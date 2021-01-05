Зеленский так и не подал обещанный законопроект о территориальной обороне, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не внес на рассмотрение Верховной Рады Украины свой законопроект о территориальной обороне, как это было обещано до конца декабря 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ukrainian Military Pages", об этом свидетельствует информационный портал Верховной Рады Украины, где по состоянию на 4 января 2021 отсутствует президентский законопроект по вопросам териториальлнои обороны.

Ранее первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заявил, что Зеленский до конца декабря внесет на рассмотрение Верховной Рады свой законопроект о территориальной обороне, который, как сообщается, учел все имеющиеся угрозы и лучшие предложения альтернативных проектов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре подписал Стратегию национальной безопасности и обороны, где учтен опыт последних военных конфликтов в Украине и мире, учтен опыт партнеров.

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