РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9897 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
24 491 132

Турция предложила США изучить российские ЗРК С-400 в обмен на закупку истребителей F-35

Турция предложила США изучить российские ЗРК С-400 в обмен на закупку истребителей F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Соединенные Штаты Америки приняли предложение Анкары по изучению российских комплексов С-400 "Триумф" на предмет их работы и угрозы НАТО, в обмен на пересмотр США решения по продаже Турции истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Avia.Pro".

Чавушоглу заявил, что Турция и Соединенные Штаты Америки начали переговоры о создании совместной рабочей группы в отношении санкций США, введенных в связи с покупкой Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400.

Вашингтон ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности (SSB), союзника НАТО, Турции, его начальника Исмаила Демира и трех других сотрудников в этом месяце после приобретения С-400.

Выступая на пресс-конференции, Чавушоглу сказал, что госсекретарь США Майк Помпео выразил заинтересованность в создании совместной рабочей группы (для оценки потенциального воздействия С-400 на системы НАТО. - Ред.).

Напомним, ранее США ввели против Турции санкции за покупку у России С-400

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция будут укреплять военное сотрудничество, - глава МИД Чавушоглу

Автор: 

оружие (10257) россия (96086) США (27082) Турция (3492) Чавушоглу Мевлют (124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+45
Как и следовало ожидать - закупка НАТО пробной партии вражеского ПВО для разбора по винтикам и тщательного изучения для противодействия!!! Много ходов очка!!!))))
показать весь комментарий
05.01.2021 10:41
+34
Ятаган? Опять со стороны спины?
показать весь комментарий
05.01.2021 10:41
+27
С-400 туркам был нужен. Очень нужен. Помимо того что в обмен на это выторговали гарантию невмешательства кацапов в Карабахе, еще и заполучили образцы для изучения. Поверьте, с их способностями, они довольно скоро запустят в производство свои комплексы, уже полностью адаптированные под системы НАТО. Не будь это все согласовано с США, реакция Госдепа была бы совсем другой, а так всё разыграли как по нотам, сэкономив куда больше 2,5 млрд в случае вовлечения в карабахскую войну кацапских военных, не говоря уже о том, что обошлись малой кровью. Что касается санкций, то очень скоро это все будет отменено, а пока просто держат интригу. Треугольник США - Великобритания - Турция это еще и щелчок по носу ЕС........ ну чтобы не особо дергались, как это они делали при Трампе.
показать весь комментарий
05.01.2021 12:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Русне главное бабло получить и распилить его между кланами х...уйла,а то что рашку развели как лоха и уронили обороноспособность их вообще не гребет.
показать весь комментарий
05.01.2021 12:35 Ответить
Будут запускать F-35 и пытаться по ним попасть?
показать весь комментарий
05.01.2021 12:36 Ответить
От же ж хитрі турки! Тепер у них будуть і С-400,і F-35!
показать весь комментарий
05.01.2021 12:58 Ответить
При таком теммпе стрельбы ватные пуканы перегреваются и выходят из строя, нужно срочное профилактическое набутыливание
показать весь комментарий
05.01.2021 13:05 Ответить
турки -они такие...турки...
показать весь комментарий
05.01.2021 13:15 Ответить
А потім вони запропонують козломордим F-35, щоб ті його ізучілі в обмін на відкриття кордонів для їхніх помідорів. Мені здається, що турки трохи загралися..... А С-400 американці давно вивчили, бо там не має чого вивчати, палка диирка два конца...
показать весь комментарий
05.01.2021 13:35 Ответить
Опять нож в спину. Турки всегда поступают так, как им выгодно.
показать весь комментарий
05.01.2021 13:42 Ответить
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Соединенные Штаты Америки приняли предложение Анкары по изучению российских комплексов С-400 "Триумф" на предмет их работы и угрозы НАТО, в обмен на пересмотр США решения по продаже Турции истребителей пятого поколения F-35. Источник: https://censor.net/ru/n3240418

ЯК ВАМ ТАКА МНОГОХОДОВОЧКА КАЦАПИ ?
показать весь комментарий
05.01.2021 13:54 Ответить
Ну продавая комплекс Турции - было наивно надеяться что этого не случится.

