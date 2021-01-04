Зеленский подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи в связи с землетрясением
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия" в связи с произошедшим в этой стране землетрясением.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский выразил соболезнования хорватском народу в связи с землетрясением, в результате которого погибли люди.
Напоминаем, землетрясение в Хорватии произошел 29 декабря 2020г, однако подземные толчки продолжались еще несколько дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. Разрушениям и повреждениям подверглись более 13 тыс. объектов.
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Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю.
так что все правильно - нужно помочь, это не сербы, угорцы или армяне..
здесь о Хорватии, дружественном Украине государстве разговор..
Думаю, для Хорватии лучше отказаться от такой помощи, как бы боком не вылезла.
Хоч і нема статків у України (влада спіонерила), але треба допомогти.
Кажете не наркоман ?
Марш дебилы в лес за валежником - там правда лесники вас уже ждут)))