Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 35,5%, - Минздрав
По состоянию на 5 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% лишь в Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь по-прежнему превышает 50% лишь в Николаевской области (52,5%).
Загруженность коек по Украине составляет 35,5%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 273,3 человека.
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показать весь комментарий05.01.2021 10:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Николай Стариков #404831
показать весь комментарий05.01.2021 12:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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