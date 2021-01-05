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Два года назад патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины

Два года назад патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины

Процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года - в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса об автокефалии и божественная литургия, которую совместно провели Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Церемония подписания Томоса прошла после совместного молебна Варфоломея и предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. Томос является патриаршей грамотой, которая официально утверждает канонический автокефальный статус ПЦУ как одной из 15 поместных православных церквей мира. Этот документ выдается один раз и является основой существования церкви. Он действует с момента его подписания.

Как известно, путь к независимой Украинской поместной Церкви был сложным и длительным. Первая попытка была осуществлена еще 100 лет назад, во времена Гетманщины и Директории. Но рождению Украинской церкви помешала большевистская оккупация.

Также читайте: На время карантина процесс присоединения новых приходов к ПЦУ приостановлен, - Епифаний

Процесс был восстановлен с началом независимой Украины, большую роль в этом играл предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет. Однако, многие годы Москве удавалось блокировать этот процесс. И лишь попытка 2018 года оказалась удачной: 11 октября Синод Вселенского патриархата объявил, что Русская православная церковь потеряла юрисдикцию над канонической территорией Украины, а церковью-матерью Украине является Константинополь. Кроме того, была признана недействительной анафема главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария.

15 декабря 2018 года, в Софии Киевской, прошел Объединительный церковный собор. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года - в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса об автокефалии и божественная литургия, которую совместно провели Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине действует более 7 тысяч религиозных общин ПЦУ и почти 12,5 тысяч - УПЦ МП, - МКИП

Автор: 

