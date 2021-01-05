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Новости Коронавирус и карантин
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Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская

Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская

После новогодне-рождественских праздников ожидается новый всплеск COVID-19, а в стационарах уже на этом этапе увеличилось количество "тяжелых" больных.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, информирует Цензор.НЕТ.

Эксперт рассказала, что в больницах действительно наблюдается постепенное уменьшение количества поступающих пациентов с коронавирусом. Уменьшение нагрузки началось где-то в начале декабря.

"Потому что октябрь-ноябрь – это был полный коллапс. Некуда было их класть, огромные поступления, открывались все новые и новые отделения", – отметила Голубовская. Она указала, что сейчас ситуация более спокойная, однако количество украинцев, которые попадают в больницы с тяжелой формой COVID-19, наоборот, увеличилось.

"Из тех поступивших где-то треть "тяжелых" и очень "тяжелых", которые требуют повышенного ресурса", – подчеркнула врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления. Под "прицелом" люди до 30 лет, - Голубовская

Она пояснила, что речь идет не только о больных с более сложным течением инфекции, но и о пациентах, которым требуется длительная медицинская помощь.

"Мы их называем "зависшие" пациенты. Мы стабилизируем состояние, они перестают ухудшаться, а потом вот такими тяжелыми остаются очень долго – до месяца и больше", – рассказала Голубовская. Такие инфицированные требуют огромного медицинского ресурса и кислородного обеспечения. "В этом основная трудность стационаров", – указала инфекционист.

Уменьшение фиксируемого количества заболевших в Украине наблюдается примерно с 28 ноября – тогда был установлен последний отрицательный рекорд в 16 294 больных. По словам Голубовской, причин спада статистики COVID-19 несколько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская

"Возможно, это связано и с эпидемиологией этого заболевания. Пик мы всегда прогнозировали на ноябрь-декабрь", – отметила врач. По прогнозам, весной COVID-19 не исчезнет, но заметно ослабнет. "По крайней мере, мы надеемся на это. Хотя этот коронавирус показывает, что далеко не все прогнозы сбываются", – сказала инфекционист.

Второй немаловажной причиной она назвала то, что большое количество больных либо не обращаются за медицинской помощью, "чтобы не создавать себе проблем", и не тестируются, либо же сами семейные врачи не направляют подопечных на ПЦР. "Семейные врачи взяли моду не направлять больных на тестирования... Ставят какую-угодно пневмонию, только не коронавирусную", – отметила Голубовская.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+9
тут пояснення цього "парадоксу": https://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenkohttps://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenko
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05.01.2021 01:02
+8
Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9767
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05.01.2021 01:38
+6
Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 3277
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05.01.2021 00:54
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Правила форума Совет форумчан
зеЧМО втомився і відпочиває не заважайте йому https://www.youtube.com/watch?v=Ex1eL7jeijU
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05.01.2021 00:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ex1eL7jeijU
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05.01.2021 02:23 Ответить
ЭТО КАКОЙ ТО ЦИРК . И Степашка до сих пор министр?

«Семейные врачи взяли моду не направлять больных на тестирования... Ставят какую-угодно пневмонию, только не коронавирусную", - отметила Голубовская.Источник: https://censor.net/ru/n3240396»
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05.01.2021 00:50 Ответить
тут пояснення цього "парадоксу": https://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenkohttps://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenko
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05.01.2021 01:02 Ответить
не - совковую курицу...
та и Бутусов потихоньку расти начинает при Зе...
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05.01.2021 13:00 Ответить
Ковидная пневмония 1% от всех пневмоний. Грип в 2015 году был по всем показателям опасней в полтора раза но его никто не заметил. Может потому что некому было делать тесты. Навязали одного идола и радуются , что население привратили в шизоидных идиотов
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05.01.2021 08:42 Ответить
Под Ковидными больными в Киеве все 8 этажей больницы на Подвысоцкого , кроме дури больных
ПРЕКРАТИТЕ, блин, Вашу агитацию
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05.01.2021 08:47 Ответить
и кто тебя туда пустил что такое утверждаешь ?
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05.01.2021 09:45 Ответить
...и чего, и с кем я спорю в профильных темах? -- хоть и не ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины .
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05.01.2021 00:50 Ответить
Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ отримав ******* роботизовану станцію для проведення ПЛР-досліджень.
За словами керівника центру Юрія Ромаскевича, нова станція мінімізує вплив людського фактора на процес отримання результатів тестувань. Це забезпечить більшу точність та оперативність досліджень.