Изучить работу комплекса со стороны (а главное - проверить что он может видеть и атаковать) - США имели возможность и в Сирии. Даст ли им что то сверх этого изучение в Турции? Сложно сказать. Искать какие то уязвимости? Их и со стороны можно найти за несколько лет что он работает в Сирии. Разобрать до винтика, изучить, и пытаться копировать? Спорно. Это дорого, по моему проще улучшать то что есть у самих. Даже если что то скопируют - ну и пусть подавятся. Уже С 500 начал государственные испытания.
показать весь комментарий
05.01.2021 14:31 Ответить
* начал государственные испытания*,- государственные, охренеть можно .Татаромордва ,на Моржовию идет великая сушь и голод ,холод и покой кладбищенский ,ты запасся уже крупами и солью?
показать весь комментарий
05.01.2021 14:50 Ответить
Ждем воплей кацапских пропагандонов о "ноже в спину".
показать весь комментарий
05.01.2021 13:55 Ответить
Красивый ход ..... многоходовочка так сказать )))
показать весь комментарий
05.01.2021 14:15 Ответить
хороший "бартер"))))))))))))
показать весь комментарий
05.01.2021 14:42 Ответить
шо там учить ракета с говном и валенками уровня сапог на перфокартах..
показать весь комментарий
05.01.2021 14:49 Ответить
Где то так ,только еще хуже
показать весь комментарий
05.01.2021 16:58 Ответить
это даже не новость, это было ясно изначально и давно об этом писали, что так и будет
показать весь комментарий
05.01.2021 14:53 Ответить
Потом турки дадут лапотникам изучать F-35,чтобы те продали им С-500
показать весь комментарий
05.01.2021 15:43 Ответить
Одно гамно поменять на другое ? Все эти комплексы груда металлолма. Без остального они не работают, а остальное паРаша не создаст никогда.
показать весь комментарий
05.01.2021 16:51 Ответить
Ай да пердоган
показать весь комментарий
05.01.2021 16:18 Ответить
Турки уже давно изучили эти С-400 и поняли что никакой угрозы F35 они не несут, а значит можно и даже нужно покупать. Да и применить их можно против вероятного противника... понятно что это будет не страна НАТО) С ПВО у турок сейчас напряжно, так что с С-400 это они нормально подсуетились. Сирия, Ливия, Карабах, понятно что задача стояла не F35 сбивать а птичек иного рода. Ну и очередной плевок деду пу в его рогатую харю от Эрдогана, на который он не отреагирует, сделав вид что с бункера не услышал)) П.С. Амерам оно нах не нужно, это скорее такой себе жест на примирение. С-400 и прочий касапский хлам они уже изучили в Сирии по средствам израильских F35. Кривизна земли, то се ил-20... слышали уже)
показать весь комментарий
05.01.2021 16:40 Ответить
Да они никому угрозы не несут.
показать весь комментарий
05.01.2021 16:49 Ответить
Нечего там изучать от слова вообще. ЗРВ комплекс это звено целой систему АСУ. Без нее это просто металлолом. НАТО создало такую систему лет 50 назад. В сесере эта попытка була .Пытались создать Миг-31, А-10 (шмель) АСУ Рубеж. Весь этот комлекс решает единую задачу по перехвату ВЦ. ВСЕ ЭТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !!!! ------Уважаемые не пишите хрень про инопланетные войска.
показать весь комментарий
05.01.2021 16:48 Ответить
Это должно работать так ; А-10 или Миг- 31 обнаруживают почти все что в воздухе и в автоматизированном режиме передается на КП. Там информация обрабатывается , подтверждаеться решение человеком и осуществляються пуски ракет . С самолета или ЗРВ, или корабля. Это я самым простым языком попытался объяснить принцип работы. Так вот кроме хреновых ЗРВ у паРаши больше ничего нет, а без этого они слепы и глухи.
показать весь комментарий
05.01.2021 16:57 Ответить
Все такие радостные. Но вообще-то с-400, как впрочем и С-300 этоткомп, без Оперативной системы управления. Просто железо!!!
показать весь комментарий
05.01.2021 17:54 Ответить
Какое нафиг железо? То есть ты сейчас утверждаешь что этот комплекс не в состоянии вести боевое дежурство в автономном режиме? Я тебя верно понял?
показать весь комментарий
06.01.2021 04:16 Ответить
Он сам себя не способен защитить. ЗРК по сути просто пусковая установка, которая не имеет достаточного радиолокационного поля. В лучшем случае объектовое ПВО и то при идеальных условиях. То что они пытаются позиционировать себя как самостоятельный род войск -блеф , как и непобедимая красная армия. По ФАКТУ ! На практических стрельбах за ВЗЯТКУ цель подставляли под ракету. Не читай рекламу . Все это бутафория. Я могу на 10 страницах подробно описать что и как , но оно тебе и мне надо ?
показать весь комментарий
06.01.2021 07:53 Ответить
Эти комплексы это 3 % от того что надо для успешной работы и недостающих 97 % просто нет . Их имеют НАТО и США и это страшно дорогие и ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ средства . Сесесер безуспешно пытался их создать .
показать весь комментарий
06.01.2021 08:00 Ответить
Кому ты ЭТО рассказываешь? Ты дальность обнаружения контейнера Ф1 станции С300 хоть знаешь? Что такое НВО слышал?
показать весь комментарий
06.01.2021 19:37 Ответить
то які там успіхи в москальської ПРО в Сирії?
.
.
.
НІЯКІ!
показать весь комментарий
05.01.2021 17:56 Ответить
Из весьма (но не так, шоб очень) осведомлённых источников в Белом Доме:
«Администрацией президента США в ответ Эрдогану предложено ракету российского ЗРК С-400 засунуть себе в жопу и летать быстрее всех F-35, вместе взятых».
показать весь комментарий
05.01.2021 19:21 Ответить
Ердоган,як виявляється, ще той тролляка!
показать весь комментарий
05.01.2021 19:30 Ответить
Гениально. Мне всегда казалось, что эта схема была именно так изначально задумана.
показать весь комментарий
05.01.2021 20:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 