Варфоломей (240) Томос (259) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+28
Одразу видно виборця зе- їм усім байдуже))
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05.01.2021 09:23
+21
До ПОЛІТИКА Порошенко, тобто до того, що він робив як державний діяч.
Отримання Томосу точно увійшло в історію України на віки, тому що він є однією із важливих складових незалежності від московії, інструментом боротьби за мізки, менталітет людей.
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05.01.2021 09:53
+19
ЗЕлохи, ану починайте шо його на хліб не намажеш.
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05.01.2021 09:20
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Подписать то он подписал,да только переходить никто не спешит.Большинство в МП осталось.
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05.01.2021 09:58 Ответить
Тебе це тішить?
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05.01.2021 10:03 Ответить
Скорей бесит,что кацапов больше.
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05.01.2021 11:26 Ответить
Нічого, прийде українська влада, перейдуть, або попєдалюють нести "віру" білим ведмедям...
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05.01.2021 10:31 Ответить
Когда она придет та влада,если народ выбирает дебилов и говорит:"лиж бы не Петя"?
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05.01.2021 11:32 Ответить
І що? Зеля усе спустив на гальмах. При Пеці московським попам наставав плавний каюк, а тепер, вони знову спокійно косять бабло і сіють ненависть та ворожнечу у душі українців.
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05.01.2021 10:02 Ответить
а толку ???
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05.01.2021 10:31 Ответить
Ого кацапья набігло з трендом навеличнішого "термос". Муляє їм незалежна церква.
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05.01.2021 10:46 Ответить
Момент повернення Незалежності Православній Церкві УкраїниДва роки тому патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України - Цензор.НЕТ 1414
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05.01.2021 11:00 Ответить
Твій сатанат за скільки років визнали?
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05.01.2021 11:25 Ответить
Типа получу права от инстанции, а потом каждый гаишник должен будет мне их удостоверять.
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05.01.2021 15:44 Ответить
когда же у нас прекратят ходить в эти гребанные музеи древнееврейских сказок и верить бородатым мудакам в платьях? 21й век на дворе, а наши продолжают верить в первобытные сказки...
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05.01.2021 11:32 Ответить
А ти гундяю це також сказав? Чи тобі лише ПЦУ поперек горла?
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05.01.2021 11:34 Ответить
Мне любая религия - ЗЛО! Что гундяйка-фсбшник, что пцу ваше. Все это первобытные сказки древних евреев живших под гнетом римской империи.
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05.01.2021 11:45 Ответить
"ваше пцу"
українець не скаже так про Українську церкву.
З якої країни пишете, використовуючи україгмький прапор?
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05.01.2021 13:01 Ответить
"українець не скаже так про Українську церкву." Ви так впевнені? Не хочу вас ображати, але ви хворий! У вас серьозна проблема із психікою і вам треба негайно звернутися до психіатра. Адже ви робите висновки про всіх українців судячі тільки по собі, що вже є помилкою, а також вважаєте, що я московитський бот... Маємо паранойю і нав'язливі ідеї... Давайте ще один симптом і можна прямо казати, що у вас шизофренія )) Розумний українець ніколи не піде в ту клоаку, яку ви називаєте цервкою. Церва і релігія ніколи не давали людям нічого окрім страждать, церква завжди бреше. Це бізнес, а такі як ви готові розбити лоба підносячи на колінах гроші всяким содомітам в рясах... 21-ше століття за вікном, а вам не вистачає розуму зрозуміти прості речі...
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05.01.2021 14:08 Ответить
Я вас особисто не ображав
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05.01.2021 15:32 Ответить
А я ображаю! Бо я втомився від людей які не здатні зрозуміти прості речі!!! Не можете відділити релігію від держави, ви хворий! Порох прямо порушив конституцію втрутившись в релігійні питання від імені держави, а вам аби тільки нових попів підвезли. А те, що попів які переховували московитських бойовиків ті зброю для них ніхто не покарав, не відправив додому в московію через страх втратити електорат, вам байдуже. Мені огидні такі як ви.
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05.01.2021 16:12 Ответить
Підтримую тебе повністю. Махатма Ганді сказав : " У бога немає конфесій". Релігії потрібні попам, яка не хочуть нічого робити і добре жити. Наплодилось різних католиків, грекокатоликів, православних.і т.д, які читають одну біблію, вірять (якщо вірять) в Ісуса ігризуться між собою. За віру? ні, за гроші.
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05.01.2021 14:13 Ответить
Церва це дуже прибутковий бізнес без податків, без перевірок і з шаленими грошима. Люди не розуміють того. Хоча чекати від більшості розумних думок дуже важко, їм навіть не вистачає розуму прочитати повністю своє святе писання та проаналізувати на помилки. Але обряди треба виконувати, свічки купувати і батюшкам гроші в скриньку класти.
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05.01.2021 14:16 Ответить
Де твої коментарі про попів до Томоса? Їх не було чомусь. Лише після Томоса гадити почав.
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05.01.2021 14:50 Ответить
Щось до Томоса ти мовчав, а зараз лайно роздаєш. Саупадєніє?
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05.01.2021 14:49 Ответить
Л - Логіка! Тобто ти вважаєш, що якщо ти не бачив моїх дописів, то їх не було? Це просто свято якесь )) І чому я не здивований... Хоча як я вже писав вище, чекати від вашої братії адекватних аргументів важко через брак освіти і розуму. Вам головне попам гроші носити і сліпо обряди повторювати за гнідами в рясах.
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05.01.2021 15:32 Ответить
Знову беззмістовний потік свідомості. А можна було просто лінк на статтю зі своїми коментами до 2018 р.
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05.01.2021 16:37 Ответить
Я маю для тебе шукати статті де я робив дописи? Ти взагалі хворий? То лікуйся, хвороба сама себе не вилікує.
