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Министерство культуры и информполитики прекратило формирование перечня сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Министерство культуры и информполитики прекратило формирование перечня сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Министерство культуры и информационной политики перестало формировать перечень сайтов, к которым предлагает запретить доступ в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Определение и публикация перечня сайтов, которые содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства осуществлялось Министерством информационной политики Украины, которое на сегодня пребывает в состоянии приостановления юридического лица в результате его реорганизации", - говорится в ответе Минкультуры на запрос агентства.

В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что на данный момент не осуществляют формирование таких перечней.

В министерстве также сообщили, что МКИП "ведет деятельность по информационной безопасности и сотрудничает с СНБО относительно сайтов, которые составляют угрозу безопасности Украины". "В тоже время, такая форма, как "перечень рекомендованных к запрету сайтов", которую использовало Министерство информационной политики, МКИП не использует, поскольку перечни от министерств не могут быть основанием для блокировки доступа на сайт со стороны интернет-провайдеров", - говорится в комментарии МКИП. Интернет-провайдеры в своей деятельности относительно блокировки сайтов руководствуются исключительно решениями СНБО, введенными в действие Указами президента и решениями судов, отмечает МКИП.

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"В настоящее время МКИП разрабатывает концепцию борьбы с фейками и дезинформацией, а также работает над проектом по медиаграмотности для того, чтобы регулирование осуществлялось определенным законодательством способом. Предложенный к рассмотрению Верховной Радой проект Закона о медиа формулирует четкие критерии регуляции как традиционных, так и онлайн-медиа", - отмечает министерство.

Напоминаем, 19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. Он, в частности, содержал сайты "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.

В апреле 2018 года Мининформполитики направило СБУ новый (второй) перечень из 21 сайта. В сентябре 2018 года в министерстве заявили о подготовке нового (третьего) перечня сайтов, к которым предлагается запретить доступ.

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Министерство информационной политики Украины было создано в 2014 году и ликвидировано в 2019 году путем реорганизации с объединением других ведомств в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, в свою очередь реорганизованного в 2020 году в Министерство культуры и информационной политики Украины.

Автор: 

запрет (1708) информационная война (680) Министерство культуры и информационной политики (779) сайт (322)


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Топ комментарии
+28
Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!! )))
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04.01.2021 22:42
+16
П
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04.01.2021 22:38
+15
Де....
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04.01.2021 22:51
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П
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04.01.2021 22:38 Ответить
...из...
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04.01.2021 22:50 Ответить
Де....
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04.01.2021 22:51 Ответить
ЦЦЦЦЦ!!!)))
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04.01.2021 22:52 Ответить
Ь!!!
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04.01.2021 23:14 Ответить
Практика заборони доступу на російські та іноземні сайти є сумнівною, бо ця заборона обходиться елементарно в два кліка використанням безкоштовних веб-проксі серверів, або ВПН сервісів. Тобто це боротьба з вітряками на яку йдуть державні кошти! Потрібно закривати не тільки прямий доступ на ці ресурси, а й блокувати веб-проксі ресурси та ВПН сервіси, без цього обмеження не мають сенсу.
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04.01.2021 23:22 Ответить
Что значит команда! Когда-то был Минстець, а сейчас киздец!
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05.01.2021 05:46 Ответить
Ъ!!!
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05.01.2021 08:56 Ответить
Сайты боевиков Донбасса, с пропагандой РФ о Крыме.
В частности, в предлагаемом перечне названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.
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04.01.2021 22:38 Ответить
как были никакими,так и еще никакее стали
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04.01.2021 22:39 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!! )))
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04.01.2021 22:42 Ответить
Перелік сайтів, які містять інформацію, що має
ознаки такої, що заборонена до розповсюдження
нормами українського законодавства.

http://mip.gov.ua/files/pdf/perelik-saitiv.pdf
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04.01.2021 22:40 Ответить
Все за кремлівським сценарієм,відновлення "русскоязичного "контента на укрТБ,поернення лястрованих потвор на держпосади , прагнення відміни люстраційного закона !!!
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04.01.2021 22:44 Ответить
Я думаю вже час звинувачувати Пороха в зраді! Стільки років війни, стільки розмов про гібридну війну, і все: припиняємо в односторонньому порядку інформаційний контроль з нашого боку! ЗРАДА! Порох, як ти міг?!
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04.01.2021 22:42 Ответить
А, стоп! Ми ж перемогли вже! зеля ж закінчив війну з нашого боку! Ну це точно не зрада! ЦЕ ПЕРЕМОГА!!
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04.01.2021 22:43 Ответить
Охохо! Стільки чайників не можуть узагалі віндовсом користуватись, а воно про обхід пише! ТАК ДЛЯ ІМБІЦИЛІВ, ЩО ОБИРАЮТЬ КЛОВУНІВ ЦЕ І РОБИЛОСЯ! Шкода, що голосування не було електоронне, тоді б овочі не змогли узагалі проголосувати! Бо ж для них зеля навіть свій бюлетень показував, де потрібно хрестик ставити!!
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04.01.2021 22:48 Ответить
Скорее, к нам идиотов тянет. Вот и ты на огонек притащился
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04.01.2021 23:31 Ответить
порохоботам.
імбецили через е.
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05.01.2021 08:23 Ответить
Надо вас все на минное поле послать, там тоже много обходов😁
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04.01.2021 23:45 Ответить
Скоро зеленые диверсанты вернут и вконтактик.
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04.01.2021 22:48 Ответить
Свинособачка, ты чего так возбудился?
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05.01.2021 00:08 Ответить
Зато Украина начинает типа мониторинг выбросов парниковых газов.

Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.
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04.01.2021 22:51 Ответить
До речі, свою політичну кар'єру Зеленський почав з того що У серпні 2014 року виступив проти наміру Мінкульту створити список осіб з Росії, що створюють загрозу нацбезпеці України з метою захистити своїх своїх друзів та колег-Порєчєнкова, Добронравова та Охлобистіна.
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04.01.2021 22:53 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза


- А вас что-нибудь восхищает в россиянах?

- Да. Умение гордиться тем, чего следует стыдиться.
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04.01.2021 22:57 Ответить
Я ненароком заглянул в российские сайты, что же они там нам предсказывают в 2021г.? "Предсказали", как обычно - Украина де будет загибаться и нищенствовать. а Лугандон "процветать" под "мудрым российским руководством". И вся эта грязная река вранья и ненависти заливает весь русскоязычный интернет! Зеленский , как всегда принял самое "наимудрейшее решение" - не препятствовать этому.
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04.01.2021 23:12 Ответить
Ще Захер казав що Україні залишилось жити 80 днів, та й слід його прохолов.
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04.01.2021 23:19 Ответить
Міністерство культури та інформполітики припинило формування переліку сайтів, рекомендованих для заборони в Україні - Цензор.НЕТ 4078
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04.01.2021 23:13 Ответить
Ти полєхчє там.
Міністерство культури та інформполітики припинило формування переліку сайтів, рекомендованих для заборони в Україні - Цензор.НЕТ 6224
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04.01.2021 23:22 Ответить
Вибрали антимайданівську владу, нема чого дивуватися ригівсько- кацапському реваншу.
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04.01.2021 23:59 Ответить
Зебили интегрируют Україну с кацапстаном.
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05.01.2021 00:06 Ответить
Міністерство культури та інформполітики припинило формування переліку сайтів, рекомендованих для заборони в Україні - Цензор.НЕТ 12
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05.01.2021 00:10 Ответить
"Проста адін народ! Нужна прєкратіть запріщать!"
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05.01.2021 00:11 Ответить
В Шапіто міністерство інформаційної політики заміняють відосики Бідосика. Всього 1,5 роки зомбування відосиками і підтримка вступу в НАТО скоротилась з 53% до 42%, вступу до ЄС з 53% до 48%, за військовий союз з росією з 6% до 11%.

В новогоднюю ночь Зеленский (уже в статусе президента) попытался внедрить нам в мозги вирусную программу «какая разница». «Мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
В декабре 2020-го по сравнению с ноябрем 2019-го доля тех, кто считает, что наилучшим для Украины вариантом гарантирования безопасности является вступление в НАТО, сократилась с 53 до 42%. В то же время доля тех, кто выступает за военный союз с Россией, подскочила с 6 до 11%, а доля сторонников внеблокового статуса выросла с 26 до 34%.
Доля респондентов, которые считают, что Украина должна идти ко вступлению в Евросоюз, сократилась с 53 до 48%. Популярность противоположного вектора, Евразийского экономического союза, осталась на уровне 13%, однако с 24 до 30% выросла поддержка неприсоединения ни к одному из союзов.
И вот в новогоднюю ночь Зеленский рассказал о том, как он собирается нас программировать в 2021 году. Зеленский пообещал, что мир уже близко. Зеленский, говоря о мире, вообще ни одним словом не упомянул, а с кем у нас война. Хуже того. Он не просто сделал Путина и Россию фигурой умолчания. Вину за гибель наших военных он перенес с Путина на Бога.
Несомненно, это вторая серия «какой разницы». Только на этот раз «какая разница 2.0» - это уже не про улицы и памятники, а про то, с кем мы воюем и какую цену за мир мы готовы заплатить. Потому и переносит Зеленский вину с Путина на Бога, что так психологически легче капитулировать.
https://www.dsnews.ua/politics/kakaya-raznica-2-0-zachem-zelenskiy-programmiruet-nas-na-skoruyu-kapitulyaciyu-02012021-411101 "Какая разница 2.0". Зачем Зеленский программирует нас на скорую капитуляцию Москве.
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05.01.2021 00:21 Ответить
Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен.С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины .
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05.01.2021 08:33 Ответить
Безпецы країни загрожують не сайти, а проросійські телеканали. Бо люди передпенсійного і пенсійного віку, в переважній більшості, Інтернетом не володіють. А зомбоящики дивляться щоденно. Останні два недолугих гаранта, віддали телепростір у руки шістки-кума бункерного гномика із-за поребрика. Результат не забарився. Пропаганда "рюського миру" несеться з усіх каналів Медведчука.
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05.01.2021 09:46 Ответить
Реванш рыгоаналов, а кто-то сомневался?
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05.01.2021 09:56 Ответить
21 сайт це крапля в морі москальської пропаганди. Під час війни потрібна тотальна блокада всіх без винятку рашистських сайтів і ТБ. Це ж аксіома
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05.01.2021 10:34 Ответить
 
 