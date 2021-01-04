Министерство культуры и информполитики прекратило формирование перечня сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Министерство культуры и информационной политики перестало формировать перечень сайтов, к которым предлагает запретить доступ в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Определение и публикация перечня сайтов, которые содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства осуществлялось Министерством информационной политики Украины, которое на сегодня пребывает в состоянии приостановления юридического лица в результате его реорганизации", - говорится в ответе Минкультуры на запрос агентства.

В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что на данный момент не осуществляют формирование таких перечней.

В министерстве также сообщили, что МКИП "ведет деятельность по информационной безопасности и сотрудничает с СНБО относительно сайтов, которые составляют угрозу безопасности Украины". "В тоже время, такая форма, как "перечень рекомендованных к запрету сайтов", которую использовало Министерство информационной политики, МКИП не использует, поскольку перечни от министерств не могут быть основанием для блокировки доступа на сайт со стороны интернет-провайдеров", - говорится в комментарии МКИП. Интернет-провайдеры в своей деятельности относительно блокировки сайтов руководствуются исключительно решениями СНБО, введенными в действие Указами президента и решениями судов, отмечает МКИП.

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"В настоящее время МКИП разрабатывает концепцию борьбы с фейками и дезинформацией, а также работает над проектом по медиаграмотности для того, чтобы регулирование осуществлялось определенным законодательством способом. Предложенный к рассмотрению Верховной Радой проект Закона о медиа формулирует четкие критерии регуляции как традиционных, так и онлайн-медиа", - отмечает министерство.

Напоминаем, 19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. Он, в частности, содержал сайты "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.

В апреле 2018 года Мининформполитики направило СБУ новый (второй) перечень из 21 сайта. В сентябре 2018 года в министерстве заявили о подготовке нового (третьего) перечня сайтов, к которым предлагается запретить доступ.

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Министерство информационной политики Украины было создано в 2014 году и ликвидировано в 2019 году путем реорганизации с объединением других ведомств в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, в свою очередь реорганизованного в 2020 году в Министерство культуры и информационной политики Украины.