Зеленский так и не подал обещанный законопроект о территориальной обороне, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский не внес на рассмотрение Верховной Рады Украины свой законопроект о территориальной обороне, как это было обещано до конца декабря 2020 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ukrainian Military Pages", об этом свидетельствует информационный портал Верховной Рады Украины, где по состоянию на 4 января 2021 отсутствует президентский законопроект по вопросам териториальлнои обороны.
Ранее первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заявил, что Зеленский до конца декабря внесет на рассмотрение Верховной Рады свой законопроект о территориальной обороне, который, как сообщается, учел все имеющиеся угрозы и лучшие предложения альтернативных проектов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре подписал Стратегию национальной безопасности и обороны, где учтен опыт последних военных конфликтов в Украине и мире, учтен опыт партнеров.
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Всем давно понятно что ты тут разгоняешь кремлевские тезисы.
Та в Україні вже 7 років триває війна з расією, і у людей тієї зброї на руках вже більше, ніж тобі може наснитися.
"нам тільки повітряні кульки дозволяти можна як зброю"
ну так отримай свою "кульку", півень рязанський, та й звєздуй в_лєс_по_ягоду_погуляті.
щоб вгамовувати сєпарів, московських колаборантів, та й решту п'ятої колони в Україні, на кшталт вас.
"Війна йде на передовій."
Та невжеж? Бо ціла низка терактів по всій Україні, влаштованих кремлівською агентурою з 2014-го року, свідчать про навпаки.
"чи кацапи у нас по вулицям бігають і вбивають всіх.."
Саме так. 2014-й починався саме з вбивст людей просто неба. Спочатку відбувається "друге травня", захвати адмін будівль та різних об'єктів інфраструктури в тилу. І ящо тому не дати вчасну відсіч, то "передова" там буде гарантовано. Саме задля запобігання утворення "передової" і має існувати теріторіальна оборона. Теріторіальна оборона в Україні має існувати хочаб через те, що в Верховній раді сидить Медведчук, Бойко та Рабіновіч.
".дай ім тільки зброю"
У 2014-му багатьом людям, які пішли захищати Україну, зброю ніхто не "давав", бо в них була власна зброя.
"застрелити тебе як собаку"
Ну так а шо, московський колаборант або сєпар людина?