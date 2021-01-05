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Новости Убийство Шеремета
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Обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания

Обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания

Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, на которой сотрудники КГБ Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Делал запись мое анонимный источник, который сейчас находится в Евросоюзе. Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза. И самое главное, что человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев (экс-глава КГБ Беларуси - ред.), сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины", - заявил Макар.

По его словам, аудиоматериалы к нему попали в 2012 году.

"В 2012 году я эту запись послушал и услышал там имя моего друга. Это Олег Алкаев (Алкаев - бывший начальник Минского СИЗО, руководитель "расстрельной группы", которая выполняла смертные приговоры. Алкаев выехал из Беларуси в 2001, стал критиком режима Лукашенко. В 2007 году Павел Шеремет издал книгу Алкаева "Расстрельная команда" - ред .). После чего я понял, что мне необходимо спасти ему жизнь.

Я сначала передал (записи - ред.) американским спецслужбам, чтобы спасти жизнь Алкаева, он сейчас жив. Также благодаря этому остаются живыми Бородач и Дудкин (на записи собеседники также обсуждают экс-командира бригады спецназа Владимира Бородача и начальника отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина - ред.). Также планировалось и физическое устранение Андрея Суздальцева (российский политолог - ред.), Он жив. Но, к сожалению, Павла Шеремета уже с нами нет", - рассказал Макар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава КГБ Беларуси Зайцев обсуждает убийство Шеремета: "Сделаем закладку, чтобы эту крысу, бл#дь, совсем бл#дь - ни рук, ни ног. Всё чтобы было, как натуральным образом". АУДИО

Экс-спецназовец заявляет, что опубликовал запись разговора только сейчас, поскольку хочет помочь белорусскому народу в борьбе с диктатурой Лукашенко: "Если бы в 2016-м году, когда Павла Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране".

Макар также заявил, что передал все матриалы украинским правоохранителяи и готов приехать и дать показания в Украине.

"Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное - чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи (украинским правоохранителям - ред.) примерно в декабре.

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Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза.

Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", - подчеркнул Макар.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Автор: 

КГБ Беларуси (65) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+38
Во Бубочке карта "поперла"
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05.01.2021 01:19
+37
Вот только ни Беларуси, ни Украине он живой не нужен.

КГБ Беларуси такой шкандаль ни к чему.

