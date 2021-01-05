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Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив

Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив

2019-2020 года прошли под лозунгами достижения мира на Донбассе, блицкрига реформ, "Большого строительства", посадок и борьбы с коррупцией. Ничего из этого не станет прорывным в следующем году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор Украинского института будущего (UIF), общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив.

"У каждого президента есть свой пик. Это точка фазового перехода от человека, стремившегося войти в историю реформатором, до человека, который стремится досидеть на должности. От человека, который обещал стремительный экономический рост, прорыв реформ, до человека, который говорит "видите не все так плохо". От человека, который стремился быть лучше предшественников, до человека, который говорит "мы не хуже", - отметил Андрусив.

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По его словам, рейтинг не является реальным показателем ситуации, а "пик" привязан к общественным ожиданиям и настроениям, и к доверию.

"В декабре 2020 Зеленский взял пик в другой графе - "Как вы считаете, в целом дела в Украине идут в правильном или неправильном направлении?". 71% сказали, что в неправильном. Гражданин, который не верит в будущий успех, скорее выберет уехать из страны, чем оставаться в ней. Скорее выберет отказаться от открытия бизнеса, чем рисковать инвестициями, скорее скроет налоги чем их заплатит, скорее выйдет на протест чем поддержит власть, и тп", - подчеркнул аналитик.

Андрусив добавил, что в таких условиях, какая - либо реформаторская политика обречена на провал, поскольку власть сначала преодолевать разочарование и неверие перед тем, как что-то сделать. И наоборот, когда граждане полны веры в завтрашнем дне, они являются колоссальной энергией изменений. Они готовы к действиям, не будут держать деньги в матрасах, будут рисковать, мобилизовываться и поддерживать необходимые изменения.

"Что это означает для будущего президента Зеленского? 2021 для него пройдет под флагом выживания. Как правило, в этой точке фазового перехода, президент и его окружение меняют свою политическую стратегию. Она уходит от желания дать успехи и победы, которые смогут поднять рейтинги и вернуть веру людей, стратегии понижения рейтингов конкурентов и удержания власти на балансе договорняков. Относительно атаки на конкурентов, то это серьезная проблема для команды Зеленского. Ведь его реальными конкурентами могут быть люди, которых еще не включают или только начали включать в рейтинги. И понять, кто же является конкурентом будет очень трудно", - объяснил аналитик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский так и не подал обещанный законопроект о территориальной обороне, - СМИ

По словам Андрусива, можно ожидать, что 2021 год пройдет в попытках ОП найти баланс между олигархами и убедить их в выгодности действующей власти.

"О том, что Зеленский прошел свой пик свидетельствует и отсутствие, каких либо возможных больших побед в следующем году. 19-20 прошли под лозунгами достижения мира на Донбассе, блицкрига реформ, "большого строительства", посадок и борьбы с коррупцией. Ничего из этого не станет прорывным в следующем году. Заявление Путина об увеличении поддержки Донбасса и нежелание Киева идти на уступки - ставит крест на дальнейших прорывах. Блицкриг реформ провалился еще в 2019 и уже год как Рада правит множество некомпетентных решений принятых в турборежиме. "Большая стройка" стало визитной карточкой 2020 года. Удивлять людей в новом году обновленной дорогой или детсадом будет значительно труднее чем в предыдущем. Посадки и борьба с коррупцией - здесь даже объяснять что-то нет смысла", - отметил он.

