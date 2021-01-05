За минувшие сутки наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС
Российско-оккупационные войска за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Гнутово, противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 5 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
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Русская душа же. На словах - борцы с этим, а когда любому русскому позвонит пранкер, то в половине случаев мы видим, вернее слышим .....
"если пишут вам про ж.пы про ..... = пишет русский человек"
недавно тут такого настиг - написал шо он рссукий, ибо пишет такие гадости - получи тугую струю еще больших "фантазий".... даже уже и не отвечал, читать даже гадко.
через придурка.
може людина хвора на голову, а може росіянин.... шо в принципі один Путін
я просто слухаю пранки і там реально кожен третій рссукий та кожен другий "кавказець" починає "фантазувати" про ось цю усю гидоту.
Ви знаєш тут новину - які запити і в яких країнах давали користувачі "порнхабу" - рссукі, "борці з геями", чомусь перші в світі за запитами "а*ал" "гей п*рно" і на таку тему далі.
Мельнікофф каже правильно - "народ-*******".
напр. дєда хтось вбив, внук типу - але там могли бути:
а.
б.
в.
так шо те ж саме з совками - треба не кричати шо типу - ой, совок, а РАПТОМ.... заглибитись в то через шо він є такою падлюкою
хотя насколько мона понять, Путин так, "за глаза" типо не любит Зеленского. А на самом деле.... кто-то пришел, тов. майор? аааа ыхзфлркхоруыквзитизуиьл о б уфкпхдркфкр