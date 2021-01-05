В Украине за сутки от COVID-19 умерли 202 человека, выявлены 5 334 новых случая, выздоровели - 13 850
За минувшие сутки, 5 января, в Украине зафиксировано 5 334 новых случая заболевания коронавирусом, 13 850 человек выздоровели, умерли 202 пациента.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Среди заболевших 164 ребенка и 362 медработника.
За минувшие сутки госпитализированы - 1280 человек. Кроме того, осуществлено 39 286 тестирований (в том числе методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).
За все время пандемии в Украине заболели - 1 083 585 человек. Выздоровели - 747 408 человек, летальных случаев - 19 129.
С начала пандемии провели 5 645 178 ПЦР-тестов.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
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