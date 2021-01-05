Новые записи по делу Шеремета подтверждают версию о причастности Антоненко, Дугарь и Кузьменко, - спикер МВД Шевченко

В министерстве внутренних дел Украины считают, что новые записи, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить журналиста Павла Шеремета взрывчаткой, соответствуют нынешней версии следствия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии BBC News Украина заявил спикер МВД Артем Шевченко.

"В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами, - сказал Шевченко. - непосредственно на рассмотрение в суде (дела Антоненко, Кузьменко и Дугарь. - Ред.) это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления".

Представитель МВД отметил, что эта информация "подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

В то же время Шевченко выразил надежду, что эта новая информация сможет помочь в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства.

Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.

Позже стало известно, что обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания.

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