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05.01.2021 16:39 Ответить
Так подавись своим гавном, гнида!
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05.01.2021 12:04 Ответить
Для твоєї РПЦ також Константинополь, що б тобі там гундяй не розказував.
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05.01.2021 13:06 Ответить
Одна з порад, до речі, не від мене, якою варто послуговуватись у всіх релігійних, а добре, і в мирських справах: Богові - богове, кесарю - кесареве.
Одна з помилок порошенка і такого неоднозначного відношення у суспільстві до величезноі історичної подіі в житті України, що тодішній лідер почав плутати богові справи з політичними і передвиборчими. Богові це не сподобалось, людям теж.
Навіть, коли зробив щось дуже добре, постарайся бути скромним і смиренним. Як не люди, то Бог оцінить точно, коли в нього віриш. Хочеш слави за свої вчинки - тоді це гординя, а значить, гріх. Коли- небудь всім нам скажуть: " Простіть його, люди. Бог простить." А поки живемо з вірою.
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05.01.2021 13:05 Ответить
Какая разница зачем и почему:?
Отделение украинской церкви от Расии - святое дело!
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05.01.2021 13:08 Ответить
Отделение церкви от дел государства - святое! Сколько можно терпеть этих содомитов и ********** в рясах в школах, гос. учреждениях? Хотят разводить наивных лохов, ну так пусть сидят у себя в избушках которые понаставили где только можно и там разводят. А государство должно быть вне религий. По поводу РПЦ, так их надо было признавать агентами кремля и гнать в шею, но порох тупо зассал так сделать. Он вообще многое что зассал делать, теперь имеем кучу проблем.
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05.01.2021 14:13 Ответить
Не говори ерунды!
Среди граждан Украины половина верующих, и государству не всё равно, какие попы их наставляют - расийские или украинские.
А по поводу засцать - это своим одноклассникам рассказывай, где туалет.
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05.01.2021 16:37 Ответить
Одноклассникам? Попытка апелляции к возрасту? Примитивненько )) От вас я ничего большего и не ожидаю. Даже в примитивной риторике вы идете по пути наименьшего сопротивления и выбираете аргументы из демагогии )) А то, что часть граждан верующие как-то меняет то, что спецслужбы при порохе не приняли никаких мер по выдворению секты кгб из Украины? Эти твари прятали у себя боевиков московских, прятали оружие и ничего, никакой реальной реакции. Эти твари сидят в самом центре Киева и никто их от туда не выгоняет. Просто порох боялся, что они настроят своих прихожан против него... Ну что сказать, он молодец. Секта кгб как сидела крепко в Украине, как распространяла скверну, так и продолжает... так что иди ка ты сам в школу и подтяни хотя бы риторику, про логику я вообще промолчу.
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05.01.2021 16:44 Ответить
Талоны на повидло - это ещё не повидло, а претензии на разумность - это не разумность. Примитивная риторика типа "спецслужбы при порохе не приняли никаких мер по выдворению секты кгб из Украины" - как раз для уровня 11 класса, когда рождается горячее желание самоутвердиться путём безапелляционных рассуждений о материях, в которых не уха, ни рыла.
Школьному философу невдомёк, что незаконное преследование верующих обернулось бы грандиозным международным скандалом, который Расия и её западные подручные уж не упустили бы раздуть до небес для подрыва западной поддержки Украины.
Так что лучше простерни своё бельишко - опять проклятый Порох туда насрал!
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05.01.2021 18:01 Ответить
"незаконное преследование верующих" Мдя... а я что-то про верющих говорил? Я говорил про служителей секты, а тебе даже на это не хватило мозгов... иди учись, студент!
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05.01.2021 19:23 Ответить
Всё та же дискуссия с гонористым сташекласником....
Реальность - она несколько шире твоих юношеских представлений.
Голубь мой, а КАК в средствах массовой информации будет подаваться выдворение из Украины расийских повов?
ЧТО завоют в Совете Европы итальянские депутаты на доверии Путина?
Про ЧТО будет трясти яйцами в ООН лысеющая сволочь?
Ты предлагаешь насрать на "мнение Запада"?
И это по твоему послужить усилению поддержки Украины на международной арене?
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06.01.2021 12:12 Ответить
Показать предварительно связи попов с фсб слабо? Устроить ряд скандалов и разоблачений? Просто надо применять фантазию и изобретательность. НО намного проще смахнуть все на "путин нападет"
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06.01.2021 12:23 Ответить
Точно!
Ну как Порох не догадался "Показать предварительно связи попов с фсб " - это же так просто!
Хотя кому я говорю?
Свидетелю мантры "а то Путин нападёт".....
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06.01.2021 12:36 Ответить
чувак! просто прекрати боготворить пороха. Как президент он показал себя не с лучшей стороны, как и все президенты которые у нас были. У него была возможность собрать нормальную команду и провести множество реформ и изменений в стране, но реально чего он добился на 100% это гребанный томос к которому он вообще не имел права прикасаться. Просто надоело уже слушать какой он сцоко классный, хоть к ранам прикладывай. Вот только если б ты поработал в сферах где реально было видно его труды, ты б так не распинался. "Свидетелю мантры "а то Путин нападёт"....." Ты *******? Это ж ты про это распинался, только другими словами. Это такие как ты поддерживали всю дичь которая происходила этими словами. ******... иди на ***! Надоело с олигофренами спорить
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06.01.2021 13:06 Ответить
Нда...
Эти старшекласники не только туповаты, они ещё и хамоваты и нагловаты.....
ГДЕ ты, мудило, вычитало что я "боготворить пороха" ?????
ГДЕ ты, мудило, вычитало у меня про "хоть к ранам прикладывай" ?????
Если ты, мудило, не понимаешь что тибе пишут - так спроси!
А все сферы, где ты поработало - разгрузка палёной водки у обосцанного ларька, что заметно из твоих глубокомысленных рассуждений и подзаборного стиля общения.
Чао!
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06.01.2021 17:54 Ответить
Набор бессмыленных слов, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ к предмету.
ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????

