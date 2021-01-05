Обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания

Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, на которой сотрудники КГБ Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Делал запись мое анонимный источник, который сейчас находится в Евросоюзе. Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза. И самое главное, что человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев (экс-глава КГБ Беларуси - ред.), сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины", - заявил Макар.

По его словам, аудиоматериалы к нему попали в 2012 году.

"В 2012 году я эту запись послушал и услышал там имя моего друга. Это Олег Алкаев (Алкаев - бывший начальник Минского СИЗО, руководитель "расстрельной группы", которая выполняла смертные приговоры. Алкаев выехал из Беларуси в 2001, стал критиком режима Лукашенко. В 2007 году Павел Шеремет издал книгу Алкаева "Расстрельная команда" - ред .). После чего я понял, что мне необходимо спасти ему жизнь.

Я сначала передал (записи - ред.) американским спецслужбам, чтобы спасти жизнь Алкаева, он сейчас жив. Также благодаря этому остаются живыми Бородач и Дудкин (на записи собеседники также обсуждают экс-командира бригады спецназа Владимира Бородача и начальника отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина - ред.). Также планировалось и физическое устранение Андрея Суздальцева (российский политолог - ред.), Он жив. Но, к сожалению, Павла Шеремета уже с нами нет", - рассказал Макар.

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Экс-спецназовец заявляет, что опубликовал запись разговора только сейчас, поскольку хочет помочь белорусскому народу в борьбе с диктатурой Лукашенко: "Если бы в 2016-м году, когда Павла Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране".

Макар также заявил, что передал все матриалы украинским правоохранителяи и готов приехать и дать показания в Украине.

"Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное - чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи (украинским правоохранителям - ред.) примерно в декабре.

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Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза.

Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", - подчеркнул Макар.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".