
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Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5676
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04.01.2021 18:16 Ответить
А ці довбні з прес центру не мають бажання з'їздити і наочно відчути на своїх барабанних перетинках ефект неприцільно обстрілу?
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04.01.2021 18:22 Ответить
Ага, и получить контузию под видом "небоевой травмы". Так, для жизненного опыта.
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04.01.2021 18:59 Ответить
Вже років 3 не пишуть контузія. Пишуть акубтравма.
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04.01.2021 19:03 Ответить
Результат от этого не меняется.
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04.01.2021 19:09 Ответить
Міняється. Акубтравму ти можеш отримати від різкого перепаду навколишнього тиску і на виробництві. А контузію тільки в місцях доволі спецефічних
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04.01.2021 19:14 Ответить
А тут що, на виробництві?
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04.01.2021 19:29 Ответить
😂. Йде підміна визначення. Дві акубтравму ти міг отримати і внаслідок розриву шини або 1 контузію внаслідок розриву ВОГа.
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04.01.2021 19:35 Ответить
Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2563
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04.01.2021 18:23 Ответить
Не в Тему.
Стреляют! -- по живым людям...
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04.01.2021 18:25 Ответить
пардон ошибся темой
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04.01.2021 18:26 Ответить
...у меня тоже бывает -- проехано...
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04.01.2021 18:27 Ответить
А раніше по неживим чи як?
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04.01.2021 18:27 Ответить
надо кукуху на дерево посадить...достал гранатомет нажал на курок и свинца у лоба Ррраз....пару тройку трупаков и никто к гранатомету не подойдет.
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04.01.2021 18:35 Ответить
Ого😂😂😂. Так вивчити спочатку дальність пострілу гранатомета. Потім навесом шмальнути + 3.8 -4.3 сек спрацьовує запобіжники в гранаті і тоді взнаєш відстань до сепарів. А вже потім будеш ставити дожити снайпера, щоб він "грів землю", щоб зняти гранатометника. Специ прям всі
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04.01.2021 19:07 Ответить
ОБСЕ фиксирует больше нарушений. Откуда преуменьшения и зачем?
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04.01.2021 18:58 Ответить
ОБСЕ фиксирует суммарно, а тут "ту сторону"
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04.01.2021 21:31 Ответить
«15:04, 4 января 2021

Российские биатлонисты массово снялись c турнира после прибытия допинг-офицеров

Биатлонисты массово отказались от участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка». Об этом сообщает «Весь спорт».

С турнира снялись 33 юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. Это произошло после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).»
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04.01.2021 19:27 Ответить
"моцкаль не хоче миро жить, тому ми будем його бить...... Повернем Крим, за ним - Кубань і проженем моцкальску ср!нь..... Ми воювати будем вміло - в москві 6 гривень буде пиво..." (с) стройова пісенька ВСУ. від якої 03 січня на мокашанських інетпросторах запалало з різким розумінням мови )
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04.01.2021 20:23 Ответить
На Донбассе при неизвестных обстоятельствах погиб россиянский боевик с погонялом Бес (П.Бабинский, уроженец Ульяновска). Такая вот "гражданская война"...
В рядах гибридной армии России разразился громкий скандал: Казаки террористической организации "ЛНР" (казачий полка им. Платова "(6-я ОМСП НМ "ЛНР")) расстреляли российский беспилотник "Орлан - 10", предназначавшийся для шпионажа за ВСУ. 09.12.2020 в больнице Макеевке скончался боевик Д.Корныэкно от огнестрельного ранения в голову своим братушкой россиянским наемником...
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04.01.2021 20:47 Ответить
Смотрю в их лица и понимаю: есть МЫ, а есть ОНИ. И от этого факта никуда не деться

В тот день я служил панихиду. Рядом со сгоревшим блиндажом. Вокруг была выгоревшая земля. Выгоревшая совсем! Впрочем, следы пожарища уже не были так заметны. Работала техника и бойцы активно вкапывались в землю. Тут нечего восстанавливать. Все будет построено заново. У нас нет перемирия. Очень наивно полагать, что перемирие, это когда просто не стреляют. На войне есть масса способов нанести урон противнику: устроить поджог, затопить водой, или наоборот перекрыть воду и так далее.
Бойцы с обветренными лицами. Уставшие глаза. Пыльные, с черными мозолистыми руками, только что отложив лопаты, стоят на молитве, и кажется, кому-то из них неловко за свой внешний вид. Я то со своим мельхиоровым крестом и парчовой епитрахилью выгляжу тут неуместно гламурно.
- И не смущайтесь что вы в пыли, - говорю я им, - если бы все мужики в этой стране сейчас выглядели так как вы, мы бы давно войну закончили.
Ободряю их и молюсь о погибшем побратиме...
Через полчаса мы въехали в село, где местные устроили мелкий бунт. Ну не бунт, а паскудное такое обиженное недовольство. Не понравилось им как военные трубы тянули. Претензии, обвинения, недовольство на людей, которые их защищают... Обиженные вечные терпилы, которые и рта не открыли бы, если бы в селе стояли боевики. Потому как те просто пристрелят, или на подвал. Но украинская армия не такая. Не пристрелят ведь. Правила ведения войны и все такое соблюдают. Можно и права качнуть, и потребовать чего-то, чем армия и не должна заниматься. Сделайте нам то, привезите нам это!
Смотрю в их лица и понимаю: есть МЫ, а есть ОНИ. И от этого факта никуда не деться. Несчастные проклятые люди. Не Богом проклятые и не другими людьми. Но проклятые самими собой: своим невежеством, страхами, комплексами. Отсутствует, совсем отсутствует у них причинно-следственная связь в голове. Невозможно им понять, что причиной их бед является Путин и Россия, а не эти молодые ребята, вчерашние школьники, студенты; обычные гражданские люди, которые вынуждены были взять в руки оружие...
Спаси нас, Господи, от глупости, и даруй разума тем, кто в нем нуждается!
Aleksandr V. Damansky
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05.01.2021 06:34 Ответить
как сказал яНИЛОХ нужно простопрекратитьстрелять?
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05.01.2021 07:17 Ответить
 
 