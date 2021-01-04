РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5177 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 470 142

Джонсон объявил в Англии локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса

Джонсон объявил в Англии локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 4 января объявил о введении национального локдауна в Англии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Джонсон выступил с телеобращением после того, как ему сообщили о росте количества новых случаев COVID-19 на всей территории Англии из-за нового штамма коронавируса. Речь идёт уже о третьем в Англии режиме жёсткой самоизоляции населения из-за COVID-19. Планируется, что он будет действовать минимум до 15 февраля 2021 года.

Ожидается, что в среду британский парламент утвердит предложенные правительством меры. При этом британские власти призывают жителей соблюдать ограничения уже с вечера понедельника - не дожидаясь "зелёного света" от парламента.

В соответствии с решением премьера, все магазины, торгующие не жизненно важными товарами, будут закрыты. Рестораны смогут работать только на вынос. Школы и университеты будут работать в удалённом режиме.

Жителей Англии призывают оставаться дома, а людей из группы повышенного риска просят выходить только для занятий спортом или необходимых до здоровья прогулок, а также в случае необходимости посещения медучреждений. Англичанам разрешаются поездки на работу, если это совершенно необходимо. Также разрешены походы в продуктовые магазины и аптеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый британский штамм коронавируса на 56% более заразен, чем прежние варианты SARS-CoV-2, - исследование

Жителям можно раз в день выходить на улицу для занятий спортом. Также можно перемещаться в Англии для оказания помощи нуждающимся в уходе людям. Наконец, из дома разрешается выходить в случае проблем со здоровьем или экстренных происшествий.

Меры касаются только Англии, так как в других частях Великобритании вопрос борьбы против коронавируса регулируется местными властями. Ранее власти Шотландии объявили, что продлевают до конца января все введённые ранее ограничения для борьбы против коронавирусной инфекции.

Также читайте: "Британская" мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения, - главный санврач Ляшко

В понедельник 4 января сообщалось, что за сутки в Великобритании коронавирус выявили у почти 59 тыс. человек, а 407 пациентов скончались от последствий заражения.

Автор: 

Великобритания (5014) карантин (16729) Джонсон_Борис (505) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Вообще мастер класс: за несколько десятилетий опустили бритишей ниже плинтуса. Нечёсаный клоун в кресле премьера. Пакистанский муслим в роли мэра Лондона.
Чёрную бабу неизвестного происхождения тащат на трон вместо старушки Лизаветы.

Позорище. Ушатали бывшую великую империю в ноль, за какие-то несколько десятилетий.
показать весь комментарий
05.01.2021 00:27
+6
Оффтоп, але хороший.

Канадська хокейна молодіжка наклепала москалям 5 сухих шайб і вийшла у фінал !

Зараз американці визначатимуть з фінами 2-го фіналіста.
Треба, щоб москалям і бронза не дісталась.
показать весь комментарий
05.01.2021 03:31
+5
https://censor.net/ru/user/357550 Закінчилася ера таких людей. Одні хворі на голову лізуть у влади.
показать весь комментарий
05.01.2021 00:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Та діазолін уже якось і не воно... Краще вже Цетиризин. Таблетка раз на добу- і все гаразд!
показать весь комментарий
06.01.2021 07:50 Ответить
А ще краще - не їсти невідомо яких котлет, щоб не пити таблетки.
Май спокійний день.
показать весь комментарий
06.01.2021 08:57 Ответить
Вообще мастер класс: за несколько десятилетий опустили бритишей ниже плинтуса. Нечёсаный клоун в кресле премьера. Пакистанский муслим в роли мэра Лондона.
Чёрную бабу неизвестного происхождения тащат на трон вместо старушки Лизаветы.

Позорище. Ушатали бывшую великую империю в ноль, за какие-то несколько десятилетий.
показать весь комментарий
05.01.2021 00:27 Ответить
И у меня одна токо радость в жизни осталась -- счёт в банке -- тратить же некуда... *)
показать весь комментарий
05.01.2021 00:35 Ответить
Водочка и селёдочка. Бабу опять же можно снять на часок (300 евриков, не ?)
показать весь комментарий
05.01.2021 00:38 Ответить
Ты какой-то местечково-залётный... -- бардаки в Германии ещё год назад закрылись... -- это ж очень личная сфера обслуживания... *)
показать весь комментарий
05.01.2021 00:40 Ответить
A вот это по-настоящему плохо. Не у каждого есть бабло на резиновую бабу.
показать весь комментарий
05.01.2021 01:08 Ответить
А я тут причём -- к твоей бредятине?
...тем более, что вас тут двое -- а я один...*)
показать весь комментарий
05.01.2021 01:11 Ответить
шо теперь, фрау на пособии сидят??
показать весь комментарий
05.01.2021 01:12 Ответить
?
показать весь комментарий
05.01.2021 01:22 Ответить
Ага -- дошло! -- Вы про проституток спрашиваете? *)

Ну, большинство барышень иностранки... ... -- те съехали. А немки да -- на пособии сидят -- они ж легальные работницы -- налоги платят.

...подшаманивают, конечно... ...но я тут совсем не в теме -- объявлений в газете давно не видел.
показать весь комментарий
05.01.2021 01:32 Ответить
Свнсбч бот под прокси, ты снова зашкварился
показать весь комментарий
05.01.2021 13:28 Ответить
Джонсон - популист
К власти во всех странах должны прийти ПРАГМАТИКИ
А популисты реально мир угробят ( и всякие артисты с юмористами )
показать весь комментарий
05.01.2021 00:38 Ответить
І обов*язково - професіонали, пані Софіє.

