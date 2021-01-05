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Зеленский так и не подал обещанный законопроект о территориальной обороне, - СМИ

Зеленский так и не подал обещанный законопроект о территориальной обороне, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не внес на рассмотрение Верховной Рады Украины свой законопроект о территориальной обороне, как это было обещано до конца декабря 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ukrainian Military Pages", об этом свидетельствует информационный портал Верховной Рады Украины, где по состоянию на 4 января 2021 отсутствует президентский законопроект по вопросам териториальлнои обороны.

Ранее первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заявил, что Зеленский до конца декабря внесет на рассмотрение Верховной Рады свой законопроект о территориальной обороне, который, как сообщается, учел все имеющиеся угрозы и лучшие предложения альтернативных проектов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре подписал Стратегию национальной безопасности и обороны, где учтен опыт последних военных конфликтов в Украине и мире, учтен опыт партнеров.

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Автор: 

законопроект (3229) Зеленский Владимир (20782) оборона (5229)


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Топ комментарии
+36
Клован-брехло,трепло и гавно.
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05.01.2021 10:25
+34
Зеленский так и не подал обещанный законопроект о территориальной обороне, - СМИ - Цензор.НЕТ 7959
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05.01.2021 10:26
+27
Он бы подал этот законопроект, если бы собирался оборонять Украину. Но у него другие планы на этот счет.
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05.01.2021 10:26
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В раді вже є проєкт такого закону. Навіщо подавати ще один???
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05.01.2021 11:45 Ответить
есть проект от Кривоноса. https://hubs.ua/news/snbo-predlagaet-razdat-ukraintsam-oruzhie-214349.html Членам терробороны предлагают раздать 80 тысяч единиц огнестрельного оружия Но его уже уволили. От Зеленского обещали альтернативный проект. Но Зеленский пока молчит. А тысячи бойцов ждут. Очень хочется стрелять. Нас к коронавирусу не хватало еще добавить тысячи раненых. Не все же умрут на сразу.
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05.01.2021 11:59 Ответить
Ніхто нічого не чекав і чекає. Всі хто хотів зброю, її вже мають, причому цілком законно. Жодних проблем з придбанням зброї ніколи не було і нема зараз.
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05.01.2021 12:06 Ответить
ну это вы сторонникам вооружения терробороны расскажите.
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05.01.2021 12:09 Ответить
https://censor.net/ua/user/404689 Ти випадково не родич Сені Кролика. Ти хоплофоб. В Україні зброя повина бути в кожного психічно здорового чоловіка.
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05.01.2021 15:33 Ответить
в результате этого закона может произойти гражданская война. Территориальная оборона напрасно думает, что только она будет стрелять, другие-то будут отстреливаться. В первую очередь фермеры и крупные собственники. Начнется война частных армий (банд). Такое у нас уже было с 1917 по 1921. И закончилось это победой красных, потому что население довели до такого состояния, что люди стали ждать красных. Хотели порядка. Это приведет к краху государственности, Надеюсь, мир не будет смотреть на это равнодушно. А может просто введут зарубежные войска, растянут Украину по кусочкам, да и все. Но это я так предполагаю. Мое личное мнение.
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05.01.2021 11:46 Ответить
Залезь обратно в свою нору, набутылочник!
Всем давно понятно что ты тут разгоняешь кремлевские тезисы.
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05.01.2021 11:58 Ответить
если я не хочу, чтобы Украину разорвали на куски, я кремлевец? если я не хочу, чтобы трупы украинцев валялись на улицах я кремлевец?
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05.01.2021 12:01 Ответить
Браво. В десяточку....Нашим бубуїнам дай зброю так вони ...на батька підуть війной....
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05.01.2021 12:36 Ответить
особенно если заплатят...
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05.01.2021 13:29 Ответить
Все что вы озвучили может вполне релизоваться поэтому надо думать, думать и думать. А бездумно принять закон и потом себе на шею посадить еще и гражданскую войну генралов как в Китае 20-х годах прошлого века , это путь на дно цивилизаци. Очень хорошо что вы имеете мышление, поскольку как говорил Конфуций Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности.
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05.01.2021 17:18 Ответить
....ть , два года НИ во что не врубаются )))))) , вам что , на голову надо .....ться , чтоб врубитьися ?????? )))))
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05.01.2021 11:52 Ответить
А Люся Арестович так из трусов выпрыгивала! Кричала что это мерзкий Кривонос торпедирует вовочкин закон про Тер.оборону! Таки видимо торпеда попала вовочке куда надо!
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05.01.2021 11:57 Ответить
Скажи а кривонос може помилятись?????? І ще одне...а нахера тобі ссусід неадекватний зі зброєю ..????? Чи ти мрієшь загинути від кулі в потилицю????? Включайте мізки неадеквати. Спершу признайте всі сторони нашого народу особливо негативні а потім вирішуйте давати зброючи не давати... ***..поодівали розові окуляри патриотизму і ********* які українці прекрасні... Навколо подивіться барани..скільки Українці Українців давлять і бивають авто..скільки вбивають просто так за 100 грн і за 100грамів водки я вже про наркотики не кажу... Та нам тільки повітряні кульки дозволяти можна як зброю і то ..під питанням...
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05.01.2021 12:42 Ответить
"..потім вирішуйте давати зброючи не давати..."
Та в Україні вже 7 років триває війна з расією, і у людей тієї зброї на руках вже більше, ніж тобі може наснитися.
"нам тільки повітряні кульки дозволяти можна як зброю"
ну так отримай свою "кульку", півень рязанський, та й звєздуй в_лєс_по_ягоду_погуляті.
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05.01.2021 14:30 Ответить
))))Чуєшь Петешок Австралійський....В Україні війна дійсно йде 7 років а у тебе її не має так? Тільки я не розумію ти тут до чого. І тепер головне.... Скажи петушара а навішо тим людям які не в армії зброя ? У нас що бандюків так багато що на вулиці кожного час перестрілка...чи кацапи у нас по вулицям бігають і вбивають всіх...???? Війна йде на передовій. І ті хто хотів або хоче може спокіно піти в армію і захищати Україну. В то же час в країні багато неадекватних людей які можуть просто із за того що ти чхнув в автобусі застрелити тебе як собаку...дай ім тільки зброю Совісті і ума нам Українцям не вистачає ще..для вільного володіння зброєю
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05.01.2021 15:27 Ответить
Судячи зі всього не адекватні лише ви самі. А ювеліри, фермери, працівники там де є коштовності і банківські знаки, одинокі пенсіонери і жителі в далеких селах, до яких міліція приїзжає на треті сутки після розбійних нападів повинні мати вільно зброю.
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05.01.2021 15:52 Ответить
"...навішо тим людям які не в армії зброя ?"
щоб вгамовувати сєпарів, московських колаборантів, та й решту п'ятої колони в Україні, на кшталт вас.

