РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10121 посетитель онлайн
Новости Силовики
3 835 55

Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора

Экс-глава

Прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР в порядке международного сотрудничества направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиру Новаку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Ему инкриминируется умышленное невыполнение служебных лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступившего в законную силу, а равно воспрепятствованию его исполнения (ч. 3 ст. 382 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ОГП напомнили, что по данным следствия и.о. председателя агентства течение 2017-2019 гг умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

"Вследствие таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также экс-чиновник был предупрежден об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанного в Польше экс-главу "Укравтодора" Новака оставили в СИЗО до января, с давшего показания по делу друга-бизнесмена сняли арест

В начале сентября 2019 г. госисполнитель завершил исполнительное производство в связи с направлением сообщения о совершении уголовного преступления. Вместе с тем, в конце сентября того же года чиновник по собственному желанию прекратил свои полномочия и.о. главы "Укравтодора" и вернулся в Польшу, на территории которой он задержан за совершение ряда тяжких коррупционных уголовных правонарушений.

"В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в июле 2020 г. Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.

Также читайте: Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник

Автор: 

правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Укравтодор (663) Новак Славомир (74) ГБР (3036) Офис Генпрокурора (2491)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6939
показать весь комментарий
04.01.2021 19:26
+3
Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4083
показать весь комментарий
04.01.2021 19:47
+2
я мав на увазі пані Уляну Супрун
показать весь комментарий
04.01.2021 19:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6939
показать весь комментарий
04.01.2021 19:26 Ответить
президент Петро Порошенко дуже покладався на різних варягів, бо нікому не довіряв, може і правильно робив, але йому постійно з тих варягів попадалися пройдисвіти та шахраї, ну може окрім в.о.міністра здоровозахоронення, та жіночка хоч щось намагалася зробити корисного для України, а їй за то віддячили як завжди
показать весь комментарий
04.01.2021 19:35 Ответить
я мав на увазі пані Уляну Супрун
показать весь комментарий
04.01.2021 19:36 Ответить
Может просто был в доле? Я этого не утверждаю, но уж слишком много вокруг него было пройдисвітів та шахраїв. Подозрительно много.
показать весь комментарий
04.01.2021 19:41 Ответить
А можно документальные доказательства, а не пустой треп? Уж слишком подозрительно натянуто за уши.
показать весь комментарий
04.01.2021 19:43 Ответить
Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9273
показать весь комментарий
04.01.2021 19:46 Ответить
а звідки зараз в бюджеті грошей вистачає, а при Порошенку завжди нічого не вистачало?
показать весь комментарий
04.01.2021 19:54 Ответить
Щось я не бачу, щоб у бюджеті зараз вистачало коштів... Навіть бебі-бокси для пологових не спромоглися закупити!
показать весь комментарий
04.01.2021 20:37 Ответить
цим займатися повинні місцеві органи влади та громади, це їх справа, а не державного бюджету
показать весь комментарий
04.01.2021 20:40 Ответить
Ні, там тендер в 2018-2019 міністерство проводило... В 2020 не провели!
показать весь комментарий
04.01.2021 20:42 Ответить
ну то геть ті місцеві "органи", як вони свої функції не виконують
