За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, выздоровели - 567, выявлены 846 новых случаев, - Кличко

С начала пандемии в Киеве коронавирусом заболели 114 369 человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 846 больных коронавирусом. Умерли 26 человек. Всего за период пандемии в столице 2 003 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 114 369", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 483 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 339 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 10 девочек от 1 до 15 лет и 14 мальчиков от 2 до 15 лет.

Заболели, в частности, 33 медика.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 567 человек. Всего коронавирус поборол 40 921 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 154, в Днепровском - 125 и в Соломенском районе - 104 случая.

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