Зеленский подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи в связи с землетрясением

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия" в связи с произошедшим в этой стране землетрясением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский выразил соболезнования хорватском народу в связи с землетрясением, в результате которого погибли люди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинское посольство в Хорватии получило повреждения от сегодняшнего землетрясения, - МИД

Напоминаем, землетрясение в Хорватии произошел 29 декабря 2020г, однако подземные толчки продолжались еще несколько дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. Разрушениям и повреждениям подверглись более 13 тыс. объектов.