РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8088 посетителей онлайн
Новости
2 034 9

Пять населенных пунктов на Донетчине остаются без водоснабжения из-за прорыва водопровода, - ГСЧС

Пять населенных пунктов на Донетчине остаются без водоснабжения из-за прорыва водопровода, - ГСЧС

В Донецкой области пять населенных остаются без водоснабжения в результате прорыва водопровода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

4 января произошел порыв на водопроводе (диаметром 900 мм) "Горловка-Торецкое", в результате чего без водоснабжения остались 5 населенных пунктов (Торецкое., Железное, пгт Северное, пгт Южное и частично пгт Щербиновка, около 38 тыс. жителей) . Для обеспечения работы котельных создан запас воды.

По состоянию на 07:00 5 января бригадами КП "Компания" Вода Донбасса "продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год запасы воды в оккупированном Крыму уменьшились втрое

Автор: 

авария (1285) Донецкая область (9946) водоснабжение (723) ГСЧС (5003)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не "Торецкое" а Торецьк,це таке місто,до декомунізації мало назву "Дзержинськ".
показать весь комментарий
05.01.2021 09:45 Ответить
По аналогії не Донецьк, а Донецьке.
показать весь комментарий
05.01.2021 09:54 Ответить
юзивка
показать весь комментарий
05.01.2021 09:58 Ответить
Трубу прорвало.(С)
показать весь комментарий
05.01.2021 09:58 Ответить
Як не понос , так спрага в ДиРі і в Криму при окупантах. До них вже Фокін і Кравчук летять на зеленій кобилі воду везуть бочкову.
показать весь комментарий
05.01.2021 10:17 Ответить
Торецьк то Українське місто,до ДиРі воно не має відношення.
показать весь комментарий
05.01.2021 10:21 Ответить
Ти погавкай, "собака обiзнана".
показать весь комментарий
05.01.2021 13:47 Ответить
Крот,це я " обосрисириусу" вiдповiв
показать весь комментарий
05.01.2021 13:51 Ответить
 
 