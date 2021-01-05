Турция предложила США изучить российские ЗРК С-400 в обмен на закупку истребителей F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Соединенные Штаты Америки приняли предложение Анкары по изучению российских комплексов С-400 "Триумф" на предмет их работы и угрозы НАТО, в обмен на пересмотр США решения по продаже Турции истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Avia.Pro".

Чавушоглу заявил, что Турция и Соединенные Штаты Америки начали переговоры о создании совместной рабочей группы в отношении санкций США, введенных в связи с покупкой Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400.

Вашингтон ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности (SSB), союзника НАТО, Турции, его начальника Исмаила Демира и трех других сотрудников в этом месяце после приобретения С-400.

Выступая на пресс-конференции, Чавушоглу сказал, что госсекретарь США Майк Помпео выразил заинтересованность в создании совместной рабочей группы (для оценки потенциального воздействия С-400 на системы НАТО. - Ред.).



Напомним, ранее США ввели против Турции санкции за покупку у России С-400

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