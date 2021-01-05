Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская
После новогодне-рождественских праздников ожидается новый всплеск COVID-19, а в стационарах уже на этом этапе увеличилось количество "тяжелых" больных.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, информирует Цензор.НЕТ.
Эксперт рассказала, что в больницах действительно наблюдается постепенное уменьшение количества поступающих пациентов с коронавирусом. Уменьшение нагрузки началось где-то в начале декабря.
"Потому что октябрь-ноябрь – это был полный коллапс. Некуда было их класть, огромные поступления, открывались все новые и новые отделения", – отметила Голубовская. Она указала, что сейчас ситуация более спокойная, однако количество украинцев, которые попадают в больницы с тяжелой формой COVID-19, наоборот, увеличилось.
"Из тех поступивших где-то треть "тяжелых" и очень "тяжелых", которые требуют повышенного ресурса", – подчеркнула врач.
Она пояснила, что речь идет не только о больных с более сложным течением инфекции, но и о пациентах, которым требуется длительная медицинская помощь.
"Мы их называем "зависшие" пациенты. Мы стабилизируем состояние, они перестают ухудшаться, а потом вот такими тяжелыми остаются очень долго – до месяца и больше", – рассказала Голубовская. Такие инфицированные требуют огромного медицинского ресурса и кислородного обеспечения. "В этом основная трудность стационаров", – указала инфекционист.
Уменьшение фиксируемого количества заболевших в Украине наблюдается примерно с 28 ноября – тогда был установлен последний отрицательный рекорд в 16 294 больных. По словам Голубовской, причин спада статистики COVID-19 несколько.
"Возможно, это связано и с эпидемиологией этого заболевания. Пик мы всегда прогнозировали на ноябрь-декабрь", – отметила врач. По прогнозам, весной COVID-19 не исчезнет, но заметно ослабнет. "По крайней мере, мы надеемся на это. Хотя этот коронавирус показывает, что далеко не все прогнозы сбываются", – сказала инфекционист.
Второй немаловажной причиной она назвала то, что большое количество больных либо не обращаются за медицинской помощью, "чтобы не создавать себе проблем", и не тестируются, либо же сами семейные врачи не направляют подопечных на ПЦР. "Семейные врачи взяли моду не направлять больных на тестирования... Ставят какую-угодно пневмонию, только не коронавирусную", – отметила Голубовская.
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«Семейные врачи взяли моду не направлять больных на тестирования... Ставят какую-угодно пневмонию, только не коронавирусную", - отметила Голубовская.Источник: https://censor.net/ru/n3240396»
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За словами керівника центру Юрія Ромаскевича, нова станція мінімізує вплив людського фактора на процес отримання результатів тестувань. Це забезпечить більшу точність та оперативність досліджень.
Якщо раніше більшість процесів робилися вручну, то після введення станції в експлуатацію людський фактор буде зовсім виключений, - заявив Ромаскевич.
Також керівник лабораторного центру додав, що нове обладнання дозволить робити до трьох тисяч тестів на добу.https://uprom.info/news/other/infrastruktura/hersonshhyna-otrymala-robotyzovanu-stancziyu-dlya-plr-testiv/
В чём разница? У этой соски жопа больше и совковая?
Потому что это химическое оружие а не вакцина роCCияне и хотят колоть украинцев. 1933 год не дает покоя им.
Сказал главврач и улыбнулся, приняв конвертик и коньяк.(с)
Голубовська, просто не сприймає принцип: "Назло комунізму, власні яйця відморожу"...