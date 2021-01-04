Хотим провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, - министр спорта Гутцайт

Украина рассматривает возможность провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году.

Об этом заявил глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозную цель - взрослую Олимпиаду ", - сказал чиновник.

Речь идет именно о 2030-2032 годах, поскольку тогда, по словам Гутцайта, Украина может быть готова к проведению таких соревнований.

"Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры", - заявил он.

Министр спорта также отметил, что проведение Олимпиады - это амбициозная цель, которая поможет создать рабочие места.

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"Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду - это классная цель для нас. Что такое Олимпиада? Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободные (рабочие) места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы - это туризм ", - отметил он.

Хозяин зимней Олимпиады-2030 определится в 2023 году на когнгрессе МОК. К 2025 году должен быть определен хозяин летней Олимпиады-2032.

Намерение бороться за проведение Зимней Олимпиады-2030 имеют Япония (Саппоро), США (Солт-Лейк Сити), совместная заявка Испании, Андорры и Франции (Барселона-Пиренеи). Также о намерении заявляла Канада (Ванкувер).

За проведение Летней Олимпиады-2032 претендуют: Индия (Мумбаи), Индонезия (Джакарта), Катар (Доха), Германия (Рейнско-Рурская область), Испания (Мадрид), Австралия (Квинзленд).

Напоминаем, в 2020 году президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть амбициозная спортивная цель - проведение Олимпийских игр.