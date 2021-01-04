Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 4 января, в районе операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ произвели неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Второй обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе, - пресс-центр ОС

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.