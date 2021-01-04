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Хотим провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, - министр спорта Гутцайт

Хотим провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, - министр спорта Гутцайт

Украина рассматривает возможность провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году.

Об этом заявил глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозную цель - взрослую Олимпиаду ", - сказал чиновник.

Речь идет именно о 2030-2032 годах, поскольку тогда, по словам Гутцайта, Украина может быть готова к проведению таких соревнований.

"Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры", - заявил он.

Министр спорта также отметил, что проведение Олимпиады - это амбициозная цель, которая поможет создать рабочие места.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр спорта Гутцайт

"Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду - это классная цель для нас. Что такое Олимпиада? Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободные (рабочие) места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы - это туризм ", - отметил он.

Хозяин зимней Олимпиады-2030 определится в 2023 году на когнгрессе МОК. К 2025 году должен быть определен хозяин летней Олимпиады-2032.

Намерение бороться за проведение Зимней Олимпиады-2030 имеют Япония (Саппоро), США (Солт-Лейк Сити), совместная заявка Испании, Андорры и Франции (Барселона-Пиренеи). Также о намерении заявляла Канада (Ванкувер).

За проведение Летней Олимпиады-2032 претендуют: Индия (Мумбаи), Индонезия (Джакарта), Катар (Доха), Германия (Рейнско-Рурская область), Испания (Мадрид), Австралия (Квинзленд).

Напоминаем, в 2020 году президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть амбициозная спортивная цель - проведение Олимпийских игр.

Автор: 

Олимпиада (1136) Гутцайт Вадим (60)


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Топ комментарии
+64
Хотим провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, - министр спорта Гутцайт - Цензор.НЕТ 5498
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04.01.2021 20:59
+40
Хотим провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, - министр спорта Гутцайт - Цензор.НЕТ 3133
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04.01.2021 20:53
+30
Денег сильно много? Некуда девать?
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04.01.2021 20:57
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А, что хороший стадион - РЫГИ ( сейчас они называются ОПА-ЖОПА-БЛОК) на него где-то 650млн.баксов потратили, при том, что все тендерные предложения западных подрядчиков были на уровне 300млн.
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09.01.2021 08:51 Ответить
Вшивое Евровидение еле провели, а тут Олимпиада)))
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05.01.2021 15:02 Ответить
С таким же успехом можно предлагать полёты а Марс. Риску никакого. Никто не доверит и не даст
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05.01.2021 17:31 Ответить
НИКТО из представленной линейки НИКОГДА не давал результата. Только воровские скандалы и обнищание страны их заслуги.НИ у КОГО из "них" нет стратегии развития государства Украина и национальной стратегии развития,то есть НАШЕГО будущего. И это приговор для для Украины. Просто стадо,которое не способно к элементарному анализу и самоуважению. Эти политсилы и ВСЕ политики должны быть лидерами антирейтинга,а они в "топе"!Люди типа "вышек Бойко"( порезавшие на металл заводов больше,чем можно вообразить) в ТОПЕ,ха,ха,ха. "Нарид" ,одним словом.
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05.01.2021 17:33 Ответить
Честно говоря у Зели помощники совсем не тупые. А если подумать, то очень даже умные. Можно предлагать проведение и Летней и Зимней олимпиад и чего угодно. Отстаивать их с пеной у рта, прекрасно в душе понимая, что никто их Украине не доверит. Зато пиар, зато засветимся!!! Зато еще заем у МВФ выпросим
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05.01.2021 17:36 Ответить
Товарищ ГОЛОБОРОДЬКО послал МВФ НАХ#Й - и хватит от этом!
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09.01.2021 08:55 Ответить
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