Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР в порядке международного сотрудничества направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиру Новаку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Ему инкриминируется умышленное невыполнение служебных лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступившего в законную силу, а равно воспрепятствованию его исполнения (ч. 3 ст. 382 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ОГП напомнили, что по данным следствия и.о. председателя агентства течение 2017-2019 гг умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

"Вследствие таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также экс-чиновник был предупрежден об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений", - говорится в сообщении.

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В начале сентября 2019 г. госисполнитель завершил исполнительное производство в связи с направлением сообщения о совершении уголовного преступления. Вместе с тем, в конце сентября того же года чиновник по собственному желанию прекратил свои полномочия и.о. главы "Укравтодора" и вернулся в Польшу, на территории которой он задержан за совершение ряда тяжких коррупционных уголовных правонарушений.

"В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в июле 2020 г. Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.

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