Якщо раніше більшість процесів робилися вручну, то після введення станції в експлуатацію людський фактор буде зовсім виключений, - заявив Ромаскевич.
Також керівник лабораторного центру додав, що нове обладнання дозволить робити до трьох тисяч тестів на добу.https://uprom.info/news/other/infrastruktura/hersonshhyna-otrymala-robotyzovanu-stancziyu-dlya-plr-testiv/
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05.01.2021 00:50 Ответить
Что значит "взяли моду"? Это как? Без всяких причин не ставят Ковид? Или есть причины?
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05.01.2021 00:52 Ответить
Власти начинают нагнетать "новую волну". Щас пойдет жара.Скажут,на Новый Год все перепились-обнимались,целовались. Все друг друга перезаражали.
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05.01.2021 06:04 Ответить
Та не може бути! Тут на форумі одна соска слиною бризгала що це все змова....😷🤣
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05.01.2021 00:53 Ответить
тебе эта соска в голову пёрднула а ты и рад на вентилятор срать...
В чём разница? У этой соски жопа больше и совковая?
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05.01.2021 07:46 Ответить
Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 3277
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05.01.2021 00:54 Ответить
Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9767
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05.01.2021 01:38 Ответить
"Б...ть, а куда рога пропали?!!"
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05.01.2021 13:08 Ответить
Степанов говорит, что больничные койки заполнены на что-то вроде 25%. Вот что странно, все правительство очень противоречиво....одни говорят одно, другие другое. Это работа Меньдель все приводить к общему знаменателю, а она просто бимбо. Чего Зе ее держит в аппарате? Кто знает?
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05.01.2021 00:57 Ответить
https://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenkohttps://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenko А те, що всі хворі будуть тяжкими, з мінімальними шансами на порятунок - то не звертайте уваги на кількість жертв COVID'у, навіть якщо цифра росте в невпинній прогресії.
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05.01.2021 01:00 Ответить
зато погуляли хорошо...
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05.01.2021 01:00 Ответить
"К слову, раз упомянули всуе Национальный исследовательский институт центра имени Гамалеи, отметим, что "Спутник V" разработан в недрах ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России. После отравления Алексея Навального боевым отравляющим веществом из группы "Новичок", когда выяснилось, что Россия работает над созданием химического и биологического оружия, запрещённого международными договорами, США включил 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России и его филиалы в Кирове и Екатеринбурге в санкционный список, как связанный с программой создания биологического оружия. То есть вакцина была разработана в институте Минобороны России, который занимается запрещённой во всем мире разработкой химического и биологического оружия."

Потому что это химическое оружие а не вакцина роCCияне и хотят колоть украинцев. 1933 год не дает покоя им.
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05.01.2021 01:23 Ответить
На эвтаназию пройдите, в сто двадцать первый кабинет..
Сказал главврач и улыбнулся, приняв конвертик и коньяк.(с)
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05.01.2021 01:41 Ответить
Ватница эта голубовская, редкостная.
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05.01.2021 02:11 Ответить
Згинь, брехло
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05.01.2021 03:12 Ответить
на жаль, він не бреше. Але спеціаліст вона - визнаний всіма. Потрібно розрізняти менталітет особи, його переконання і професіоналізм.
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05.01.2021 09:08 Ответить
Він таки бреше!
Голубовська, просто не сприймає принцип: "Назло комунізму, власні яйця відморожу"...
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05.01.2021 09:26 Ответить
На стерилизацию вакцина из США поступит? Пока НЕТ. Только на дебилизацию, но это вакцина российская.
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05.01.2021 02:24 Ответить
Це явно пневмонія гуляє, а не ковід.
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05.01.2021 04:45 Ответить
Надобно ещё дорог построить, прокатим покойных с ветерком.
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05.01.2021 05:53 Ответить
Зато дороги хорошие останутся. Для танков наверное😒😕😟
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05.01.2021 06:38 Ответить
Даю подсказку. Процент тяжёлых не возрастал он такой как и был, просто больных стало больше, а не меньше. А статистика такая, потому что количество сделанных тестов не растет, а падает, при лёгком течении люди сейчас массово забивают на тесты.
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05.01.2021 06:08 Ответить
Мадам, у вас от вранья глаза перекосило.
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05.01.2021 08:07 Ответить
И ежу понятно, что после переедания и ополлитрования организм слабеет, а вирус крепчает.
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05.01.2021 09:00 Ответить
Организм особенно слабеет, когда человек с бакинфекцией или тихим инфарктом думает, шо у него ковид и лечится по телефону.
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05.01.2021 13:18 Ответить
Після таких показників вилікуваних,у нас скоро не залишиться хворих і треба буде імпортувати, бо нікому буде колоти вакцину.
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05.01.2021 09:12 Ответить
Ничего удивительного, перед Новым годом, запись на бесплатный тест от государства была только на 6 й день, плюс потом несколько дней результат т.е. у кого нет денег на частную клинику, диагноз нужно ждать больше недели
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05.01.2021 10:29 Ответить
 
 