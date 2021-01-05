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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов назвал список товаров, которыми можно будет торговать во время январского локдауна

Степанов назвал список товаров, которыми можно будет торговать во время январского локдауна

В Минздраве уточнили список товаров, которыми можно будет торговать во время ужесточения карантина с 8 по 25 января.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава перечислил список товаров, которыми можно будет торговать с 0:00 8 января до 0:00 25 января.

"Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами для защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может осуществляться только при осуществлении адресной доставки заказов", - отметил министр.

По словам Степанова, был вопрос относительно бытовой химии, сегодня на заседании Кабмина сделают уточнение относительно торговли этой группой товаров.

Также читайте: Джонсон объявил в Англии локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+37
Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну - Цензор.НЕТ 6379
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05.01.2021 10:03
+33
Весной был запрет ходить в парк и подходить к речке - инфекция ходит.

Потом нельзя после 22:00 - инфекция особенно злобствует.

Сейчас запрещено покупать лампочки и трусы... Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну - Цензор.НЕТ 8379

пля - я тащусь даже не с "правителей", а тащусь с быдла которое это есть за чистую монету...
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05.01.2021 10:04
+32
ой дебилы значит мыло стиральные порошки шампуни гигиена личная гигиена презервативы средства для санобработки уборки мытья предметов и посуды что важно при Ковид ЗАПРЕЩЕНО они будут уточнять на КМУ идиоты.. они ТО САМИ В МАГАЗИ НЫ ХОЗТОВАРЫ АПТЕКИ И ПРОЧЕЕ НЕ ХОДЮТ оно у них само вырастает в квартирах особняках... само моется убирается (Прислугой)) за НАШ КСТАТИ СЧЕТ.... БЮДЖЕТ...
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05.01.2021 10:12
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Пойду ка я куплю туалетной бумаги, бо от этих дибилов всё что угодно можно ожидать ))))
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05.01.2021 10:26 Ответить
Весной которую покупал, закончилась?
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05.01.2021 10:53 Ответить
За версією української влади аби перемогти коронавірус треба не вакцинувати населення, не підтримувати бізнес, не облаштовувати лікарні, а заборонити продаж побутової хімії, одягу і лампочок. Боже, бережи Україну і мудрий народ, який обрав собі це Велике Непорозуміння!
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05.01.2021 10:39 Ответить
Питання, чого пав вибір саме на товари, а не спеціаліацію магазинів? у Європі ніхто не закриває відділи у супермаркетах, які є відкритим. бо є продуктовими.
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05.01.2021 11:24 Ответить
Народ вибирає з кандидатів яких ретельно підбирає і підсовує йому під вибори наша Мафія за допомогою підконтрольних ЗМІ і продуманих технологій. Мафіозну систему треба міняти бо так і будемо тупцювати на місці вибираючи з купки пройдисвітів та бандитів "найкращого".
На превеликий жаль, поки що на верхніх щаблях влади засіли політикани, а справжніх державних діячів там немає (таких як Ганді, Де Голь, Ден Сяо Пін, Голда Меєєр, Черчіль чи навіть Валенса).
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05.01.2021 20:49 Ответить
Батарейки в супермаркеті не можна - від них вірус ого-го як заряджається!
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05.01.2021 11:02 Ответить
А що робити, ящо поламається ноутбук або смартфон? Чекати кінця лохдауна? Хтось знає відповідь? І що там з ломбардами?
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05.01.2021 11:08 Ответить
а як би ти ремонтував ноутбук без локдауна? так і будеш при.
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05.01.2021 11:25 Ответить
За всю новітню історію України НЕБУЛО такої мерзенної, тупої і брехливої влади. Але ж її вибрало 73% виборців Це показує рівень населення--таке ж бидло
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05.01.2021 11:29 Ответить
при всем уважении,но за кого было голосовать?за Порошенко?да такая же херня была бы!
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05.01.2021 14:16 Ответить
было бы кабы! похер! головне що зараз є! за зельманам говорили что будет хужеб а они "как будет так и поверим" а тепер" а что если был порох было бы луше?" не выбрали ****** ,
теперь нех валить на Порошенко!
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05.01.2021 17:13 Ответить
"а зачем вам магазины, если у вас нет денег", - Зеленский
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05.01.2021 11:29 Ответить
И ежу понятно что вирус это только предлог загнать людей по норам, это как-то связанно с безработицей и экологией в будущем.
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05.01.2021 11:35 Ответить
Семенами ?
Значит семки к пиву можно ?
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05.01.2021 11:38 Ответить
Не вздумай действительно есть семечки для посева - отравишься! Посевной материал часто специально обработан химикатами, даже если нет предупрежд. надписи.
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06.01.2021 01:09 Ответить
Закрывать бассейны - вершина маразма.
Хлорированная вода легко уничтожает вирус и концентрация людей так гораздо ниже, чем в маршрутке.
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05.01.2021 11:50 Ответить
Велика подяка міністру стєпанову, що таки дозволив українцям користуватись туалетним папіром, а не газетою...
Тепер ще може дозволить прати та посуд мити...
Харє стьопа,
харе стьопа
Стьопа, стьопа
Харє, харє
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05.01.2021 11:53 Ответить
дозволив українцям користуватись туалетним папіром, а не газетою...


