Турция предложила США изучить российские ЗРК С-400 в обмен на закупку истребителей F-35
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Соединенные Штаты Америки приняли предложение Анкары по изучению российских комплексов С-400 "Триумф" на предмет их работы и угрозы НАТО, в обмен на пересмотр США решения по продаже Турции истребителей пятого поколения F-35.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Avia.Pro".
Чавушоглу заявил, что Турция и Соединенные Штаты Америки начали переговоры о создании совместной рабочей группы в отношении санкций США, введенных в связи с покупкой Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400.
Вашингтон ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности (SSB), союзника НАТО, Турции, его начальника Исмаила Демира и трех других сотрудников в этом месяце после приобретения С-400.
Выступая на пресс-конференции, Чавушоглу сказал, что госсекретарь США Майк Помпео выразил заинтересованность в создании совместной рабочей группы (для оценки потенциального воздействия С-400 на системы НАТО. - Ред.).
Напомним, ранее США ввели против Турции санкции за покупку у России С-400
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ЯК ВАМ ТАКА МНОГОХОДОВОЧКА КАЦАПИ ?
Изучить работу комплекса со стороны (а главное - проверить что он может видеть и атаковать) - США имели возможность и в Сирии. Даст ли им что то сверх этого изучение в Турции? Сложно сказать. Искать какие то уязвимости? Их и со стороны можно найти за несколько лет что он работает в Сирии. Разобрать до винтика, изучить, и пытаться копировать? Спорно. Это дорого, по моему проще улучшать то что есть у самих. Даже если что то скопируют - ну и пусть подавятся. Уже С 500 начал государственные испытания.
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НІЯКІ!
«Администрацией президента США в ответ Эрдогану предложено ракету российского ЗРК С-400 засунуть себе в жопу и летать быстрее всех F-35, вместе взятых».