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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 202 человека, выявлены 5 334 новых случая, выздоровели - 13 850

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 202 человека, выявлены 5 334 новых случая, выздоровели - 13 850

За минувшие сутки, 5 января, в Украине зафиксировано 5 334 новых случая заболевания коронавирусом, 13 850 человек выздоровели, умерли 202 пациента.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Среди заболевших 164 ребенка и 362 медработника.

За минувшие сутки госпитализированы - 1280 человек. Кроме того, осуществлено 39 286 тестирований (в том числе методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 083 585 человек. Выздоровели - 747 408 человек, летальных случаев - 19 129.
С начала пандемии провели 5 645 178 ПЦР-тестов.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

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Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Смотрим сводку месячной давности, когда колл заболевших было по 15 тыс и сравниваеем колл умерших тогда и сейчас. И получаем совсем неожиданный результат - колличество умерших при 15 тыс и 5 тыс заболевших ничем не отличается. Что это нам говорит? Все просто: зеленые твари нас ********* со стастистикой.
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05.01.2021 08:29
+9
Вы сегодня проснулись? Разве был когда-либо смысл в действиях писькограя и его зеленого сброда? А с наридом действительно будет хрен и он это вполне заслужил, избрав власть, которая его теперь уничтожает.
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05.01.2021 08:31
+8
Какой смысл вводить лок-даун, если на Новый Год по площадям шарилось кучи нариду, а на поминки гепы пришло 100 000 человек? Ну какой в этом смысл? Может хрен с ним, с наридом то этим? Так хоть экономика не загнется, хотя чего это я? Как может загнуться то чего нет?
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05.01.2021 08:26
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Смертність така ж як і при 15000 хворих за добу.
Здається, якісь махінації з тестуванням та і зі всією статистикою.
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05.01.2021 10:07 Ответить
Те, кто умирает сейчас, заболели недели 2-3 назад, когда количество заболевших доходило до 15 тысяч
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05.01.2021 17:46 Ответить
Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников. 1 января фактическое количество выявленных случаев 14765, официальные данные 5038, 2 января - 14265/4576, 3 января - 14286/4158. https://timeze2019.blogspot.com
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05.01.2021 10:21 Ответить
Брехня голимая, вчера 13 тыс тестов и 5 тыс больных, сегодня 40 тыс тестов и все равно 5 тыс больных.
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05.01.2021 11:23 Ответить
Ну если нет больше заболевших, то что, насильно вылавливать первых попавшихся и закрывать в больницах?
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05.01.2021 17:48 Ответить
Зедебил, своим бездействием убил вирусом за год 19тыс человек (в 10 раз больше чем погибло военных за все время войны). Но на дамбасе надо перестать обороняться от оккупантов и террористов?! Кретин!
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05.01.2021 13:33 Ответить
Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения !!
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05.01.2021 14:12 Ответить
Ты лично присутствовал при этом разговоре?
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05.01.2021 17:49 Ответить
А порох другое говорит
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05.01.2021 15:43 Ответить
Всі 202 померлих могли одужати аби в Україні було Міністерство Охорони Здоров'я.
Але натомість ми маємо Міністерство з Продажу Фармакологічних Препаратів, у якого орієнтація діаметрально протилежна напрямку діяльності з охорони здоров'я...
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05.01.2021 18:18 Ответить
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