так газетами ж запрещено )))
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05.01.2021 14:01 Ответить
Эй, Степанов, бухло к какой категории товаров относится: это продукт питания или лекарственное средство?
Ой, повесит вас ваш же лохторат, ой повесит, если закроете бухшопы и наливайки.
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05.01.2021 11:53 Ответить
Готовьтесь, Слуги Народные, скоро начнется: как получит ваш лохторат платежки с новыми расценками ЖКХ, так и вспомнит ваш лохторат творчество писателя Достоевского, возьмут ваши избиратели в руки топоры да и пойдут отсекать бОшки всем чиновникам, какие под руку попадутся.
Вот пример:
"Отомстил и 50 автомобилей уничтожил уволенный сотрудник Mercedes
Бывший сотрудник завода Mercedes-Benz Espana уничтожил более 50 автомобилей немецкой марки в знак протеста против массовых увольнений. 38-летний мужчина угнал тяжёлый бульдозер Caterpillar, добрался до фабрики Mercedes-Benz в городе Витория-Гастейс на севере Испании и начал уничтожать автомобили."

Зря, что ли, соседские СМИ писали, что так, как в этом году, Новый Год в Москве еще не праздновали : очень много народу друг друга ножочками порезали. А рейтинг ОПЗЖ как бЭ показывает, что 23% в Украине - это таки одинннароТ. Ой, берегитесь Степанов, ой, учитесь самообороне.
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05.01.2021 11:58 Ответить
Степанову то чего бояться - вот тебе и мне стоит...
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05.01.2021 19:21 Ответить
Я страну не продаю, так что пусть Степанов, холуй, о себе беспокоится.
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06.01.2021 05:18 Ответить
Отомстил и 50 автомобилей уничтожил уволенный сотрудник Mercedes...

Это Вы про того дебила, который повесил на себя 2 ляма евриков и поставил жирный крест на своей карьере? Хороший пример. Этому народному испанскому херою теперь никто даже метлу не доверит. Кому нужен работник - неадекват. А еще, кстати, они там протестовали, что их руководство не хочет на карантин работников отправлять. У нас вон наоборот против локдауна многие.
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05.01.2021 21:38 Ответить
Это я про то, что ныне очнь опасно чиновником быть.
Повезло, что просто автомобили подавил, а мог бы взять топор, войти в любой горсовет и бОшки там порубить в капусту.
Поберегитесь.
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06.01.2021 05:17 Ответить
Не мелите ерунды. Если бы он токо рыпнулся в горсовет, то его бы быстро упаковали или возможно что и бошку прострелили. Ну разве что может успел бы побить двери или там окна. Ему то и на заводской площадке, где стояли новые авто скорее всего удалось покарулесить только потому, что она толком не охранялась.
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06.01.2021 12:10 Ответить
"Если бы он токо рыпнулся в горсовет, то его бы быстро упаковали или возможно что и бошку прострелили."

Оказывается, у Вас в грсовете есть вооруженные охранники, как интересно.
А вот у нас в горсовете такого нет.
Но что-то как то плохо у вас дело поставлено с охраной, забываете вы, что война идет, ведете себя рискованно.
Я, собственно, вот о чем:
"Сын главы партии "УКРОП" Корбана разбился на багги с одноклассницей"
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06.01.2021 13:05 Ответить
И о чем мне это должно сказать? Люди разбиваются каждый день. А на счет горсовета охрана у нас есть. И не обязательно вооруженная, хотя точно утверждать не могу. Вызвать полицию в горсовет - не проблема. В течение 10 минут будет. А у них оружие точно есть.
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06.01.2021 13:17 Ответить
"Вызвать полицию в горсовет - не проблема. В течение 10 минут будет."

