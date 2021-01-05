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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 35,5%, - Минздрав

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 35,5%, - Минздрав

По состоянию на 5 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% лишь в Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь по-прежнему превышает 50% лишь в Николаевской области (52,5%).

Загруженность коек по Украине составляет 35,5%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 273,3 человека.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 35,5%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Це Мандель зменшує завантаженність своїми твітами.
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05.01.2021 10:12 Ответить
Нужно побыстрее вводить лохдаун, а не то все койки освободятся за 2-3 недели.
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05.01.2021 12:25 Ответить
 
 