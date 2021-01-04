За время новогодних праздников на нетрезвых водителей составлено 1 356 админпротоколов, - патрульная полиция

За время новогодних праздников в Украине патрульные составили более 1,3 тыс. административных материалов на водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Патрульной полиции.

"За период праздников, с 31.12.2020 до 03.01.2021, на линию 102 от граждан поступило более 130 тыс. вызовов, из них 2 241 сообщения о ДТП. В авариях травмировались 183 человека и 33 погибли.

Патрульные составили 1 356 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", - говорится в сообщении.

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