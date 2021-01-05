Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив

2019-2020 года прошли под лозунгами достижения мира на Донбассе, блицкрига реформ, "Большого строительства", посадок и борьбы с коррупцией. Ничего из этого не станет прорывным в следующем году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор Украинского института будущего (UIF), общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив.

"У каждого президента есть свой пик. Это точка фазового перехода от человека, стремившегося войти в историю реформатором, до человека, который стремится досидеть на должности. От человека, который обещал стремительный экономический рост, прорыв реформ, до человека, который говорит "видите не все так плохо". От человека, который стремился быть лучше предшественников, до человека, который говорит "мы не хуже", - отметил Андрусив.

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По его словам, рейтинг не является реальным показателем ситуации, а "пик" привязан к общественным ожиданиям и настроениям, и к доверию.

"В декабре 2020 Зеленский взял пик в другой графе - "Как вы считаете, в целом дела в Украине идут в правильном или неправильном направлении?". 71% сказали, что в неправильном. Гражданин, который не верит в будущий успех, скорее выберет уехать из страны, чем оставаться в ней. Скорее выберет отказаться от открытия бизнеса, чем рисковать инвестициями, скорее скроет налоги чем их заплатит, скорее выйдет на протест чем поддержит власть, и тп", - подчеркнул аналитик.

Андрусив добавил, что в таких условиях, какая - либо реформаторская политика обречена на провал, поскольку власть сначала преодолевать разочарование и неверие перед тем, как что-то сделать. И наоборот, когда граждане полны веры в завтрашнем дне, они являются колоссальной энергией изменений. Они готовы к действиям, не будут держать деньги в матрасах, будут рисковать, мобилизовываться и поддерживать необходимые изменения.

"Что это означает для будущего президента Зеленского? 2021 для него пройдет под флагом выживания. Как правило, в этой точке фазового перехода, президент и его окружение меняют свою политическую стратегию. Она уходит от желания дать успехи и победы, которые смогут поднять рейтинги и вернуть веру людей, стратегии понижения рейтингов конкурентов и удержания власти на балансе договорняков. Относительно атаки на конкурентов, то это серьезная проблема для команды Зеленского. Ведь его реальными конкурентами могут быть люди, которых еще не включают или только начали включать в рейтинги. И понять, кто же является конкурентом будет очень трудно", - объяснил аналитик.

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По словам Андрусива, можно ожидать, что 2021 год пройдет в попытках ОП найти баланс между олигархами и убедить их в выгодности действующей власти.

"О том, что Зеленский прошел свой пик свидетельствует и отсутствие, каких либо возможных больших побед в следующем году. 19-20 прошли под лозунгами достижения мира на Донбассе, блицкрига реформ, "большого строительства", посадок и борьбы с коррупцией. Ничего из этого не станет прорывным в следующем году. Заявление Путина об увеличении поддержки Донбасса и нежелание Киева идти на уступки - ставит крест на дальнейших прорывах. Блицкриг реформ провалился еще в 2019 и уже год как Рада правит множество некомпетентных решений принятых в турборежиме. "Большая стройка" стало визитной карточкой 2020 года. Удивлять людей в новом году обновленной дорогой или детсадом будет значительно труднее чем в предыдущем. Посадки и борьба с коррупцией - здесь даже объяснять что-то нет смысла", - отметил он.

"Экономическая ситуация не будет катастрофической, но вместе с тем, ни условный рост, ни внешняя поддержка не дадут необходимого ресурса для запуска серьезных реформ. Во внешней политике Зеленский становиться "хромой уткой", когда все остальные лидеры понимают его низкую способность что-то делать в стране. На Западе ему все еще будут продолжать дарить громкие заявления о поддержке, но за ними уже ничего нового не будет следовать. Россияне скорее всего прекратят активный диалог на уступки по Крыму или существенных уступок по Донбассу. Парламент "продолжит распадаться на кучу мелких групп, которых станет все труднее и дороже консолидировать", - подытожил аналитик.

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