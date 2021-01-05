Пять населенных пунктов на Донетчине остаются без водоснабжения из-за прорыва водопровода, - ГСЧС
В Донецкой области пять населенных остаются без водоснабжения в результате прорыва водопровода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
4 января произошел порыв на водопроводе (диаметром 900 мм) "Горловка-Торецкое", в результате чего без водоснабжения остались 5 населенных пунктов (Торецкое., Железное, пгт Северное, пгт Южное и частично пгт Щербиновка, около 38 тыс. жителей) . Для обеспечения работы котельных создан запас воды.
По состоянию на 07:00 5 января бригадами КП "Компания" Вода Донбасса "продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.
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злой крот
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Aleksandr Ermak
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Ozirius Shewu
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Алексей Власов #461362
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Алексей Власов #461362
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