РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8791 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
726 15

За минувшие сутки наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Гнутово, противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 5 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Также читайте: Хомчак о потерях на Донбассе: "Я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад"

Автор: 

обстрел (27716) Донбасс (26957) наемники рф (2091) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
За минувшие сутки наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1075
показать весь комментарий
05.01.2021 08:02
+7
Або: "повстанцы пять раз соблюдали режим тишины между залпами"...
показать весь комментарий
05.01.2021 08:13
+6
Вова, бери на вооружение фразу: «на стороне повстанцев произошло 5 непроизвольных залпов...»
показать весь комментарий
05.01.2021 08:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За минувшие сутки наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1075
показать весь комментарий
05.01.2021 08:02 Ответить
Вова, бери на вооружение фразу: «на стороне повстанцев произошло 5 непроизвольных залпов...»
показать весь комментарий
05.01.2021 08:03 Ответить
Або: "повстанцы пять раз соблюдали режим тишины между залпами"...
показать весь комментарий
05.01.2021 08:13 Ответить
Да шо тут не понятного? После праздников руки так трусятся, что пока пописать сходишь три раза кончишь, а тут на курок как два пальца об асфальт случайно нажать)))
показать весь комментарий
05.01.2021 08:28 Ответить
Це добра справа. Тільки при цьому стовбур має бути спрямований на себе або когось із "братьєв па аружію".
показать весь комментарий
05.01.2021 08:32 Ответить
Ахах. ну реально, после празднований, куда еще, вернее "во что" должен быть направлен "ствол"
Русская душа же. На словах - борцы с этим, а когда любому русскому позвонит пранкер, то в половине случаев мы видим, вернее слышим .....

"если пишут вам про ж.пы про ..... = пишет русский человек"
недавно тут такого настиг - написал шо он рссукий, ибо пишет такие гадости - получи тугую струю еще больших "фантазий".... даже уже и не отвечал, читать даже гадко.
показать весь комментарий
05.01.2021 08:53 Ответить
Ага, вчора тут такий був - варнякав про дітей та матерів. Що характерно, в реалі за ці слова його б навіть не побили, а в прямому сенсі цих слів вбили на місці. І правильно зробили б.
показать весь комментарий
05.01.2021 09:23 Ответить
ммм, потім сиділи б?
через придурка.
може людина хвора на голову, а може росіянин.... шо в принципі один Путін

я просто слухаю пранки і там реально кожен третій рссукий та кожен другий "кавказець" починає "фантазувати" про ось цю усю гидоту.
Ви знаєш тут новину - які запити і в яких країнах давали користувачі "порнхабу" - рссукі, "борці з геями", чомусь перші в світі за запитами "а*ал" "гей п*рно" і на таку тему далі.
Мельнікофф каже правильно - "народ-*******".
показать весь комментарий
05.01.2021 09:44 Ответить
Отож бо. За подібного імбецила не хочеться під Павлоградом тайгу валити ( ) - дуже асиметичне співвідношення "здобуток/жертва"...
показать весь комментарий
05.01.2021 12:53 Ответить
а шось примітив шо потрібно спершу "вникнути".
напр. дєда хтось вбив, внук типу - але там могли бути:
а.
б.
в.
так шо те ж саме з совками - треба не кричати шо типу - ой, совок, а РАПТОМ.... заглибитись в то через шо він є такою падлюкою
показать весь комментарий
05.01.2021 13:01 Ответить
Мне и так странно шо наши еще пишут "Российско-оккупационные войска", а не "та сторона" или "непризнанные воор. фор-я"
хотя насколько мона понять, Путин так, "за глаза" типо не любит Зеленского. А на самом деле.... кто-то пришел, тов. майор? аааа ыхзфлркхоруыквзитизуиьл о б уфкпхдркфкр
показать весь комментарий
05.01.2021 08:17 Ответить
За минувшие сутки наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5041
показать весь комментарий
05.01.2021 08:21 Ответить
Таки конфліктують, фулюгани.
показать весь комментарий
05.01.2021 08:29 Ответить
И тут я вспомнил как в 14-м ваши детки топтали рошеновские конфетки...
За минулу добу найманці РФ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8138
показать весь комментарий
05.01.2021 08:49 Ответить
бросили как собаке косточку. вернее - свинье))
показать весь комментарий
05.01.2021 08:55 Ответить
 
 