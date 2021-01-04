Джонсон объявил в Англии локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 4 января объявил о введении национального локдауна в Англии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Джонсон выступил с телеобращением после того, как ему сообщили о росте количества новых случаев COVID-19 на всей территории Англии из-за нового штамма коронавируса. Речь идёт уже о третьем в Англии режиме жёсткой самоизоляции населения из-за COVID-19. Планируется, что он будет действовать минимум до 15 февраля 2021 года.
Ожидается, что в среду британский парламент утвердит предложенные правительством меры. При этом британские власти призывают жителей соблюдать ограничения уже с вечера понедельника - не дожидаясь "зелёного света" от парламента.
В соответствии с решением премьера, все магазины, торгующие не жизненно важными товарами, будут закрыты. Рестораны смогут работать только на вынос. Школы и университеты будут работать в удалённом режиме.
Жителей Англии призывают оставаться дома, а людей из группы повышенного риска просят выходить только для занятий спортом или необходимых до здоровья прогулок, а также в случае необходимости посещения медучреждений. Англичанам разрешаются поездки на работу, если это совершенно необходимо. Также разрешены походы в продуктовые магазины и аптеки.
Жителям можно раз в день выходить на улицу для занятий спортом. Также можно перемещаться в Англии для оказания помощи нуждающимся в уходе людям. Наконец, из дома разрешается выходить в случае проблем со здоровьем или экстренных происшествий.
Меры касаются только Англии, так как в других частях Великобритании вопрос борьбы против коронавируса регулируется местными властями. Ранее власти Шотландии объявили, что продлевают до конца января все введённые ранее ограничения для борьбы против коронавирусной инфекции.
В понедельник 4 января сообщалось, что за сутки в Великобритании коронавирус выявили у почти 59 тыс. человек, а 407 пациентов скончались от последствий заражения.
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Май спокійний день.
Чёрную бабу неизвестного происхождения тащат на трон вместо старушки Лизаветы.
Позорище. Ушатали бывшую великую империю в ноль, за какие-то несколько десятилетий.
...тем более, что вас тут двое -- а я один...*)
Ну, большинство барышень иностранки... ... -- те съехали. А немки да -- на пособии сидят -- они ж легальные работницы -- налоги платят.
...подшаманивают, конечно... ...но я тут совсем не в теме -- объявлений в газете давно не видел.
К власти во всех странах должны прийти ПРАГМАТИКИ
А популисты реально мир угробят ( и всякие артисты с юмористами )
З Новим Роком Вас !
Найкращі вітання !
...о них всегда неплохие отзывы были, в зонах оккупации, если с ними не воевать...*)
А олигархи себя защитили собственной медициной
Канадська хокейна молодіжка наклепала москалям 5 сухих шайб і вийшла у фінал !
Зараз американці визначатимуть з фінами 2-го фіналіста.
Треба, щоб москалям і бронза не дісталась.