"Війна йде на передовій."
Та невжеж? Бо ціла низка терактів по всій Україні, влаштованих кремлівською агентурою з 2014-го року, свідчать про навпаки.
"чи кацапи у нас по вулицям бігають і вбивають всіх.."

Саме так. 2014-й починався саме з вбивст людей просто неба. Спочатку відбувається "друге травня", захвати адмін будівль та різних об'єктів інфраструктури в тилу. І ящо тому не дати вчасну відсіч, то "передова" там буде гарантовано. Саме задля запобігання утворення "передової" і має існувати теріторіальна оборона. Теріторіальна оборона в Україні має існувати хочаб через те, що в Верховній раді сидить Медведчук, Бойко та Рабіновіч.

".дай ім тільки зброю"
У 2014-му багатьом людям, які пішли захищати Україну, зброю ніхто не "давав", бо в них була власна зброя.

"застрелити тебе як собаку"
Ну так а шо, московський колаборант або сєпар людина?



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05.01.2021 22:16 Ответить
Зеленський так і не подав обіцяний законопроєкт про територіальну оборону, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3836
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05.01.2021 15:23 Ответить
през - 3,14Зедобол
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05.01.2021 15:32 Ответить
сцытся.....
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05.01.2021 17:15 Ответить
Тож не хватит фенов стулья сушить. Тут и так хлопець в памперсе на постоянку.
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05.01.2021 19:02 Ответить
ЧМО !
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05.01.2021 21:10 Ответить
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