З Новим Роком Вас !
Найкращі вітання !
показать весь комментарий
05.01.2021 00:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/357550 Закінчилася ера таких людей. Одні хворі на голову лізуть у влади.
показать весь комментарий
05.01.2021 00:41 Ответить
Здесь нельзя не согласиться с вами Кеннеди ,Рузвельды ,Деголи ,Черчели и им подобные не при делах
показать весь комментарий
05.01.2021 02:44 Ответить
Лучше немцы.

...о них всегда неплохие отзывы были, в зонах оккупации, если с ними не воевать...*)
показать весь комментарий
05.01.2021 00:42 Ответить
Немцы- ядро всей Европы
показать весь комментарий
05.01.2021 00:53 Ответить
Если бы... -- паровоз! ...на таких верблюдах, как я...*)
показать весь комментарий
05.01.2021 00:58 Ответить
Всех тевтоны не прокормят, придется число кормящихся от Германии сокращать.
показать весь комментарий
05.01.2021 02:36 Ответить
У нас вообще полный ассорти и даже трижды судимый у власти был ,возможно в книгу Гинеса занесут
показать весь комментарий
05.01.2021 02:50 Ответить
Куплю нерухомість на Оксфорд Стріт. Деталі в приват !
показать весь комментарий
05.01.2021 00:43 Ответить
Та купи себе уже что-нибудь! -- шоб потом можно было продать с прибытком...*)
показать весь комментарий
05.01.2021 00:59 Ответить
Чекаю на падіння ціни
показать весь комментарий
05.01.2021 01:02 Ответить
Ждать,терпеть и догонять -- тоже интересное занятие -- на всю жизнь может хватить...*)
показать весь комментарий
05.01.2021 01:05 Ответить
А потім будете в рент здавать ?
показать весь комментарий
05.01.2021 02:07 Ответить
Джонсон оголосив в Англії локдаун для боротьби з поширенням нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 1103
показать весь комментарий
05.01.2021 00:50 Ответить
Середньому класу в багатьох країнах кінець.А це рушій прогресу.Та й не можливо багато мільйоні країни посадити на карантини,без катастрофічних наслідків.
показать весь комментарий
05.01.2021 00:52 Ответить
Я тоже думаю , что уничтожают малый и средний бизнес
А олигархи себя защитили собственной медициной
показать весь комментарий
05.01.2021 00:54 Ответить
Не вижу я такого -- из своего "окна", конечно...
показать весь комментарий
05.01.2021 01:00 Ответить
это очевидно. Олигархия слилась с госсударством. ссср, мать ихнею...подсадят население на пособия, на которые будет едва свести концы с концами...упрозднят деньги, введут всякие паспорта лояльности, сами будут скупаться во всяких Березках, отдыхать в закрытых пансионатах, лечиться в своих клиниках, куда будут поступать передовые технологии и тд. Все это мы проходили. Кайф. А должности будут переходить по наследству.
показать весь комментарий
05.01.2021 01:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/357550 Це призведе до дуже поганих наслідків.Можливо до громадянських війн в різних країнах,можливо до нової світової війни.
показать весь комментарий
05.01.2021 01:11 Ответить
Безусловно. Всё это было в истории уже не раз. Если правящий класс глуп как пробка, и занят убийством своей экономики - его просто сметёт какая-то иностранная держава, в которой правящий класс умный.
показать весь комментарий
05.01.2021 01:19 Ответить
Самое интересное что сейчас нет страны где правящий класс - умный, все пляшут под дудку или шантаж глобалистов, х.з. чем всё это закончится, ждём 6го января развязки событий в США, хотя, я лично не питаю уже надежд на законный исход в пользу Трампа, разве что если сенаторы и конгрессмены увидят толпу в 2...3млн человек на улицах Вашингтона и передумают чинить беззаконие, но сомневаюсь.
показать весь комментарий
05.01.2021 10:13 Ответить
Вчора розмовляв з братовою з Льондону. Зібралась додому летіти. Роботи нема. Насварив і переконав залишитись в Льондоні ! Певно тепер мене прокляне?!
показать весь комментарий
05.01.2021 01:08 Ответить
Хай летят думают шо дома им будет работа? У меня все знакомые работают работы полно, может ваши знакомые мастера так себе или очень переборчивы?
показать весь комментарий
05.01.2021 10:58 Ответить
Оффтоп, але хороший.

Канадська хокейна молодіжка наклепала москалям 5 сухих шайб і вийшла у фінал !

Зараз американці визначатимуть з фінами 2-го фіналіста.
Треба, щоб москалям і бронза не дісталась.
показать весь комментарий
05.01.2021 03:31 Ответить
Від демократії до поки, що м'якого варіанту фашизму, залякати обивателів, ввести вакцину яка разом з вшитим чіпом ніби то дає свободу, а потім обломати і знову залякати новим штамом вірусу і знову вшити чіп це вже ****** на тоталітаризм. При цьому чомусь світ золотого мільярду не цікавить звідки той штам, хто його створив, чому немає, ні розслідування, ні трибуналу в Гаазі щодо генної модифікації людини різними Баріками, Фергісонами, і чим це може закінчитись для людства. Є велике бажання світової закуліси а це близько 26 сімей топ плутократії контролювати всіх і визначати долю цілих народів цифровим фашизмом.
показать весь комментарий
05.01.2021 08:06 Ответить
НЕ УЖЕ ЛИ ВЫРОДИЛИСЬ АНГЛИЧАНЕ !?)
показать весь комментарий
05.01.2021 09:50 Ответить
Странно как с британцами вообще прокатывает эта чушь с ковидом, новыми штаммами и т.д., возможно там есть куча протестов и демонстраций против ограничения свобод, только продажные СМИ нам этого не показывают.
показать весь комментарий
05.01.2021 10:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 