Я, зайчик, кочечно топором бОшки не рубила в капусту, так что я в этом деле не специалист, но сдается мне что за 10 минут такого нарубить можно, что полиция то, собственно говоря, будет и не нужна, а нужна будет сразу труповозка.
Но вам там виднее, это же вы людей в локдауны без денег запираете, а не я.
Потом расскажите, как оно там пойдет.
А пока, бывай, зайчик

P.S. Лично я как-то задумалась, а куда нужно колуном (у меня колун имеется) бить, чтобы вот наверняка уконтропунктить? И решила я, что сначало по коленкам рубануть требуется (или по лодыжкам), а потом уже по бОшкам врезать, потому что как на землю брякнутся люди нехорошие, так уже не встанут, тут им и цап-царап.
Полагаю, что после безденежного локдауна у вас будет масса возможностей проверить верность моей гипотезы.
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06.01.2021 14:04 Ответить
Только что из магазина. Не знаю о чем Вы на счет безденежного локдауна, но к кассам не протолпиться. С праздником Вас и всех благ в наступившем году.
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06.01.2021 15:32 Ответить
ОА: народ только на порезать друг друга и способен. А как организоваться, собраться, выбрать достойную власть и улучшить жизнь в своей стране - способности куда-то исчезают.
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06.01.2021 01:17 Ответить
И организовывались, и собирались и выбирали вроде. По факту каждый раз дерьмо выходило из выбранного. В этот раз не исключение. Напомню, что Ющенко и Порошенко были выбраны после масштабных народных протестов. Сильно помогло? То положение, что сейчас в Украине результат работы всех наших президентов, которых у нас избирают всеобщим голосованием. Так что Вас не устраивает? И исчезают у нас не способности - исчезает желание работать в интересах страны у всенародно избранных президентов практически сразу же после инаугурации.
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06.01.2021 13:24 Ответить
Чесно, вже просто нема слів все це коментувати... Це якийсь страшний сон, викликаний передозом важкими наркотиками
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05.01.2021 12:11 Ответить
Нема ума- вважай каліка...
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05.01.2021 12:17 Ответить
Таких идиотов мир ещё не видел,какой перзидент такое и окружение
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05.01.2021 12:19 Ответить
Если бы не видел,предыдущего,то этого бы не избрал.
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05.01.2021 22:32 Ответить
По зебилам двойной удар!
Ни жлобцайтунг почитать, ни подтереться ее запрещено.
Туалетная бумага только для порохоботов.
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05.01.2021 12:37 Ответить
Порохоботы запасливые, у них всегда заначка имеетса, то есть есть запасной вариант на любой случай.
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05.01.2021 14:04 Ответить
Эпицентр продукты уже завез. Даже спиртное.
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05.01.2021 12:44 Ответить
конфета "Золотой ключик"

Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну - Цензор.НЕТ 5872
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05.01.2021 14:04 Ответить
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05.01.2021 14:35 Ответить
Все можна купити в інтернет-магазинах. Лохи! Не йдіть в Єпіцентри не робіть Герег ще багатшими. Складається враження, що всі ці локдауни саме для них зроблені.
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05.01.2021 12:58 Ответить
не складається...а вже зложилось (пригадайте багатотонну Мрію, яку зустрічав сам преЗЕ... а може ще й розвантажити помогав))) хто зна?)))) у якій начебто були гуманітанрі дари... які чомусь поїхали прямісенько до єпіцентру))))
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05.01.2021 14:58 Ответить
Так, пам'ятаю! Янелох її зустрічав особисто, бо йому там передали с оказієй чудового ганджубасу із Азії.
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05.01.2021 15:22 Ответить
Складається враження, що цей лохдаун з незрозумілими обмеженнями вони хочуть зробити для звіту, виконуючи чиєсь завдання.
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05.01.2021 13:10 Ответить
або тупо наповнити свої закрома "відкатами" від тих, кому з панського плеча щось дозволили...
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05.01.2021 15:00 Ответить
Одним словом - сидите дома немытые и в темноте - и бухайте.
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05.01.2021 13:26 Ответить
Будут всё продавать, но дороже. Будут брать дополнительную плату за конспирацию. Я в прошлый локдаун два шести метровых листа оцинкованной жести без проблем купил.
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05.01.2021 13:34 Ответить
теперь это можно будет купить в любой аптеке
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05.01.2021 14:06 Ответить
Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну - Цензор.НЕТ 5626
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05.01.2021 13:37 Ответить
З повідомлення Кабміну: " потяги в період локдауну будуть працювати в звичайному режимі".
( без коментарів)
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05.01.2021 14:05 Ответить
цікаво..кого вони будуть катати і куди? )))
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05.01.2021 15:01 Ответить
Товарищ Степанов, мне тут подсказали, что за твой запрет продавать хлорку и дефинфектант для туалета, "благодарные" избиратели привезут тебя к офису бочку г*вна и зальют в рот без всякого дезинфектанта.

