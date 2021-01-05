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Новости Агрессия России против Украины
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Наемнику из Латвии, воевавшему за "ДНР" на Донбассе, грозит до 10 лет лишения свободы

Наемнику из Латвии, воевавшему за

Во вторник, в суде Видземского предместья Риги начнется процесс по делу жителя г. Мадона Ивара Келли, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне террористов "ДНР" на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Delfi".

Согласно обвинительному заключению, гражданин Латвии воевал на Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года.

В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в боевых действиях на стороне террористов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке.

"Судебный процесс может существенно затянуться, поскольку многие свидетели, проходящие по этому делу, находятся за границей", - говорится в сообщении.

В отношении Ивара Келли не предприняты никакие средства безопасности, однако, если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.

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Латвия (1346) терроризм (18692) Донбасс (26957) наемник (354) наемники рф (2091)


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Топ комментарии
+6
До десяти років дають у Латвії за участь. У терористичних угруповання на території іншої!!! країни. Нічого не дають, або обмежуються умовними термінами в Україні за те ж саме, але злочини вчинені на її території.
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05.01.2021 11:48
+6
И только в Украине наемникам ничего не загрожуе
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05.01.2021 11:49
+5
или просто меняют на таксистов или маргиналов из дыры. ибо воинов не меняют, а продолжают держать на подвале...
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05.01.2021 11:50
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До десяти років дають у Латвії за участь. У терористичних угруповання на території іншої!!! країни. Нічого не дають, або обмежуються умовними термінами в Україні за те ж саме, але злочини вчинені на її території.
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05.01.2021 11:48 Ответить
или просто меняют на таксистов или маргиналов из дыры. ибо воинов не меняют, а продолжают держать на подвале...
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05.01.2021 11:50 Ответить
Зеля поменял так настоящих убийц Шеремета на таксистов.
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05.01.2021 11:52 Ответить
Тому що Україною жодного дня не керували Патріоти, Патріоти котрі мали бажання й сміливість змінити щось.
Перша реформа це має бути реформа судової системи, без чесних та порядних судів лад не навести НІКОЛИ.
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05.01.2021 12:46 Ответить
И только в Украине наемникам ничего не загрожуе
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05.01.2021 11:49 Ответить
Чому це? Їм загрожує амністія, шана і верховна зрада
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05.01.2021 11:51 Ответить
Все згідно з Мінськими договорняками,ось пункт 5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
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05.01.2021 12:24 Ответить
Латвія,це не Україна,в Латвіі нема "гуманного та доброчесного" правосуддя !!!)))
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05.01.2021 11:51 Ответить
В Украине таких выдвигают в депутати ВР.
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05.01.2021 11:51 Ответить
І обирають президентами !!))))
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05.01.2021 11:55 Ответить
А хто з Українських президентів воював на боці росіянії на Донбасі?
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05.01.2021 12:21 Ответить
«Грозит» это не посадили
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05.01.2021 11:55 Ответить
В Україні власних кремлівських гнид незчисленна кількість !!)))
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05.01.2021 11:57 Ответить
надеюсь присудят минимум 8 лет и потом отдаст Украине чтоб судить по вашему закону.
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05.01.2021 12:52 Ответить
Наемнику из Латвии, воевавшему за "ДНР" на Донбассе, грозит до 10 лет лишения свободы/ Пример для Израиля , наёмники которой в составе бандформирований ДНР убивают украинцев.
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05.01.2021 13:07 Ответить
мочить кремлевских хробаков! - и чем больше, тем лучше.
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05.01.2021 13:40 Ответить
Гнид по всьому Світу треба топтати. При чому, привселюдно, з піаром. Що б інші почали думати.
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05.01.2021 16:17 Ответить
Порвати паспорт громадянина Латвії і хай після відсидки їде в мордор.
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05.01.2021 17:08 Ответить
 
 