ЗЕ, Авакову и Венедиктовой тоже не нужно свидетельство фальсификации ими дела Шеремета.
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05.01.2021 01:27
+32
Вообще пофиг все твои конспирологические мысли насчет Шеремета. Да и он сам как-то тоже. Тут главное другое - зезидент повелся на эту шнягу ради отношений с Лукой и его посредничество в общении с Куйлом, запресовавши украинских патриотов. И поскольку он тупой с рождения, был не в состоянии просчитать свои действия хотя бы на два хода вперед. Это я и имел ввиду - его мизер при четырех тузах (пленки с РБ, фильм по вагнеровцам, заявление Пороха и манцы вокруг Татарова) скора ему поперек горла конкретно встанет
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05.01.2021 01:32
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...а что делать, когда "турборежим", одна извилина и та прямая и шилов жопе...!!
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05.01.2021 09:28 Ответить
это вам таким макаром глаза замазывают что бы про прокол смвагнеровцами забыли и не вспоминали.... подождите сейчас еще и убийцу Кенеди найдут.....
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05.01.2021 11:34 Ответить
в декабре переданы материалы и тишина до 05.01.2021
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05.01.2021 09:11 Ответить
Как-то неудачно для клоуна начинается год Быка: то вагнеровцы, то Татаров, то коррупция справа и слева..., а теперь вдруг "жопа" с Шереметом... Хрен поймёшь что делать и бежать некуда...!!
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05.01.2021 09:25 Ответить
Як чітко вдається через злив дев'ятирічної давнини новини примусити забути про справу Татарова, про будинок Тимошенко, про виступ перед дітками самого Зе. Немає обговорення підвищення тарифів, провал у зовнішній політиці і відсутності плану "Б". Чи можливо вночі війна закінчилася і московія вивела свої війська з Криму і Донбасу?
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05.01.2021 09:35 Ответить
Что же скажет Арсен Борисович? Или сделает вид ,что ничего не произошло?
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05.01.2021 09:39 Ответить
A что он может сказать если его нигде не видно и не слышно ?
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05.01.2021 09:49 Ответить
It is most extraordinary thing - in all world use digital recording but Ukraine use tape recording. Why dont get out from old fashioned?
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05.01.2021 09:47 Ответить
псих, помнишь высказывания зельца - а какая разница? так вот в данном случае он может быть правым - главное чтобы результат был! ты как обыватель рассуждаешь - а чего они воюют используя старые танки? да по фигу какие лишь бы оккупантов побольше завалить
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05.01.2021 11:31 Ответить
The result is always - when you dont have modern weapons, your territory is taken away.
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05.01.2021 13:22 Ответить
псих, а спорим что твой постулат не верен? пример хочешь? Сев. и Юж. Кореи.
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05.01.2021 15:51 Ответить
и пример #2 - гитлер сталин.... конечно новое вооружение это классно, но не всегда это победа.
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05.01.2021 16:27 Ответить
most right for Ukraine
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05.01.2021 17:02 Ответить
А товарищ МАКАР не боится, что наше зеленое несчастье может его банально "слить" бульбодиктатору? Если уж и давать ему какие-то свидетельства, то в присутствии американских дипломатов в их консульстве и заручившись защитой.
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05.01.2021 10:19 Ответить
Прийдется Сабакову освобождать политзаключенных, которые год просидели в СИЗО по ложному обвинению. Какой конфуз для всей этой Зебыдлоты.
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05.01.2021 10:52 Ответить
Все верно Макар сделал что только сейчас выложил это. Во первых экспертиза - это не день или неделя работы, во вторых в одиночку с системой бороться бесполезно, примеров хватает. В третьих у Украины было 4 года что бы раскрыть данное преступление, но видно российское влияние не дает это сделать. В четвертых учитывая как Украина упирается не вводить санкции ( уже 4 пакет на походе от ЕС, а Украина даже первый не сделала), да еще тут электричество покупать собралась, поддерживая дубинки омона. Байден еще не вступил в должность но первое предупреждение уже прилетело.
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05.01.2021 11:07 Ответить
макар рискуешь быть преданым путлровцам в обмен на таксистов из лугандона....
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05.01.2021 11:26 Ответить
Як тiльки Макар приiде до Украiни,його пiдiрвуть,як не КДБ Белорусi,то ФСБ Росii,а 27-30 тис СБУ з Нацполiцiэю або будуть розводити руками з беспорадностi,або знайдуть чергових фейкових винуватцiв.Мало того,що в Украiна захоплена олiгархами та латифундистами,та й ще iй пiдвалило "щастя" з полiтичним iмпотентом Зеленським та його сумнiвною командою!
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05.01.2021 11:41 Ответить
Не паникуй, не подорвут...
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05.01.2021 18:08 Ответить
Если хочет довести дело до конца - пусть даёт показания из Америки.
В Украине он будет на виду и в качестве мишени.
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05.01.2021 12:02 Ответить
Плёнки Мельниченко-2.....
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05.01.2021 12:18 Ответить
За гнусную, преступную провокацию и содержание под стражей трёх невинных людей несут персональную ответственность министр МВС Аваков и президент Украины Зеленский. Мотив их действий: поддержание рейтинга Зеленского.
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05.01.2021 12:23 Ответить
Мотив их действий - посмотреть в **********
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05.01.2021 12:33 Ответить
"Вот я слушал вас всех долго,терпеливо и внимательно,и наконец понял- ну и дураки же вы все!" (с)
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05.01.2021 12:24 Ответить
Доедет ли он-сомнительно.
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05.01.2021 12:59 Ответить
Ну вот, недостающее звено нашлось, пора приступить к делу!
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05.01.2021 13:01 Ответить
Смотри МАКАР !! Это наш придурок Зеленский обманет и обменяет тебя на россиянина!!
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05.01.2021 13:19 Ответить
Павло виконав свій долг перед людьми : до останнього боровся зі ЗЛОМ. Тепер можна дати великий відсоток тому, що це зробив Тарган !. Судячи по відношенню до білоруського народу з манерою ОРДИНЦЯ Батия, можна вже впевнено передумовити те, що це зробило їхнє КДБ. Память Павлу !
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05.01.2021 15:04 Ответить
я все таки вважаю, що і прокурорка і Аваков не запросять Макара і Україну і не поїдуть знімати покази в іншу державу. вони працюють лише тоді коли їм вигідно. А такий допит - це власноручна явка з повіинною за фальсифікацію слідства, Недаром заїкуватий пресатташе МВС вже палить мости-все добре і вписується в їх дефективну версію. А тому вони будуть грати придурків до останньої межі.
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05.01.2021 16:07 Ответить
В Україну Зеленського і К(одла) я б на місці того Макара не приїздив. Холуй ***** разом з прокацапленою дочкою мєнтовського генерала з самого корумпованого міста країни Харкова та з кримінальнимміністром внутрішніх справ можуть запросто арештувати "за наклеп" і передати свідка спецслужбам Лукашенко.... Треба бути повним ідіотом щоб почати купувати електроенергію у Лукашенко і для цього повідключати блоки на вітчизняних атомних станціях. Якщо вони здатні на таке то передача свідка Лукашенко вже вирішена справа...
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05.01.2021 16:35 Ответить
Нельга ехаць Макару у Украіну , гэта можна зрабіць і па відэа сувязі.
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06.01.2021 09:15 Ответить
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