Степанов, если своим запретом продавать чистящие средства ты устроишь эпидемию дизентерии или холеры, тебя точно грохнут.
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05.01.2021 14:25 Ответить
Нікчемний уряд.Кумедно виглядає в "хозмаркеті" прилавки з харчами поряд із стелажами цементу та мінвати,тре було сфоткати щоб ви посміялися)
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05.01.2021 14:28 Ответить
Что вы натворили, свергнув Пороха?
Вы можете себе представить что Гройсман или Яценюк обсуждают на заседании Кабмина, можно ли разрешать населению покупать хлорку для дезинфицирования туалетов???
Господи Боже, спаси Украину, только на тебя надежда.
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05.01.2021 14:29 Ответить
А если мне прокладку сантехническую или обратный клапан купить нужно? У меня по графику поверка счетчиков! И вообще....как будет работать доставка почты (не адресная)? И почему я не могу пойти купить себе трусы-носки? Я даже не спрашиваю, как я буду ездить на работу! Где эти падающие замертво люди на улицах и почему у меня на работе из 40 человек никто не заболел...мало того, что не заболел...на смежном предприятии из 300-х человек, тоже никто не заболел?
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05.01.2021 14:32 Ответить
Случаем предприятие не на Северном полюсе находится? Я уже не знаю кто не болел из моих знакомых.
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05.01.2021 22:35 Ответить
Смотри, не накаркай беды. Насчёт "никто не заболел" не можешь быть уверен. Вон у меня двое родственников (37 и 39 лет) переболели в очень лёгкой форме не обращаясь к медицине и не входя ни в какую статистику, просто посидели дома в тепле, усиленно питаясь салатами с луком, чесноком и хреном. Обоняние вернулось за 5 дней -и это был единств. симптом. Но более взрослым людям так легко не отделаться.
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06.01.2021 01:38 Ответить
Это только подтверждение моим словам.
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06.01.2021 05:33 Ответить
Степанов, не удивляйся когда к тебе придут с мылом и верёвкой.
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05.01.2021 14:34 Ответить
какой лок даун они там вообще живут в выдуманном мире как все работал та ки будет аххахх
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05.01.2021 14:44 Ответить
Маразм правительства крепчает. В супермаркетах недалеко друг от друга лежат разрешенные и запрещенные товары. Это, отчасти циничная борьба с конкурентами, а, в основном, ВЕЛИКАЯ ДУРОСТЬ правительства!!!!
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05.01.2021 14:52 Ответить
Степашкины запреты это табу для папуасов и выполнять его будут папуасы. С правом ничего общего. А в натуре с нами говорят как с папуасами. И мы это заслужили.Бо мы хуже папуасов они бы степашу скушали для начала.
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05.01.2021 14:59 Ответить
Позвольте уточнить. А Эпицентр это продуктовый магазин или все же аптека?
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05.01.2021 15:04 Ответить
Эпицетнтры и другие супермаркеты, где площадь от 1000 метров однозначно должны быть закрыты.
Или пусть ставят электронные регистраторы и табло, что в зале может находиться не более пяти человек или немного больше, но не более одного покупателя на одну работающую кассу.
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05.01.2021 15:09 Ответить
3+1
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05.01.2021 16:25 Ответить
Внешняя политика - это завхоз президента. Покупать ли мне мыло или сапоги - это врач. Осталось филармонии напасть на Финляндию,к примеру.
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05.01.2021 19:10 Ответить
Они, в этом министерстве, все ********?
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05.01.2021 19:43 Ответить
один в один, як робили на паРашi, в масквабадi. ще весною. але потiм, з 15 червня було вирiшено, що це тупо i не потрiбно, все повiдкривали.
ЗеБiли, як мавпи копiюють гiршi практики, особливо якщо вони з паРашi...
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05.01.2021 21:07 Ответить
я не понял, а Гереги чемодан не занесли что ли клоуну??? Эпицентр не работает получается?))
а вообще зря волнуется народ))) важно не запреты и законы, а ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ.
а в стране где клоун президент проср..л уже всю государственность все будут просто ложить на эти запреты....ну на крайняк наши честные суды потом за денюжку будут массово признавать автомобильные шины зеленым горошком...ну а шо?
у нас в Харькове и сейчас процентов 60 (!!!!!)) в транспорте ездит без масок. И не видел НИ ОДНОГО ШТРАФА от мусарков...ну вот не интересно им и всё. Хотя вроде могут и на месте штрафовать уже. Так и тут. Все забьют и всё
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05.01.2021 21:32 Ответить
А может нам Стапанова запретить?
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05.01.2021 23:03 Ответить
Який же він адійот! От як можна жити в країні, де при владі такі довбоЗЕби?
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06.01.2021 01:49 Ответить
Маразм крепчае.
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06.01.2021 03:01 Ответить
я подозреваю что степанов пришел к зезеденту понюхал кокса и сваял карантинные ограничения
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06.01.2021 08:35 Ответить
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