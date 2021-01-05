Наемнику из Латвии, воевавшему за "ДНР" на Донбассе, грозит до 10 лет лишения свободы
Во вторник, в суде Видземского предместья Риги начнется процесс по делу жителя г. Мадона Ивара Келли, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне террористов "ДНР" на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Delfi".
Согласно обвинительному заключению, гражданин Латвии воевал на Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года.
В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в боевых действиях на стороне террористов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.
Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке.
"Судебный процесс может существенно затянуться, поскольку многие свидетели, проходящие по этому делу, находятся за границей", - говорится в сообщении.
В отношении Ивара Келли не предприняты никакие средства безопасности, однако, если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.
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