Цитату в студию!
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07.01.2021 12:16 Ответить
Гав-гав, пук-пук - в этом ты, Тоша, несомненно силён!
Вопрос в другом - ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????
Цитату в студию!
ПС: твои гадания на мелких куриных костях никого, кроме тибя самого, не интересуют.
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08.01.2021 12:12 Ответить
Гав-гав, пук-пук - в этом ты, Тоша, несомненно силён!
Вопрос в другом - ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????
Цитату в студию!
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11.01.2021 11:35 Ответить
Об'єднавшись УПЦ КП, УАПЦ і частина УПЦ МП створили незалежну ПЦУ, 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України. Для цього йшли довгі-довгі роки і переговори. Цьому сприяли також листи від Верховної Ради, Уряду і Президента України Петра Порошенко. Крапка, ми маємо свою церкву, а УПЦ, яка заховала приставку МП - є філіалом московської церкви РПЦ, бо керується з Московії з РПЦ. Сьомий рік іде російського-українська війна і ПЦУ з українськими воїнами, а з ким УПЦ? А вони з ворогом, вони вважають війну братовбивчою, не визнають голодомори і не визнають Україну, вважають що ми є один нарід і звісно походимо від кого? Зрозуміло расії, а не Києва. Так що московити, забирайте свою церкву, своїх попів і в свої болота, тут вона неканонічна.
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05.01.2021 17:54 Ответить
Сьогодні у стінах ВР України працює церква (капличка) УПЦ МП, інших там немає. І там моляться депутати і спікер парламенту від нової влади - партії «Слуга народу», колишній «молодий регіонал» Разумков Д.О., і до нього там були спікери українського парламенту. То як це має називатися? А в Православній Церкві України депутатів і спікерів не було, бо бояться її, як чорт ладана, це ж справжня церква, а не філіал ФСБ. Вони і надалі надають пріоритет російській церкві, хоча після отримання нашою церквою Томосу і об'єднання православних церков в Православну Церкву України УПЦ МП є неканонічною. Наші обранці підтримують брехню російської пропаганди і плюють на віруючих канонічної, незалежної Православної Церкви України, і це навіть в часи війни Росії з Україною. А діючий президент Зеленський В.О. ще до обрання називав Томос, який отримала ПЦУ - термосом і нічого, навіть до цього часу не вибачився. Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії. Крім цих церков є в Україні і Греко-католицька Церква, Римо-католицька Церква, Протестантська Церква, Свідків Єгови,іслам, юдаїзм та інші. Але мудрий президент, спікер Верховної Ради і депутати від «Слуги народу», ОПЗЖ та інших фракцій вам всім показують шлях тільки в одну церкву - московську. Кому служите «слуги»?
А що вже говорити про світське і церковне життя поза Верховною Радою, яке проходить в суспільстві. Я не відкрию вам тайну, що в кожній військовій частині була і є церква чи капличка УПЦ МП. У кожному місті чи селі є такі ж самі храми. Біля всіх «Ритуальних послуг» і на цвинтарях відкриті послуги виключно священників УПЦ МП. Куди не ступи - храми, послуги і література тільки конфесій московського патріархату, які відверто не визнають суверенність України. І це свобода світогляду і віросповідання? То ви поважаєте себе і свою державу? Як так могло статися, що за 30 років незалежності України в Україні діє більше 11 тисяч парафій церков московського патріархату, в той час як в ПЦУ всього біля 7 тисяч? І то кількість парафій автокефальної церкви ПЦУ виросла після Майдану, початку війни з Росією і надання Томосу, коли тільки за рік перейшло більше 600 громад. Весь час при комуністах, «регіоналах» державні «мужі» підтримували тільки російську церкву. А при «Слугах» перехід громад із московських церков в ПЦУ призупинився, влада стала на сторону московської церкви і робить все виключно на її користь. То я ще раз хочу їх запитати: «Ви дійсно український президент і українські депутати? Ви збираєтеся будувати заможну Україну, чи малоросію під владою Московії? Як можна топтати своє і підтримувати чуже, яке вас і нас не визнає? І як можуть люди йти до священика, який підтримує Московію (Росію), править чужою мовою і ганьбить вашу державу - Україну, її військо і владу?».
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05.01.2021 18:03 Ответить
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