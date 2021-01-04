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Новости Пьяные за рулем
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За время новогодних праздников на нетрезвых водителей составлено 1 356 админпротоколов, - патрульная полиция

За время новогодних праздников на нетрезвых водителей составлено 1 356 админпротоколов, - патрульная полиция

За время новогодних праздников в Украине патрульные составили более 1,3 тыс. административных материалов на водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Патрульной полиции.

"За период праздников, с 31.12.2020 до 03.01.2021, на линию 102 от граждан поступило более 130 тыс. вызовов, из них 2 241 сообщения о ДТП. В авариях травмировались 183 человека и 33 погибли.

Патрульные составили 1 356 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве пьяный водитель сыграл патрульным на баяне "по случаю праздника". ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7684) Новый год (934) пьянство (867) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+4
За час новорічних свят на нетверезих водіїв складено 1 356 адмінпротоколів, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6646
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04.01.2021 22:27
+3
составлено 1 356 админпротоколов..

А должно было бы быть 1356 конфискованых автомобилей. Проданых потом ну допустим по 5000 баксов. Итого - почти 8 лимонов зеленых денег. Неплохо для одного праздника.
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04.01.2021 22:08
+3
Те кто пьют при управлении транспортным средством сволочи те кто их отпускают за взятки сволочи в квадрате первых наказывать , вторых сажать
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04.01.2021 22:32
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Правила форума Совет форумчан
составлено 1 356 админпротоколов..

А должно было бы быть 1356 конфискованых автомобилей. Проданых потом ну допустим по 5000 баксов. Итого - почти 8 лимонов зеленых денег. Неплохо для одного праздника.
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04.01.2021 22:08 Ответить
ну прям впечатляющая цифра.гайцы бы столько же пьяни за рулем наловили бы за смену в городе с населением до миллиона человек.
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04.01.2021 22:12 Ответить
Іххіхі.. а я пропетлял..
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04.01.2021 22:22 Ответить
За час новорічних свят на нетверезих водіїв складено 1 356 адмінпротоколів, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6646
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04.01.2021 22:27 Ответить
Wild Turkey 101
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04.01.2021 22:35 Ответить
Перевели "Дикая индейка 101"
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04.01.2021 22:58 Ответить
У них с Евгением авто на то врем не было и Савелий рванул в штаты в поисках лучшей жизни
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04.01.2021 22:36 Ответить
Что-то давно не слышно хрюканья о суммах штрафах, взимаемых при фиксации нарушений при помощи видеокамер? Казна пополняется хоть на 100 000 грн в месяц ? Хоть пару камер окупили?
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04.01.2021 22:26 Ответить
Те кто пьют при управлении транспортным средством сволочи те кто их отпускают за взятки сволочи в квадрате первых наказывать , вторых сажать
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04.01.2021 22:32 Ответить
Голубовская: после праздников ожидается новый всплеск COVID-19, а в стационарах уже треть больных - "тяжелые" https://news.obozrevatel.com/society/olga-golubovskaya-o-covid-19.htm?_gl=1*1xnlz8m*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTc5MzQzNS4yMjMuMS4xNjA5NzkzNDQ3LjA.&_ga=2.2190384.1825274430.1609582023-111401458.1485467804
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04.01.2021 22:52 Ответить
В Европу хотим? - должно быть - 3 нарушения- " идиотен тест" ( пересдача на права) как в Германии. пьяный за рулем виновен в ДТП с увечьями - НАВСЕГДа лишить авто прав помимо уголовки.ДТП без жертв - пьяного лишить прав нв 5 лет
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04.01.2021 23:33 Ответить
Бідні все пропили , багатші на місці заплатили без статистики.
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05.01.2021 01:19 Ответить
 
 