показать весь комментарий
04.01.2021 20:44 Ответить
Поддержал благоприятную среду.
показать весь комментарий
04.01.2021 19:46 Ответить
Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4083
показать весь комментарий
04.01.2021 19:47 Ответить
ні, це навряд, ті шахраї дуже дрібні, Порошенка не овочевий гопстоп даунбацкий, щоб опускатися до таких часток нікчемних, він за прикладом всіх гетьманів призначав тільки наближених до себе або за порадами тих кому довіряв
показать весь комментарий
04.01.2021 19:53 Ответить
А вы где-нибудь видели чтобы Новака судили за мошенничество или воровство? Вы суть дела внимательно читали? И можно узнать список уголовных дел по мифическим "ворованным миллиардам" при Порохе?
показать весь комментарий
04.01.2021 20:01 Ответить
про того Новака не чув такого, та я на нього конкретно нічого не навішую, але там мова йшла про інших варягів, які якщо не крали, то робили дурню постійно, згадайте хоч відомого всім губернатора з Одеси, переповненого ідеями реформування всього, або іншого керівника Укравтодору, як його там, забув, але то неважливо
показать весь комментарий
04.01.2021 20:08 Ответить
Ну вы заявляете про мошенников. Насколько я помню у этого названия однозначное толкование. Так вот можно именно примеры "шахрайства" от Новака? Насколько я помню дорог при нем было капитально отремонтировано больше, чем сейчас, при практически вдвое меньшей цене. А достают зеленые сейчас всех "варягов" Пороха чтобы хоть как-то укусить его самого. И, кстати, одного знаменитого одесского Карлсона не трогают совсем, т.е. абсолютно. Хотя как-раз по нему вопросы есть.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:47 Ответить
так що ви від мене хочете, щоб я карлсона виженув з країни, чи за новака вийшов на вулицю? Ті, хто не виконує рішення суду, яке вступило у законну силу, є злочинець і повинен нести відповідальність, чи то він від Порошенка, чи від Зеленського, чи від самого господа Бога. Такі закони в Україні.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:57 Ответить
Тогда не бросайте обвинений в том, чего реально не было. Или доказательства на бочку.
показать весь комментарий
04.01.2021 21:05 Ответить
де вам там бачите звинувачення, слідкуйте за словами
показать весь комментарий
04.01.2021 21:07 Ответить
"...але йому постійно з тих варягів попадалися пройдисвіти та шахраї...". Примеры "шахрайств" со стороны Новака представьте.
показать весь комментарий
04.01.2021 21:11 Ответить
Словили на тупом вранье и штырит, дебил? Меньше дерьмофейков раскидывай и не будут тыкать в них носом, как поганого щенка.
показать весь комментарий
04.01.2021 21:18 Ответить
Штырит фейкомет? Рот свой промой от дерьма. Вышиватник на службе.
показать весь комментарий
04.01.2021 21:39 Ответить
Ну Бальчун теж норм - при ньому уперше з часів Кірпи Укрзалізниця отримала річний прибуток (до того роками була збиткова)... І схеми Дубневичів і Ко в УЗ він непогано прикрив - недивно, що майже одразу знайшлися бажаючі відправити його у відставку! І міжнародні експреси ж запустив вперше в історії України...
показать весь комментарий
04.01.2021 20:31 Ответить
от бачите, не все так і погано
показать весь комментарий
04.01.2021 20:42 Ответить
Але ж у кінці кінців Бальчуна вижили, а нове керівництво УЗ ніяких реформ не робить і за результатами 2020 УЗ знову збиткова!
показать весь комментарий
04.01.2021 20:45 Ответить
це означає тільки, що це комусь з "любих друзей" вигідно
показать весь комментарий
04.01.2021 20:48 Ответить
Хочется, хоть шо-нить, про Украинские успехи услышать!
-- ну, хоть про романтическую встречу в Новогоднюю Ночь... ...а то, совсем тоска...
показать весь комментарий
04.01.2021 19:37 Ответить
А на это чмо офис генпрокурора посмотреть не желает?

Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6344
показать весь комментарий
04.01.2021 19:41 Ответить
Так в хочеться сказати вже крилате: "Да здравствуєт наш суд - самий гуманний суд в міре!"...
показать весь комментарий
04.01.2021 20:28 Ответить
Не є злочином виконання злочинного наказу або розпорядження!!!
показать весь комментарий
04.01.2021 20:46 Ответить
рішення суду не є наказом або розпорядженням, але в очільників перевершує все правовий нігілізм, за що вони повинні нести покарання, які б ті очільники не здавалися гарними та корисними
показать весь комментарий
04.01.2021 20:52 Ответить
Не є злочином виконання будь якого неправомірного, злочинного наказу, розпорядження, ухвали!
показать весь комментарий
04.01.2021 21:12 Ответить
Не виконання
показать весь комментарий
04.01.2021 21:13 Ответить
це зветься мовою юриспруденції вашою оціночною думкою, та з точки зору законодавства вона є нікчемною
показать весь комментарий
04.01.2021 21:18 Ответить
Оно из тех, которые в последнее начали продвигать тупой тезис "а они одинаковые". Почитайте мой диалог с этим чуть выше.
показать весь комментарий
04.01.2021 21:35 Ответить
Читав!
показать весь комментарий
04.01.2021 21:50 Ответить
можеш тим новаком задавитись, порохоботе
https://censor.net/ru/news/3240690/prokuratura_polshi_predyavila_novye_obvineniya_byvshemu_io_glavy_ukravtodora_novaku
показать весь комментарий
08.01.2021 00:37 Ответить
Не виконання
показать весь комментарий
04.01.2021 20:47 Ответить
Тільки чомусь при такому "поганому" Новаку дороги будувалися у вічі дешевше і на гравійній подушці.
Тепер у "чесних" слуг на шлаку та вдвічі дорожче!
Може саме тому Новак став "поганим" для розкраачів та зебариг?
показать весь комментарий
04.01.2021 21:04 Ответить
не можу сказать, це справа правоохоронців та слідаків, а не якихось неуповноважених за законом приватних осіб
показать весь комментарий
04.01.2021 21:21 Ответить
Це так. Але ціна 1км. Та виористаня шлаку замість щебню - є у відктих джерелах, і є доконаним фактом!
І "неуповноважені за законом приватні особи" ставлять ПИТАНЯ,та робять СВОІ висновки. Не тільки з фактів,а й з дій,чи бездіяльності "правоохоронців та слідаків"!
А от особи які нездатні зрозуміти, факти та зробити СВОІ висновки - вірять тб і користуються нав'язаними ім симулякрами.
показать весь комментарий
05.01.2021 14:29 Ответить
https://censor.net/ru/news/3240690/prokuratura_polshi_predyavila_novye_obvineniya_byvshemu_io_glavy_ukravtodora_novaku
показать весь комментарий
08.01.2021 00:35 Ответить
Саме за це я й писав!
Свого розуміня немає.
показать весь комментарий
08.01.2021 13:32 Ответить
Мені насрати на рішення суду якщо воно є злочинним, а саме завдає шкоди мені та моєму здоров'ю! Мені насрати було на хлібне перемир'я коли біля мене лежав побратим!
показать весь комментарий
04.01.2021 21:17 Ответить
а може багатьом іншим насрать на вас, як в вас сфінктер так погано працює
показать весь комментарий
04.01.2021 21:19 Ответить
"пташеня гнізда п*етрового"
показать весь комментарий
04.01.2021 23:07 Ответить
Реорганизованному Порошенко суду, уже никто не доверяет и не исполняет решения начиная с горанта законности Зе. Все равняются на него! Чиновники признанные коррупционеры правят, и их не увольняют, значит на решения можно сыграть мужским инструментом.
показать весь комментарий
04.01.2021 23:21 Ответить
Люди добрі, ви що не бачите цю бредятину? Щоб з нашим законодавстом довести УМИСНІСТЬ невиконання рішення суду, це можливо ВИКЛЮЧНО в одному випадку - ПОВНЕ ЗІЗНАННЯ у суді... хоча потім в апеляції ВСЕ МОЖЛИВО! Підманули - підвели...
показать весь комментарий
04.01.2021 23:41 Ответить
Обвинения экс-руководителя "Укравтодора" , бывшего министра транспорта и водного хозяйства Польши, Славомира Новака в невыполнении решений украинского суда о восстановлении на работе руководителя одного из региональных структур "Укравтодора" - это юридические технологии Татарова\Портнова, которые преподносятся Зеленскому, как активный противовес будущим обвинениям нынешнего руководства "Укравтодора" международными структурами, в том числе и МВФ. Напоминаем, что согласно Меморандума с МВФ подписанного Украиной, обязательным условием получения следующего транша МВФ есть полный аудит расходования средств "Фонда по борьбе с CОVID-19" в котором минимум 64% - это расходы непосредственно "Укравтодора и его структур. https://timeze2019.blogspot.com
показать весь комментарий
05.01.2021 10:16 Ответить
Дивись сюди https://censor.net/ru/news/3240690/prokuratura_polshi_predyavila_novye_obvineniya_byvshemu_io_glavy_ukravtodora_novaku
показать весь комментарий
08.01.2021 00:34 Ответить
 
 