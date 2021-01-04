Министерство культуры и информполитики прекратило формирование перечня сайтов, рекомендованных для запрета в Украине
Министерство культуры и информационной политики перестало формировать перечень сайтов, к которым предлагает запретить доступ в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Определение и публикация перечня сайтов, которые содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства осуществлялось Министерством информационной политики Украины, которое на сегодня пребывает в состоянии приостановления юридического лица в результате его реорганизации", - говорится в ответе Минкультуры на запрос агентства.
В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что на данный момент не осуществляют формирование таких перечней.
В министерстве также сообщили, что МКИП "ведет деятельность по информационной безопасности и сотрудничает с СНБО относительно сайтов, которые составляют угрозу безопасности Украины". "В тоже время, такая форма, как "перечень рекомендованных к запрету сайтов", которую использовало Министерство информационной политики, МКИП не использует, поскольку перечни от министерств не могут быть основанием для блокировки доступа на сайт со стороны интернет-провайдеров", - говорится в комментарии МКИП. Интернет-провайдеры в своей деятельности относительно блокировки сайтов руководствуются исключительно решениями СНБО, введенными в действие Указами президента и решениями судов, отмечает МКИП.
"В настоящее время МКИП разрабатывает концепцию борьбы с фейками и дезинформацией, а также работает над проектом по медиаграмотности для того, чтобы регулирование осуществлялось определенным законодательством способом. Предложенный к рассмотрению Верховной Радой проект Закона о медиа формулирует четкие критерии регуляции как традиционных, так и онлайн-медиа", - отмечает министерство.
Напоминаем, 19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. Он, в частности, содержал сайты "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.
В апреле 2018 года Мининформполитики направило СБУ новый (второй) перечень из 21 сайта. В сентябре 2018 года в министерстве заявили о подготовке нового (третьего) перечня сайтов, к которым предлагается запретить доступ.
Министерство информационной политики Украины было создано в 2014 году и ликвидировано в 2019 году путем реорганизации с объединением других ведомств в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, в свою очередь реорганизованного в 2020 году в Министерство культуры и информационной политики Украины.
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В частности, в предлагаемом перечне названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.
ознаки такої, що заборонена до розповсюдження
нормами українського законодавства.
http://mip.gov.ua/files/pdf/perelik-saitiv.pdf
імбецили через е.
Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
- А вас что-нибудь восхищает в россиянах?
- Да. Умение гордиться тем, чего следует стыдиться.
В новогоднюю ночь Зеленский (уже в статусе президента) попытался внедрить нам в мозги вирусную программу «какая разница». «Мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
В декабре 2020-го по сравнению с ноябрем 2019-го доля тех, кто считает, что наилучшим для Украины вариантом гарантирования безопасности является вступление в НАТО, сократилась с 53 до 42%. В то же время доля тех, кто выступает за военный союз с Россией, подскочила с 6 до 11%, а доля сторонников внеблокового статуса выросла с 26 до 34%.
Доля респондентов, которые считают, что Украина должна идти ко вступлению в Евросоюз, сократилась с 53 до 48%. Популярность противоположного вектора, Евразийского экономического союза, осталась на уровне 13%, однако с 24 до 30% выросла поддержка неприсоединения ни к одному из союзов.
И вот в новогоднюю ночь Зеленский рассказал о том, как он собирается нас программировать в 2021 году. Зеленский пообещал, что мир уже близко. Зеленский, говоря о мире, вообще ни одним словом не упомянул, а с кем у нас война. Хуже того. Он не просто сделал Путина и Россию фигурой умолчания. Вину за гибель наших военных он перенес с Путина на Бога.
Несомненно, это вторая серия «какой разницы». Только на этот раз «какая разница 2.0» - это уже не про улицы и памятники, а про то, с кем мы воюем и какую цену за мир мы готовы заплатить. Потому и переносит Зеленский вину с Путина на Бога, что так психологически легче капитулировать.
https://www.dsnews.ua/politics/kakaya-raznica-2-0-zachem-zelenskiy-programmiruet-nas-na-skoruyu-kapitulyaciyu-02012021-411101 "Какая разница 2.0". Зачем Зеленский программирует нас на скорую капитуляцию Москве.