"Экономическая ситуация не будет катастрофической, но вместе с тем, ни условный рост, ни внешняя поддержка не дадут необходимого ресурса для запуска серьезных реформ. Во внешней политике Зеленский становиться "хромой уткой", когда все остальные лидеры понимают его низкую способность что-то делать в стране. На Западе ему все еще будут продолжать дарить громкие заявления о поддержке, но за ними уже ничего нового не будет следовать. Россияне скорее всего прекратят активный диалог на уступки по Крыму или существенных уступок по Донбассу. Парламент "продолжит распадаться на кучу мелких групп, которых станет все труднее и дороже консолидировать", - подытожил аналитик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Андрусив о назначении Арестовича в ТКГ: "Вообще, уже все понятно. И финал недолго ждать"

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) рейтинг (1642) Андрусив Виктор (13)


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Топ комментарии
+35
Ладно, я дебіл, а ви, 73% що за мене голосували тоді хто???
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 5971
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05.01.2021 11:38
+34
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 8850
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05.01.2021 11:29
+25
Пик прошел. Дальше - пике.
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05.01.2021 11:27
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Пик прошел. Дальше - пике.
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05.01.2021 11:27 Ответить
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 8850
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05.01.2021 11:29 Ответить
Пісець наближається непомітно !!!!)))
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05.01.2021 11:29 Ответить
Кто следующий?
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05.01.2021 11:34 Ответить
Вар-1...- он же ( так как решает олигархия)..
Вар-2...- Виталька "Киевский"...
Вар- 3 и далее...- фУй его знает что и как еще пойдет...
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05.01.2021 11:46 Ответить
Варіант кремлівський-Бойко през та ОПЗЖ в ВРУ !!!)))
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05.01.2021 12:06 Ответить
вИшак бойко..., а фуй там... - це і кацапія добре усвідомлюе- у нього і них інші задачі які поки вони втілюють та виконують...
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05.01.2021 13:14 Ответить
помітно !!!!
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05.01.2021 11:43 Ответить
Піка вийшла на пік і пішла в піке.
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05.01.2021 11:37 Ответить
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 6358
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05.01.2021 11:38 Ответить
в пук
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05.01.2021 13:08 Ответить
да нет Вован клоун это как вода в бачке унитазу набралась и ждет когда и кто нажмет кнопку..это действо большинство видят в своих и слышат также туалетах...
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05.01.2021 13:30 Ответить
Пік то вже пройшов, а посадочний майданчик знайшов? Де таких приймають. Навколо - або піндоси, або мишебратья.
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05.01.2021 11:27 Ответить
Сколько дней осталось?
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05.01.2021 11:28 Ответить
Выберем Бениного клоуна президентом, что может пойти не так?

Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 754
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05.01.2021 11:28 Ответить
Клавиш
,новое погоняло президента Украины
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05.01.2021 11:29 Ответить
"а тот который в нём сидит решил идти на таран!!!" (С)
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05.01.2021 11:31 Ответить
Надеюсь что в этом году у Бубочки упадёт всё, даже крышка пианино
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05.01.2021 11:33 Ответить
Как бы Андрусиву покушение на найвелычного не приписали, что это за "год выживания" ? Потерпевший может заяву написать за такие слова.
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05.01.2021 11:34 Ответить
У 2021 році буде прорив цього нариву.
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05.01.2021 11:35 Ответить
"2019-2020 года прошли под лозунгами достижения мира на Донбассе, блицкрига реформ, "Большого строительства", посадок и борьбы с коррупцией." Только это был не пИк, а пУк.
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05.01.2021 11:35 Ответить
" під прапором виживання " (с)

Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 768
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05.01.2021 11:36 Ответить
ничесебе это шо в сериале слуга народа такой экшн снимали?
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05.01.2021 11:46 Ответить
В документальній версії це буде виглядати набагато краще.
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05.01.2021 12:42 Ответить
Ладно, я дебіл, а ви, 73% що за мене голосували тоді хто???
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 5971
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05.01.2021 11:38 Ответить
І що, в цьому році довіра українців до бубочки стане на рівні, як довіра українців до свиночолого гетьмана?
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05.01.2021 11:38 Ответить
Як ти смієшь найвеличнішого лідера ********** бубочкою називати?😛
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05.01.2021 11:50 Ответить
Як ти смієш кошерного хабадника Коломойського називати "свиночолим"?
...
(насправді правильно назвав )
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05.01.2021 12:08 Ответить
То що думають адепти церкви святого Петра, довіра українців до бубочки також зкотиться нище плінтусу і стане на рівні з довірою українців до святого Петра чи буде трішечки вищою?
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05.01.2021 12:12 Ответить
Нуль не може бути за щось вищим.
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05.01.2021 12:17 Ответить
От і я так вважаю про збитого льотчика-святого Петра.
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05.01.2021 12:18 Ответить
Знаєш, мені вже краще воєнний стан від Петра (коли мене ні в чому не обмежували), ніж лохдаун від Зе, який вводять навіть без оголошення надзвичайного стану (що, між іншим, суперечить закону!)
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05.01.2021 12:57 Ответить
Ні, бо розумних (тих хто за сивочолого Гетьмана) завжди більше ніж дебілів. Тому ви скоріше за усе не порозумнішаєте, а знайдете нове популістичне лайно.
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05.01.2021 14:42 Ответить
Це в якій реальності?
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05.01.2021 15:04 Ответить
це по життю. Було би інакше, ми би жили теж інакше.
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05.01.2021 16:08 Ответить
Дійсно. Інакше б не обирали 30 років одних і тих же свиночолих.
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05.01.2021 16:19 Ответить
о да... ви цього разу обрали не лайно
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05.01.2021 17:04 Ответить
Від одного лайна позбулися, але в інше вляпались. Круговерть лайна в природі..
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06.01.2021 05:08 Ответить
стаду знайдуть нового месію є ще мертвечуки і шарії. дураки не обучаємі
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05.01.2021 11:40 Ответить
Просрал ты Вова возможность,войти в историю.Теперь бы-продержаться.Сейчас начнут бодягу,про "коней и переправу"
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05.01.2021 11:42 Ответить
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 5994
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05.01.2021 11:42 Ответить
Что не так, президент выполняет предвыборные обещания, эпоха бедности закончилась для маленькой украинской семьи, разве это не прекрасно?
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05.01.2021 12:18 Ответить
Сейчас нет равных по рейтингу Зе и не предвидится.Не смотря на неустанные нападки известнейших олигархичных холуев.Народ ушёл в интернет,а там дураков всё меньше.
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05.01.2021 11:42 Ответить
Це такий тонкий троллінг?
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05.01.2021 11:51 Ответить
Я вже казав раніше - у цьому році розчаровані зебіли почнуть п#здити упоротих зебілів. Не кажіть, що вас ніхто не попереджав.
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05.01.2021 11:57 Ответить
Я уважаю мнение лузеров..Это как в США.Трамп никак не смирится с очевидным.Завтра впрочем там всё решится,а расизм, антисемитизм в США обрели второе дыхание.
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05.01.2021 12:23 Ответить
"Что это означает для будущего президента Зеленского? 2021 для него пройдет под флагом выживания. Источник: https://censor.net/ru/n3240422\\\\\\\\\\\\

так понятно что будет. .... будет то же что "финны ВНЕЗАПНО" напали с 20-ма танками и углушительнымым нолем самолетов, на мирный совочек с его 20000 танками и 15000 самолетами с целью дойти к владикалказу и установить там шо машину мона купить за год работы, а не сидеть в обаме или бараке и ждать пока тебя загонят в стройбаты
разумно чо
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05.01.2021 11:45 Ответить
Шмарклю чекає Майдан та імпічмент.
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05.01.2021 11:45 Ответить
вряд ли
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05.01.2021 12:00 Ответить
імпічмент

...
Скільки страхітливих помилок у слові "гілляка"
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05.01.2021 12:10 Ответить
Я был против флага, думал, обойдёмся просто тумаком. Но если зелёный анус кроме тумака требует флаг, значит флаг.
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05.01.2021 11:48 Ответить
Не флаг, а палка, как всадили перед смертью каддифи в анус !
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05.01.2021 12:04 Ответить
2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив

Надеюсь, только первая часть 21 года.
Впрочем, в тюрьме тоже придется выживать...
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05.01.2021 11:50 Ответить
Флаг выживания для Зелебородько должен быть белым иначе его же фанаты его и разорвут.
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05.01.2021 11:54 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3403298.html Наслідки "Великого крадівництва"...

Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів - Цензор.НЕТ 3646

В.Уколов: "А ви думали, вони просто так на дороги половину ковідного фонду висмоктали? На вакцини елітний будинок не прикупиш!
Як написав Єрмак - дякую президенту Зеленському за боротьбу з корупцією. Я впевнений, що і Кирило Тимошенко вдячний також.Ковід-мародери грьобані"
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05.01.2021 11:58 Ответить
На всякого Наполеона найдется свое Ватерлоо.
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05.01.2021 11:59 Ответить
Вангую, что он худо-бедно, с горем пополам досидит свой срок. Законный импичмент в нашей стране нереален, а повтор, как с Яныком, маловероятен.
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05.01.2021 11:59 Ответить
Мене це чмо не хвилює.
Я за державу хвилююсь.
Зеля готує її для здачі медвечуку.
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05.01.2021 12:00 Ответить
Зелена лялька втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!! Наступне видовище ,"Вся влада ОПЗЖ!" !!!))))
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05.01.2021 12:03 Ответить
Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів - Цензор.НЕТ 9765
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05.01.2021 12:01 Ответить
Так вот такие "кирилы" и пришли, чобы прибарахлиться в турборежиме
А вы думаете зачем они пришли?
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05.01.2021 12:07 Ответить
народу нужны НОВЫЕ фабрики и заводы с достойной зарплатой , в малых городках с работой просто ЖЕСТЬ (((((
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05.01.2021 12:08 Ответить
Ну голосовали "лишбы не Порох!" против НОВЫХ ЗАВОДОВ и фабрик за Зелеленд и *******.
Получили.
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05.01.2021 13:31 Ответить
Скоро сяде на піку своєї не популярності.
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05.01.2021 12:08 Ответить
Может быть что-то и получилось бы . Только сейчас , в условиях мирового кризиса из-за пандемии , у него нулевые шансы как политика . Да он и никогда им не был . Украина взрослеет , надеюсь умнеет . Жаль , если после него опять придет к власти какой-нибудь жоппоблок .
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05.01.2021 12:08 Ответить
Який політик,маріонетка,кремлівська лялька з ганчір"я,напхана тирсою !!!!)))
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05.01.2021 12:12 Ответить
Кризис усугубил и ускорил закономерный провал. Уже практически очевидно, что у Зеленского изначально не было чёткой программы действий. Точнее она была лишь до стадии прихода к власти и расстановки «своих людей» на ключевые посты. А далее, как говорится, по обстоятельствам. А обстоятельства сложились не очень.
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05.01.2021 12:46 Ответить
"Не очень" ? Не надо пытаться стать "великим" со своим смешным стажем .
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05.01.2021 12:54 Ответить
Пик чего, эмоционального плевания слюной электората? Хоть один кто топил за него задавал себе вопрос - как он собирается сделать то что обещает? Какие у него инструменты для этого есть? Возможно ли это в данной ситуации? Какие у него есть доказательства против Порошенко? Понижу тарифы и посажу барыг это все что нужно было для стада! Завтра очередной Швондер пообещает все блага цивилизации и зарплаты по 10000 евро и мудрый нарид побежит ставить галочки капая слюной на бюллетень. Политики виноваты в том что вам плохо живется? А кто приводит этих ублюдочных политиков к власти? Кто голосует за Януковичей, Кернесов, Черновецких и прочих ублюдков??? Кто позволяет ездить по ушам и просить добавки! И Зеленский это еще не предел, полит. технологии не стоят на месте, Янукович, Зеленский, Кернес показали умственный уровень электората в Украине позволяет протащить в большую политику зеков, наркоманов, клоунов и даже труп. Пока Украинцы не начнут думать и анализировать информацию, которую тоннами выливают на них на выборах, до тех пор во власти будут одни ублюдки....
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05.01.2021 12:12 Ответить
да , с ТРУПОМ это доказательство высшей меры ДЕГРАДАЦИИ общества ((((( , мы РЕАЛЬНО уже обжились на ДНЕ !!!!
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05.01.2021 12:28 Ответить
а так все красиво начиналось...
"дермо тоже есть продуктом" и сколько его ещё будут впихивать в головы "населения" , что бы аллергия началась?
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05.01.2021 12:16 Ответить
КТО ПОМНИТ, ТОМ ПОЙМЁТ.
Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів - Цензор.НЕТ 7997
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05.01.2021 12:28 Ответить
ну да, если в доковидное время зебик-дебик профукал такой потенциал(от Порошенко), то вмеру своей некомпетентности и пагубного влияния ковида на экономику, для клоуна в этом год будет просто капец.
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05.01.2021 12:38 Ответить
такой потенциал(от Порошенко)

