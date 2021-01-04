Джонсон объявил в Англии локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 4 января объявил о введении национального локдауна в Англии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Джонсон выступил с телеобращением после того, как ему сообщили о росте количества новых случаев COVID-19 на всей территории Англии из-за нового штамма коронавируса. Речь идёт уже о третьем в Англии режиме жёсткой самоизоляции населения из-за COVID-19. Планируется, что он будет действовать минимум до 15 февраля 2021 года.

Ожидается, что в среду британский парламент утвердит предложенные правительством меры. При этом британские власти призывают жителей соблюдать ограничения уже с вечера понедельника - не дожидаясь "зелёного света" от парламента.

В соответствии с решением премьера, все магазины, торгующие не жизненно важными товарами, будут закрыты. Рестораны смогут работать только на вынос. Школы и университеты будут работать в удалённом режиме.

Жителей Англии призывают оставаться дома, а людей из группы повышенного риска просят выходить только для занятий спортом или необходимых до здоровья прогулок, а также в случае необходимости посещения медучреждений. Англичанам разрешаются поездки на работу, если это совершенно необходимо. Также разрешены походы в продуктовые магазины и аптеки.

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Жителям можно раз в день выходить на улицу для занятий спортом. Также можно перемещаться в Англии для оказания помощи нуждающимся в уходе людям. Наконец, из дома разрешается выходить в случае проблем со здоровьем или экстренных происшествий.

Меры касаются только Англии, так как в других частях Великобритании вопрос борьбы против коронавируса регулируется местными властями. Ранее власти Шотландии объявили, что продлевают до конца января все введённые ранее ограничения для борьбы против коронавирусной инфекции.

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В понедельник 4 января сообщалось, что за сутки в Великобритании коронавирус выявили у почти 59 тыс. человек, а 407 пациентов скончались от последствий заражения.