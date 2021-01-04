Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 4 января, в районе операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ произвели неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Второй обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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Стреляют! -- по живым людям...
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В тот день я служил панихиду. Рядом со сгоревшим блиндажом. Вокруг была выгоревшая земля. Выгоревшая совсем! Впрочем, следы пожарища уже не были так заметны. Работала техника и бойцы активно вкапывались в землю. Тут нечего восстанавливать. Все будет построено заново. У нас нет перемирия. Очень наивно полагать, что перемирие, это когда просто не стреляют. На войне есть масса способов нанести урон противнику: устроить поджог, затопить водой, или наоборот перекрыть воду и так далее.
Бойцы с обветренными лицами. Уставшие глаза. Пыльные, с черными мозолистыми руками, только что отложив лопаты, стоят на молитве, и кажется, кому-то из них неловко за свой внешний вид. Я то со своим мельхиоровым крестом и парчовой епитрахилью выгляжу тут неуместно гламурно.
- И не смущайтесь что вы в пыли, - говорю я им, - если бы все мужики в этой стране сейчас выглядели так как вы, мы бы давно войну закончили.
Ободряю их и молюсь о погибшем побратиме...
Через полчаса мы въехали в село, где местные устроили мелкий бунт. Ну не бунт, а паскудное такое обиженное недовольство. Не понравилось им как военные трубы тянули. Претензии, обвинения, недовольство на людей, которые их защищают... Обиженные вечные терпилы, которые и рта не открыли бы, если бы в селе стояли боевики. Потому как те просто пристрелят, или на подвал. Но украинская армия не такая. Не пристрелят ведь. Правила ведения войны и все такое соблюдают. Можно и права качнуть, и потребовать чего-то, чем армия и не должна заниматься. Сделайте нам то, привезите нам это!
Смотрю в их лица и понимаю: есть МЫ, а есть ОНИ. И от этого факта никуда не деться. Несчастные проклятые люди. Не Богом проклятые и не другими людьми. Но проклятые самими собой: своим невежеством, страхами, комплексами. Отсутствует, совсем отсутствует у них причинно-следственная связь в голове. Невозможно им понять, что причиной их бед является Путин и Россия, а не эти молодые ребята, вчерашние школьники, студенты; обычные гражданские люди, которые вынуждены были взять в руки оружие...
Спаси нас, Господи, от глупости, и даруй разума тем, кто в нем нуждается!
Aleksandr V. Damansky