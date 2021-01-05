Два года назад патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины
Процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года - в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса об автокефалии и божественная литургия, которую совместно провели Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Церемония подписания Томоса прошла после совместного молебна Варфоломея и предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. Томос является патриаршей грамотой, которая официально утверждает канонический автокефальный статус ПЦУ как одной из 15 поместных православных церквей мира. Этот документ выдается один раз и является основой существования церкви. Он действует с момента его подписания.
Как известно, путь к независимой Украинской поместной Церкви был сложным и длительным. Первая попытка была осуществлена еще 100 лет назад, во времена Гетманщины и Директории. Но рождению Украинской церкви помешала большевистская оккупация.
Процесс был восстановлен с началом независимой Украины, большую роль в этом играл предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет. Однако, многие годы Москве удавалось блокировать этот процесс. И лишь попытка 2018 года оказалась удачной: 11 октября Синод Вселенского патриархата объявил, что Русская православная церковь потеряла юрисдикцию над канонической территорией Украины, а церковью-матерью Украине является Константинополь. Кроме того, была признана недействительной анафема главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария.
15 декабря 2018 года, в Софии Киевской, прошел Объединительный церковный собор. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
Процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года - в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса об автокефалии и божественная литургия, которую совместно провели Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
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українець не скаже так про Українську церкву.
З якої країни пишете, використовуючи україгмький прапор?
Одна з помилок порошенка і такого неоднозначного відношення у суспільстві до величезноі історичної подіі в житті України, що тодішній лідер почав плутати богові справи з політичними і передвиборчими. Богові це не сподобалось, людям теж.
Навіть, коли зробив щось дуже добре, постарайся бути скромним і смиренним. Як не люди, то Бог оцінить точно, коли в нього віриш. Хочеш слави за свої вчинки - тоді це гординя, а значить, гріх. Коли- небудь всім нам скажуть: " Простіть його, люди. Бог простить." А поки живемо з вірою.
Отделение украинской церкви от Расии - святое дело!
Среди граждан Украины половина верующих, и государству не всё равно, какие попы их наставляют - расийские или украинские.
А по поводу засцать - это своим одноклассникам рассказывай, где туалет.
Школьному философу невдомёк, что незаконное преследование верующих обернулось бы грандиозным международным скандалом, который Расия и её западные подручные уж не упустили бы раздуть до небес для подрыва западной поддержки Украины.
Так что лучше простерни своё бельишко - опять проклятый Порох туда насрал!
Реальность - она несколько шире твоих юношеских представлений.
Голубь мой, а КАК в средствах массовой информации будет подаваться выдворение из Украины расийских повов?
ЧТО завоют в Совете Европы итальянские депутаты на доверии Путина?
Про ЧТО будет трясти яйцами в ООН лысеющая сволочь?
Ты предлагаешь насрать на "мнение Запада"?
И это по твоему послужить усилению поддержки Украины на международной арене?
Ну как Порох не догадался "Показать предварительно связи попов с фсб " - это же так просто!
Хотя кому я говорю?
Свидетелю мантры "а то Путин нападёт".....
Эти старшекласники не только туповаты, они ещё и хамоваты и нагловаты.....
ГДЕ ты, мудило, вычитало что я "боготворить пороха" ?????
ГДЕ ты, мудило, вычитало у меня про "хоть к ранам прикладывай" ?????
Если ты, мудило, не понимаешь что тибе пишут - так спроси!
А все сферы, где ты поработало - разгрузка палёной водки у обосцанного ларька, что заметно из твоих глубокомысленных рассуждений и подзаборного стиля общения.
Чао!
ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????
Цитату в студию!
Вопрос в другом - ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????
Цитату в студию!
ПС: твои гадания на мелких куриных костях никого, кроме тибя самого, не интересуют.
Вопрос в другом - ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????
Цитату в студию!
А що вже говорити про світське і церковне життя поза Верховною Радою, яке проходить в суспільстві. Я не відкрию вам тайну, що в кожній військовій частині була і є церква чи капличка УПЦ МП. У кожному місті чи селі є такі ж самі храми. Біля всіх «Ритуальних послуг» і на цвинтарях відкриті послуги виключно священників УПЦ МП. Куди не ступи - храми, послуги і література тільки конфесій московського патріархату, які відверто не визнають суверенність України. І це свобода світогляду і віросповідання? То ви поважаєте себе і свою державу? Як так могло статися, що за 30 років незалежності України в Україні діє більше 11 тисяч парафій церков московського патріархату, в той час як в ПЦУ всього біля 7 тисяч? І то кількість парафій автокефальної церкви ПЦУ виросла після Майдану, початку війни з Росією і надання Томосу, коли тільки за рік перейшло більше 600 громад. Весь час при комуністах, «регіоналах» державні «мужі» підтримували тільки російську церкву. А при «Слугах» перехід громад із московських церков в ПЦУ призупинився, влада стала на сторону московської церкви і робить все виключно на її користь. То я ще раз хочу їх запитати: «Ви дійсно український президент і українські депутати? Ви збираєтеся будувати заможну Україну, чи малоросію під владою Московії? Як можна топтати своє і підтримувати чуже, яке вас і нас не визнає? І як можуть люди йти до священика, який підтримує Московію (Росію), править чужою мовою і ганьбить вашу державу - Україну, її військо і владу?».