------------------------------------------------
а що там за "потенциал" (от Порошенко)?
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05.01.2021 14:13 Ответить
Так выглядит демократия по-украински....
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05.01.2021 12:45 Ответить
Тю, та это же кокцапская бытность - сорваться в штопор... от которой укранцы, даст бог избавятся...
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05.01.2021 12:59 Ответить
зельц, а у тебя ведь есть способ вернуть былую славу и рейтинг! знаешь какой? посади на кичу лет на 15 изю каломыйского, мертвечука с рабиновичем, ахметку, бойко, разных там фуксов фельдманов розенблатов доп геп и прочую сволоту.... но тебе ведь это слабо, кишки у нас тонкие да вова? только обещать и детям лапшу на уши крутить....
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05.01.2021 12:29 Ответить
Я надеюсь увидеть в Украине много трудяг - иммигрантов.Это верный признак экономического благополучия у нас!Когда большинство украинцев станут средним классом и будут управлять иммигрантами и зарабатывать на их труде.Это -неизбежно.Как сейчас барыги зарабатывают на простых украинцах и даже ближних.Иммигранты -залог экономического процветания Украины!
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05.01.2021 12:32 Ответить
Уехал цирк, шатры снимая
нам повредил электросеть,
и только клоуны остались

висеть...
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05.01.2021 12:45 Ответить
Проведем олимпиаду 2030-2032 и иммигранты начнут подтягиваться в Украину....
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05.01.2021 12:48 Ответить
Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів - Цензор.НЕТ 6949
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05.01.2021 12:50 Ответить
стремное дельце шагает по стране, холодный ЗЕльц нравится мне...
Кто виноват? Папа и мама, сестренка, и брат...
В 42 РОЧКИ стать членограем(совсем без понтов)
И без "Квартала" СТАТЬ ТЫ ГОТОВ...
Купишь с зарплатки, прокинешь МУ-МУ -
Скушаешь все , шо хотишь одному.
ЗЕльцем укуришь, лампадку достанешь...
Кушай , ВЕДЬ СКОРО ТЫ ЖМУРИКОМ СТАНЕШЬ.
В злобной ухмылке МУ-МУ подойдет,
ЗЕльце унюхает , вдаль отойдет...
Все в том же оскале взмахнет вдруг хвостом...
И свет весь померкнет, катись все конем...
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05.01.2021 13:05 Ответить
Пик был в 2019. В 2020 мыльный пузырь Зе,несмотря на бешеный пиар олигархов,начавших беспрецендентный грабеж страны - продолжал сдуваться.
В 2021 - будем посмотреть,как будет еще хуже народу,и лучше зе с камарильей.
Не зря е они затраты бюджета увеличили более 1.5 РАЗА!!! НА СЕБЯ ЛЮБИМОГО!
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05.01.2021 13:25 Ответить
..только отъявленные идиоты не поняли,что взамен барыги,такие же барыги ,смастерили "дурилку картонную".."галабародька"-защитничка-"сирых и убогих"...
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05.01.2021 14:14 Ответить
Зеленского в смитнык падлу.
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05.01.2021 16:25 Ответить
Директор Украинского института будущего .Уж ни этот ли ?Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів - Цензор.НЕТ 2720Источник: https://censor.net/ru/n3240422
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05.01.2021 17:05 Ответить
 
 