За минувшие сутки наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Гнутово, противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 5 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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